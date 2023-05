Những Lưu Ý Khi Xây Nhà Cấp 4 Gác Lửng

Xây nhà cấp 4 gác lửng cần lưu ý những gì? Chi phí xây nhà cấp 4 gác lửng khoảng bao nhiêu tiền? Cùng tìm hiểu về nhà cấp 4 gác lửng và chi phí xây dựng trong bài viết dưới đây nhé!

Nhà Cấp 4 Gác Lửng Là Gì?

Nhà cấp 4 gác lửng là kiểu nhà kết hợp giữa nhà cấp 4 thông thường với gác lửng, nhằm mục đích tối ưu thêm diện tích sử dụng. Khác với kiến trúc nhà cấp 4 thông thường, mẫu nhà cấp 4 gác lửng được chia thành tầng 1 và tầng lửng ở trên. Phần gác lửng bố trí rộng hay hẹp thì tùy thuộc vào mục đích sử dụng và diện tích của chính ngôi nhà đó.

1. Ưu, Nhược Điểm Của Nhà Cấp 4 Gác Lửng

Ưu điểm:

Thông thường, nhà cấp 4 có gác lửng giúp tăng thêm diện tích sử dụng mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của ngôi nhà. Phương án thiết kế này phù hợp với gia đình nào vừa muốn xây nhà cấp 4 để tiết kiệm chi phí, lại vừa muốn mở rộng không gian nhà để sinh hoạt thuận tiện hơn.

Tầng lửng giúp cơi nới và tận dụng tối đa không gian trong ngôi nhà, giải quyết một số vấn đề như thiếu phòng, thiếu chỗ để đồ. Bố trí gác lửng sẽ tiết kiệm được không gian thường hay bị bỏ trống phía trên, có thể làm phòng ngủ, bài trí phòng thờ, phòng làm việc hoặc làm kho chứa đồ,…

Không gian thờ cúng được đặt ở gác lửng vừa hợp hướng nhà, vừa cao, thoáng và lịch sự.

Đối với gia đình sống ở thành phố, tầng lửng còn có thể dùng làm nơi tiếp khách, hỗ trợ gia chủ quan sát việc mua bán, kinh doanh diễn ra ở tầng trệt nếu gia đình mở cửa hàng buôn bán. Gác lửng cũng đóng vai trò là phần ngăn không gian bên dưới với mái nhà, giúp tầng trệt được mát mẻ hơn.

Người Việt Nam luôn đề cao sự gắn kết trong gia đình. Không gian nhà cấp 4 có gác lửng tạo sự ấm cúng, kết nối được xem là lựa chọn đáp ứng được tiêu chí này. Một ưu điểm nữa của nhà cấp 4 gác lửng chính là sự thuận tiện khi di chuyển, dọn dẹp ngôi nhà cũng dễ dàng và tốn ít công sức hơn so với nhà nhiều tầng.

Nhược điểm:

Ngoài những ưu điểm vừa nêu trên, xây nhà riêng cấp 4 có gác lửng cũng có một số nhược điểm như: bố trí thiết bị chiếu sáng ngôi nhà khó khăn hơn do độ cao của gác lửng bị giới hạn. Nhiều gia đình muốn lắp đèn dạng thả, đèn chùm cũng cần cân nhắc kỹ nếu xây nhà cấp 4 gác lửng vì khá khó để vừa đảm bảo gu thẩm mỹ, vừa chiếu sáng được cho cả khu vực trên dưới mà không gây ra bất tiện cho quá trình sinh hoạt.

Việc lắp đặt điều hòa trong ngôi nhà cấp 4 có gác lửng cũng cần được tính toán vị trí sao cho phù hợp. Làm thế nào để không gian phía trên và phía dưới đều mát mẻ mà không cần lắp 2 điều hòa riêng biệt là vấn đề khiến không ít gia đình đau đầu.

Điều hoà lắp dưới gác lửng chỉ làm mát được tầng trệt.

Những Lưu Ý Khi Xây Nhà Cấp 4 Gác Lửng

Khi xây nhà cấp 4 gác lửng, gia chủ cần lưu ý một số vấn đề sau:

Diện tích xây nhà phù hợp với nhu cầu. Những mẫu nhà cấp 4 gác lửng đang phổ biến ở Việt Nam hiện nay thường có diện tích là: 4x12m, 4x16m, 5x15m, 5x20m, 7x12m,…

Xem xét kỹ về yếu tố phong thủy, hướng nhà, hướng gió, môi trường sinh hoạt xung quanh

Xử lý ổn thỏa một số thủ tục giấy tờ pháp lý về đất đai, giấy phép xây dựng

Liệt kê các hạng mục cần hoàn thành một cách rõ ràng: phần thô, phần thiết kế & hoàn thiện.

Tìm các bên liên quan đến đơn vị xây dựng hoặc đơn vị thiết kế nội thất để có thể bàn bạc và đưa ra phương án phù hợp nhất.

Mức chi phí tối thiểu để xây một ngôi nhà cấp 4 gác lửng đơn giản thường dao động từ 300-500 triệu. Nếu gia chủ muốn xây thêm nhiều phòng, bố trí thêm nội thất, các đồ trang trí hoặc dùng vật liệu cao cấp để xây dựng thì có thể phát sinh chi phí cao hơn.

Khác với biệt thự hay căn hộ chung cư , nhà cấp 4 có gác lửng thường không đòi hỏi quá cao về chất liệu xây dựng. Tùy theo mục đích của bạn là muốn ở lâu dài hay tạm thời mà đi đến quyết định chọn vật liệu xây dựng phù hợp với túi tiền cũng như đảm bảo về chất lượng công trình.

Những Việc Không Nên Khi Xây Nhà Cấp 4 Gác Lửng

Theo các chuyên gia phong thủy, khi xây nhà cấp 4, gia chủ nên chú ý các vấn đề sau:

Gác xép/lác lửng có độ dốc quá lớn: Nhà cấp 4 không nên thiết kế mái quá dốc. Bởi gác lửng quá dốc thường sẽ khiến không khí bị thoát ra ngoài nhanh. Do đó, bạn nên thiết kế gác lửng với độ dốc tương thích để có thể tụ khí tốt. Hơn nữa, xét về yếu tố kiến trúc nhà ở thì thiết kế này mang lại tính thẩm mỹ và nghệ thuật cho ngôi nhà.

Thiết kế xà ngang và chèn ép gác lửng: Bạn không nên để phần xà ngang đè xuống gác lửng, tránh ảnh hưởng không tốt đến tài lộc của chính gia chủ.

Không làm cửa sổ ở gác lửng: Sẽ là sai lầm đáng tiếc nếu gia chủ không bố trí cửa sổ ở gác lửng. Thông thường, gác lửng có diện tích khá nhỏ nên cửa sổ sẽ giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên tốt hơn, không khí lưu thông và thoáng mát hơn.

Xây Nhà Cấp 4 Gác Lửng Hết Khoảng Bao Nhiêu?

Xây nhà cấp 4 gác lửng hết khoảng bao nhiêu tiền đang là thắc mắc của nhiều gia đình trẻ hiện nay. Không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, vì dù xây kiểu nhà nào thì chi phí xây nhà cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: vị trí nhà, diện tích xây nhà, vật liệu, đơn vị thi công,… Bạn hãy cân nhắc các yếu tố sau để ước lượng chi phí cần dùng để xây ngôi nhà của mình:

1. Vị Trí, Hướng Nhà

Tùy theo hướng nhà và môi trường sống, hình thái khí hậu xung quanh ngôi nhà đó như thế nào mà bản vẽ cũng được thiết kế theo những hướng khác nhau.

Gia chủ cần xác định rõ vị trí xây dựng của căn nhà.

Có nhiều yếu tố khác nhau tác động trực tiếp và cả gián tiếp vào chính ngôi nhà của bạn. Vì vậy, thiết kế nhà phải đảm bảo tối ưu nhất theo tính chất địa lý tại khu vực sống. Ví dụ, nếu bạn sống trong vùng thường xuyên bị ngập lụt, thì ngôi nhà cần được xây dựng trên nền cao ráo, nếu hướng nhà bị thiếu ánh sáng thì phần thiết kế cần được tối ưu bằng cách làm giếng trời , cửa kính… Từ đó, chi phí xây dựng cũng sẽ bị đẩy lên cao hơn so với xây dựng thông thường.

2. Diện Tích Căn Nhà

Gia chủ phải xác định rõ diện tích căn nhà muốn xây. Chi phí xây dựng và diện tích ngôi nhà tỉ lệ thuận với nhau, diện tích nhà càng lớn thì chi phí xây dựng sẽ càng cao.

Ví dụ: Nếu giá thầu trên 1m2 sàn hiện nay là 4.300.000 đồng, ngôi nhà có diện tích 20x5m thì chi phí xây dựng được tính như sau: 4.300.000 *20*5= 430.000.000 đồng.

Cần phải xác định rõ được diện tích căn nhà muốn xây

3. Vật Liệu Xây Dựng

Ngoài ra, xây nhà cấp 4 có gác lửng hết bao nhiêu tiền cũng còn phụ thuộc vào loại vật liệu dùng để thi công. Không nên nghĩ rằng nhà nhỏ thì chí phí xây dựng sẽ luôn thấp hơn so với nhà to. Thực tế cho thấy, dù ngôi nhà có diện tích nhỏ nhưng chi phí xây dựng vẫn cao hơn do chi phí nguyên, vật liệu. Chất lượng vật liệu dùng trong thi công quyết định rất lớn đến giá trị của ngôi nhà. Nếu như bạn dùng sơn tốt, bền màu hơn, gạch chống thấm tốt hơn, nền nhà sẽ sáng hơn, khó bị trơn trượt,… thì chi phí đắt hơn so với sử dụng vật liệu xây dựng bình thường là đương nhiên.

4. Lựa Chọn Nhà Thầu Xây Dựng

Đơn vị thi công cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định nên chất lượng và chi phí xây dựng một ngôi nhà. Làm việc với đội thi công có uy tín, bạn sẽ không cần quá lo lắng về việc xây dựng căn nhà. Hãy lựa chọn những đơn vị thi công có kinh nghiệm và uy tín, đã từng thiết kế và thi công nhà ở đảm bảo chất lượng.

Giá thầu ở mỗi đơn vị thi công cũng sẽ có sự chênh lệch đáng kể. Tuy nhiên, để căn nhà của mình được xây đảm bảo nhất có thể thì gia chủ không nên quá đặt nặng về mức giá thầu.

Mức giá thầu trung bình hiện nay đối với những căn nhà cấp 4 gác lửng thường dao động từ khoảng 3,5 triệu đến 4,5 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, mức giá này còn có thể thay đổi tủy theo độ khó của căn nhà mà bạn xây dựng.

Tham khảo một số mẫu nhà cấp 4 gác lửng đẹp:

Bài viết trên đã phần nào giải đáp được thắc mắc về chi phí xây nhà cấp 4 gác lửng. Chúc gia chủ sớm chọn được mẫu thiết kế nhà cấp 4 phù hợp, vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong gia đình.

Thu Pham

