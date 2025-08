Nhà cấp 4 mái bằng là thiết kế được nhiều người dân ưa chuộng nhờ thiết kế đáp ứng đầy đủ nhu cầu của gia đình và chi phí vô cùng hợp lý. Hãy cùng tìm hiểu các mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái bằng mới nhất và dự toán chi phí xây nhà.

Dưới đây là một số mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái bằng độc đáo và phổ biến, giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng cho ngôi nhà mới của mình.

Thiết kế nhà cấp 4 mái bằng đơn giản phù hợp với người có phong cách sống tối giản và chỉ cần đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Thiết kế nhà gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh riêng và khoảng sân nhỏ. Tất cả những tiện ích trên phù hợp với người sống một mình hoặc gia đình nhỏ từ 2-3 người.

Nhà cấp 4 mái bằng theo phong cách hiện đại ưu tiên cách bố trí thông thoáng và đón nắng với nhiều cửa sổ lớn, mang lại cảm giác ngôi nhà có không gian rộng rãi. Thiết kế các ngôi nhà này ưu tiên sự tiện lợi trong sắp xếp nội thất và vị trí phòng ốc tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn giữ được vẻ hiện đại.

Phong cách tân cổ điển đem lại sự sang trọng cho căn nhà nhưng cũng không quá cầu kỳ, phù hợp với phong cách sống hiện đại ngày nay. Đặc trưng của kiểu thiết kế này là các hoa văn tinh tế trên góc tường hoặc mặt trước nhà. Thiết kế nhà tân cổ điển chú trọng vào sự sắp xếp của cột nhà và thiết kế sân vườn hài hòa.

Với mỗi nhu cầu khác nhau, bố cục phòng ngủ cũng có những điểm khác biệt cho phù hợp.

Đặc trưng của thiết kế nhà cấp 4 là nhà không có tầng lầu, tuy nhiên, bạn vẫn có thể tận dụng không gian trần cao để thiết kế gác lửng làm phòng ngủ hoặc phòng để đồ. Phần còn lại của không gian tầng trệt có thể được tối ưu cho sinh hoạt chung hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu của chủ nhà.

Ngôi nhà một tầng với mái bằng và sân vườn có thể dùng để trồng cây xanh hoặc làm chỗ đậu xe một cách hợp lý. Kiểu đất phù hợp thiết kế sân vườn thường là đất có nhiều dài tương đối dư dả để chừa một phần ở mặt trước hoặc mặt sau nhà làm không gian sân vườn.

Nhà cấp 4 mái bằng không chỉ có mẫu nhà hình chữ nhật, bạn cũng có thể biến tấu thiết kế mẫu nhà chữ L và chừa một phần không gian làm sân vườn. Thiết kế nhà cấp 4 mái bằng chữ L sẽ hạn chế bí bách trong nhà, và đảm bảo các phòng đều được đón ánh nắng mặt trời.

Nhà cấp 4 mái bằng được ưa chuộng ở ngoại ô và vùng nông thôn Việt Nam nhờ ưu điểm tiết kiệm chi phí và thời gian thi công vô cùng ngắn. Mẫu nhà ở nông thôn thường có thiết kế khá đơn giản và ưu tiên không gian cho sân vườn và khu vực sinh hoạt chung cho cả gia đình.

Chi phí thiết kế nhà cấp 4 mái bằng trung bình từ 14-20 triệu cho mỗi hồ sơ. Bộ hồ sơ này bao gồm bản vẽ thiết kế nhà, đơn xin cấp phép xây dựng, và bản sao công chứng các giấy tờ cần thiết khác. Bạn có thể tự thành lập hồ sơ và làm việc với các cơ quan nhà nước hoặc sử dụng dịch vụ tại các công ty xây dựng.

Trước khi khởi công xây dựng, chủ nhà cần tham khảo ý kiến của nhà thầu và kiến trúc sư để tính toán các khoản chi phí cần thiết. Nên dự phòng thêm 10-20% chi phí để đề phòng giá vật liệu biến động. Trong quá trình xây dựng, chủ nhà cần theo dõi sát sao các chi phí phát sinh và điều chỉnh kế hoạch nếu cần.

Theo truyền thống, người ta thường tham khảo phong thủy trước khi khởi công xây dựng căn hộ nhằm tránh những điều kiêng kỵ và đem lại sự may mắn. Yếu tố phong thủy quan trọng đầu tiên là hướng xây nhà. Gia chủ cần chọn hướng hợp tuổi theo năm xây nhà và cần hiểu kỹ ý nghĩa của hướng hợp mang đến vận may cho sức khỏe, sự nghiệp hay gia đạo. Tiếp theo là màu sắc tường nhà và nội thất cần hợp với tuổi của vợ và chồng. Bạn có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy phù hợp với mệnh của mình để thúc đẩy sự may mắn.