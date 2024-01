Nhà lắp ghép ngày càng trở nên phổ biến nhờ tính tiện dụng và tiết kiệm, dễ thi công, dễ dịch chuyển. Dưới đây là những mẫu nhà lắp ghép giá rẻ đẹp và hiện đại nhất hiện nay, dự báo sẽ tiếp tục "hot" trong năm 2024.

Cấu Tạo Của Nhà Lắp Ghép

Nhà lắp ghép thường gồm các thành phần cấu tạo như sau:

Phần Móng

Nhà lắp ghép có phần móng được làm từ 3 khối bê tông liên kết với 2 thanh sắt được cố định bằng bulong. Kích thước của các khối bê tông này thường là 2,5m x 0,2m x 0,3m, còn kích thước các thanh sắt là i75x150. Kích thước của các bulong được tính dựa trên kết quả đo đạc vị trí và thiết kế.

Cũng như nhà truyền thống, phần móng của nhà lắp ghép là yếu tố quan trọng quyết định về độ bền vững của ngôi nhà. Do đó, trước khi làm nhà lắp ghép cần thực hiện đo đạc, khảo sát địa hình thật kỹ lưỡng để làm phần móng chắc chắn, chịu được trọng lực của ngôi nhà trong thời gian dài.

Phần Khung Nhà

Phần khung của nhà lắp ghép hiện nay thường được làm bằng thép hộp mạ kẽm hoặc gỗ, panel xi măng . Chất liệu gỗ thường được các homestay ưa chuộng. Trong khi đó, thép hộp mạ sẽ có độ bền cao hơn với đặc điểm bề mặt sáng bóng và bền bỉ vừa giúp ngôi nhà bền vững lại tăng tính thẩm mỹ. Ngoài ra, thép hộp mạ cũng giúp làm chậm quá trình oxy hóa, chống gỉ sét nên sẽ giúp các bộ phận bên trong ngôi nhà được bảo vệ. Tuổi thọ của loại thép này vào khoảng 60 năm.

Với những nhà lắp ghép giá rẻ thì phần khung này có thể làm bằng sắt hoặc tận dụng vật liệu cũ thì tuổi thọ sẽ thấp hơn.

Một ngôi nhà lắp ghép đang thi công phần khung thép. Ảnh: Hovie Home

Phần Kết Cấu Phụ

Ngoài móng và khung thì nhà lắp ghép còn có các kết cấu phụ khác để đảm bảo ngôi nhà vững chắc và thẩm mỹ.

Mái nhà và vách: để giúp nhà lắp ghép gọn nhẹ thì phần mái và vách thường được làm bằng tôn. Tại Việt Nam các nhà lắp ghép có chất lượng từ khá trở lên thường sử dụng tôn Hòa Phát có độ dày là 0,45mm, độ dày xốp 17/35. Tôn cũng là vật liệu cách nhiệt tốt, chống gỉ sét và chống ồn tốt, làm giảm tác động của môi trường.

để giúp nhà lắp ghép gọn nhẹ thì phần mái và vách thường được làm bằng tôn. Tại Việt Nam các nhà lắp ghép có chất lượng từ khá trở lên thường sử dụng tôn Hòa Phát có độ dày là 0,45mm, độ dày xốp 17/35. Tôn cũng là vật liệu cách nhiệt tốt, chống gỉ sét và chống ồn tốt, làm giảm tác động của môi trường. Vách cemboard 8li: vách cemboard dùng để che phủ các khung sắt và cách đường dây điện cũng như ống nước. Loại vách này chịu lực tốt và tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Ngoài ra, bạn còn có thể sơn trực tiếp màu lên vách thay vì phải dùng vật liệu trang trí.

vách cemboard dùng để che phủ các khung sắt và cách đường dây điện cũng như ống nước. Loại vách này chịu lực tốt và tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Ngoài ra, bạn còn có thể sơn trực tiếp màu lên vách thay vì phải dùng vật liệu trang trí. Độ dốc mái: tức seno, dùng để nước thoát xuống khi trời mưa. Thông thường mái nhà lắp ghép có độ dốc từ 10 – 15. Để đảm bảo tính thẩm mỹ, hai bên đầu hồi của seno ở hai bên hông nhà sẽ được bao che bởi tôn 0,6mm.

tức seno, dùng để nước thoát xuống khi trời mưa. Thông thường mái nhà lắp ghép có độ dốc từ 10 – 15. Để đảm bảo tính thẩm mỹ, hai bên đầu hồi của seno ở hai bên hông nhà sẽ được bao che bởi tôn 0,6mm. Các vách kính: Tùy mẫu thiết kế và giá tiền, nhà lắp ghép có thêm vách kính hoặc không. Thường vách kính này có độ dày tương đối, có dán phim PVB kết dính trong kính đề phòng khi vỡ kính thì các mảnh vỡ sẽ được giữ lại bên trong, không rơi tung tóe hay bắn ra xung quanh để đảm bảo an toàn.

Một Số Ưu Điểm Của Nhà Lắp Ghép

Nhà lắp ghép có một số ưu điểm nổi bật sau đây:

– Chi phí rẻ: nhà lắp ghép có chi phí khá rẻ so với nhà truyền thống. Cụ thể, những ngôi nhà lắp ghép đơn giản, sử dụng cho mục đích ngắn hạn (ở tạm, hay dùng cho các công trường xây dựng) có chi phí chỉ từ 30-50 triệu đồng); nhà lắp ghép tại các khu nghỉ dưỡng có giá từ 100 triệu đồng, những ngôi nhà lắp ghép dùng để ở lâu dài có chi phí cao hơn, từ 150 triệu đồng trở lên. Cá biệt, những căn nhà đầy đủ tiện nghi, đáp ứng các tiêu chí riêng về thẩm mỹ, kết cấu của chủ nhà có thể giá sẽ cao hơn.

Nhà lắp ghép ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Ảnh: Nhà Bay

– Thiết kế đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi: Để giảm tải trọng và chi phí, các ngôi nhà lắp ghép thường được thiết kế đơn giản, tuy nhiên với cách bố trí, sắp xếp các vật dụng thông minh, các phòng trong nhà vẫn đầy đủ tiện nghi, tiện lợi và tiết kiệm không gian tối đa.

– Xây dựng nhanh: với cấu trúc đơn giản, sử dụng các vật liệu có sẵn nên thời gian hoàn thành một ngôi nhà lắp ghép rất nhanh, tính bằng tuần, thậm chí tính bằng ngày.

– Có thể xây dựng trên nhiều loại địa hình: tuy không bền chắc bằng nhà truyền thống nhưng nhà lắp ghép có thể triển khai trên nhiều địa hình khác nhau, kể cả những nơi không bằng phẳng, nơi đất mềm, hay những vùng có lũ lụt, thường xuyên bị sạt lở…

– Đa dạng vật liệu: Phần khung của ngôi nhà được dùng từ gỗ, thép hoặc panel xi măng nên đa dạng lựa chọn theo yêu cầu của chủ nhà.

– Dễ kiểm soát chất lượng và bảo trì, sửa chữa: Do cấu tạo từ các vật liệu rời được đúc sẵn để ghép lại nên việc bảo trì, sửa chữa ngôi nhà có thể tách riêng từng hạng mục một cách dễ dàng.

– Có thể tái sử dụng: Sau một thời gian sử dụng, nhà lắp ghép có thể dễ dàng tái sử dụng bằng cách tháo rời các bộ phận và di chuyển đến nơi khác. Ngoài ra, nếu đã sử dụng lâu thì các vật liệu cấu tạo cũng có thể dùng để tái chế để bảo vệ môi trường.

So Sánh Nhà Lắp Ghép Và Nhà Truyền Thống

Nhà lắp ghép và nhà truyền thống có những tiêu chuẩn xây dựng khác nhau do đó sẽ khó có thể so sánh về tuổi thọ hay chất lượng. Tuy nhiên, nếu ở cùng một khoảng giá thì có thể đưa ra một số so sánh như sau:

Tiêu chí Nhà Lắp Ghép Nhà Truyền Thống Cấu Tạo – Vách nhà thường bằng tấm panel

– Hầu hết vật liệu được dùng đều nhẹ, chi phí hợp lý

– Khung nhà làm bằng thép dày hoặc thép hộp

– Mái tôn nhà sử dụng PE foam cùng lớp cách nhiệt tốt – Vách được xây từ gạch, xi măng kết cấu chặt chẽ, bền chắc

– Phần lớn các vật liệu là bê tông cốt thép quen thuộc

– Mái ngói hoặc mái tôn

– Cửa sổ sắt, gỗ, nhôm hoặc từ nhựa Thẩm Mỹ – Nhiều mẫu, đa dạng phong cách thiết kế, kích thước

– Vật liệu ốp có phủ hoa văn giúp tiết kiệm chi phí trang trí – Sơn tường đơn giản và sử dụng gạch đá hoa thông thường Tính Tiện Lợi – Móng nhà có kết cấu đơn giản nên chỉ chịu được tải trọng nhẹ

– Dễ thi công, thiết kế và vận chuyển do sử dụng các vật liệu nhẹ, cấu trúc đơn giảnmóng của nhà tuy đơn giản nhưng vẫn đảm bảo được độ chắc chắn

– Tuổi thọ tương đối ngắn, chỉ tầm vài chục năm – Thi công, thiết kế khó khăn trong

– Không thể di chuyển do các vật liệu phức tạp, nặng nề cùng kết cấu, thi công phức tạp

– Vững chãi và có tuổi thọ cao hơn Thời Gian Thi Công – Thời gian thi công ngắn, chỉ từ 3-5 ngày ngay tại công trình – Tốn nhiều thời gian công sức hơn, thời gian thi công tối thiểu 3 tháng để hoàn thiện.

30 Mẫu Nhà Lắp Ghép Giá Rẻ Đẹp Nhất Hiện Nay

Nhà lắp ghép giá rẻ ngày càng được ưa chuộng do đáp ứng được tiêu chí về chi phí, có tính linh hoạt cao và dễ thi công. Dưới đây Batdongsan.com.vn sẽ giới thiệu những mẫu nhà lắp ghép có giá thi công từ 45-150 triệu đồng. Tùy vào địa hình, diện tích, tiêu chí thẩm mỹ của chủ nhà, giá nhà có thể thay đổi, thậm chí có thể lên tới 300-500 triệu đồng hoặc cả tỷ đồng.

Mẫu Nhà Lắp Ghép 150 Triệu Trở Lên

Nhà lắp ghép 150 triệu là mức giá gần như rẻ nhất hiện nay, thường dùng cho mục đích nghỉ dưỡng tại các homestay quy mô nhỏ và vừa. Với mức giá này thì các căn nhà lắp ghép có diện tích khá nhỏ, từ 20-40m2. Với nhà để ở lâu dài thì giá thường cao hơn, từ trên 200 triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng.

Dưới đây, là những mẫu nhà lắp ghép giá từ 150 triệu đồng do Batdongsan.com.vn tổng hợp:

Mẫu nhà lắp ghép 150 triệu – 200 triệu, đủ công năng, diện tích 40m2. Ảnh: Nhà Bay

Mẫu nhà lắp ghép giá rẻ phù hợp với homestay. Ảnh: FB

Ảnh thực tế một mẫu nhà lắp ghép 200 triệu đến 300 triệu đồng. Ảnh: FB

Mẫu nhà lắp ghép khung gỗ phù hợp cho mục đích nghỉ dưỡng. Ảnh: FB

Một mẫu nhà lắp ghép 150 triệu -550 triệu đồng. Ảnh: Cơ khí Ngọc Lâm

Mẫu nhà lắp ghép 2 tầng hiện đại. Ảnh: Panel Home

Mẫu nhà lắp ghép 200 triệu đồng. Ảnh: Nhà Bay JSC

Ảnh thực tế nhà lắp ghép 600 triệu, diện tích 150m2. Ảnh: Nguyễn Đăng Huân

Mẫu nhà lắp ghép 54m2 phân khúc tầm trung. Ảnh: Nhà tiền chế

Mẫu nhà lắp ghép cấp 4 ở nông thôn. Ảnh: Const Wood Decor

Mẫu nhà lắp ghép đơn giản, giá 250 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Nam

Mẫu nhà lắp ghép 250 triệu có hiên phơi, diện tích 60m2. Ảnh: Hoàng Nam.

Mẫu nhà lắp ghép dùng sàn thép panel. Ảnh: Nhà Bay JSC

Mẫu nhà lắp ghép 58m2. Ảnh: Nhà Tiền Chế

Mẫu nhà lắp ghép container sang trọng. Ảnh: Nhà Lắp Ghép

Mẫu nhà lắp ghép 76m2, giá hơn 400 triệu đồng. Ảnh: Firy Contrustion

Mẫu Nhà Lắp Ghép 50 Triệu Trở Lên

Nhà lắp ghép 50 triệu thường dùng cho mục đích lưu trú ngắn hạn. Với số tiền này, các căn nhà lắp ghép có diện tích nhỏ, chỉ phù hợp cho 1-2 người ở.

Mẫu nhà lắp ghép độc đáo giá dưới 100 triệu. Ảnh: Hovie Home

Mẫu nhà lắp ghép 50 triệu đến 150 triệu. Ảnh: Khắc Duy

Mẫu nhà lắp ghép đơn giản. Ảnh: Nhà Bay

Mẫu nhà lắp ghép cấp 4 có thể tận dụng tối đa view xung quanh. Ảnh: Hương Kim

Mẫu nhà lắp ghép giá rẻ. Ảnh: Bamboo King Vina

Nhà lắp ghép nhỏ phù hợp với các homestay. Ảnh: Bamboo King Vina

Nhà lắp ghép cấp 4 nhỏ. Ảnh: FB

Mẫu nhà lắp ghép thích hợp làm cửa hàng, giá từ 100 triệu đồng. Ảnh: Lê Hữu Sang

Mẫu nhà lắp ghép giá từ 110 triệu đồng/căn, diện tích 34m2. Ảnh: Nguyễn Quang

Mẫu nhà lắp ghép cấp 4 đơn giản dành cho 2 người. Ảnh: Nhà Bay

Mẫu nhà lắp ghép mái nhọn. Ảnh: Khắc Duy

Mẫu nhà lắp ghép cấp 4 ấm cúng. Ảnh: Nhà Bay

Mẫu Nhà Lắp Ghép 30 Triệu Trở Lên

Với chi phí vật liệu và nhân công ngày càng cao, tính đến năm 2023 mẫu nhà lắp ghép 30 triệu gần như không còn. Nếu có mẫu nhà này, thường là nhà dân làm tự phát, với vật liệu đơn giản từ tấm tôn hoặc tận dụng nguyên vật liệu cũ. Ngoài ra, một số trang mạng xã hội cũng có rao bán nhà lắp ghép cũ sẽ có giá rẻ hơn.

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, tại các công ty làm nhà lắp ghép tại Việt Nam hiện nay, với mẫu mã đơn giản, diện tích nhỏ, vật liệu giá rẻ thì một căn nhà lắp ghép giá thấp nhất cũng phải từ 45 triệu đồng.

Mẫu nhà lắp ghép cấp 4 diện tích 3x6m, giá 45 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Lê

Một mẫu nhà lắp ghép được thanh lý với giá 140 triệu đồng. Ảnh: Hân Hân

Những Địa Chỉ Mua Nhà Lắp Ghép Uy Tín Tại Việt Nam

Nhà lắp ghép ngày càng phổ biến tại Việt Nam, phục vụ cho nhiều nhu cầu mục đích khác nhau như: làm homestay ở các khu nghỉ dưỡng, làm nhà ở tại những nơi có địa hình khó xây dựng nhà truyền thống hoặc phục vụ nhu cầu ở ngắn hạn.

Để thuận tiện cho bạn trong việc tìm kiếm địa chỉ mua nhà lắp ghép tại Việt Nam, Batdongsan.com.vn tổng hợp một số công ty thi công nhà lắp ghép như sau:

– Công ty CP Nhà Bay: có nhiều mẫu nhà lắp ghép, đa dạng chủng loại và giá tiền, thường từ 50-500 triệu đồng

Địa chỉ: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 092.171.1234

– DSD Home: có nhiều mẫu nhà lắp ghép đẹp, nhiều phân khúc giá, từ rẻ đến trung cấp, cao cấp.

Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0961 249 008

– CTy Cơ Khí TM Xây Dựng Ngọc Lâm: công ty tư nhân có nhiều mẫu nhà lắp ghép diện tích nhỏ, linh hoạt.

Địa chỉ: Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0919656590

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm sản phẩm nhà lắp ghép của Công ty CP kiến trúc và kỹ thuật AMD có nhiều mẫu mã, đa dạng phân khúc giá hay Bamboo King Vina chuyên về nhà lắp ghép bằng tre, sử dụng cho các homestay.

Trên đây Batdongsan.com.vn đã tổng hợp 30 mẫu nhà lắp ghép giá rẻ và tầm trung cũng như tư vấn các thông tin liên quan nhà lắp ghép, địa chỉ mua nhà lắp ghép tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin chi tiết và đầy đủ về thị trường bất động sản, thiết kế nhà, nội thất, phong thủy… trên trang Wiki BĐS , mời bạn đọc tiếp tục theo dõi.

Hải Âu

