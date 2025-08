Với nhu cầu nhà ở ngày càng cao, các dự án nhà ở xã hội Bình Dương (nay thuộc TP.HCM) đang đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết bài toán an cư cho người lao động. Cùng tìm hiểu các dự án nhà ở xã hội tại Bình Dương, điều kiện, thủ tục mua nhà ở xã hội tại đây.

nhà ở xã hội Bình Dương, đặc biệt sau khi sáp nhập vào TP.HCM ngày càng gia tăng, nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển đô thị, giảm tải áp lực cho các khu dân cư thương mại, đồng thời nâng cao đời sống của người dân có thu nhập thấp. Bình Dương (nay thuộc TP.HCM) được biết đến là trung tâm kinh tế năng động hàng đầu phía Nam, nơi quy tụ nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút đông đảo công nhân, người lao động từ khắp nơi đổ về sinh sống và làm việc. Chính vì vậy, nhu cầu về, đặc biệt sau khi sáp nhập vào TP.HCM ngày càng gia tăng, nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển đô thị, giảm tải áp lực cho các khu dân cư thương mại, đồng thời nâng cao đời sống của người dân có thu nhập thấp.

Nhà ở xã hội Bến Cát Bình Dương do Kim Oanh Group xây dựng. Ảnh: Báo Chính phủ

1. Tổng Hợp Dự Án Nhà Ở Xã Hội Bình Dương 2025

Trên địa bàn Bình Dương (nay là các xã, phường mới của TP.HCM) hiện có một số dự án nhà ở xã hội nổi bật sau đây:

Nhà Ở Xã Hội Thuận An Bình Dương

TP Thuận An, Bình Dương nay là các phường An Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An và Thuận Giao, TP.HCM. Khu vực này hiện có một số dự án nhà ở xã hội sau đây đã đủ điều kiện mở bán đầu năm 2025:

1. Khu nhà ở xã hội HPN, tọa lạc tại đường Bình Nhâm 25. Dự án gồm 110 , tọa lạc tại đường Bình Nhâm 25. Dự án gồm 110 căn hộ chung cư, do Công ty TNHH HPN làm chủ đầu tư, giá bán khoảng 2,1 tỷ đồng/căn.

2. Dự án nhà ở xã hội và công viên cây xanh tại phường An Phú, TP. Thuận An (nay là phường An Phú, TP.HCM) do Công ty Cổ phần nước – môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất 0,46ha với 262 căn hộ.

3. Dự án khu định cư Việt – Sing tại phường An Phú, TP. Thuận An (nay là phường An Phú, TP.HCM) do Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương làm chủ đầu tư. Dự án này được xây dựng trên khu đất 5,12ha với quy mô 664 căn.

Nhà Ở Xã Hội Dĩ An Bình Dương

Dĩ An, Bình Dương (cũ) nay là phường Dĩ An, TP.HCM (gộp thêm phường An Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp). Khu vực này hiện có Chung cư Nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (tại phường Tân Đông Hiệp cũ) đang triển khai. Dự án còn có tên gọi khác là New Lavida. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Kinh doanh và phát triển nhà Toàn Thịnh Phát, Tập đoàn Lê Phong là đơn vị phát triển.

Khu đất triển khai dự án có diện tích hơn 1ha, trong đó diện tích xây dựng nhà chung cư là 4.760m2. Dự án có quy mô 882 căn. Được biết, các căn hộ tại đây có giá từ 730 triệu/căn 1 phòng ngủ, từ 1,6 tỷ/căn 2 phòng ngủ.

Nhà Ở Xã Hội Hòa Phú Bình Dương

Phường Hòa Phú, Bình Dương nay thuộc phường Bình Dương, TP.HCM. Khu vực này có dự án nhà ở xã hội Bình Dương K-Home New City, tọa lạc tại Đường N14 và đường số 8 KCN VSIP 2. Dự án gồm 2 loại hình nhà ở: chung cư cao từ 8-15 tầng với 1.666 căn hộ; nhà ở xã hội liền kề diện tích từ 60-70m2 với 1.376 căn.

Về giá bán, nhà ở xã hội dạng nhà phố 1 trệt 1 lửng 1 lầu có giá dự kiến 2,16 tỷ/căn; nhà ở xã hội dạng chung cư có giá dự kiến 777 triệu/căn.

Nhà Ở Xã Hội Bến Cát Bình Dương

1. Khu dự án nhà ở xã hội liền kề thuộc dự án KDC Cầu Đò tại phường An Điền, TP Bến Cát (nay thuộc phường Long Nguyên, TP.HCM). Dự án có tên thương mại là Mega City 1 (Rich Home 3) triển khai trên khu đất 3,1 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư, quy mô 276 căn nhà ở xã hội 1 trệt 1 lầu. Giá bán dự kiến từ 1,4-1,6 tỷ/căn.

Một góc Khu dự án nhà ở xã hội liền kề thuộc dự án KDC Cầu Đò. Ảnh: Nhà ở xã hội Bình Dương

2. Khu nhà ở xã hội liền kề thuộc dự án nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 tại phường Hòa Lợi, TP. Bến Cát (nay thuộc phường Hòa Lợi, TP.HCM). Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi. Khu đất triển khai dự án có diện tích 3,1 ha, quy mô 249 căn.

3. Khu nhà ở công nhân thu nhập thấp Hoàng Gia tại phường Tân Định, TP Bến Cát (nay là phường Hòa Lợi, TP.HCM) do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Gia Phúc làm chủ đầu tư. Diện tích đất triển khai dự án khoảng hơn 2,1ha với quy mô 82 căn.

Nhà ở xã hội Phú Mỹ Bình Dương

Phú Mỹ, Bình Dương (nay thuộc phường Bình Dương, TP.HCM) hiện có Khu nhà ở xã hội thuộc Khu nhà ở thương mại dịch vụ Phú Mỹ (tên thương mại: Nhà ở xã hội Chung cư Phú Mỹ C2) đã đủ điều kiện mở bán đầu năm 2025.

Dự án này do Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương làm chủ đầu tư, triển khai trên khu đất có diện tích 9.479m2. Quy mô dự án gồm 02 tòa nhà cao 12 tầng nổi với 561 căn hộ. Dự kiến, quý 4/2025 dự án sẽ hoàn thành.

Ngoài các dự án trên, đầu năm 2025, Bình Dương còn có dự án Nhà ở an sinh xã hội thuộc dự án khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ – giai đoạn 1 tại phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một (nay là phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) – Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, đủ điều kiện mở bán. Dự án này có diện tích đất khoảng 2,7ha, quy mô gồm 6 tòa cao 12 tầng với 978 căn hộ.

So Sánh Giá Nhà Ở Xã Hội Bình Dương Với Các Khu Vực Lân Cận

Hiện nay, giá nhà ở xã hội Bình Dương dao động từ 700 triệu đến 2 tỷ đồng/căn, tùy diện tích và tiện ích. Dưới đây là bảng so sánh mức giá nhà ở xã hội Bình Dương với các khu vực khác.

Khu vực Giá trung bình nhà ở xã hội (triệu đồng/m²) Bình Dương 18 – 25 TP.HCM (Thủ Đức) 25 – 60 Đồng Nai 10 – 25

So với các địa bàn khác của TP.HCM, giá nhà ở xã hội khu vực Bình Dương (trước sáp nhập) rẻ hơn 20-30%, trong khi hạ tầng và tiện ích không thua kém.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá nhà ở xã hội Bình Dương gồm có:

Vị trí: gần trung tâm, gần các tuyến giao thông lớn, khu công nghiệp sẽ có giá cao hơn.

Diện tích: căn hộ nhỏ phù hợp túi tiền thường có giá mềm hơn các căn lớn hơn.

Tiện ích nội khu: dự án có nhiều tiện ích cộng đồng, hệ thống an ninh, dịch vụ tốt sẽ có giá trị cao hơn.

Chủ đầu tư và chính sách hỗ trợ: các dự án do các tập đoàn uy tín phát triển, có chính sách vay ưu đãi, giá bán hợp lý sẽ tạo niềm tin lớn cho người mua.

2. Chính Sách, Điều Kiện Và Thủ Tục Đăng Ký Mua Nhà Ở Xã Hội Bình Dương

Để tiếp cận nhà ở xã hội Bình Dương (nay thuộc TP.HCM), người dân cần phải đáp ứng các điều kiện xác định rõ ràng, thủ tục hành chính được thiết lập minh bạch và đơn giản nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người mua. Cần lưu ý, sau sáp nhập, một số địa chỉ, đơn vị hành chính cũ có thể thay đổi.

Nhà mẫu của dự án nhà ở xã hội Bình Dương. Ảnh: Báo Thanh Niên

2.1 Điều Kiện Mua Nhà Ở Xã Hội Bình Dương

Các điều kiện phổ biến để đăng ký mua nhà ở xã hội Bình Dương gồm:

Đối tượng phù hợp là cán bộ công nhân viên, người có thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc diện chính sách xã hội.

Người đăng ký cần có giấy tờ chứng minh thu nhập, hộ khẩu, CMND/CCCD, giấy xác nhận không sở hữu bất kỳ căn nhà nào thuộc sở hữu cá nhân hoặc của gia đình tại các địa phương khác.

Tiêu chí đặt ra về mức thu nhập tối đa để đảm bảo phân khúc phù hợp, tránh trượt khỏi mục tiêu chính sách xã hội.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

Đơn đăng ký mua nhà

Bản sao giấy khai sinh, CMND/CCCD, hộ khẩu

Các giấy tờ chứng minh thu nhập, xác nhận của địa phương

Hồ sơ tài chính liên quan (nếu có)

Các giấy tờ liên quan khác theo yêu cầu của chính quyền

2.2 Các Bước Đăng Ký Mua Nhà Ở Xã Hội Bình Dương

Các bước thực hiện đăng ký gồm:

Liên hệ trực tiếp hoặc qua các trung tâm dịch vụ công của UBND tỉnh Bình Dương (nay là UBND TP.HCM) để lấy mẫu đơn đăng ký.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo danh sách yêu cầu.

Nộp hồ sơ tại trung tâm đăng ký hoặc các địa chỉ quy định.

Chờ xét duyệt hồ sơ trong thời gian từ 15 đến 30 ngày làm việc.

Tham gia các buổi xét duyệt, công khai và ký hợp đồng mua bán nếu đủ điều kiện.

Thời gian xét duyệt và tổ chức đấu giá, phân phối nhà sẽ được thông báo cụ thể qua các kênh chính thức của chính quyền tỉnh. Người dân nên thường xuyên cập nhật các thông báo mới để không bỏ lỡ cơ hội.

Giấy tờ yêu cầu đối với khách hàng đăng kí mua nhà ở xã hội Bình Dương. Ảnh: Internet

3. Kinh Nghiệm Mua Nhà Ở Xã Hội Bình Dương

Việc lựa chọn đúng dự án nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính là yếu tố quyết định thành công trong quá trình sở hữu nhà của người dân. Dưới đây là các yếu tố cần xem xét, các gợi ý dự án tiềm năng và cách cập nhật thông tin mới nhất về các dự án nhà ở xã hội Bình Dương.

3.1 Xem Xét Vị Trí, Tiện Ích Và Giá Cả

Vị trí: Chọn dự án gần các trung tâm công nghiệp, giao thông công cộng, tiện ích xã hội như trường học, bệnh viện để thuận tiện trong sinh hoạt và di chuyển.

Chọn dự án gần các trung tâm công nghiệp, giao thông công cộng, tiện ích xã hội như trường học, bệnh viện để thuận tiện trong sinh hoạt và di chuyển. Tiện ích nội khu: Đảm bảo dự án có đủ các tiện ích như công viên, khu vui chơi, siêu thị, trung tâm y tế, giúp cư dân có cuộc sống đầy đủ, tiện lợi ngay trong khu vực.

Đảm bảo dự án có đủ các tiện ích như công viên, khu vui chơi, siêu thị, trung tâm y tế, giúp cư dân có cuộc sống đầy đủ, tiện lợi ngay trong khu vực. Giá cả: Phù hợp với khả năng tài chính, không gây áp lực quá lớn về ngân sách, đồng thời có chính sách hỗ trợ vay vốn tốt.

Phù hợp với khả năng tài chính, không gây áp lực quá lớn về ngân sách, đồng thời có chính sách hỗ trợ vay vốn tốt. Tiến độ xây dựng: Lựa chọn dự án đã hoàn thiện hoặc đã bắt đầu bàn giao để tránh chậm tiến độ, mất thời gian chờ đợi dài hạn.

3.2 Liên Hệ Và Cập Nhật Thông Tin Mới Nhất

Để cập nhật thông tin chính xác, nhanh chóng và kịp thời, người dân có thể liên hệ với các sở ban ngành liên quan như Sở Xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, hoặc các đơn vị phát triển dự án chính thức.

Ngoài ra, các trang web chính thức, fanpage của chính quyền tỉnh, các diễn đàn bất động sản, cũng là nguồn thông tin hữu ích. Cập nhật thường xuyên sẽ giúp người mua nắm bắt được các cơ hội mới, tránh bỏ lỡ các chương trình ưu đãi, cơ hội sở hữu nhà xã hội phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Khu nhà ở xã hội Định Hòa. Ảnh: Báo Dân trí

Việc đầu tư phát triển nhiều dự án nhà ở xã hội Bình Dương cho thấy đây không chỉ là chính sách an sinh mà còn là chiến lược phát triển đô thị nhân văn, bền vững. Với các lợi thế về giá cả, chính sách hỗ trợ và tiện ích sống đầy đủ, người dân thu nhập thấp hoàn toàn có thể an cư, ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn tại vùng đất năng động này.

4. Câu Hỏi Thường Gặp Về Nhà Ở Xã Hội Bình Dương

4.1 Nhà ở xã hội là gì?

Nhà ở xã hội là loại nhà ở được Nhà nước hỗ trợ, dành riêng cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định pháp luật, có mục đích chính là cung cấp nhà ở giá rẻ cho những người có thu nhập thấp, công chức, viên chức, người lao động tại các khu công nghiệp.

4.2 Đối tượng nào được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội?

Đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội đã được quy định rõ tại Điều 76 Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực từ ngày 01/8/2024. Theo đó:

Người chưa có nhà ở thuộc sở hữu, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở tại nơi có dự án.

Người có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 15m2 sàn/người.

Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định pháp luật.

4.3 Thời hạn sử dụng nhà ở xã hội là bao lâu?

– Thời hạn sử dụng nhà ở xã hội không phải là 50 năm, mà là thời hạn sử dụng chung của công trình xây dựng, theo quy định của pháp luật.

– Thời hạn 50 năm được nhắc đến trong quy định về giao đất cho chủ đầu tư, không phải là thời hạn sử dụng của nhà ở.

4.4 Tìm hiểu thông tin nhà ở xã hội Bình Dương ở đâu?

Bạn có thể tìm hiểu thông tin về các dự án nhà ở xã hội đang triển khai tại Bình Dương trên các website của chủ đầu tư dự án, website của Sở Xây dựng TP.HCM hoặc liên hệ trực tiếp với các chủ đầu tư dự án.

nhà ở xã hội Bình Dương (nay là TP.HCM) mới nhất, thủ tục, điều kiện liên quan để mua nhà ở xã hội tại đây. Để có thêm các thông tin liên quan các dự án nhà ở xã hội, kinh nghiệm mua bán, đầu tư bất động sản hãy truy cập Bài viết đã cập nhật những thông tin về dự án(nay là TP.HCM) mới nhất, thủ tục, điều kiện liên quan để mua nhà ở xã hội tại đây. Để có thêm các thông tin liên quan các dự án nhà ở xã hội, kinh nghiệm mua bán, đầu tư bất động sản hãy truy cập Wiki BĐS , chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới và đầy đủ nhất.

