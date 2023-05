Ngôi nhà cổ Nam Định vượt 700km vào Hội An

Ngôi nhà ngói cổ mang đậm bản sắc kiến trúc nhà ở đồng bằng Bắc Bộ

Tại vùng đất mới, căn nhà ngói của anh Thuận trông khá đồng điệu với những ngôi nhà xung quanh bởi cùng có sân vườn xanh mướt bao quanh. Tuy nhiên, chỉ cần bước chân qua cổng, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt của ngôi nhà với các công trình khác trong vùng. Có lẽ đây là ngôi nhà ba gian kiểu Bắc bộ duy nhất giữa miền Trung.



Kiến trúc cổng gỗ gợi nhớ những ngôi nhà cổ xưa kia…

Giải thích lý do cất công đưa ngôi nhà đến Hội An, anh Thuận cho biết muốn giới thiệu kiểu nhà truyền thống này với nhiều người ở các vùng miền, quốc gia khác và chọn Hội An bởi đây là địa điểm rất đông khách du lịch. Công trình khá nổi bật với cổng gỗ và hàng rào gợi nhớ tới những ngôi nhà cổ ở miền Bắc.



Toàn bộ ngôi nhà gỗ cổ có diện tích 130m2, nằm trên khuôn viên đất gần 500m2. Phần mái hiên của ngôi

nhà lợp rơm giản dị. Trước nhà là hồ cá và khoảng sân vườn rộng, nơi có chỗ ngồi ăn ngoài trời



Không chỉ riêng ngôi nhà, những vật dụng thân thiết của người dân Bắc Bộ như chum,

cây cau, rào dâm bụt… cũng xuất hiện trong khuôn viên nhà.



Khung nhà được anh Thuận mua ở Nam Định, còn lại các vật dụng khác trong nhà

được anh thu thập từ nhiều hộ gia đình khác nhau ngoài Bắc.



Riêng phòng ngủ được bố trí thêm nhiều nội thất hiện đại khác hẳn với phòng khách bên ngoài.



Cũng như kiểu nhà truyền thống Bắc Bộ, hai bên chái nhà là hai phòng

ngủ, gian giữa có hàng hiên rộng rãi nhiều ánh sáng.



Trong khu vệ sinh, chủ nhà cũng bố trí các khu khô, ướt tách biệt và trang trí thêm nhiều cây xanh.