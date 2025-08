Nhu Cầu Về Vật Liệu Gỗ Nhựa Tăng Cao Sau Bão Số 3

Vừa qua bão số 3 Yagi đổ bộ vào miền Bắc nước ta gây nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, dẫn đến nhu cầu về vật liệu xây dựng tăng cao trong đó có gỗ nhựa composite.

Được ghi nhận là siêu bão mạnh nhất trong 70 năm qua trên đất liền, bão số 3 (Yagi) có sức tàn phá rất lớn, gây nhiều thiệt hại về nhà ở và các công trình công cộng. Nhiều nơi bị tốc mái, vỡ kính, bung cửa, sập đổ,… tình trạng hư hại trên diện rộng đã khiến nhu cầu về các vật liệu xây dựng trở nên cấp bách. Trong số đó gỗ nhựa composite là dòng vật liệu được nhiều người tìm kiếm hơn cả.

Lý Do Gỗ Nhựa Được Quan Tâm Trong Thời Điểm Hiện Tại

Đối với khí hậu khắc nghiệt nóng ẩm và mưa nhiều như ở nước ta thì việc lựa chọn vật liệu xây dựng cần đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Là vật liệu có tính chất bền bỉ có cấu trúc các hạt nhựa bao bọc lấy các hạt gỗ, giúp tăng khả năng chịu nước và chịu nhiệt vượt trội. Gỗ nhựa composite là lựa chọn hàng đầu cho các công trình ngoại thất.

Giải pháp cho các chủ nhà là sử dụng tấm ốp trần ngoài trời bằng gỗ nhựa để tăng khả năng bám trụ, bởi kết cấu gỗ nhựa bền chặt giúp gia cố thêm cho phần mái được chắc chắn. Trọng lượng của gỗ nhựa composite tuy không quá nặng nhưng đủ để tránh được gió mạnh, giữ cho phần mái được cố định hơn. Bên cạnh đó, nên sử dụng kết hợp với tấm ốp tường gỗ nhựa ngoài trời để bảo vệ tường nhà khỏi ảnh hưởng thời tiết, hạn chế việc lộ ra bức tường ẩm mốc, bong tróc gây mất thẩm mỹ và tốn chi phí bảo trì.

Bão thường đi kèm mưa to gây ngập úng và lũ lụt, trong thời điểm này lựa chọn sàn gỗ nhựa ngoài trời là vô cùng hiệu quả. Sử dụng sàn gỗ nhựa ngoài trời có khả năng chống chịu nước và hạn chế ẩm mốc, mối mọt sau những ngày mưa bão ngập nước. Ngoài ra thì sàn gỗ nhựa có tính thẩm mỹ cao, dễ dàng vệ sinh và rút ngắn thời gian thi công.

Khi lắp đặt gỗ nhựa cũng cần phải có một hệ khung xương chắc chắn, cần bắn vít thật chặt để tăng độ liên kết giữa các tấm ốp. Mặc dù gỗ nhựa dày dặn khó có thể bị gió bão ảnh hưởng, tuy nhiên cần thi công kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn.

Tôn Ngói Nhựa Việt Pháp – Giải Pháp Ưu Việt Thế Hệ Mới

Người dân tại TP.Hạ Long – Quảng Ninh cho biết nhiều hộ gia đình ven biển bị tốc mái và nhu cầu hiện nay là thay mới toàn bộ bằng vật liệu bền chắc hơn. Giải pháp cho các chủ nhà là sử dụng vật liệu mái lợp thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội. Sản phẩm tôn, ngói nhựa 4 lớp ASA/PVC của Nhựa Việt Pháp, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với chất lượng cao. Sản phẩm có 1 lớp phủ màu ASA trên cùng có phụ gia đặc biệt và 3 lớp nhựa PVC chống xuyên sáng, có khả năng cách nhiệt, chịu lực, cách âm cao.

Hầu hết các sự cố lật mái trong đợt bão số 3 đều do sử dụng loại tôn giá rẻ, mỏng không có khả năng chống nóng và không đủ bền chắc để chống chọi với sức gió mạnh. Vì vậy có thể thấy việc lựa chọn hàng chất lượng sẽ đảm bảo an toàn hơn, hạn chế việc bảo trì hay sửa chữa.

Một trong những ưu điểm của tôn, ngói nhựa ASA/PVC Nhựa Việt Pháp hiệu quả khi chống chịu mưa bão đó là khả năng chịu trọng tải cao, co giãn thấp ngay cả khi sử dụng trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt từ -3 độ C đến 50 độ C. Bên cạnh đó sản phẩm tôn, ngói nhựa cửa Nhựa Việt Pháp có phụ kiện đồng bộ đi kèm, điều này giúp cho việc kết nối và giữ cho tấm chắc chắn, gia tăng khả năng cố định, hạn chế tốc mái khi gặp bão.

Ngoài chất lượng thì cần thi công chuẩn chỉ về kỹ thuật để tăng độ bền và độ chống chịu lực của các sản phẩm để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

Vật liệu nào cũng đều có những ưu điểm nhất định, cần phải cân nhắc kỹ để đưa ra giải pháp bền đẹp dài lâu cho công trình mà lại vẫn đảm bảo được sự an toàn. Ảnh hưởng xấu của thời tiết là điều không ai mong muốn và có thể lường trước, tuy nhiên hãy có biện pháp lâu dài bảo vệ cho mái ấm của mình.