Những mẫu phòng khách màu be trẻ trung, sang trọng

Màu be là gam màu có thể đáp ứng tất các điều kiện trang trí, từ kiến trúc, ánh sáng đến bố trí nội

thất. Vì thế trang trí phòng khách màu be là xu hướng được nhiều người ưa chuộng.



Màu be có sự đồng điệu với ánh sáng tự nhiên, do đó, nếu phòng khách nhà bạn có nhiều khung cửa

sổ lớn thì trang trí bằng màu be sẽ giúp căn phòng trông rộng rãi và thoáng sáng hơn.



Nếu lo ngại phòng khách màu be có thể đơn điệu, bạn hãy kết

hợp với nội thất bằng gỗ tự nhiên sẫm màu



Sắc độ của màu be khá tương đồng với màu trắng, vì thế khi trang trí phòng khách màu be sẽ rất

dễ kết hợp với các gam màu khác mà không sợ lệch tông hay khập khiễng



Phòng khách trang trí bằng màu be thường sẽ không tạo ra ấn tượng mạnh về mặt thị giác nhưng lại

tạo ra sự kết hợp tinh tế cho các chi tiết nội thất, tạo cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu cho không gian



Nhờ trang trí bằng màu be nên dù có khá nhiều đồ đạc, phòng khách này vẫn không bị lộn xộn



Phòng khách màu be ấn tượng nhờ một vài chi tiết điểm nhấn

như gối tựa màu hồng đậm, chậu cây xanh…



Sofa màu be cũng là món nội thất rất được ưa chuộng khi thiết kế phòng khách