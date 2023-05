Nhà Hướng Tây Hợp Tuổi Nào Và 2 Lưu Ý Về Thiết Kế Để Hợp Phong Thủy

1. Hướng Tây Là Hướng Nào?

mọc từ phía đông và lặn về phía tây. Nếu bạn đứng thẳng trên mặt đất, nhìn thẳng về hướng mặt trời mọc và dang rộng hai tay, thì mắt bạn nhìn về phía đông, tay phải chỉ phía nam, tay trái chỉ phía bắc và lưng bạn hướng phía Tây". Hướng Tây theo Wikipedia định nghĩa: "mặt trời

Ngoài ra bạn có nhiều cách để xác định hướng Tây là hướng nào, tham khảo bài viết cách xác định Đông Tây Nam Bắc

2. Nhà Hướng Tây Có Tốt Không?

Theo quan niệm Á Đông, nhiều người cho rằng hướng Tây là hướng không tốt lành, sẽ mang đến nhiều khó khăn, thậm chí là điềm gở. Đặc biệt là đối với việc lớn như xây nhà, các gia chủ đều cố gắng tránh xây nhà hướng Tây . Thế nhưng liệu quan điểm này có đúng?

Thực tế, quan điểm này không đúng.

Hướng Tây trong quan niệm của người châu Á còn là hướng Mặt Trời lặn, là nơi vạn vật được trở về với nguồn cội của nó. Do đó hướng này không những không gở mà còn rất may mắn vì bao nhiêu tinh hoa của Mặt Trời sẽ hội tụ cả về đây. Đặc biệt, nếu tuổi hợp hướng Tây sẽ đem lại rất nhiều may mắn và thuận lợi do vượng khí từ hướng này đem lại.



Phong thủy nhà hướng Tây sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia chủ hợp tuổi

Đối với việc xây nhà, nếu bạn là người có mệnh cách hoặc là con giáp hợp với hướng này sẽ giúp bạn có được sức khỏe dồi dào, da dẻ hồng hào, dương khí rất nhuận. Về tiền tài, xây nhà hướng Tây vẫn được cho rằng sẽ hốt bạc về cho gia chủ. Điểm đặc biệt còn ở chỗ tiền tài một khi đã vào hướng Tây thì hầu như không bị mất cắp hay thất thoát.

Về hai mảng tình duyên hoặc sự nghiệp thì phong thủy nhà hướng Tây lại càng giúp gia chủ thăng hoa. Người ta quan niệm rằng gia chủ sống trong ngôi nhà xây hướng Tây tuy hôn nhân có thể đến hơi muộn nhưng lại rất đào hoa, dễ tìm được ý trung nhân như ý. Về sự nghiệp cũng hanh thông, có quý nhân phù trợ, dễ một bước lên cao.

Như vậy, nhà xây hướng Tây thực tế cũng tốt theo phong thủy. Tuy nhiên để xây nhà hướng Tây có thể mang lại vượng khí như vậy bạn cần phải chú ý đến các vấn đề như:

Tuổi của mình có hợp xây nhà hướng Tây hay không?

Các phòng quan trọng như phòng thờ hoặc bếp có nên quay hướng Tây hay không?

Làm sao để thiết kế nhà hướng Tây hợp phong thủy, mát mẻ?

Xem thêm:

2. Nhà Hướng Tây Hợp Với Tuổi Nào?

Việc xem hướng nhà hợp tuổi trước nay vẫn được người Á Đông đặc biệt coi trọng. Phong thủy quan niệm rằng nếu không may bạn chọn nhà không hợp với con giáp của mình thì sức khỏe sa sút, nhân duyên lận đận, sự nghiệp lụi bại,… Ngược lại, nếu bạn chọn được căn nhà có hướng hợp tuổi thì vạn sự hanh thông, may mắn và tiền tài vào nhà không kể xiết.

Vậy Nhà Hướng Tây Hợp Với Tuổi Nào?

Người xưa vẫn thường có câu: Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng lại sinh Bát quái. Vậy Bát quái cũng chia con người thành hai nhóm là Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh. Đất đai cũng tương tự, được quy thành Đông tứ trạch và Tây tứ trạch



Nhà hướng Tây sẽ hợp với những người thuộc Tây tứ mệnh

Trong đó Đông tứ trạch bao gồm các hướng Đông, Nam, Bắc và Đông Nam. Tây tứ trạch bao gồm chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Người xưa vẫn quan niệm rằng để đạt được sự hài hòa trong bát quái, có vượng khí thì người thuộc mệnh cách nào nên xây nhà nương theo hướng đó. Như vậy đối với nhà xây hướng Tây (bao gồm cả chính Tây, Tây Bắc và Tây Nam) như chúng ta đang bàn sẽ hợp người thuộc Tây tứ mệnh.

Làm thế nào để xác định mệnh cách của mình? Rất đơn giản, bạn chỉ cần theo dõi một vài quy tắc như sau:

Tây tứ trạch là mệnh cách ứng với các con số như sau: 2, 5, 6,7 và 8.

Bạn lấy năm sinh của mình để xác định xem mình thuộc Tây tứ trạch hay Đông tứ trạch. Lưu ý cần lấy năm sinh âm lịch để kết quả tính được chính xác.

Nếu bạn sinh năm từ 1900 đến 1999 thì trước hết bạn lấy 2 số cuối của năm sinh cộng lại với nhau. Kết quả ra bao nhiêu thì căn cứ vào giới tính để tính toán tiếp. Trường hợp là nam sẽ lấy số 10 trừ đi kết quả vừa tính được. Trường hợp là nữ thì lấy kết quả vừa tính cộng với số 5. Nếu kết quả bạn nhận được có 2 chữ số thì lại tiếp tục đem cộng với nhau.

Nếu bạn sinh năm 2000 trở đi thì sau khi đã cộng tổng hai số cuối của năm sinh sẽ lấy số 9 trừ số này nếu là nam; lấy số 6 cộng với số này nếu là nữ.

Kết quả cuối cùng bạn nhận được nếu trùng với 2, 5, 6, 7 và 8 thì bạn thuộc Tây tứ mệnh.

Để các bạn có thể dễ tham khảo hơn, chúng tôi sẽ liệt kê ra các tuổi hợp hướng Tây (thuộc Tây tứ mệnh) bao gồm:

Nam sinh vào các năm 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993.

Nữ sinh vào các năm 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992.

Xin lưu ý thêm rằng, để biết nhà xây hướng Tây hiện tại có đang hợp với gia chủ hay không thì hãy xét theo tuổi của người đang đứng tên ngôi nhà. Trong trường hợp hai vợ chồng đồng sở hữu thì hãy xét theo mệnh cách của người nam là trụ cột gia đình.

3. Phong Thủy Nhà Ở Hướng Tây Cần Lưu Ý Những Gì?

Ngay cả khi gia chủ hợp với hướng Tây và có thể xây nhà theo hướng này thì cũng cần chú ý một số yếu tố về thiết kế, bài trí nội thất để sao cho tốt theo phong thủy. Dưới đây là những điều cần lưu ý trong phong thủy nhà ở hướng Tây:

Nhà Hướng Tây Đặt Bếp Hướng Nào?

Trong phong thủy, bếp có một vị trí cực kỳ quan trọng với ngôi nhà giống như bao tử với con người. Ngoài ra bếp nấu cũng là nơi giữ lửa của gia đình nên nó cũng đồng thời là nơi cung cấp năng lượng, khí lành cho căn nhà. Bếp được quan tâm và xây dựng theo hướng hợp với phong thủy, mệnh cách của gia chủ thì may mắn, tài lộc và vượng khí sẽ được dồi dào.

Nhà xây hướng Tây cũng cần gia chủ phải chú ý đến hướng của bếp nấu. Bếp nấu có ở vị trí hợp lý thì cuộc sống gia đình mới êm ấm, thuận hòa. Thường thì nếu ngôi nhà đã quay mặt ra hướng Tây thì bếp nên quay về hướng Đông Nam để được mát mẻ, cân bằng.



Bạn có thể đặt bếp ở hướng Đông Nam để cân bằng với hướng Tây trong nhà

Nếu bạn cẩn thận hơn nữa thì có thể chọn xây bếp theo mệnh cách như đối với chọn hướng nhà. Nếu bạn đã có vợ hoặc chồng thì hãy lưu ý nhà nên chọn theo mệnh cách của chồng nhưng bếp lại nên xây theo mệnh cách người vợ. Điều này sẽ giúp ngôi nhà hài hòa được âm dương, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Theo đó vợ thuộc Đông tứ mệnh và đặt bếp thuộc Tây tứ trạch và ngược lại.

Ngoài ra bạn cũng nên lưu ý một số điểm sau đâyvề phong thủy nhà hướng Tây:

Không xây bếp quay lưng về cửa chính ngôi nhà vì như vậy sẽ không đón được tài lộc và vượng khí. Lửa trong bếp cũng vì thế mà không nồng đượm, sức khỏe gia chủ sẽ sớm giảm sút.

Tuyệt đối không để bếp ở chính giữa căn nhà. Theo phong thủy, chính giữa căn nhà là Trung Cung, Thượng Tâm. Vị trí này tuyệt đối cần ổn định, việc chúng ta đặt bếp gây xáo trộn vị trí này sẽ gây xui xẻo cho cả gia đình.

Tránh đặt cây cảnh trang trí cỡ lớn trong bếp, điều này sẽ cản trở khí lành tụ lại trong bếp, uổng phí hướng cát mà gia chủ xây dựng.



Nhà Hướng Tây Đặt Bàn Thờ Hướng Nào?

Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong căn nhà. Đây chính là sợi dây liên kết âm dương cực kỳ mạnh mẽ, nó thường tác động trực tiếp đến sức khỏe của gia chủ và sự thịnh vượng của cả gia đình. Các gia chủ nên xem xét đặt bàn thờ đạt được yếu tố “Nhất vị nhị hướng”, tức là bàn thờ cần được đặt ở hướng tốt lành và nhìn về hướng tốt lành.

Đối với hướng bàn thờ bạn vẫn có thể áp dụng cách xác định theo mệnh cách như đối với việc chọn hướng nhà. Ban thờ đặt cùng hướng với hướng của mệnh cách sẽ giúp gia chủ đại cát đại lợi, hậu vận hanh thông. Theo đó rất nhiều gia đình đang đặt hướng bàn thờ cùng hướng với hướng ngôi nhà.

Cần tránh hai hướng thuộc Ngũ quỷ là hướng Đông Bắc và Tây Nam. Theo đó bàn thờ gia đình nên tuyệt đối tránh đặt hướng Đông Bắc nhìn ra Tây Nam hoặc đặt hướng Tây Nam nhìn ra Đông Bắc.



Bạn nên lưu ý tuyệt đối tránh kê bàn thờ nhìn ra hướng Ngũ quỷ

4. Giải Pháp Chống Nóng Cho Nhà Hướng Tây

Dù ngôi nhà của bạn là hướng chính Tây, nhà hướng Tây Bắc hay nhà hướng Tây Nam thì vấn đề thiết kế cũng rất cần được chú trọng. Lý do là vì hướng Tây là hướng đón nắng tốt hơn nhiều so với các hướng khác. Điều này sẽ khiến ngôi nhà của bạn nóng hơn bình thường, đôi lúc nắng nóng cao điểm còn gây ngột ngạt, khó chịu,… Vậy xây nhà hướng Tây làm sao cho mát?

Tạo Không Gian Làm Lớp Cách Nhiệt

Hướng Tây là hướng nhận nguồn sáng cực tốt và hấp nhiệt cao nên bạn cần tận dụng các dạng không gian thông tầng hoặc giếng trời. Không gian này sẽ giúp không khí lưu thông tốt hơn, đẩy luồng hơi nóng ra ngoài nhanh chóng sau khi mặt trời lặn.

Ngoài ra bạn cũng cần hạn chế tối đa sử dụng các phòng thuộc không gian mặt đứng trước để làm phòng ngủ. Đây sẽ là những điểm chịu nhiệt độ cao nhất trong nhà, rất khó để tạo sự thoải mái khi sinh hoạt. Theo đó các không gian này nên bố trí làm hành lang hoặc cầu thang để cách nhiệt cho các phòng chức năng khác.

Tận Dụng Vật Liệu Cách Nhiệt

Cửa nhà hướng Tây rất nên làm từ vật liệu cách nhiệt để có thể hạn chế tối đa việc hấp nhiệt vào lúc nắng nóng. Các vật liệu cách nhiệt phổ biến, có giá thành phải chăng hiện nay thường là xi-măng hai lớp, gỗ hai lớp,…

Ngoài ra tường nhà hướng Tây cũng nên làm theo cấu tạo hai lớp để tăng tối đa khả năng cách nhiệt. Điểm đặc biệt của loại tường này chính là ở giữa hai lớp gạch tường có khoảng không 1 cm. Khoảng không này sẽ làm chậm đáng kể quá trình truyền nhiệt, hỗ trợ lưu thông không khí ngay trong tường.

Chống Nắng Cho Nhà Hướng Tây Bằng Cây Xanh

Cây xanh vẫn là một điểm nhấn cực kỳ tốt và thân thiện trong xây dựng. Riêng đối với các nước nhiệt đới như nước ta thì cây xanh còn có thể hỗ trợ làm giảm nhiệt độ cho không gian sống. Vậy nhà hướng Tây nên trồng cây gì?

Bạn có thể tận dụng ngay ban công trước nhà, giếng trời sau nhà để trồng các giàn hoa giấy, hoa ti-gôn,… Chúng vừa khiến không gian sống của bạn tươi mới, nên thơ mà còn vừa cách nhiệt cực kỳ hiệu quả đấy nhé!



Những cây thân leo có thể giúp tránh nắng, cách nhiệt cho ngôi nhà rất tốt

Những thông tin được Batdongsan.com.vn chia sẻ trên đây hy vọng hữu ích cho những ai đang có ý định xây nhà hướng Tây, hoặc muốn mua một căn hộ có hướng tương tự. Bạn cần tính toán xem tuổi của mình có hợp với hướng Tây hay không, song song với đó là bố trí ngôi nhà sao cho khoa học và hợp phong thủy để sở hữu một không gian sống tốt nhất. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được căn nhà phù hợp nhất cho bản thân nhé!

NT