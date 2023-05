Những kiêng kỵ phong thủy với Khu nhà ở, khu dân cư (Phần 3)

13. Văn phòng giao dịch không nên thiết kế ngay trước cổng Khu nhà ở

Khu nhà tiến hành hoạt động giao dịch nhà đất vốn không liên quan đến cuộc sống của cư dân sinh sống trong Khu nhà ở. Tuy nhiên, nếu khu giao dịch ở ngay phía trước Khu nhà ở và tình hình giao dịch không khả quan sẽ ảnh hưởng đến sự hưng vượng của Khu nhà ở. Bởi vậy, khu nhà giao dịch của Khu nhà ở nên thiết kế theo hướng vuông góc với hướng cổng hoặc thiết kế bên ngoài cổng Khu nhà ở thì hiệu quả sẽ tốt hơn.



Không nên thiết kế khu nhà giao dịch ngay trước cổng Khu nhà ở

14. Vườn hoa trung tâm của Khu nhà ở không nên thiết kế ở chính giữa mặt bằng

Mặc dù gọi là vườn hoa trung tâm nhưng cũng không nên thiết kế ở vị trí trung tâm của mặt bằng mà nên lệch về phía trước đường tròn trung tâm. Theo phong cách thiết kế của phương Tây thì vườn hoa thường được thiết kế ở vị trí trung tâm, nhưng theo quan niệm kiến trúc truyền thống của người Trung Quốc thì “trung tâm vi đại”, do vậy, tốt nhất nên thiết kế vườn hoa lệch về phía trước hoặc ở một bên đường tròn trung tâm.



Vườn hoa nên được thiết kế lệch về phía trước hoặc ở một bên

đường tròn trung tâm của Khu nhà ở.

15. Thiết kế vườn hoa trung tâm trong Khu nhà ở tối kỵ lẫn lộn, chật hẹp

Khu nhà ở nếu có có vườn hoa trung tâm, phải được thiết kế gọn gàng, thông thoáng. Hệ thống đường dẫn nước trong khuôn viên nên thiết kế có hình dáng uốn lượn, quanh co nhưng lưu ý điểm uốn lượn không nên quá nhiều và quá gấp.

16. Thiết kế khuôn viên Khu nhà ở tối kỵ phạm vào "Tiêm xạ sát"

Tiêm tức là nhọn, “Tiêm xạ sát” theo quan niệm phong thủy truyền thống là chỉ những hình nhọn trực xung với kiến trúc chính. Trong các khuôn viên theo phong cách phương Đông thường thiết kế thêm các đình, đài, lâu, các nhằm tạo cảnh quan cho kiến trúc, tuy nhiên đỉnh và các mái vòm nhọn hoắt, uốn cong của các kiến trúc phụ này dễ trực xung với những kiến trúc khác ở xung quanh. Bởi vậy nên lưu ý khi thiết kế khuôn viên của Khu nhà ở tránh không phạm vào “Tiêm xạ sát”.

Theo quan niệm truyền thống dân gian thì hình tượng bồn hoa sen và xâu tiền đồng ngũ đế (năm đồng tiền cổ lưu hành ở năm đời hoàng đế nhà Thanh có thể hóa giải thế “Tiêm xụ sát”.

17. Khu nhà ở tối kỵ vị trí ngã ba đường hình chữ Y



Khu nhà ở không nên ở ngã ba đường hình chữ Y

Nhà ở không nên ở ngay vị trí ngã ba đường có hình chữ “Y”, đó là phạm vào thế “Hỏa kiềm lộ”. Nếu gặp phải trường hợp này, nên trồng thật nhiều cây xanh phía trước hoặc dựng những tấm biển, bức vách ngăn cách.

18. Dòng chảy trong khuôn viên Khu nhà ở không nên quá sâu

Dòng chảy quá sâu và nước chảy gấp sẽ không đảm bảo độ an toàn, dễ dẫn đến những sự cố đáng tiếc. Nếu đường dẫn nước quá sâu thì nên cho nước chảy nhỏ.

19. Nên chú trọng hệ thống bảo đảm an ninh

Lắp đặt hệ thông an ninh sẽ nâng cao hệ số an toàn cho khu nhà của bạn. Hệ thống thiết bị bảo đảm an ninh hiện đại rất phong phú, ví dụ như thiết bị đọc thẻ vào cửa, thiết bị kiểm tra giọng nói, cửa sổ từ, camera, mắt thần theo dõi, nút báo động tình trạng khẩn cấp, các thiết bị hồng ngoại…

(Theo cuốn 161 điều kiêng kỵ trong phong thủy nhà ở hiện đại và cách hóa giải)