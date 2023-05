Những lưu ý để có một thiết kế ban công đẹp, hút mắt

Ban công thường được thiết kế tại khu vực tầng 2, bố trí riêng ở từng phòng ngủ hay không gian sinh hoạt chung. Với thiết kế phía trước mặt và hai bên cạnh thường có khoảng không thoáng, không xây tường. Nếu là ban công góc thì một bên sẽ được xây kín dựa vào tường. Như vậy ban công thường có hai hoặc ba hướng thông thoáng để nhìn không gian xung quanh.

Hiện nay nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa ban công và phần lô gia, tuy nhiên hai khái niệm này là hoàn toàn khác nhau. Lô gia là công trình khác hoàn toàn so với ban công khi được thiết kế thụt vào trong tường ngoài nhà. Do vậy, lô gia thường chỉ có một hướng nhìn ra không gian bên ngoài.

Tuy ban công chỉ chiếm một góc nhỏ nhưng có ảnh hưởng rất quan trọng đến tính thẩm mỹ của toàn bộ kiến trúc ngôi nhà. Ban công có thể biến hóa thành một khu thư giãn hoàn hảo, hút mắt. Vậy nên, để sở hữu một ban công đẹp, đảm bảo tính thẩm mỹ thì gia chủ cần lưu ý một số điều sau.

Việc đầu tiên để trang trí hay thiết kế một khu vực ban công sao cho phù hợp với nhu cầu thì trước hết cần xác định mục đích sử dụng ban công để làm gì. Ví dụ như ban công để phơi quần áo, trồng cây xanh, hay treo nhưng chiếc lồng chim để thư giãn. Nếu để thư giãn thì có thể bố trí thêm nhiều vật dụng khác như bàn ghế, còn để phơi quần áo thì cần hạn chế cây xanh, ưu tiên không gian thông thoáng nhất.

Tuy nhiên, ban công thường sở hữu một diện tích không quá lớn. Vì thế để đảm bảo thiết kế được một ban công đẹp, việc sử dụng ban công vừa để thư giãn vừa để phơi đồ là điều không nên. Lúc này, bạn cần xác định rõ mục đích và ưu tiên lựa chọn mẫu thiết kế phù hợp.

Với những công trình cổ điển thì có thể trang trí màu sắc, họa tiết với các nét tương đồng sao cho phù hợp, hoặc ngược lại đối với nhưng ngôi nhà hiện đại đơn giản thì có thể chọn các thiết kế theo phong các trẻ trung. Việc lựa chọn phong các thiết kế sẽ giúp gia chủ lựa chọn, trang trí các đồ dùng, vật liệu nội thất sao cho phù hợp, nhằm mang đến một ban công có tính thẩm mỹ cao và đồng nhất.

Màu sắc của ban công phần lớn phụ thuộc vào phong cách thiết kế của toàn bộ ngôi nhà. Tuy nhiên, có thể làm khác biệt và nổi bật bằng cách sử dụng các đồ nội thất màu tươi sáng, tương phản nhưng vẫn không khiến căn nhà trông lòe loẹt hay dễ gây rối mắt.

Về phần nội thất nên hạn chế những thiết kế cồng kềnh, nặng nề và đặc biệt nên chọn nội thất có chiều cao vừa phải để đảm bảo an toàn.

Để ban công trở nên lãng mạn và tinh tế hơn thì việc thiết kế ánh sáng góp phần rất quan trọng. Có thể sử dụng những chiếc đèn có tông màu, ánh sáng phù hợp để tạo cảm giác cho một không gian ấm áp và sinh động nhưng vẫn đảm bảo được tính an toàn trong quá trình sử dụng.

Nhắc đến một ban công đẹp thì không thể thiếu sự góp mặt của các chậu cây cảnh, chậu hoa đầy màu sắc. Không chỉ mang tính thẩm mỹ cao cho ngôi nhà còn mang đến mang đến một lá phổi xanh, một bầu không khí trong lành. Tuy nhiên cần lựa chọn cây như thế nào cho hợp lý.

Lựa chọn kích thước của cây trồng: Cần lựa chọn kích thước cây trồng phù hợp để đảm bảo an toàn, cũng như mang đến sự thông thoáng. Có thể chọn những cây leo để vừa tiết kiệm diện tích vừa dễ chăm sóc vừa mang không gian xanh quanh năm

Sắp xếp cây trồng: Việc bố trí thông minh sẽ mang đến một ban công đẹp, vậy nên cần đưa ra phương án sắp xếp cây trồng phù hợp nhằm đảm bảo yếu tố thẩm mỹ giúp bầu không khí trở nên thông thoáng hơn và thẩm mỹ hơn.

Khi xây ban công cần tính toán chiều cao lan can hợp lý, các thanh lan can có thiết kế song song thì không nên cố độ rộng qua 10 cm và đặc biệt có thể lắp thêm lưới để đảm bảo an toàn. Để tránh rơi đồ vật và người có thể rơi ngã từ ban công xuống dưới đất nên lắp loại lưới an toàn ban công loại chống rỉ là Inox 304.