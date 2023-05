Với chủ nhà, sự thoải mái và an lành của môi trường sống cũng như của các thành viên trong gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Thấu hiểu mong muốn đó kết hợp cùng quá trình nghiên cứu chuyên sâu về vị trí và điều kiện mảnh đất, nhóm kiến trúc sư của C.A.T Design & Build quyết định tập trung vào thiết kế mái che và giếng trời để khắc phục bất lợi về vị trí và hướng của mảnh đất trước khi nghĩ tới các giải pháp thiết kế chủ động. Các giải pháp thiết kế bền vững cùng với quá trình phân tích vật lý kiến trúc đã được áp dụng cho các thiết kế thụ động nhằm tối đa hiệu quả năng lượng trong khi vẫn đảm bảo được chất lượng môi trường trong nhà.



Ngôi nhà phố 2 tầng được xây liền kề các tòa nhà lân cận, nằm trên một con phố sầm uất ở Sài Gòn.



Mảnh đất xây nhà khá dài nhưng sở hữu bề ngang hạn chế – đặc điểm thường thấy do lối cấu trúc chia thửa ở các đô thị lớn, nếu thiết kế không khéo có thể dẫn tới không gian sống bí và thiếu sáng. Các kiến trúc sư mở một giếng trời trên mái nhằm khắc phục nhược điểm này, đưa ánh sáng tự nhiên và gió mát vào nhà.

Về tiện nghi nhiệt, không khí luân chuyển liên tục trong nhà theo phương thẳng đứng tại giếng trời và theo phương ngang thông qua các khối gạch bông gió và các khe hở làm tăng khả năng cách nhiệt của lớp bao công trình và tăng độ ẩm tương đối của các khoảng đệm. Nhờ vậy, nhiệt độ trong nhà luôn được duy trì ở mức dễ chịu một cách tự nhiên, từ đó giảm thiểu nhu cầu sử dụng quạt hay điều hòa trong ngày.

Nhằm mang đến cảm giác thoải mái về mặt thị giác, kiến trúc sư tận dụng hiệu quả công năng của giếng trời nên dù tỉ lệ cửa sổ/tường chỉ dưới 10%, không gian sinh hoạt và làm việc trong nhà vẫn đón nhận được ánh sáng tự nhiên suốt cả ngày. Do đó, nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng vào ban ngày là không cần thiết.



Các giải pháp thiết kế thụ động như cửa sổ nhỏ hơn, các thiết bị che mát bên ngoài kết hợp cùng hệ thống làm mát lượng môi chất lạnh biến thiên (VRV) và chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho phép cắt giảm đáng kể điện năng tiêu thụ. Để giảm lượng nước lãng phí, kiến trúc sư sử dụng vòi hoa sen, vòi rửa lưu lượng thấp và bồn cầu hai chế độ xả.



Lượng bê tông trong thi công mái và sàn cũng được sử dụng có kiểm soát, giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.



Những đặc điểm xanh này được áp dụng không chỉ làm giảm một nửa hóa đơn điện nước cho chủ nhà mà còn không làm phát sinh thêm chi phí xây dựng.

Các mảng xanh được bố trí ở cả sân trước và sân sau đóng vai trò như một hệ thống lọc đa lớp, làm giảm khói bụi độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào nhà. Các "bộ lọc xanh" cũng được đặt ở bếp và nhà vệ sinh nhằm ngăn mùi hôi phát tán ra các không gian khác. Nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn trong lành, an toàn cho sức khỏe con người.



Cây xanh được bố trí có chủ đích ở nhiều khu vực khác nhau trong nhà.



Màu sắc cổ điển phỏng theo mái nhà người Việt xưa kết hợp cùng kỹ thuật kiến trúc hiện đại như gạch bông thông gió, giếng trời, cửa sổ không cánh, nối phòng không cửa.



Nhờ vậy mà dù đứng ở vị trí nào trong nhà cũng có thể cảm nhận được gió trời và không khí trong lành.



Mọi người cũng dễ dàng quan sát, giao tiếp với nhau, từ đó tăng cường sự kết nối giữa các thành viên trong nhà – điều đang dần mất đi trong xã hội hiện đại.

Không chỉ tập trung vào các giải pháp thiết kế thụ động và chủ động, nhóm kiến trúc sư còn quan tâm đến tính địa phương và tính thân thiện với môi trường của vật liệu và kiến trúc xây dựng. Do vậy, dự án đã lựa chọn sử dụng gạch đất sét nung làm tường và bê tông cốt thép đúc tại chỗ với cốt liệu địa phương cho các bộ phận kết cấu.

The House of Breeze là công trình mà đội ngũ kiến trúc sư của C.A.T rất tâm đắc vì thể hiện được rõ nét tư duy thiết kế, kỹ thuật thực hiện bố cục luân chuyển gió, ánh sáng. Yêu cầu về sự thoải mái và hạnh phúc của chủ nhà cũng là mục tiêu xây dựng bền vững của đội dự án. Ý tưởng này đã được áp dụng xuyên suốt từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, thi công cho tới bàn giao. Chính vì vậy, House of Breeze trở thành ngôi nhà phố đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE. Tính bền vững của dự án cũng được thể hiện một cách định lượng thông qua việc tiết kiệm 51% năng lượng vận hành, 39% lượng nước và 51% năng lượng tự thân của vật liệu.

Hiện tại, dự án đã đi vào hoạt động và thực sự mang đến một không gian sống nhẹ nhàng, sáng khoải, đáp ứng đầy đủ những mong muốn của gia chủ.



Bản vẽ mặt bằng tầng 1.



Bản vẽ mặt bằng tầng 2.



Bản vẽ mặt bằng mái.



Bản vẽ mặt cắt nhà phố 2 tầng.



Bản vẽ mặt đứng.

Thông tin dự án: