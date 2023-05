Cụ thể, Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND Tp.HCM tập trung giải quyết dứt điểm 8 nội dung vụ việc nêu tại văn bản số 530/TTCP-GSTĐXLSTT ngày 16/4/2018 của Thanh tra Chính phủ. Bên cạnh đó, UBND Tp.HCM phải báo cáo kết quả giải quyết cụ thể, đối với một số vụ việc có sai phạm cần xử lý sau đây:

Một là, điều chỉnh quy hoạch 8 khu chức năng so với quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy hoạch mạng lưới giáo dục, y tế… đã được phê duyệt tại Khu đô thị mới Nam thành phố.

Nhiều "ông lớn" tại Tp.HCM sai phạm nghiêm trọng về đất đai. Ảnh minh họa

Hai là, giải quyết các dự án nhà ở của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Nam và của Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Đại Phúc; dự án xây dựng khu chung cư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển nhà Ngọc Đông Dương chậm tiến độ; dự án khu chung cư Lê Thành đối với phần đất giao ngoài quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ba là, giải quyết 17 dự án chồng lấn hành lang an toàn giao thông, trong đó có dự án của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn, xây dựng hạ tầng kỹ thuật lấn đất xây dựng giao thông và công trình công cộng để làm nhà ở, chuyển nhượng đất chưa được giao; giải quyết các dự án không xây dựng, để trống tại lô 13A, 13B, 13C thuộc dự án khu dân cư – Khu đô thị mới Nam thành phố.

Thứ 4, giải quyết bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện của dự án khu dân cư 6A do Công ty Him Lam làm chủ đầu tư; dự án khu dân cư Hồ Ngọc Lãm do Công ty CP Địa ốc 10 làm chủ đầu tư.

Kết quả thực hiện, UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/8/2018.