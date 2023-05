Nhà phong cách Mỹ thực dụng, phóng khoáng của gia đình Đồng Nai

Ngôi nhà rộng 370m2 ở Biên Hòa, Đồng Nai là nơi sinh sống của vợ chồng chị Trà My cùng 2 con nhỏ. Chị My chia sẻ, do vợ chồng đều thích xem phim Mỹ, ngắm nhiều ngôi nhà đẹp trên phim nên khi xây nhà, cả hai quyết định làm theo phong cách Mỹ. Cặp đôi cùng tìm hiểu, tham khảo các mẫu thiết kế nhà Mỹ để lên ý tưởng, tự thiết kế cả ngoại thất lẫn nội thất ngôi nhà của mình. Kết quả là một ngôi nhà kiểu Mỹ, đậm chất thực dụng và phóng khoáng đã hình thành sau bao nỗ lực, cố gắng, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ của gia chủ.



Ngôi nhà có tổng diện tích sàn 370m2, gồm phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Bên hông nhà là bể cá Koi, đáp ứng sở thích nuôi cá của người chồng. Khoảng sân lát đá tổ ong màu sáng, có một cây sala vừa cho bóng mát, vừa tạo cảnh quan.



Mặt tiền được thiết kế khá đơn giản, không cầu kỳ, với điểm nhấn là bộ cửa gỗ lim và tường ốp đá tự nhiên trang trí.



Góc thư giãn với chiếc xích đu xinh xắn dành riêng cho cô con gái cưng của gia chủ.

Là người cầu toàn nên gia chủ chú trọng đến từng chi tiết nhỏ của ngôi nhà, từ kiến trúc, bố trí công năng, lựa chọn vật liệu cho từng hạng mục đến bày trí, sắp xếp nội thất để thống nhất với phong cách của ngôi nhà. Những vật dụng, chi tiết nhỏ như lọ hoa, thảm chùi chân, thùng rác,… thường bị nhiều người bỏ qua nhưng chị My đều để ý để không "lệch tông" với tổng thể không gian. Chính vì vậy nên dù ngôi nhà đã xây xong, gia đình chuyển vào sinh sống được một thời gian rồi nhưng có những hạng mục trang trí vẫn chưa hoàn thành 100% do chị My chưa tìm được món đồ ưng ý.



Phòng khách gây ấn tượng bức tường trang trí bằng gạch mộc, gợi cảm giác thô mộc, phóng khoáng. Gia chủ cho biết đây đều là gạch được lấy từ những ngôi nhà cổ ở Bình Dương, vì kích cỡ khác nhau nên thợ xây phải tốn nhiều công sức mới sắp xếp hài hòa, ngay hàng thẳng lối như thế này.



Bộ sofa bằng da nhập khẩu từ Ý, do thợ địa phương thực hiện theo yêu cầu của gia chủ.

Đồ nội thất chủ yếu làm bằng các loại gỗ tự nhiên như lim, căm xe,… Để phù hợp với phong cách Mỹ, gia chủ yêu cầu thợ mộc tiết chế hoa văn, chỉ chạm vài đường chỉ viền đơn giản để không bị lỗi thời và tiết kiệm thời gian lau chùi, dọn dẹp.



Khu vực cầu thang thoáng, sáng nhờ tận dụng tốt ánh sáng tự nhiên. Dưới cầu thang, chị My bố trí một góc nhỏ lưu giữ những khoảnh khắc yêu thương của gia đình.



Không gian bếp nhìn từ bàn ăn.



Bàn bếp sử dụng đá nhân tạo Trung Quốc, hệ tủ bếp có các phụ kiện thông minh, dễ dàng sắp xếp đồ dùng, thiết bị bếp một cách khoa học và gọn gàng.



Cả gian bếp toát lên vẻ hiện đại, tiện nghi. Gia chủ quan niệm bếp là trung tâm của ngôi nhà nên các phòng đều được thiết kế hướng về phía bếp để các thành viên luôn nhìn thấy nhau, tạo tương tác, mối liên kết mật thiết trong gia đình.



Các phòng ngủ có điểm chung là đều sử dụng tông lạnh, tạo cảm giác dễ ngủ. Các cửa sổ thông thoáng, chăn ga cũng được lựa chọn cẩn thận từ chất liệu mát mẻ đến họa tiết dịu mắt, trang nhã, góp phần mang đến những giấc ngủ trọn vẹn nhất.



Phòng ngủ của cô "công chúa nhỏ" có chiếc giường trắng thiết kế nữ tính, dễ thương.



Phòng ngủ của con trai với nhiều đồ chơi để bé thỏa sức vui đùa, hoạt động.



Phòng tắm thông thoáng nhờ cửa sổ, không cần đến quạt thông gió vì gia chủ quan niệm không gì tốt bằng thông gió tự nhiên.



Hệ thống tủ đồ cỡ lớn bằng gỗ tràm vàng, được sơn trắng để hài hòa với tổng thể không gian.



Gia chủ trồng vài chậu cây cảnh xinh xắn ở ban công khá rộng rãi của phòng ngủ.

Chị My chia sẻ điều khiến chị ưng ý nhất ở ngôi nhà này sự thoáng mát, sáng sủa nhờ hệ thống cửa sổ, lấy ánh sáng bên ngoài và thông gió tự nhiên. Phong cách thực dụng, phóng khoáng, tiết chế đồ đạc giúp không gian sống gọn gàng, tiết kiệm thời gian dọn dẹp. Bên cạnh đó, ngôi nhà cũng là không gian sống thân thiện, ấm cúng, tạo mối liên kết, tương tác rất tốt giữa các thành viên của gia đình. Gia chủ quan niệm một ngôi nhà đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào bàn tay chăm sóc của người ở. Miễn nơi nào có hơi ấm của người thân, hơi nóng của căn bếp thì nơi đó là nhà đẹp, là chốn bình yên luôn chờ ta trở về.

