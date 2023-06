Tin giả, tin đăng ảo trong quảng cáo bất động sản là vấn nạn phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, không chỉ riêng ở Việt Nam. Vậy đâu là những dấu hiệu của tin đăng ảo? Làm sao để nhận biết tin nhà đất ảo để né “bẫy” của những kẻ lừa đảo? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Tin nhà đất ảo thường gặp nhiều hơn ở các tin nhà đất bán, tuy nhiên gần đây các tin đăng cho thuê cũng xuất hiện tình trạng này. Người đăng tin ảo vì nhiều mục đích, từ đơn giản, ít gây hại nhất là thu thập thông tin, dữ liệu của người tìm kiếm bất động sản đến nghiêm trọng hơn là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để thu hút người tìm kiếm bất động sản, người đăng tin ảo (đa phần là môi giới) thường sử dụng chiêu trò rất phổ biến là đăng giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của thị trường. Những lý do thường được sử dụng để lý giải cho mức giá thấp này thường là: bán gấp để chuyển công tác, cho con đi du học, ly hôn chia tài sản hay nhà đất do ngân hàng bán thanh lý tài sản ,…