Nhà hướng Tây có tốt không? Nhà hướng Tây hợp tuổi nào? Làm nhà hướng Tây nên đặt bếp hướng nào để tài lộc dồi dào? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

1. Nhà Hướng Tây Là Hướng Nào? Cách Xác Định Hướng Tây Chuẩn Xác Nhất

Hướng Tây là một trong 4 hướng chính gồm Đông, Tây, Nam, Bắc. Có khá nhiều cách để xác định phương hướng, trong đó phổ biến nhất là xác định bằng hướng mặt trời mọc và bằng la bàn

1.1. Cách Xác Định Hướng Tây Theo Hướng Mặt Trời Mọc

Chúng ta đều biết mọc trời mọc từ phía Đông và lặn về phía Tây. Khi xác định phương hướng dựa vào mặt trời mọc, bạn làm như sau: Bạn đứng thẳng trên mặt đất và nhìn thẳng về hướng mặt trời mọc, đồng thời dang rộng 2 tay, mắt nhìn về phía Đông, tay phải chỉ về phía Nam, tay trái chỉ về phía Bắc, trong khi đó lưng hướng về phía Tây.

1.2. Cách Xác Định Hướng Tây Bằng La Bàn

Xác định hướng bằng la bàn được đánh giá là cách chuẩn xác nhất hiện nay. Trước hết, bạn cần nắm rõ các ký hiệu trên la bàn, cụ thể như sau:

N: Bắc

S: Nam

E: Đông

W: Tây

NE: Đông Bắc

SW: Tây Nam

NW: Tây Bắc

SE: Đông Nam

Nhà hướng Tây hợp với những người thuộc Tây Tứ mệnh. Ảnh: Vietnamnet

Cách sử dụng la bàn xác định hướng nhà ở: Bạn đứng quay lưng về ngôi nhà, cách nhà khoảng 1 – 1,5m, hai chân dang nhẹ. Đặt la bàn trong lòng bàn tay và cầm ngang tầm hông mình, mũi tên hướng thẳng về phía trước. Xoay la bàn cho tới khi mũi kim tô màu trùng khít với hướng Bắc, tức chữ N trên la bàn. Đọc con số ghi trên vòng ngoài của la bàn, nằm trên cùng đường thẳng với mũi tên trên thước nhựa.

Bạn thực hiện lặp lại điều này 3 lần (đứng dịch sang trái, sang phải một chút nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách với ngôi nhà). Trong trường hợp 3 kết quả có sự chênh lệch thì tính trung bình cộng của 3 giá trị đó. Ví dụ, (200 + 196+ 202): 3 = 199 độ (hướng Nam). Nếu trong 3 lần đo, sai số lớn hơn 15 độ thì vị trí bạn đứng đo chịu ảnh hưởng của các thiết bị điện hoặc kim loại, đường ống nào đó. Bạn thay đổi vị trí và đo lại.

Cách đọc chỉ số trên la bàn để xác định hướng nhà:

STT Số độ Hướng 1 337,5 – 22,5 Bắc 2 157,5 – 202,5 Nam 3 67,5 – 112,5 Đông 4 247,5 – 292,5 Tây 5 22,5 – 67,5 Đông Bắc 6 202,5 – 247,5 Tây Nam 7 292,5 – 337,5 Tây Bắc 8 112,5 – 157,5 Đông Nam

* Lưu ý:

Người đo hướng nhà bằng la bàn không nên đứng gần các thiết bị điện, ô tô, máy tính – kim la bàn sẽ bị lệch.

Không đừng gần lửa, môi trường có nhiệt độ cao vì sẽ ảnh hưởng tới từ tính của nam châm trong la bàn.

Tháo bỏ tất cả vật dụng bằng kim loại trên người như đồng hồ, dây chuyền, nhẫn, điện thoại, thắt lưng…

Đối với nhà chung cư: Từ tầng 1 – 9, hướng căn hộ trùng với hướng của tòa nhà. Từ tầng 10 trở lên, hướng căn hộ có thể là hướng cửa chính hoặc hướng ban công, tùy quan niệm của gia chủ.

Xem thêm: Cách Xác Định Hướng Đông Tây Nam Bắc Chuẩn Xác Nhất

2. Nhà Hướng Tây Có Ưu, Nhược Điểm Gì?

Có nên làm nhà hướng Tây, mua nhà hướng Tây? Xây nhà hướng Tây có tốt không? Để có câu trả lời xác đáng, bạn cần biết rõ những ưu điểm và hạn chế của nhà hướng Tây.

Nhà hướng Tây đón được nhiều ánh nắng mặt trời nhất. Đây vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm của nhà hướng Tây. Ảnh: Job3s

2.1. Ưu Điểm Của Nhà Hướng Tây

Thứ nhất, nhà hướng Tây giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của các thành viên gia đình. Hướng Tây là hướng nhận được nhiều ánh sáng mặt trời nhất trong ngày. Đây là vừa là lợi thế, vừa là hạn chế của nhà hướng Tây. Ánh nắng mặt trời rực rỡ sẽ giúp giảm độ ẩm, góp phần tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc có hại cho sức khỏe.

Thứ hai, nhà hướng Tây giúp tối ưu hóa diện tích sử dụng cho nhà phố, nhà ống nhỏ hẹp. Nhờ tận dụng được tối đa anh sáng tự nhiên, nhà phố nhỏ chật như rộng thoáng hơn về mặt thị giác.

Thứ ba, nhà hướng Tây giúp tiết kiệm chi phí cho năng lượng điện thắp sáng. Điều này là tất yếu, với ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào ban ngày, gia chủ không cần phải sử dụng các thiết bị chiếu sáng trong nhà.

Thứ tư, nhà hướng Tây mang lại nhiều vượng khí. Theo phong thủy , nhà hướng Tây mang lại nhiều vượng khí. Theo phong thủy Á Đông , hướng Tây – hướng mặt trời lặn – hướng trở về nguồn gốc của vạn vật. Nơi đây tập trung năng lượng của mặt trời – dương khí mạnh mẽ mang đến cho gia chủ nhiều may mắn, cát lành và tài lộc. Nếu tuổi và cung mệnh của gia chủ hợp hướng Tây thì chọn nhà hướng Tây càng phát tài phát lộc, công việc suôn sẻ, kinh doanh thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, tình duyên thăng hoa dù hôn nhân có thể hơi muộn một chút.

2.2. Nhược Điểm Của Nhà Hướng Tây

Không thể phủ nhận nhà hướng Tây nóng hơn các hướng khác rất nhiều, đặc biệt là vào mùa hè tại các nước thuộc vùng khí hậu nhiệt đới như Việt Nam. Mặt trời thường chiếu thẳng vào nhà hướng Tây, mang theo nguồn nhiệt lớn. Tuy nhiên, những người hợp tuổi hướng Tây và cả những người không hợp nhưng bất khả kháng không có lựa chọn nào tốt hơn không cần phải quá lo lắng bởi nhược điểm này. Ngày nay, có rất nhiều giải pháp chống nắng nóng hiệu quả cho nhà hướng Tây.

2.3. Có Nên Làm Nhà Hướng Tây Hay Không?

Với những phân tích ở trên, chúng ta đã biết nhà hướng Tây không hề xấu về mặt phong thủy như quan niệm trước đây. Còn về công năng, tính thẩm mỹ thì không phụ thuộc vào hướng nhà. Riêng nhược điểm nắng nóng thì có thể khắc phục bằng thiết kế kiến trúc và các giải pháp chống nóng hữu hiệu hiện nay. Những người có tuổi và cung mệnh hợp hướng Tây thì chọn làm nhà hướngTây sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống cũng như công việc, sự nghiệp. Còn nếu nhà hướng Tây không hợp tuổi gia chủ cũng không quá đáng lo bởi vẫn có cách hóa giải.

Xem thêm: Hóa giải nhà hướng Tây không hợp tuổi

3. Nhà Hướng Tây Hợp Tuổi Nào?

Tọa hướng của ngôi nhà là yếu tố quan trọng trong phong thủy nhà ở, có tính quyết định tới vận khí của gia chủ cũng như các thành viên gia đình. Thế nên, người Á Đông cực kỳ coi trọng việc chọn hướng đẹp, hợp tuổi và cung mệnh khi mua nhà hoặc xây nhà mới. Hướng nhà hợp tuổi gia chủ sẽ mang lại nhiều may mắn, bình an, tài lộc, thịnh vượng và ngược lại, hướng nhà không hợp tuổi có thể khiến gia chủ gặp xui rủi, những điều không may trong cuộc sống, tình duyên, sự nghiệp.

Vậy nhà hướng Tây hợp tuổi nào? Làm nhà hướng Tây có nhiều ưu điểm nêu trên, tuy nhiên không phải tuổi nào cũng hợp hướng Tây. Nếu không hợp hướng Tây, bạn nên chọn hướng khác hài hòa hơn về mặt phong thủy. Những người thuộc Tây tứ mệnh sẽ hợp với các hướng nhà Tây tứ trạch, gồm hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc.

Xem thêm: Cách Xác Định Tuổi Thuộc Tây Tứ Mệnh Và Cách Xem Hướng Nhà Đẹp

Gia chủ hợp hướng Tây tứ trạch, làm nhà hướng Tây sẽ gặp nhiều may mắn. Ảnh: nhadepthudo

Theo cách xác định tuổi thuộc Tây tứ mệnh và hướng nhà Tây tứ trạch, nhà hướng Tây hợp các tuổi sau:

Nam mệnh sinh năm:

Mậu Tý 1948

Đinh Dậu 1957

Bính Ngọ 1966

Ất Mão 1975

Giáp Tý 1984

Quý Dậu 1993

Nữ mệnh sinh năm:

Đinh Hợi 1947

Bính Thân 1956

Ất Tỵ 1965

Giáp Dần 1974

Quý Hợi 1983

Nhâm Thân 1992

Lưu ý: Khi xem hướng nhà hợp tuổi, bạn cần căn cứ vào tuổi của gia chủ – người đứng tên ngôi nhà. Nếu cả hai vợ chồng cùng đứng tên nhà thì sẽ lấy tuổi của người làm trụ cột trong gia đình – thường là tuổi của người chồng.

4. Phong Thủy Nhà Hướng Tây

Những gia chủ có tuổi hợp nhà hướng Tây cần lưu ý cách bố trí tọa hướng các phòng chức năng bên trong ngôi nhà sao cho hợp phong thủy để giúp thu hút nhiều khí vượng, mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng.

4.1. Nhà Hướng Tây Đặt Bếp Hướng Nào?

Chọn hướng bếp tốt cho ngôi nhà nói chung và nhà hướng Tây vô cùng quan trọng. Trước hết, hướng bếp tốt sẽ tạo không gian nấu nướng, ăn uống sạch sẽ, thoáng mát, tốt cho sức khỏe. Thứ nữa, một căn bếp có hướng tốt sẽ góp phần thu hút tài lộc vào nhà, gia chủ có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Hơn nữa, hướng bếp tốt còn tạo năng lượng tích cực, góp phần thúc đẩy sự nhiệt huyết, sáng tạo trong công việc, tình duyên thăng hoa, gia đạo ấm êm.

Hướng bếp không phải là hướng cửa bếp mà là hướng lưng của người đứng nấu, tức người đứng nấu quay lưng về hướng nào thì đó là hướng bếp. Ví dụ, người đứng nấu ở hướng Nam, lưng quay về hướng Bắc thì hướng bếp là hướng Bắc. Bếp được đặt theo nguyên tắc "tọa hung hướng cát" (đặt tại vị trí xấu, nhìn về hướng tốt) nhằm trấn áp được hung khí và thu hút khí lành vào nhà. Tọa hướng của bếp như sau:

Tọa Ngũ Quỷ hướng Sinh Khí

Tọa Họa Hại hướng Phục Vị

Tọa Tuyệt Mệnh hướng Thiên Y

Tọa Lục Sát hướng Diên Niên

Vậy làm nhà hướng Tây đặt bếp hướng nào? Theo giới chuyên gia phong thủy, hướng bếp tốt nhất cho nhà hướng Tây là hướng Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Đây là những hướng hợp với gia chủ Tây tứ mệnh, giúp mang lại nhiều cát khí, vận may, sức khỏe dồi dào.

Đặt bếp theo nguyên tắc "tọa hung hướng cát" để mang lai nhiều cát lành, may mắn. Ảnh: noithatcaco

Nhà hướng Tây đặt bếp hướng Tây: Theo : Theo phong thủy phòng bếp , bếp đặt theo hướng Tây sẽ mang lại nhiều cát lành, thuận lợi cho gia chủ, nhất là trong việc kinh doanh, đầu tư.

– Nhà nhà Tây đặt bếp hướng Tây Nam: Bếp đặt nhìn về hướng Tây Nam – hướng Thiên Y rất tốt về mặt phong thủy. Hướng bếp này góp phần mang lại cho gia chủ và các thành viên gia đình nhiều sức khỏe, may mắn. Đây là hướng được các vị thần linh bảo vệ, che chở.

Bên cạnh đó, thiết kế bếp cho nhà hướng Tây, gia chủ cần lưu ý một số điểm sau:

Tránh đặt bếp đối diện cửa chính, cửa phòng vệ sinh, cửa phòng ngủ.

Tránh đặt bếp gần chậu rửa, vòi nước, tủ lạnh.

Tránh đặt bếp ở trung tâm của ngôi nhà gây xáo trộn, mất cân bằng âm dương…

Không nên có khoảng trống phía sau bếp, cần đặt dựa vào tường hoặc chỗ dựa khác.

Không đặt cây cảnh kích thước lớn trong bếp hướng Tây, ảnh hưởng vượng khí trong bếp.

Đặt bếp ở nơi thoáng sáng, lưu thông không khí tốt.

4.2. Nhà Hướng Tây Đặt Bàn Thờ Hướng Nào?

Việc chọn hướng bàn thờ vô cùng quan trọng. Phòng thờ là không gian linh thiêng, ý nghĩa, nơi bạn thờ cúng tổ tiên, các bậc tiền bối. Là nơi kết nối âm dương, mang tới khí vượng, vận may cho cả gia đình. Với vị trí bàn thờ, cần được đặt theo nguyên tắc "tọa cát hướng cát"- bàn thờ đặt ở ví tốt nhìn về hướng tốt.

Vậy nhà hướng Tây đặt bàn thờ hướng nào tốt nhất? Tương tự như hướng nhà, hướng bàn thờ cần chọn trùng khớp với hướng nhà. Gia chủ nên chọn hướng bàn thờ trong ngôi nhà hướng Tây hợp tuổi và cung mệnh của mình để nhận được nhiều tài lộc, đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông. Theo đó, có thể đặt bàn thờ theo hướng chính Tây hoặc Tây Bắc, Tây Nam.

Lưu ý: Ngoài chọn hướng hợp tuổi và cung mệnh gia chủ, bàn thờ nên được đặt ở vị trí cao thoáng, trang trọng, yên tĩnh nhất trong nhà nhằm thể hiện tấm lòng thành kính của con cháu đối với các bậc tổ tiên.

Xem thêm: Năm 2024 Xây Nhà Hướng Nào Tốt Nhất?

4.3. Nhà Hướng Tây Đặt Giường Ngủ Hướng Nào?

Theo phong thủy phòng ngủ , hướng đặt giường rất quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, sức khỏe của bạn. Hướng đặt giường cần hợp mệnh và tuổi của chủ nhân căn phòng. Nếu hướng nhà hợp tuổi gia chủ thì hướng giường ngủ trùng với hướng nhà là điều tốt. Tuy nhiên, nếu hướng nhà không hợp tuổi thì bạn cần đặt giường ở hướng hợp tuổi gia chủ.

Hướng đặt giường ngủ nên là hướng hợp tuổi và cung mệnh của chủ nhân căn phòng. Ảnh: Decoist

Phương vị đặt giường ngủ hợp mệnh cụ thể như sau:

Người mệnh Kim: Đặt giường hướng Tây và Tây Bắc.

Người mệnh Thủy: Đặt giường hướng Bắc.

Người mệnh Mộc: Đặt giường hướng Đông và Đông Nam.

Người mệnh Hỏa: Đặt giường hướng Nam.

Người mệnh Thổ: Đặt giường hướng Tây Nam và Đông Bắc.

Về vị trí đặt giường, cần lưu ý:

Tránh đặt giường sát nhà vệ sinh.

Tránh đặt giường ngủ dưới xà ngang.

Tránh để vật sắc nhọn hướng vào giường.

Không đặt gương đối diện, chiếu thẳng vào giường.

Giường ngủ nên đặt sát vách tường để tạo sự vững chãi, an tâm.

4.4. Nhà Hướng Tây Bố Trí Phòng Khách Hướng Nào?

Phong thủy phòng khách ưu tiên đặt phòng khách ở vị trí trung tâm ngôi nhà hoặc ngay gần cửa chính để đón được nhiều năng lượng tốt lành. Hướng phòng khách tốt gồm 4 hướng Phục Vị, Diên Niên, Sinh Khí và Thiên Y. Với nhà hướng Tây và gia chủ có tuổi, cung mệnh hợp hướng Tây tứ mệnh thì nên đặt phòng khách ở hướng Tây, Tây Nam hoặc Tây Bắc.

Nếu căn cứ vào bản mệnh của gia chủ khi tìm hướng tốt cho phòng khách, bạn cần nhớ nguyên tắc sau:

Gia chủ mệnh Kim: Bố trí phòng khách hướng Tây và Tây Bắc.

Gia chủ mệnh Thủy: Bố trí phòng khách hướng Bắc.

Gia chủ mệnh Mộc: Bố trí phòng khách hướng Đông và Đông Nam.

Gia chủ mệnh Hỏa: Bố trí phòng khách hướng Nam.

Gia chủ mệnh Thổ: Bố trí phòng khách hướng Tây Nam, Đông Bắc.

5. Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Làm Nhà Hướng Tây

Khi làm nhà hướng Tây, ngoài những nguyên tắc phong thủy nêu trên thì gia chủ cần lưu ý thêm một số vấn đề sau để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia chủ và các thành viên gia đình.

Nhà hướng Tây ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Nhadepthudo

5.1. Cần Có Giải Pháp Chống Nóng Ngay Từ Đầu

Xây nhà hướng Tây có thể là một bất lợi trong điều kiện khí hậu Việt Nam bởi đây là hướng mặt trời chiếu thắng vào nhà, gây nóng bức, khó chịu nhất là vào mùa hè. Thế nhưng, bất lợi này có thể được khắc phục bởi các giải pháp chóng nóng hiện đại. Gia chủ nên lựa chọn và thực hiện giải pháp chống nóng ngay từ đầu, từ khâu thiết kế, thi công nhà hướng Tây.

Xây tường 2 lớp gạch

Mỗi lớp có độ dày khoảng 110 – 220mm nhằm ngăn bức xạc nhiệt tác động sâu vào bên trong nhà hướng Tây. Nên để khoảng không giữa 2 lớp tường một khoảng 10cm giúp không khí lưu thông, đồng thời làm chậm quá trình dẫn nhiệt, giúp bên trong nhà hướng Tây trở nên thoáng mát hơn.

Dùng vật liệu cách nhiệt

Vật liệu cách nhiệt giúp nhà hướng Tây thoáng mát vào mùa hè, ấm áp hơn vào mùa đông. Các sản phẩm chống nóng, cách nhiệt phổ biến hiện nay có sơn chống nóng, tôn xốp cách nhiệt, ốp gỗ tạo khe cách nhiệt, mút xốp PE, tấm vách thạch cao, khung thép chắn nắng CNC, gạch thẻ, gạch bông gió, kính 2 lớp, hệ lam che nắng di động hoặc cố định,…

Thiết kế khoảng lùi cách nhiệt

Với nhà hướng Tây, kiến trúc sư thường thiết kế khoảng lùi ở đầu vị trí lô đất để cách nhiệt, chống nắng nóng như khoảng lùi ban công, ô trồng cây nhằm hạn chế nắng chiếu thẳng lên tường, cửa đi hoặc cửa sổ. Khoảng lùi không chỉ tạo ra một khu vực thư giãn ngoài trời mà còn giúp làm giảm lượng nhiệt hấp thụ vào nhà, thông gió tự nhiên tối ưu.

Khoảng lùi so với ô đất và thiết kế mái che giúp giảm nhiệt, chống nóng cho nhà hướng Tây. Ảnh: Afamily

Thiết kế mái che nắng, tạo bóng râm

Mái che bên ngoài bức tường, cửa sổ, ban công nhà phố hướng Tây được xem là giải pháp cách nhiệt, chống nắng hiệu quả. Hiện nay, các mẫu mái che rất đa dạng, vừa có tác dụng chống nóng, làm mát vừa tạo điểm ấn kiến trúc độc đáo, ấn tượng cho ngôi nhà hướng Tây của bạn.

5.2. Chọn Màu Sơn Ngoại Thất Tươi Sáng, Nhẹ Nhàng

Những gam màu trầm tối có khả năng hấp thụ nhiệt nhanh và cao hơn. Trong khi đó, những tông màu sáng có tác dụng phản xạ nhiệt, giúp ngôi nhà bạn trở nên mát mẻ hơn. Do đó, khi chọn sơn ngoại thất cho ngôi nhà hướng Tây, bạn hãy ưu tiên chọn màu tươi sáng, nhẹ nhàng như màu trắng, ghi nhạt, trắng sữa, xanh nhạt… giúp giảm bớt nhiệt lượng vào nhà, tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Tuyệt đối tránh những gam tối, sặc sỡ như đỏ, hồng, đen, vàng, nâu đậm – vừa hấp thụ nhiệt nhanh vừa khiến cảm giác ngột ngát, nóng bức gia tăng.

5.3. Trồng Cây Bóng Mát Cho Nhà Hướng Tây

Cây xanh không chỉ giúp thanh lọc không khí, điều hòa không khí, tạo không gian sống trong lành mà còn một trong những giải pháp chống nóng, làm mát tự nhiên được nhiều gia chủ áp dụng cho ngôi nhà hướng Tây của mình. Mặt khác, nếu chọn cây phong thủy tốt, hợp tuổi và bản mệnh gia chủ sẽ giúp thu hút may mắn, tài lộc đến với cả gia đình.

Với nhà hướng Tây, gia chủ nên chọn các loại cây có tán rộng, lá to, khả năng chịu nắng cao, chịu hạn tốt, dễ trồng, dễ chăm sóc. Các loại cây thân leo, cây có lá dày trồng ở logia, ban công có độ bao phủ lớn, tạo thành một lớp tường chắn nắng tự nhiên, đồng thời tạo cảm giác yên bình, gần gũi với thiên nhiên. Hoa giấy, hoa hồng leo, cây lưỡi hổ, dừa cạn, ngũ gia bì, cây ngũ sắc, xương rồng bát tiên… là những loại cây hoa phù hợp để trồng cho nhà hướng Tây.

Cây xanh trồng ở ban công, logia góp phần chống nóng cho nhà hướng Tây. Ảnh: kientrucanhung

5.4. Tạo Thông Gió Tự Nhiên Bằng Giếng Trời, Khoảng Thông Tầng

Với nhà hướng Tây, bạn nên cân nhắc thiết kế thêm giếng trời, các khoảng thông tầng, cửa sổ trần, cửa thông hơi bên trong nhà nhằm mục đích giúp không khí lưu thông tối đa, đẩy các luồng hơi nóng ra ngoài nhanh hơn, mang lại bầu không khí trong lành, thoáng mát.

Giải pháp thiết kế nhà hướng Tây với giếng trời thông gió và lấy sáng. Ảnh: VnExpress

5.5. Bố Trí Công Năng Hợp Lý

Với những ngôi nhà hướng Tây, các kiến trúc sư sẽ bố trí các công năng phụ như cầu thang, sân phơi, nhà vệ sinh nằm ở hướng chịu nắng nóng. Còn phòng khách đặt ở hướng mát hơn – hướng Đông Nam, Đông Bắc. Gia chủ nên tránh bố trí phòng ngủ với mặt tường tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Thay vào đó, ở vị trí này nên bố trí hành lang, cầu thang hoặc phòng tắm.

Mặt bằng bố trí công năng nhà hướng Tây. Ảnh: sbshouse

6. Mẫu Thiết Kế Nhà Hướng Tây Độc Đáo, Ấn Tượng

Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng tôi giới thiệu tới quý bạn đọc các mẫu nhà hướng Tây đẹp hiện đại với thiết kế nội thất phong cách tối giản mà sang trọng, trong khi kiến trúc ngoại thất độc đáo, hút mắt.

Mẫu nhà hướng Tây với mặt tiền ấn tượng, được thiết kế với mảng tường sơn hiệu ứng bê tông kết hợp với cây xanh che nắng cho ngôi nhà. Ảnh: sbshouse

Mẫu nhà hướng Tây 2 tầng 1 tum dùng gạch thông gió và khoảng lùi đầu lô đất vừa tạo điểm nhấn cho mặt tiền nhà, vừa giúp chống nóng hiệu quả. Ảnh: sbshouse

Mẫu biệt thự 2 tầng hướng Tây sử dụng gạch thẻ trang trí cùng hệ lam che nắng kết hợp cây xanh cực ấn tượng. Ảnh: sbshouse

Thiết kế nhà hướng Tây sử dụng khung thép CNC chắn nắng độc đáo. Ảnh: sbshouse

Mặt tiền nhà sử dụng gạch nung đỏ chống nóng, cách âm hiệu quả cho nhà hướng Tây. Ảnh: ArchDaily

Mảng gạch thông gió lớn tạo điểm ấn hút mắt cho mặt tiền nhà. Ảnh: VneExpress

Tham khảo thêm một mẫu thiết kế nhà hướng Tây độc đáo, khác biệt. Ảnh: VnExpress

Với những thông tin mà Batdongsan.com.vn tổng hợp trên đây, quý bạn đọc đã nắm rõ nhà hướng Tây hợp tuổi nào và cách bố trí các phòng chức năng trong nhà ra sao để mang lại phong thủy nhà ở tốt nhất. Nếu đang có ý định làm nhà hướng Tây, hy vọng bài viết hữu ích với bạn.

(* Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)

Lam Giang

