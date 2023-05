Nhà ba gian kế thừa và phát huy nét kiến trúc nông thôn Nam bộ

Khu vực này đang có tốc độ gia tăng dân số cao, một phần do người nông dân ngày càng phân hóa, một phần do người thành thị mong muốn khám phá cuộc sống nông thôn và chạy trốn khỏi thành phố ồn ào. Điều này kéo theo sự xuất hiện ngày càng nhiều của những kiểu nhà mới đang dần phá vỡ cấu trúc nhà ở truyền thống vốn hài hòa với thiên nhiên và gắn liền với cuộc sống của người dân địa phương. Mô hình nhà ở nông thôn Nam bộ co cụm lại như một ốc đảo, những ngôi nhà bao quanh là vườn dừa, vườn cau, những cánh đồng lúa rộng mênh mông đang dần biến mất.

Nhà An được thiết kế cho gia đình 3 thế hệ, thể theo mong ước của người con là gìn giữ, kế thừa ngôi nhà của tổ tiên 60 năm tuổi, nơi ông bà, cha mẹ và con cháu tụ tập vào cuối tuần.

Không gian trong nhà của An được thiết kế theo bố cục nhà truyền thống với phần nhà thờ ba gian (được

phục dựng lại từ ngôi nhà cũ ra đời trong những năm 1980) và nhà ở nối liền bằng hành lang mở, ngăn cách bởi khoảng đệm là hồ nước.

Ngôi nhà giống như một ốc đảo trên khu vườn 2.000m2, đóng mở tích cực để lấy gió từ bên ngoài và hoàn toàn mở vào bên trong hồ nước trung tâm.

Hồ nước trung tâm giống như khoảng đệm ngăn cách giữa hai không gian, cũng đóng vai trò kết nối không gian trong nhà với ngoài trời.



Không gian thờ cúng trang nghiêm.

Bếp và phòng khách là những khu vực chuyển tiếp giữa phòng thờ và khu nhà ở.

Hành lang và phòng khách là những không gian mở bên trong hoàn toàn, nối liền phòng ngủ của ông bà, bố mẹ và các cháu.

Các phòng ngủ vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết và kết nối với không gian sinh hoạt chung như hành lang,

hồ nước, sân trong, phòng ăn, bếp, tạo không gian liên lạc chặt chẽ giữa các thành viên.

Hầu hết đồ nội thất bằng gỗ trong nhà đều có tuổi đời ngót nghét nửa thế kỷ, được truyền từ các thế hệ trước và được bảo quản như báu vật gia đình.



Nhà được bao quanh bởi cánh đồng lúa và đất trồng dưa. Một nơi yên bình đúng như mong muốn của chủ nhà.



Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà.



Mặt cắt nhà.



Mặt cắt phía Bắc.

Thông tin dự án:

Tên dự án: Nhà An

Đơn vị thiết kế: G+ Architects

Diện tích: 2000m2

Năm hoàn thành: 2019

Địa điểm: Lộc An , Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

Hình ảnh: Quang Trần

Kiến trúc sư: Đoàn Bằng Giang, Hoàng Duy, Nguyện Minh Quân, Nguyễn Vũ Hải, Nguyễn Hương, Nguyễn Phương Khánh

Kỹ sư: Nguyễn Khắc Lưu

Thi công: Thợ địa phương

Minh Châu (dịch từ Archdaily)

