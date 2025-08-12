Là một trong sáu thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm kinh tế, công nghiệp cảng biển, văn hóa, xã hội vùng duyên hải Bắc Bộ, Hải Phòng có quy mô kinh tế lớn thứ ba cả nước và là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút một lực lượng lớn người lao động. Chính vì vậy, các dự án nhà ở xã hội Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm, chú trọng.

1. Một Số Thông Tin Chung Về Hải Phòng

Nằm ở vùng duyên hải Bắc Bộ, Hải Phòng là thành phố trung tâm cấp vùng và cấp quốc gia. Trước khi sáp nhập, Hải Phòng có diện tích 1.526,52 km2, dân số khoảng 2.121.841 người (theo điều tra dân số giữa kỳ năm 2024), tiếp giáp với các địa phương:

Phía bắc giáp với Quảng Ninh.

Phía tây giáp Hải Dương.

Phía nam giáp Thái Bình.

Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ thuộc biển Đông.

Theo Nghị quyết 202/2025/QH15 , ngày 12 tháng 6 năm 2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ diện tích và dân số của Hải Phòng và tỉnh Hải Dương được sắp xếp, tạo thành thành phố mới có tên là Hải Phòng. Sau sắp xếp, Hải Phòng có diện tích 3.194,72 km², dân số 4.664.124 người, giáp các địa phương:

Phía bắc giáp Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Phía tây giáp Hưng Yên và Bắc Ninh.

Phía nam giáp Hưng Yên.

Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ thuộc biển Đông.

Hải Phòng là thành phố trung tâm của vùng duyên hải Bắc Bộ. Ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

2. Cập Nhật Dự Án Nhà Ở Xã Hội Hải Phòng Mới Nhất

Như trên đã nói, tại Hải Phòng, các dự án nhà ở xã hội đang nhận được sự quan tâm, đầu tư lớn. Trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có một số dự án nhà ở xã hội tại một số khu vực nổi bật như sau:

Nhà Ở Xã Hội An Dương, Hải Phòng

Có địa chỉ tại phường An Hải, với diện tích 72.037m2, gồm một tòa tháp 23 tầng, 775 căn hộ, diện tích dao động từ 46,5 đến 77 m2. Dự kiến, dự án sẽ được nghiệm thu vào tháng 12 năm nay để đến năm 2026, có thể bàn giao cho khách hàng. Tính đến nay, dự án đã mở bán 636/775 căn.

Có địa chỉ tại khu công nghiệp Tràng Duệ, với diện tích 31.369m2 gồm 10 tòa chung cư 15 tầng với tổng 2.538 căn hộ. Ngày 30 tháng 5 vừa qua, sở Xây dựng Hải Phòng đã có thông báo về việc 236 căn thuộc CT8 đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh. Trước đó, các căn hộ thuộc tòa CT1, CT5, CT6, CT7 đã được công nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, tính đến nay đã mở bán 1.770/2.538 căn.

Nhà Ở Xã Hội Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Các khu nhà ở xã hội ở quận Ngô Quyền (cũ) nằm tại trung tâm của thành phố Hải Phòng. Tại đây có một số dư án nhà ở xã hội tiêu biểu như:

Nhà Ở Xã Hội Lương Khánh Thiện Hải Phòng

Tên giao dịch của dự án là chung cư Quang Vinh Tower có vị trí tại số 39, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng. Đây là dự án được đầu tư bởi công ty cổ phần Toa xe Hải Phòng. Khu chung cư này gồm 19 tầng với 26 căn hộ thương mại (gồm các loại: 70 – 76,8 – 88,3 – 100m2) và 216 căn hộ nhà ở xã hội (diện tích 52 – 67 – 70 – 76,8m2). Ngoài ra, còn có các tiện ích nội khu như: trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao đa năng, khu sinh hoạt cộng đồng. Dự án được bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 4/2025.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Habor Residence Hải Phòng

Có địa chỉ tại 142 Lê Lai, phường Ngô Quyền, diện tích 16.900m2, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thái Holding. Dự án có 10 block chung cư cao 15 tầng, tổng 4.456 căn hộ nhà ở xã hội và 163 căn shophouse cao 7 tầng. Hiện dự án đã mở bán 1506/4456 căn hộ.

Nhà Ở Xã Hội Thủy Nguyên, Hải Phòng

Tại Thủy Nguyên Hải Phòng hiện đang có dự án nhà ở xã hội Hoàng Huy New City. Đây là dự án nhà ở xã hội được đầu tư bởi tập đoàn Hoàng Huy, có vị trí tại phường Thủy Nguyên, Hải Phòng. Dự án có diện tích hơn 80m2 với khoảng 365 căn hộ, trong đó có 149 căn nhà ở xã hội. Tính đến nay, 100% số căn nhà ở xã hội đã được mở bán.

Hải Phòng đang chú trọng xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Ảnh: haiphonghomeland.com

Nhà Ở Xã Hội Hải Phòng Giá Bao Nhiêu Hiện Nay?

Giá nhà ở xã hội được chủ đầu tư dự án niêm yết theo quy định của Nhà nước. Tùy từng dự án mà mức giá nhà ở xã hội khác nhau. Các dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng hiện có mức giá tham khảo nhưu sau:

Tên dự án Giá bán PG Aura An Đồng Từ 18 triệu đồng/m2 Evergreen Tràng Duệ Khoảng hơn 16 triệu đồng/m2 Quang Vinh Tower Khoảng hơn 19 triệu đồng/m2 Habor Residence Tùy vị trí, đặc điểm căn hộ Hoàng Huy New City Khoảng hơn 14 triệu đồng/m2

3. Một Số Câu Hỏi Liên Quan Nhà Ở Xã Hội Hải Phòng

Liên quan nhà ở xã hội Hải Phòng, có một số thắc mắc thường gặp sau:

Đối Tượng Nào Được Mua Nhà Ở Xã Hội Hải Phòng?

Theo quy định tại Luật Nhà ở 2023 , những đối tượng được xét mua nhà ở xã hội gồm:

Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo quy định về Pháp lệnh ưu đãi người có công.

Hộ nghèo, cận nghèo tại nông thôn, đô thị, vùng nông thôn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, thiên tai.

Người có thu nhập thấp tại đô thị

Người lao động, công nhân đang làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã cả trong và ngoài khu công nghiệp.

Những người đang công tác trong lực lượng vũ trang, công tác cơ yếu theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức

Những người đã trả lại nhà ở công vụ.

Những hộ gia đình, cá nhân đã bị thu hồi, giải tỏa đất đai, nhà ở mà chưa được bồi thường bằng đất đai, nhà ở.

Học sinh, sinh viên.

Doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.

Những đối tượng trên cần đảm bảo các điều kiện về nhà ở và thu nhập sauu:

Chưa có nhà ở tại nơi có dự án, chưa thuê, mua nhà ở xã hôi, chưa được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, nhà công vụ hoặc nếu có nhà thì diện tích nhà ở dưới 15m2 sàn/người.

Thu nhập không quá 15 triệu đồng/tháng (với người độc thân) và không quá 30 triệu đồng/tháng (với cặp vợ chông).

Mua nhà để an cư là mong ước của nhiều người. Ảnh: freepik.com

Đăng Ký Mua Nhà Ở Xã Hội Hải Phòng Ở Đâu?

Khi có nhu cầu mua nhà ở xã hội Hải Phòng, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ và nộp tới chủ đầu tư của dự án. Ngoài ra bạn có thể theo dõi thông tin trên website của Sở Xây dựng và chủ đầu tư để biết các đợt mở bán, nhận hồ sơ cũng như địa điểm nhận hồ sơ. Hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội

Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Giấy tờ chứng minh điều kiện thu nhập.

Giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở.

Tham khảo địa chỉ tiếp nhận hồ sơ của các dự án:

Dự án PG Aura An Đồng: Lô CC1, khu đô thị PG, phường An Hải.

Dự án Evergreen Tràng Duệ: LK04 – 24, dãy Shophouse Seoul, Khu công nghiệp Tràng Duệ, phường An Dương.

Quang Vinh Tower: Số 39 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền.

Habor Residence: Số 142 Lê Lai, phường Ngô Quyền.

Hoàng Huy New City: Tầng 6, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân.

Trên đây là những thông tin cập nhật mới nhất về các dự án nhà ở xã hội Hải Phòng cùng với giá bán tham khảo và cách làm hồ sơ, địa chỉ nhận hồ sơ. Khi có nhu cầu mua nhà ở xã hội Hải Phòng, bạn có thể liên hệ tới văn phòng dự án hoặc Sở Xây dựng Hải Phòng để cập nhật thông tin và nộp hồ sơ.

