Vị trí địa lý Nhơn Trạch Đồng Nai

Nhơn Trạch là một huyện nằm ở phía Tây Nam tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm TP.HCM 30km theo tỉnh lộ 25B, cách thành phố Biên Hòa 40km theo Quốc lộ 41 và tỉnh lộ 25B.

Về vị trí địa lý, phía Đông giáp huyện Long Thành và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; phía Tây và phía Nam giáp TP.HCM; phía Bắc giáp huyện Long Thành và TP.HCM.

Nhơn Trạch có ba mặt tiếp giáp các sông Đồng Nai (phía Bắc), sông Nhà Bè (phía Tây), sông Lòng Tàu, Đồng Tranh (phía Nam) và sông Thị Vải (phía Đông Nam).

Đây chính là những ưu điểm của Nhơn Trạch giúp địa phương được xác định là đầu mối kết nối quan trọng gắn liền với phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời là cầu nối giữa hai trung tâm kinh tế lớn là TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hành chính

Huyện Nhơn Trạch Đồng Nai có 12 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Hiệp Phước và 11 xã: Vĩnh Thanh, Phước Điền, Phước Khánh, Phước An, Phú Hữu, Phú Thạnh, Phú Hội, Phú Đông, Long Thọ, Long Tân, Đại Phước. Huyện có diện tích tự nhiên là 410,84km2, dân số là 453.372 người (số liệu thống kê năm 2015), số người trong độ tuổi lao động chiếm 98.986 người.



Bản đồ hành chính huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Giao thông, hạ tầng

Bên cạnh các tuyến đường hiện hữu như tỉnh lộ Lý Thái Tổ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú, Quách Thị Trang, Trần Văn Trà; huyện lộ: Hùng vương, Nguyễn Văn Ký,… vài năm trở lại đây, huyện Nhơn Trạch đã có những bước tiến lớn về hạ tầng khi hoàn tất hai tuyến đường giao thông trọng điểm là đường 319 và đường liên cảng Phước An.

Đường 319 nối dài là dự án thành phần của tuyến đường 319 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với điểm đầu tại ngã ba Bến Cam, điểm cuối nối vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Tuyến đường này giúp rút ngắn thời gian đi từ Nhơn Trạch đến TP.HCM và ngược lại chỉ còn 20 phút, đồng thời giúp đô thị giúp Nhơn Trạch, nhất là khu trung tâm kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Long Thành.



Các tuyến đường giao thông tạo động lực cho Nhơn Trạch Đồng Nai phát triển.

Đường liên cảng Phước An có chiều dài hơn 5km, điểm đầu là đường 319 chạy xuyên qua hầu hết các khu công nghiệp trên địa bàn huyện đến cảng Phước An. Tuyến đường này đưa vào khai thác giúp cho việc lưu thông hàng hóa ra cảng Phước An thuận tiện hơn, rút ngắn khoảng cách, thời gian và giảm thiểu chi phí vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp trên địa bàn huyện đến cảng biển. Mặt khác, nó cũng sẽ kéo các nhà đầu tư dịch vụ logistic về Nhơn Trạch, mang lại nguồn thu từ xuất nhập khẩu ở cảng Cát Lái.

Mặt khác, huyện đang phối hợp với các sở, ngành tỉnh thực hiện công tác thu hồi đất, đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm liên kết vùng như: đường Vành đai 3, đường cao tốc Bến Lức – Long Thành… Bên cạnh đó, huyện cùng dành hơn 75 tỷ đồng từ ngân sách huyện để xây mới, nâng cấp trên 30km cầu, đường giao thông của huyện. Hiện tại, 118 tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đã được bê tông, nhựa hóa; 100% tuyến đường huyện, xã được nâng cấp, được trang bị hệ thống chiếu sáng, tạo thuận lợi cho người dân giao thương trên địa bàn.

Về giao thông đường sông, huyện có hệ thống đường sông Đồng Nai, sông Đồng Tranh, sông Thị Vải. Tuyến xe buýt đường thủy sông Bạch Đằng – Nhơn Trạch sẽ đi vào hoạt động trong tương lai, giúp giảm thời gian di chuyển từ Nhơn Trạch đến trung tâm TP.HCM chỉ còn 30 phút bằng đường sông.

Về đường sắt, huyện có đường sắt nhẹ kết nối Thủ Thiêm (TP.HCM) với Cảng hàng không Quốc tế Long Thành chạy dọc đường Vành đai 3, rẽ vào Tôn Đức Thắng.

Trên địa bàn huyện cũng có nhiều tuyến xe buýt chạy qua như tuyến số 02, 14, 20, 21, 24, 603 kết nối Nhơn Trạch với Biên Hòa, huyện Xuân Lộc, huyện Trảng Bom, Cát Lái, bến xe miền Đông.

Mạng lưới điện, hệ thống chiếu sáng tiếp tục được quan tâm đầu tư phục vụ đời sống sinh hoạt người dân và phục vụ tốt cho các ngành dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Khi mới thành lập, huyện Nhơn Trạch chỉ có 5 xã có điện thì hiện tại 12/12 xã đều có điện sinh hoạt với tỷ lệ sử dụng đạt 99,7%.

Nhơn Trạch hiện có 8 khu công nghiệp thu hút 416 dự án đầu tư với tổng số vốn hơn 7.257 tỷ USD, hiện đã có 293 dự án đi vào hoạt động, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 85.000 lao động và 1 cụm công nghiệp địa phương có 32 doanh nghiệp đầu tư, giải quyết việc làm cho 3.000 người.

Nhìn chung, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu kết nối với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần thay đổi bộ mặt của đô thị trong tương lai. Batdongsan.com.vn đánh giá đây là một lợi thế của Nhơn Trạch giúp địa phương có vị thế vững mạnh, thu hút nhiều đầu tư.

Về y tế, giáo dục

Hệ thống y tế tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Huyện đã xây mới Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế, Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trên địa bàn huyện có 47 cơ sở giáo dục công lập, gồm 17 trường mẫu giáo, mầm non; 15 trường tiểu học; 11 trường trung học cơ sở; 1 trường tiểu học – trung học cơ sở và 3 trường trung học phổ thông. Hệ tư thục có 9 trường mầm non và 95 nhóm trẻ gia đình. Bên cạnh đó, Nhơn Trạch cũng có 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung đầu tư mọi nguồn lực phát triển giáo dục, đặc biệt là công tác xã hội hóa giáo dục ở các địa phương gần khu công nghiệp, có dân nhập cư cao như Phú Hội, Long Thọ, Hiệp Phước, Phước Thiển.

Danh lam thắng cảnh

Huyện Nhơn Trạch cũng chú trọng khai thác lợi thế tự nhiên, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, bảo vệ môi trường. Hiện tại, trên địa bàn huyện có các khu di tích lịch sử, văn hóa: Nhà Trưng bày và Địa đạo Nhơn Trạch, ), Nhà bia – Công viên tưởng niệm Giồng Sắn, Sở Chỉ huy đặc công Rừng Sác; các điểm du lịch sinh thái: Bò Cạp Vàng, Bằng Lăng Tím, Làng Bè Phước An, Nhà cổ họ Đào.

Khu di tích Giồng Sắn

Quy hoạch đô thị

Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 284/2006/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2020. Tiếp đó, năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 13-NQ/TU về xây dựng thành phố Nhơn Trạch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Từ đó, các khu phố, đường sá và khu công nghiệp đã được xây dựng với mục tiêu làm thay đổi diện mạo nông thôn, khắc họa rõ nét vóc dáng của đô thị.

Với vị trí thuận lợi là tâm điểm tam giác TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Nhơn Trạch đang được lên kế hoạch trở thành một khu đô thị công nghiệp cảng và đô thị vệ tinh của TP.HCM. Theo điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, đô thị mới Nhơn Trạch có quy mô 41.078 ha, gồm 8 khu vực, trong đó có 4 khu vực phát triển đô thị, 3 khu vực phát triển công nghiệp, cảng, dịch vụ hậu cần và 1 khu vực bảo tồn sinh thái rừng ngập mặn. Dự kiến đến năm 2025, quy mô dân số tại đây là khoảng 280.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%. Đến năm 2035, dân số ước tính khoảng 360.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%.

Tình hình thị trường bất động sản Nhơn Trạch Đồng Nai

Với lợi thế rất lớn về vị thế khi là tâm điểm tam giác vàng TP.HCM – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu, lại giáp ranh với huyện Long Thành – nơi sẽ có cảng hàng không quốc tế trong tương lai, Nhơn Trạch từng là điểm nóng bất động sản của khu vực miền Nam. Tuy nhiên, những diễn biến thất thường của thị trường cùng hạ tầng chưa phát triển đồng bộ khiến kỳ vọng của giới đầu tư dành cho thị trường này sụp đổ, Nhơn Trạch từng đánh mất nhiều cơ hội.

Những năm gần đây, huyện Nhơn Trạch đã có những bước chuyển mình đáng kể. Cơ sở hạ tầng và giao thông phát triển nhanh, đồng bộ. Bên cạnh các tuyến đường hiện hữu, vài năm trở lại đây, các tuyến đường giao thông trọng điểm như 319 và đường liên cảng Phước An đã được hoàn tất. Cùng với đó, Nhơn Trạch đã được quy hoạch thành đô thị loại II trong tương lai. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng biến Nhơn Trạch thành một đô thị tầm cỡ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nhơn Trạch cũng là nơi tập trung phát triển công nghiệp trọng điểm của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam với 8 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp thu hút 120.000 chuyên gia, người lao động đến làm việc, sinh đống. Địa phương cũng thu hút dòng vốn FDI hàng đầu khu vực Đông Nam Bộ. Điều này tạo nhu cầu lớn về nhà ở phục vụ cho các nhóm chuyên gia, tri thức, người lao động cũng như nhu cầu giãn dân từ trung tâm TP.HCM.

Khu công nghiệp Biên Hòa 2

Ngoài ra, dự án sân bay Long Thành cũng tạo động lực cho sự phát triển của thị trường bất động sản Nhơn Trạch. Điển hình như phi công, tiếp viên hàng không, nhân viên sân bay và hành khách đều có nhu cầu lưu trú ngắn hạn tại đây. Đối với các nhà đầu tư, đây chính là cơ hội của bất động sản khu vực ven sân bay.

Trong bối cảnh quỹ đất tại TP.HCM ngày càng khan hiếm, giá cả tăng cao, cộng hưởng với các yếu tố trên, các nhà đầu tư có xu hướng chuyển dịch về các khu vực lân cận khiến thị trường bất động sản Nhơn Trạch trở lên sôi động hẳn lên.

Theo dữ liệu của Batdognsan.com.vn, toàn Tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 230 dự án bất động sản, trong đó có khoảng 40 dự án bất động sản tại Nhơn Trạch , phân bổ chủ yếu cho loại hình Khu đô thị và đất nền, còn lại là căn hộ và các dự án khác.

Tại huyện Nhơn Trạch, phân khúc nhà phố, đất nền vốn được ưa chuộng và cũng là lợi thế của địa phương. Dự kiến, trong tương lai đây vẫn sẽ tiếp tục là phân khúc được giới đầu tư săn đón. Một số dự án đang được khởi động để đưa ra thị trường như: Tiến Lộc Garden với diện tích hơn 19,02 ha nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc; dự án Phú Gia Residences với tổng diện tích 4,8 ha nằm trên mặt tiền đường Lý Thái Tổ; dự án đất nền DTA City với diện tích lên đến 47,3 ha nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ…

Trên địa bàn huyện Nhơn Trạch hiện đã và đang hình thành một số khu đô thị mới như khu đô thị Đại Phước Lotus, Đại Phước Center City, khu đô thị Detaco Nhơn Trạch, khu đô thị Đông Sài Gòn, khu đô thị Thăng Long Home Hiệp phước, khu đô thị Swanbay, khu đô thị King Bay, khu đô thị Eco Sun, khu đô thị Nhơn Trạch, khu đô thị Long Thọ, khu đô thị Orchid City, khu đô thị Richland City, khu đô thị Phước An, khu đô thị Sweet Home Nhơn Trạch, khu đô thị Sông Đà IDC, khu đô thị Freelands, khu đô thị Sunflower City… Như vậy, với nhiều dự án khu dân cư đáp ứng được tiêu chuẩn của khách hàng, hứa hẹn Nhơn Trạch sẽ trở thành tâm điểm thu hút dân cư đến sinh sống và trở thành một thành phố năng động với hạ tầng – tiện ích hiện đại, đồng bộ.

