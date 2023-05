Nhiều dự án treo tại đô thị du lịch biển Cửa Lò bị thu hồi

Hiện nay, tại thị xã Cửa Lò có 110 dự án giao đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng các công trình. Đa số các dự án đều đã xây dựng các hạng mục công trình, đưa vào hoạt động ổn định, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, tạo nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số dự án chưa xây dựng hoặc chậm tiến độ so với đăng ký đầu tư. Thậm chí, nhiều dự án có diện tích giao đất rất lớn, ở các vị trí đắc địa, dự án có vốn đầu tư hàng nghìn tỉ nhưng bỏ hoang từ năm này sang năm khác gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị.

Một dự án bất động sản treo nhiều năm tại Cửa Lò. Ảnh: PV

Theo ông Phan Công Đối – Trưởng phòng Quản lý đô thị TX Cửa Lò, UBND thị xã và UBND tỉnh đã có nhiều văn bản đôn đốc chủ đầu tư, UBND tỉnh đã thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, đôn đốc và vừa thông qua quyết định thu hồi 4 dự án. Thứ nhất là DA BMC Cửa Lò Plaza do Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp Thương mại BMC xây dựng ở phường Nghi Hương làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2008, với diện tích đất hơn 5.000m2, nhưng đến nay chưa triển khai xây dựng hạng mục nào.

Thứ hai là dự án Trường Trung cấp du lịch tư thục miền Trung và Khu dịch vụ khách sạn nhà nghỉ chất lượng của Công ty Phượng Hồng tại phường Nghi Hương – Nghi Hòa. Thứ ba là dự án Trạm cập bờ tuyến cáp quang biển Bắc Trung Nam của dự án Tập đoàn Bưu chính Viễn thông tại phường Nghi Hải. Thứ tư là dự án Trung tâm Nghỉ dưỡng thủy điện Quế Phong ở phường Nghi Hương.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An kết luận trên địa bàn thị xã còn có 11 dự án chậm tiến độ bao gồm: Khu khách sạn nhà nghỉ của Công ty CP du lịch Sông Hồng; Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi; Khu chung cư và biệt thự cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ của Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Nội; Khu nghỉ dưỡng Sông Hồng của Công ty CP Xây dựng sông Hồng; Trung tâm hoạt động của Hội Phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia; dự án tư vấn và vật lý trị liệu tâm lý của Trung tâm tư vấn và trị liệu tâm lý; dự án đất thương mại, dịch vụ của Công ty CP thương mại dịch vụ du lịch 79; Khách sạn Vân Anh; Khu liên hợp khách sạn du lịch và biệt thự, chung cư cao cấp Công ty TNHH đầu tư thương mại Bảo Khánh Hamico;…

Được biết, tỉnh Nghệ An đã gia hạn cho 11 dự án nói trên kèm theo một số điều kiện. Nếu chủ đầu tư không triển khai theo đúng thời gian gia hạn, cũng sẽ bị thu hồi. Ngoài ra, còn có 12 dự án chậm tiến độ hoặc chưa triển khai đã được UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, một số dự án cho gia hạn; 4 dự án của các chủ đầu tư là cơ quan công an, quân đội chưa triển khai, chậm tiến độ nhiều năm so với đăng ký đầu tư. Như vậy, không chỉ có 4 dự án bị thu hồi, trên địa bàn thị xã Cửa Lò có 27 dự án chậm tiến độ hoặc chưa triển khai, thậm chí có những dự án đã để đất hoang hàng chục năm.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do chủ đầu tư hạn chế về năng lực tài chính và sự trầm lắng của thị trường bất động sản. Hiện tại, việc thu hồi dự án treo gặp nhiều khó khăn do phía chủ đầu tư không muốn trả đất nên tìm cách xin gia hạn, rồi tiếp tục “treo” dự án.