Nhiều lần chuyển chỗ trọ, tôi khao khát có một ngôi nhà

Đó là tâm sự của bạn Đoàn Trinh khi chia sẻ với Batdongsan.com.vn tại cuộc thi "Chuyện tìm nhà". Với bạn Trinh, nhà trọ cũng vẫn là "nhà", là tổ ấm đầy yêu thương. Nhưng sau nhiều lần phải chuyển chỗ trọ, bạn Trinh luôn khao khát sẽ có một ngôi nhà để gia đình ổn định cuộc sống:

Lần đầu vào Sài Gòn hoa lệ rộng lớn, tôi như một chú kiến lạc đàn, ngơ ngác, lúc ấy tôi được ở nhờ nhà trọ của người quen. Và tôi bắt đầu hành trình đi tìm nhà trọ với chiếc điện thoại "cục gạch", mạng internet thì chưa phổ biến như bây giờ nên tôi phải đến từng ngóc ngách của thành phố để hỏi thuê nhà trọ. Sài Gòn không thiếu nhà trọ nhưng để tìm được một căn chất lượng tạm ổn, an ninh tốt, giá thành phải chăng cũng không dễ dàng gì.

Gần trường tôi học giá cả nhà trọ và mức sống khá cao nên tôi thuê nhà trọ ở xa, chịu khó dậy sớm đi học bằng xe buýt và ở ghép cùng bạn bè. Nhà lúc đó chỉ đơn giản là nơi che nắng che mưa của những đứa sinh viên tỉnh lẻ chúng tôi nên tôi cũng không yêu cầu quá cao. Tôi ở ghép cùng 3 bạn nữa trong căn nhà trọ bé xíu được lợp bằng tôn, không có la phông. Căn phòng chỉ gồm 1 cái toilet, kệ bếp nhỏ và chỗ ngủ nghỉ, sinh hoạt, mùa hè thì nóng như hỏa thiêu, mùa mưa thì ẩm thấp, ngập nước và có thể dột nếu mưa to quá. Dù chỉ là nhà thuê nhưng với tôi nhà trọ cũng là ngôi nhà thứ hai của mình. Mỗi sáng 4 đứa rời nhà đi học, đi làm thêm nhưng cứ tối đến là lại quây quần ăn cơm cùng nhau, vui đùa chia sẻ buồn vui, giúp đỡ lẫn nhau.

Khi trưởng thành lập gia đình, tôi ra riêng lại tiếp tục hành trình tìm nhà đầy vất vả ngược xuôi. Gia cảnh hai bên không được khá giả, tiền tiết kiệm hai vợ chồng đều lấy ra để tổ chức đám cưới nên vợ chồng tôi chỉ dám thuê một phòng trọ nhỏ ở ngoại ô chứ chưa nghĩ đến việc mua nhà riêng TPHCM. Tiêu chí tìm nhà của chúng tôi đơn giản là chỉ cần an ninh tốt, hàng xóm hòa đồng, không cần quá to nhưng đầy đủ không gian sinh hoạt. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được ngôi nhà đầu tiên, chỉ có toilet, bếp và một khoảng trống nhỏ đủ để kê 1 cái nệm, các đồ vật linh tinh và hai chiếc xe máy.

Khi chúng tôi có thêm em bé cũng là lúc hai vợ chồng tính đến việc chuyển sang chỗ trọ mới dù rất lưu luyến chỗ trọ đầu tiên, nơi đã gắn với chúng tôi rất nhiều kỷ niệm. Lần này chúng tôi cần một ngôi nhà rộng hơn, có không gian thoải mái, sạch sẽ để con được vận động, vui chơi. Tôi cũng ưu tiên chọn những khu có an ninh tốt và gần các khu vui chơi, trường mẫu giáo…

Căn nhà trọ nhỏ của bạn Đoàn Trinh. Ảnh: NVCC

Phải mất hơn 2 tháng với nhiều lần xem nhà, chọn nhà, hỏi thăm giao lưu với hàng xóm… chúng tôi quyết định thuê một căn nhà nhỏ trong một hẻm nhỏ vùng ven thành phố. Con hẻm tuy nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ cho con được vận động, còn tôi chấp nhận đi làm xa hơn. Tiếc là tôi đã mất quá nhiều thời gian mới tìm được ngôi nhà ưng ý, và mãi sau này tôi mới biết đến Batdongsan.com.vn qua một anh bạn đồng nghiệp, nếu không việc tìm kiếm sẽ nhanh gọn hơn vì trên này có rất nhiều thông tin về nhà trọ cho thuê.Vợ mới sinh con bận rộn nên tôi là người đảm nhiệm việc tìm nhà. Ngày đi làm, tối về tôi lại lọ mọ lên mạng tìm kiếm thuê nhà hoặc có ai giới thiệu thì hẹn gặp chủ nhà để tranh thủ đi xem. Vì bận đi làm nên việc tìm nhà rất mất thời gian. Hơn nữa một số hình ảnh chủ nhà đưa lên website không giống với thực tế khiến tôi mất thời gian đến xem rồi lại về không.

Dù vẫn đang ở nhà thuê nhưng tôi vô cùng trân quý nó, bởi đây là nơi đã cùng tôi trải qua những ngày tháng ở bên cạnh những người tôi yêu thương nhất. Nhà là nơi mà mỗi khi mệt mỏi, áp lực công việc tôi chỉ cần bước chân về đến nhà nhìn thấy vợ con chào đón, vợ ân cần hỏi han, con cười đùa gọi ba, cùng nhau ăn bữa cơm ấm áp là sẽ được xua tan tất cả. Nhà chỉ cần có tình yêu, có sự quan tâm chăm chút thì mọi bão tố, áp lực đời thường sẽ dừng lại bên ngưỡng cửa. Nhà là một cái tổ mà ở đó có sự chung sức vun vén, xây dựng của cả hai vợ chồng với đủ đầy các dư vị cay đắng, ngọt bùi của cuộc sống. Nhà là nơi tràn ngập tình yêu không vụ lợi, không có sự dối trá, lọc lừa, là chốn bình yên mà tôi luôn muốn trở về sau những căng thẳng thường nhật… Và nó là nơi tôi có thể tạm buông bỏ các phép tắc, quy định để sống thoải mái mà không lo người ta nhìn, người ta đánh giá, dị nghị…

Người xưa có câu "an cư rồi mới lạc nghiệp", hiện tại chúng tôi chưa đủ điều kiện sở hữu được ngôi nhà riêng của mình, nhưng nó vẫn mãi hiện hữu trong mơ ước, trong tim chúng tôi. Đều là dân tỉnh lẻ vào thành phố làm thuê mưu sinh nên tôi biết chúng tôi sẽ không dễ dàng thực hiện được ước mơ ấy. Tạm thời chúng tôi vẫn an cư ở ngôi nhà thuê nhỏ bé này rồi phấn đấu nỗ lực không ngừng cho hoài bão của mình. Tôi luôn khao khát được sở hữu một ngôi nhà do mình đứng tên làm chủ. Đây cũng là đích đến để gia đình nhỏ của tôi thêm trọn vẹn hạnh phúc.

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, hành trình tìm nhà luôn là một câu chuyện dài với mỗi gia đình, nhất là những lao động nhập cư ở các thành phố lớn. Ngôi nhà là một tài sản có giá trị rất lớn, trong khi giá nhà vẫn có xu hướng tăng khiến người lao động tại các đô thị sẽ khó tiếp cận hơn. Dù việc mua và sở hữu một ngôi nhà không phải là điều dễ dàng với tất cả, nhưng chúng tôi tin rằng nếu bạn nỗ lực và có kế hoạch cụ thể, chắc chắn việc sở hữu một ngôi nhà sẽ nằm trong tầm tay.

Ngọc Sương (biên tập)