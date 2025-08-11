Việc lựa chọn cây xanh trồng trước nhà không chỉ đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy, tài lộc và vận khí của gia chủ. Có những loại cây mang ý nghĩa cát tường, chiêu tài nạp phúc, nhưng cũng có những cây kiêng kỵ trồng trước nhà vì phạm đại kỵ phong thủy, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và vận mệnh gia đình.

1. Vì Sao Có Những Cây Kiêng Kỵ Trồng Trước Nhà?

những cây kiêng kỵ trồng trước nhà? Theo quan niệm phong thủy Á Đông, việc lựa chọn loại cây, vị trí trồng và thế cây đều cần tuân theo nguyên tắc cân bằng âm dương – ngũ hành để tránh phạm vào “sát khí”, “xung sát” hay “bế khí”. Trong thiết kế cảnh quan nhà ở, đặc biệt là khu vực mặt tiền, cây xanh không chỉ đóng vai trò tạo bóng mát, điều hòa không khí, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy, vận khí và tài lộc của gia chủ. Vậy tại sao lại có? Theo quan niệm phong thủy Á Đông, việc lựa chọn loại cây, vị trí trồng và thế cây đều cần tuân theo nguyên tắc cân bằng âm dương – ngũ hành để tránh phạm vào “sát khí”, “xung sát” hay “bế khí”.

Trồng cây xanh trước nhà rất tốt nhưng vẫn có những cây kiêng kỵ trồng trước nhà. Ảnh minh họa

Nếu chọn sai loại cây, trồng cây không hợp thế đất hoặc trồng ngay vị trí “xung yếu” như trước cửa chính, trước cổng… có thể gây nên những tác động tiêu cực như:

Cản trở luồng dương khí, sinh khí tốt vào nhà.

Tích tụ âm khí, tà khí ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần.

Phá vỡ thế cân bằng phong thủy ngôi nhà, khiến tài lộc hao hụt, gia đạo bất an.

Gây cản trở tầm nhìn, làm không gian trở nên bức bối, ngột ngạt.

Quan điểm phong thủy cổ cũng có câu: “Tiền vô cổ thụ, hậu bất tàng phong” (hàm ý phía trước nhà không nên trồng cây cổ thụ lớn che kín, phía sau nhà phải có cây cối chắn gió dữ). Điều này nghĩa là khu vực trước nhà cần sự thoáng đãng, tươi sáng để dương khí lưu thông dễ dàng. Các loại cây có tán rủ, rễ lớn hay hút âm khí nặng sẽ làm “khí khẩu” (cửa miệng) của căn nhà bị bế tắc, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, tài lộc và sức khỏe.

Vì vậy, để biết những cây không nên trồng trước nhà, trước khi trồng bất kỳ loại cây nào, gia chủ cần nắm rõ ý nghĩa phong thủy của từng loại cây, cũng như thế đất, hướng nhà để tránh phạm vào những đại kỵ không đáng có.

2. Những Cây Kiêng Kỵ Trồng Trước Nhà Gia Chủ Nên Tránh

Như đã giải thích ở phần trên, không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng trước nhà vì một số loại cây phạm vào các yếu tố “bế khí”, “sát khí”, “ám khí”, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến vận khí, tài lộc và sức khỏe của gia đình. Cùng tìm hiểu những cây đại kỵ trồng trước nhà và lý do vì sao gia chủ nên tránh trong phần nội dung sau đây.

Danh Sách Những Cây Kiêng Kỵ Trồng Trước Nhà – Giải Mã Lý Do Phong Thủy

Tên cây Lý do kiêng kỵ dưới góc nhìn phong thủy 1. Cây dâu (tằm) Âm khí nặng, chữ “Dâu” gần âm với “Tang” (đám tang), mang điềm xấu về tang tóc, chia ly. 2. Cây liễu Cành lá mềm rủ xuống đất, biểu tượng cho sự ủ rũ, vận xui, cô độc, dễ tạo khí âm, mang sát khí. 3. Cây đa Mang ý nghĩa tâm linh, chốn trú ngụ của thần linh, âm hồn, chỉ phù hợp trồng ở đình chùa, miếu mạo, ngoài cánh đồng. 4. Cây xương rồng Gai nhọn phát tán sát khí, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, mang ý nghĩa “cản trở” sinh khí vào nhà. 5. Cây bách Dù mang dáng vẻ uy nghi và có ý nghĩa là sự trường tồn, nhưng cây bách thường được trồng tại nghĩa trang, đại kỵ phong thủy mặt tiền nhà ở. 6. Cây bàng Tán lá quá xum xuê, rậm rạp, che khuất ánh sáng mặt tiền, tạo thế “bế khí”, vận xui dễ tích tụ. 7. Cây mít Bộ rễ lớn, dễ làm nứt nẻ, phá vỡ kết cấu sân vườn, che chắn luồng khí vào nhà nếu trồng gần cửa chính. 8. Cây dương (bạch dương) Âm khí nặng, thân gỗ to, biểu tượng cho sự lạnh lẽo, cô quạnh, thường trồng ven nghĩa trang hoặc ngoài bãi cát ven biển. 9. Cây si (sanh, si cảnh) Bộ rễ nổi phình, tán rậm, dễ làm nghẽn khí khẩu, cản trở tài lộc. Cây còn bị cho là dễ “tụ âm khí”, không tốt. 10. Cây duối Mặc dù có thế dáng đẹp nhưng duối cũng thuộc nhóm cây dễ tích âm khí, ý nghĩa phong thủy không cát tường. 11. Cây hòe Quan niệm dân gian cho rằng “trước không hòe, sau không liễu”, trồng hòe trước nhà phạm thế “độc mộc sát”. 12. Cây gạo Dân gian có câu "hồn cây đa, ma cây gạo" nên cây gạo không được chuộng trồng trước nhà, thích hợp trồng bên bờ sông, bến đò. Theo phong thủy, cây gạo hoa đỏ rực hỏa vượng, thân cây cao lớn, bộ rễ to khỏe nên cũng không thích hợp trồng trước nhà hoặc gần nhà.

Trong danh sách trên đặc biệt có 5 loại cây không nên trồng trước nhà là cây dâu, cây liễu, cây đa, cây dương, cây gạo. Các loại cây còn lại tùy vào vị trí, địa thế ngôi nhà hoặc gia chủ am hiểu có thể tạo dáng cây phù hợp thì vẫn có thể trồng được. Chúng tôi sẽ có giải đáp chi tiết ở phần sau của bài viết.

Cây liễu không nên trồng trước nhà vì dáng rủ, thích hợp trồng ven hồ. Ảnh: Mobiagri

Những Cây Kiêng Kỵ Trồng Trước Nhà Thường Có Đặc Điểm Gì?

Từ danh sách những cây kiêng kị trồng trước nhà ở trên, có thể thấy chúng có một số đặc điểm chung như sau:

Âm khí mạnh: Hút âm, tích âm, gây ảnh hưởng đến năng lượng dương khí của căn nhà. Đây thường là những loại cây cổ thụ, tán rộng, cành lá tươi tốt.

Biểu tượng tang tóc, cô độc: Cây dâu, cây liễu, cây bách… gắn liền với các hình ảnh xui xẻo, liên quan đến nghĩa trang, đám tang… nên cũng không được người Việt ưa chuộng trồng trước nhà.

Tán lá rủ xuống, chắn khí: Làm ngăn cản dòng khí lưu thông, tài lộc khó vào.

Rễ phá hoại nền móng: Như cây si, cây mít… dễ làm nứt, xô lệch kết cấu nhà cửa hay những cây cổ thụ rễ to, chắc khỏe khác hoặc các loại có rễ rủ.

Tích tụ sát khí: Cây xương rồng, cây đa, cây dương… phát tán sát khí, không tốt cho sức khỏe và tinh thần nếu trồng trước nhà.

Ý nghĩa biểu trưng (phong thủy ngữ nghĩa): Tên gọi, truyền thuyết, quan niệm dân gian về từng loại cây đều được xem xét khi lựa chọn.

Thuộc tính âm – dương, ngũ hành: Cần phù hợp với mệnh, hướng nhà, tránh việc cây hút hết sinh khí dương, mang vận xui cho gia chủ.

3. Những Trường Hợp Đặc Biệt: Có Thể Trồng Nhưng Cần Hóa Giải

Không phải tất cả các loại cây bị liệt vào danh sách “kiêng kỵ” đều hoàn toàn không thể trồng trước nhà. Thực tế, nhiều gia chủ yêu thích dáng thế hoặc giá trị phong thủy riêng biệt của một số loại cây, nếu biết cách bố trí khéo léo, kết hợp các yếu tố hóa giải phong thủy hợp lý, vẫn có thể tận dụng để tăng vẻ đẹp sân vườn mà không ảnh hưởng xấu đến vận khí.

Dưới đây là những trường hợp cây “đại kỵ” có thể hóa giải được:

Cây Xương Rồng – Trồng Ở Vị Trí Hóa Sát

Sở dĩ cây xương rồng lọt vào danh sách những loại cây không nên trồng trước nhà là do xương rồng có gai nhọn, sát khí mạnh, nếu trồng trước cửa nhà dễ gây cản trở tài lộc, ảnh hưởng sức khỏe.

Với những người yêu thích loại cây này, hãy trồng xương rồng như sau để hóa giải:

Trồng xương rồng ở ban công tầng cao, tránh mặt đất trực tiếp.

Đặt xương rồng ở các góc tường, góc nhà để hóa giải sát khí hướng tới.

Không trồng xương rồng trước cổng, lối đi chính.

Dù có tên trong danh sách những cây không nên trồng trước nhà nhưng nếu biết cách, xương rồng giúp hóa giải sát khí. Ảnh: Kiến trúc Kasai

Trồng Cây Sanh Trước Nhà Có Tốt Không? Cách Giữ Thế, Hóa Giải Tán Khí

Cây sanh hay cây si thường không được trồng trước nhà do loài cây này có rễ to, nổi phình lên mặt đất, nogaif ra còn có các rễ phụ buông từ trên thân xuống nên dễ cản khí, tụ âm. Tuy nhiên, nếu trồng cây si cảnh, sanh cảnh thì bạn vẫn có thể hóa giải như sau:

Nên trồng si, sanh dạng chậu bonsai, tạo thế cao, rễ bám gọn.

Bố trí cây ở các góc sân, tránh đối diện trực tiếp với cửa chính.

Kết hợp cây tùng, trúc, hoặc các cây thẳng tán nhỏ ở mặt tiền để dương khí lưu thông.

Cây sanh bonsai, sanh, si cảnh có thể trồng trước nhà. Ảnh: VTCnews

Hoa Giấy Có Nên Trồng Trước Nhà Không? Cách Trồng Hoa Giấy Không Phạm Phong Thủy

Khác với các loại cây kể trên, cây hoa giấy không phải là cây đại kỵ, nhưng nếu trồng sai cách vẫn có thể ảnh hưởng không tốt đến phong thủy:

Hoa giấy có tính âm nhẹ, tán lá mềm, leo bám (thuộc “Nhu Mộc”), nếu trồng quá rậm rạp ở cổng, chắn ngang cửa chính dễ gây bế khí, tù đọng sinh khí.

Ngược lại, nếu biết cách trồng hoa giấy ở thế “khai môn đón khí”, tạo vòm cổng mềm mại, tán không che kín, hoa giấy sẽ giúp hóa giải sát khí, đem lại vận may.

Vì vậy, nếu định trồng hoa giấy trước nhà bạn nên trồng theo giàn uốn vòm, thoáng đãng, tránh tạo mảng tường dày đặc chắn ngang mặt tiền. Thường xuyên cắt tỉa gọn gàng, tạo hình nghệ thuật, hạn chế tán cây xòe xuống che chắn luồng khí. Kết hợp thêm đèn phong thủy hoặc chậu cây tán đứng (cau cảnh, thiên tuế) hai bên cổng để cân bằng âm – dương.

Hoa giấy trồng trước nhà nên cắt tỉa thường xuyên, tránh để cây rậm rạp, trùm kín mặt tiền. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Cách Hóa Giải Âm Khí Nếu Trồng Cây Duối Trước Nhà

Cây duối có thế cây đẹp nhưng dễ tích âm, dáng cây tỏa sang ngang. Nếu muốn trồng loại cây này, bạn hãy áp dụng cách hóa giải sau:

Trồng duối ở khu vực góc sân, vách tường phía xa cửa chính.

Tạo thế cây hướng về phía bên để tránh chĩa thẳng vào cửa nhà.

Kết hợp chậu sen đá hoặc cây ngũ gia bì gần khu vực trồng để trung hòa âm khí.

Cây Hòe – Trồng Đúng Thế “Hòe Phú Quý”

Theo quan niệm phong thủy và kinh nghiệm dân gian khi trồng cây quanh nhà, “trước không hòe, sau không liễu” vì cho rằng trồng cây hòe trước nhà sẽ phạm “độc mộc sát”.

Nếu muốn trồng loại cây này cần áp dụng đúng cách để hóa giải sát khí:

Nên trồng ở phía bên hông, khu vực sân sau nhà.

Hoặc bố trí trồng hai cây đối xứng hai bên (hòe song thụ) để tạo thế “Phú Quý Song Hòe”, giúp chiêu tài nạp phúc.

Cắt tỉa thân, tránh để cây rậm rạp, thân chính chĩa thẳng vào cửa chính.

4. Những Loại Cây Nên Trồng Trước Nhà Đón Vượng Khí

Khi đã tránh được những cây kiêng kỵ trồng trước nhà, gia chủ có thể lựa chọn những cây cảnh vừa có giá trị thẩm mỹ cao, vừa hợp phong thủy, giúp kích hoạt tài lộc, chiêu nạp sinh khí, bảo vệ vận khí cho ngôi nhà.

Dưới đây là danh sách các loại cây cảnh “cát tường”, được các chuyên gia phong thủy khuyên nên trồng trước nhà:

Cây Cau Cảnh (Cau Vua, Cau Vàng) – Tượng Trưng Cho Vượng Khí Thịnh Vượng

Dân gian có câu "trước cau, sau chuối" ngụ ý nên trồng cây cau trước nhà, cây chuối sau nhà, vì cau có thân thẳng đứng, tán nhỏ, không che chắn mặt tiền. Cây cau cảnh (cau vua, cau vàng) được ưa chuộng trồng trước nhà hơn nữa vì dáng thế đẹp, khỏe khoắn, t ượng trưng cho sự vươn lên, cao sang, đón vượng khí. Ngoài ra, cây cau cũng là biểu tượng “phúc – thọ – an khang” trong quan niệm dân gian.

Nên trồng cau ở hai bên lối đi chính, sát mép tường, tạo hành lang thông khí.

Cây cau cảnh thích hợp trồng trước nhà. Ảnh minh họa

Cây Tre, Trúc – Biểu Tượng Trường Thọ, An Lành

Các cây thuộc họ tre, trúc có ngũ hành thuộc hành Mộc, đại diện cho sự kiên cường, dẻo dai, vững vàng. Hơn nữa, loài cây này lại có dáng thẳng, tán lá mềm mại, giúp cân bằng âm dương. Tre, trúc trong quan niệm phương Đông còn đại diện cho người quân tử, một loài cây đẹp cả về ý nghĩa và dáng thế.

Bạn nên trồng tre, trúc ven tường rào, hoặc làm hàng rào xanh trước nhà. Một số loại tre, trúc có thể phát triển thành khóm lớn nên trồng thành cụm nhỏ, tỉa bớt cành lá, không nên để rậm rạp cản khí.

Tre, trúc thích hợp trồng ven tường cạnh nhà hoặc làm hàng rào. Ảnh minh họa

Cây Tùng – Thế Cây Trấn Giữ Vận Khí

Tùng là cây huộc nhóm cây “ Tứ quý ” (Tùng, Cúc, Trúc, Mai), tượng trưng cho sự trường thọ, khí tiết. Cây có dáng thế đẹp, lá kim không quá um tùm lại có khả năng trấn trạch, giữ vững phong thủy đại cát nên rất thích hợp trồng trước nhà.

Nên trồng tùng cạnh cổng chính, trồng chậu bonsai đặt hai bên bậc thềm. Bạn cũng có thể trồng tùng đơn lẻ hoặc theo thế song thụ để bảo vệ vượng khí.

Cây Ngũ Gia Bì – Cân Bằng Ngũ Hành, Hút Tài Lộc

Ngũ gia bì có sức sống rất tốt, bền bỉ, dẻo dai, thân cây không quá lớn và dáng cây gọn gàng. Đặc biệt, lá cây ngũ gia bì xòe 5 nhánh tượng trưng cho ngũ hành tương sinh. Cây có khả năng thanh lọc không khí, xua đuổi côn trùng, tăng cường sức khỏe, rất tốt khi trồng trước nhà.

Bạn nên trồng ngũ gia bì ở hai bên hiên nhà, gần khu vực cửa sổ, cạnh lối đi phụ. Có thể kết hợp trồng ngũ gia bì với với cây cau hoặc trúc để tạo thế phong thủy hài hòa.

5. Lưu Ý Phong Thủy Khi Trồng Cây Trước Nhà Gia Chủ Cần Biết

Dù đã tránh được những cây kiêng kỵ trồng trước nhà thì khi trồng các cây khác, bạn vẫn cần tuân thủ những nguyên tắc nhất định để đảm bảo dòng khí lưu thông thuận lợi, sinh tài nạp phúc cho gia đình. Sai lầm trong việc chọn cây, bố trí sai vị trí, hoặc để cây phát triển tự nhiên quá mức có thể dẫn đến các thế xấu trong phong thủy nhà ở , ảnh hưởng đến sức khỏe, tài vận và mối quan hệ gia đình.

Dưới đây là những lưu ý cốt lõi mà gia chủ cần nắm rõ:

1. Không Trồng Cây Đối Diện Trực Tiếp Cửa Chính (Xung Môn Sát)

Phong thủy học coi cửa chính là “miệng khí” của ngôi nhà, là nơi đón sinh khí, tài lộc. Những cây lớn trồng đối diện trực tiếp cửa chính sẽ phạm vào “Xung Môn Sát”, gây nghẽn khí, tài lộc khó vào. Do đó, cần tránh đặt chậu cây, cây cảnh cao lớn đối diện trực diện cửa chính.

Nếu thích trồng cây lớn trước nhà, nhất là với những căn biệt thự có sân vườn lớn, hãy bố trí lệch sang hai bên, hoặc trồng các loại cây thân cao, tán nhỏ như cau, thiên tuế để mở rộng luồng khí lưu thông.

Chọn cây trồng trước nhà phù hợp vừa tạo cảnh quan đẹp vừa gia tăng cát khí phong thủy. Ảnh: CafeLand

2. Ưu Tiên Cây Dáng Thẳng, Tán Cao Thoáng

Ngoài những cây kiêng kỵ trồng trước nhà cần tránh như đã nêu, khi chọn cây trồng trước nhà bạn nên chọn những cây có tán lá cao, thưa, dáng thẳng đứng giúp hút dương khí, dẫn luồng sinh khí vào nhà. Tránh trồng cây tán rũ, lá chảy xệ xuống như sẽ khiến vận khí bị tù đọng.

Các loại cây như cau vua, tùng, trúc đều là những lựa chọn lý tưởng cho cây trồng mặt tiền nhà ở.

3. Không Trồng Cây Có Bộ Rễ Phát Triển Mạnh Sát Nhà

Cây có bộ rễ lớn như si, đa, mít… nếu trồng gần nhà dễ làm nứt nền, xô lệch kết cấu móng, ảnh hưởng không chỉ về mặt kiến trúc mà còn phá vỡ thế đất phong thủy.

Nên trồng những cây rễ ăn sâu nhưng không lan rộng sát mặt đất, hoặc trồng trong chậu, bồn cây có kiểm soát.

4. Tránh Trồng Cây Có Tán Lá Rậm Rạp, Che Kín Mặt Tiền

Những cây lớn, tán rậm rạp sẽ che khuất toàn bộ mặt tiền ngôi nhà khiến dương khí khó lưu thông, dễ tạo thế “bế khí”.

Nếu thích trồng cây tán rộng, bạn cần thường xuyên cắt tỉa để giữ độ thông thoáng cho ngôi nhà và cân đối tầm nhìn. Đặc biệt, nếu là nhà phố , nhà nằm trong các ngõ hay cuối ngõ bạn càng nên chú ý điều này.

5. Lưu Ý Về Mệnh Gia Chủ Và Hướng Nhà

Ngoài các đặc điểm về hình thế, dáng cây, tán lá, bộ rễ… thì bạn nên lựa chọn cây hợp với ngũ hành bản mệnh của gia chủ để tăng cát khí.

Mệnh Kim trồng cây gì trước nhà hợp? Mệnh Kim nên trồng cây bạch mã hoàng tử, ngân hậu trước nhà.

Mệnh Mộc trồng cây gì trước nhà? Mệnh Mộc nên trồng cây tre, trúc, tùng, ngũ gia bì.

Mệnh Thủy trồng cây gì trước nhà? Mệnh Thủy nên trồng cây lưỡi hổ, cây kim tiền.

Mệnh Hỏa trồng cây gì trước nhà? Mệnh Hỏa nên trồng cây hồng môn, đỗ quyên.

Mệnh Thổ trồng cây gì trước nhà? Mệnh Thổ nên trồng cây vạn niên thanh, lộc vừng.

Ngoài ra, khi chọn cây cũng nên lưu ý tới hướng nhà (hoặc căn hộ – nếu trồng ở ban công). Theo đó, nhà hướng Nam, Đông Nam nên chọn cây lá nhỏ, tán thoáng. Nhà hướng Tây, Tây Bắc nên chọn cây tán dày để giảm nắng gắt, nhưng cần cắt tía, bố trí hợp lý để tránh bế khí.

6. Kết Hợp Vật Phẩm Phong Thủy Cân Bằng Âm Dương

Sau khi chọn cây trồng trước nhà phù hợp, bạn nên kết hợp thêm vật phẩm phong thủy cân bằng âm dương, giúp tăng cường cát khí hoặc hóa giải sát khí. Chẳng hạn, bạn dùng chuông gió, đèn đá, tượng tỳ hưu hoặc linh vật phong thủy đặt dưới gốc cây giúp hóa giải sát khí, tăng cường dương khí.

Việc kết hợp chậu cây mini (sen đá, lưỡi hổ) ở khu vực bậc thềm cũng giúp dẫn khí tốt vào nhà. Ngày nay nhiều gia đình còn làm tiểu cảnh, non bộ, thác nước phong thủy… trước nhà giúp điều hòa năng lượng rất tốt.

Mọi người cùng hỏi:

Trồng cây gì trước nhà để tránh xui xẻo?

Để hóa giải vận xui nên trồng các cây cát tường, mang lại may mắn thịnh vượng như: cau cảnh, tre, trúc, ngũ gia bì…

Cây mít trồng trước cửa nhà có vấn đề gì không?

Cây mít phong thủy không xấu nên nếu bạn đang trồng trước nhà cũng không ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên rễ mít to, nổi cao, bạn cần kiểm tra xem có ảnh hưởng tới mặt sân, kết cấu móng nhà hay không. Nếu mít trồng trước nhà phía xa xa, không trực xung cửa chính thì vẫn có thể để lại được.

Trồng cây mít trước nhà không xấu về phong thủy nhưng nên trồng xa nhà và không trực diện cửa chính. Ảnh: Phụ nữ today

Mệnh Thổ nên trồng cây gì trước cửa nhà?

Gia chủ mệnh Thổ có thể chọn vạn niên thanh, lộc vừng trồng trước nhà. Lộc vừng nên trồng dạng cây cảnh, cắt tỉa tán lá và không để cây trực xung cửa chính.

Nên trồng cây gì trước cửa nhà lấy bóng mát?

Nếu bạn muốn trồng cây trước nhà lấy bóng mát mà không ảnh hưởng đến phong thủy nhà ở thì nên chọn cây có tán vừa phải, dáng cây không quá ủ rũ như cây lộc vừng. Cây hoa giấy cũng thích hợp nhưng bạn cần tạo tán, cắt tỉa, tránh để cây cối quá um tùm, ảnh hưởng dương khí.

Tại sao không nên trồng hoa giấy trước nhà?

Hoa giấy thân leo, lá rậm rạp, tươi tốt nên có thể cản trở sinh khí, giảm dương khí. Nếu trồng trước nhà nên cắt tỉa gọn gàng. Nhà hướng nắng như Tây, Tây Nam có thể trồng hoa giấy, nhà hướng Bắc, Đông Bắc không nên trồng.

Trồng cây lưỡi hổ trước cửa nhà có tác dụng gì?

Cây lưỡi hổ lá nhọn cứng cáp có tác dụng hóa giải sát khí, tà khí. Những nhà gần nghĩa trang, bệnh viện, những nơi có nhiều âm khí, tà khí, có thể trồng lưỡi hổ trước nhà để trấn.

Tổng Kết

Việc lựa chọn cây trồng trước nhà không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn liên quan mật thiết đến phong thủy nhà ở. Bài viết đã giúp bạn nắm được những cây kiêng kỵ trồng trước nhà, những loại cây nên trồng trước nhà, cách chọn cây, cách hóa giải phong thủy khi trồng cây đại kỵ trước nhà…

Nếu bạn đang băn khoăn lựa chọn cây xanh phong thủy cho mặt tiền nhà mình, hãy tham khảo tư vấn chuyên sâu từ các chuyên gia phong thủy hoặc kiến trúc sư cảnh quan để có giải pháp tối ưu, bền vững nhất. Để biết các tư vấn hữu ích khác về phong thủy, bất động sản và các lĩnh vực liên quan, hãy truy cập Wiki BĐS , chúng tôi luôn cập nhật thông tin mới nhất.

