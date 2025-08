Vốn là một thành phố phát triển sôi động với dân cư đông đúc, nhu cầu tìm kiếm thông tin về nhà ở xã hội Đà Nẵng luôn ở mức cao. Hiện nay, trên địa bàn có nhiều dự án nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin chính về nhà ở xã hội Đà Nẵng.

Dự án có tên đầy đủ là Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2, do công ty cổ phần Đức Mạnh và Công ty cổ phần đầu tư & xây đựng 579 thực hiện. Dự án nằm trên địa bàn phường An Hải Tây, quận Sơn Trà (nay là phường An Hải Nam, quận Sơn Trà), nằm về phía Đông của trung tâm thành phố, cách trung tâm hành chính chỉ khoảng 2km. Theo chủ đầu tư, dự án gồm 3 block với 957 căn hộ và các hạng mục phụ trợ khác như: nhà trẻ, công viên, khu vui chơi, nhà xe, hệ thống điện nước, nước thải,… Diện tích mỗi căn hộ dự kiến từ 48,60 tới 66,96m2.