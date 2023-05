Những lưu ý về phong thủy khi thiết kế nhà vệ sinh

Thời xưa, các thầy phong thủy thường đề nghị gia chủ làm phòng vệ sinh nhỏ nhất có thể, tránh xa tầm nhìn và cách xa khu nhà chính. Tuy nhiên ngày nay chúng ta phải điều chỉnh thiết kế để phù hợp với nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Phòng tắm đối với nhiều người còn là nơi để thư giãn, tái tạo năng lượng tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng.

Bên cạnh phòng khách và phòng ngủ, phòng bếp thì phong thủy phòng vệ sinh đã trở thành một phần hết sức trọng yếu đối với tổng quan phong thủy nhà ở. Bởi, phong thủy hiện đại cho rằng, sức khỏe và vận may của gia chủ phụ thuộc rất nhiều đến việc bố trí phòng vệ sinh.

Dưới đây là những lưu về phong thủy ý khi thiết kế nhà vệ sinh gia chủ nên biết:

1. Tránh đặt phòng vệ sinh ở khu vực Tây Bắc (Càn) hoặc Tây Nam (Khôn)

Khi chọn vị trí đặt phòng vệ sinh, phòng tắm, cần bố trí chúng cách xa hai khu vực quan trọng nhất liên quan đến chủ nhà: Tây Bắc và Tây Nam. Tây Bắc thuộc quẻ Càn đại diện cho người chồng, người cha, người chủ nhà, người lao động chính, người trụ cột trong gia đình. Tây Nam thuộc quẻ Khôn đại diện cho người vợ, người mẹ, người phụ nữ trong gia đình.

Trong phong thủy, người ta luôn cố gắng giữ gìn sự may mắn, thịnh vượng của Mẹ và Cha, và vận may của những người còn lại trong gia đình sẽ theo sau. Do đó nên đặt vị trí khu vực vệ sinh của bạn tránh khỏi 2 khu vực này. Nếu bạn mua một ngôi nhà đã sẵn sàng với một phòng vệ sinh ở Tây Bắc hoặc Tây Nam, và bạn không thể thay đổi cách bố trí các phòng, thì cũng nên cố gắng đảm bảo rằng bồn cầu không nằm ở Tây Bắc hoặc Tây Nam của phòng vệ sinh.

2. Tránh làm bồn rửa, bồn cầu bằng kim loại quý như vàng bạc…



Những chiếc bồn cầu bằng vàng thích hợp để trưng bày hơn là để trong nhà ở

Một số vị trọc phú trên thế giới thích "chơi trội" nên hay trang trí vàng, bạc trên bồn rửa, bồn cầu. Thậm chí có người còn làm chúng hoàn toàn bằng vàng. Đây thực sự là một điều không hay trong phong thủy. Những người giàu có thật sự không làm như vậy, họ trân quý của cải vàng bạc nên không bao giờ sử dụng chúng ở những nơi như bồn rửa, bồn cầu. Bởi khi rửa tay trên bồn rửa bạc hay xối nước trên bồn cầu vàng thì sẽ tượng trưng cho việc trút đi vận may tiền tài của mình xuống cống. Tốt hơn hết vẫn nên sử dụng vật dụng phòng vệ sinh bằng các vật liệu cơ bản: sứ, gốm, inox…

3. Tránh để đầu giường tựa vào tường nhà vệ sinh

Vị trí tối kỵ đặt bồn cầu: giáp phòng ngủ và trực diện với đầu giường

Đầu giường và đầu người nằm cần phải gối vào Sơn, tức nơi cao, tĩnh, ổn định thì sức khỏe mới ổn định. Nhà vệ sinh thuộc Thủy mang tính động. Việc bố trí giường tựa vào nhà vệ sinh hoặc thậm chí chỉ cần giường áp sát với tường nhà vệ sinh cũng đủ khiến cho giấc ngủ không ngon. Hơn nữa, phòng vệ sinh là nơi dễ phát tán các loại vi khuẩn gây bệnh, không tốt cho sức khỏe.

Nếu buộc phải bố trí giường ngủ sát với tường nhà vệ sinh nên cố gắng bố trí tường nhà vệ sinh phía đó không có đường nước, gương, bồn rửa, bồn cầu. Ngoài ra, có thể bố trí đèn điện trên tường nhà vệ sinh giáp phòng ngủ, đồng thời đảm bảo tường được khô ráo thường xuyên.

4. Chọn màu sắc

Xét theo âm dương, âm là sắc tối yên tĩnh hấp thụ màu, càng nhiều màu tối thì càng nhiều năng lượng âm; dương là sắc sáng chuyển động phản ánh màu, càng nhiều màu trắng thì càng nhiều năng lượng dương. Năng lượng dương mang lại sự năng động và thành công trong công việc. Năng lượng âm mang lại sự yên tĩnh, nghỉ ngơi.

Phòng ngủ là tốt khi chọn màu trầm mang tính âm nhiều hơn, vì không gian này là nơi để bạn nghỉ ngơi và bắt kịp giấc ngủ. Đối với nhà vệ sinh, phòng tắm, ngoài ý nghĩa là để thư giãn tái tạo tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng, đây cũng là nơi bạn tắm rửa và làm sạch bản thân, vì vậy nên thiết kế với màu trung tính giữa âm và dương. Không nên chọn những màu quá âm như đen, nâu đậm, tím than… cho phòng tắm, nhà vệ sinh.

Nếu nhà vệ sinh có bồn tắm thì không nên để màu phòng quá dương như cam, hồng, trắng mà nên phối màu mang nhiều tính âm hơn để tạo cảm giác thư giãn nhất.



Nhà vệ sinh nên có gam màu trung hòa, hơi mang tính âm một chút

sẽ có tác dụng tốt cho tinh thần người sử dụng.

Nhật Lâm (Trung tâm Phong thủy hiện đại)