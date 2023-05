Nghệ An thu hồi hơn 1.500ha đất để làm các dự án

Việc thu hồi hàng nghìn ha đất đã được thống nhất tại kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVII diễn ra vào cuối tháng 12/2017. Sau đó, thông qua Nghị quyết số 16, HĐND tỉnh Nghệ An cũng đã thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Với diện đất cần thu hồi trên, sắp tới, Nghệ An sẽ có 358 công trình, dự án, trải khắp 21 huyện, thị, thành phố trên địa bàn.

TP. Vinh là địa bàn có diện tích đất thu hồi nhiều nhất với 366,23ha để phục vụ 56 công trình, dự án như: Xây dựng khu tái định cư đường 72m tại xã Nghi Phú; hạ tầng khu quy hoạch đất ở dân cư phía Tây đường Nguyễn Trường Tộ, xã Hưng Đông; xây dựng đường giao thông Hoà Thái, xã Hưng Hoà, TP. Vinh nối từ đường ven sông Lam đến đê môi trường; chia lô đất ở tại khối Đông Thọ, phường Hưng Dũng; chia lô đất ở dân cư tại xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông…

Nghệ An sẽ thu hồi 1.573,89ha đất trên địa bàn để phục vụ làm dự án

Những huyện, thị còn lại như Nghi Lộc, Diễn Châu, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Quỳnh Lưu, thị xã Thái Hoà, thị xã Hoàng Mai… cũng thu hồi hàng trăm ha đất trên mỗi đơn vị để làm các dự án hạ tầng điện – đường – trường – trạm và chia lô đất ở.

Tuy nhiên, khi tiến hành thu hồi đất, các cấp, ngành tại Nghệ An đã có những vướng mắc do chưa giải quyết được lợi ích của cá nhân, tập thể. Riêng năm 2017, các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 8.378 đơn thư, trong đó có 66% đơn thư về đất đai.

Trong thời gian tới, nguy cơ dự án treo rất có thể xảy ra nếu công tác tuyên truyền, vận động, tuân thủ đúng quy định không được làm tốt. Điều này cũng sẽ khiến việc sử dụng đất đai theo lộ trình quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng lớn.