Những mẹo hay giúp không khí trong nhà luôn thơm tho, dễ chịu

Chỉ với những nguyên liệu dễ kiếm và cách làm đơn giản, bạn có thể giải quyết một vấn đề lớn: những mùi hôi khó chịu trong không gian sống. Hãy cùng Batdongsan.com.vn tham khảo loạt mẹo hay giúp khử mùi khó chịu trong nhà trong bài viết dưới đây!

Yến mạch

Nếu bạn cảm thấy trong nhà mình có mùi khó chịu, nơi đầu tiên bạn nên kiểm tra chính là tủ lạnh hoặc thùng rác. Cho một ít yến mạch vào một chiếc bát, đặt vào tủ lạnh hoặc bỏ bột yến mạch trực tiếp vào thùng rác để loại bỏ mùi khó chịu này. Cách làm này được đánh giá là có hiệu quả và cực kỳ an toàn vì yến mạch không chứa bất kỳ hóa chất nào có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và gia đình.

Nước xả vải

Nước xả vải là một phát minh tuyệt vời và tin vui là còn nhiều cách ứng dụng khác của sản phẩm này trong gia đình ngoài việc giặt giũ. Hãy đổ một cốc nước xả vải vào nồi nước đang sôi – mùi hương sẽ bay hơi cùng với nước và lan tỏa khắp nhà bạn. Bạn cũng có thể thêm một chút quế, sả chanh hoặc vài lát táo để nhà có mùi thơm tự nhiên, dễ chịu hơn.

Viên làm sạch cống

Một mùi khó chịu có thể đến từ thùng rác trong bồn rửa nhà bạn do thức ăn thừa đôi khi mắc kẹt lại trong bồn, cống và bắt đầu phân hủy. Đây là lúc bạn cần nhờ tới những viên tẩy rửa, làm sạch cống để nhanh chóng loại bỏ mọi mùi hôi khó chịu ở vị trí này.

Tinh dầu

Sử dụng tinh dầu là phương pháp "kinh điển" có lịch sử hàng thiên niên kỷ, rất hiệu quả trong việc khử mùi, giữ cho nhà cửa thơm tho. Bạn có thể đun sôi tinh dầu, xức tinh dầu trên vải, thêm vào túi chân không, máy khuếch tán hoặc máy tạo độ ẩm để mùi dễ chịu lan tỏa khắp không gian sống. Các loại dầu thích hợp nhất để mang lại sự tươi mát cho ngôi nhà là các loại dầu họ cam quýt như bưởi, chanh, cam và các loại thảo mộc như bạc hà, oải hương, khuynh diệp.

Vani

Không chỉ để nấu ăn hay làm bánh, chiết xuất vani có thể tạo ra một mùi hương ngọt ngào trong nhà bạn. Hãy ngâm một miếng bọt biển nhỏ trong chiết xuất vani và đặt nó vào một cái bát ấm. Bạn cũng có thể đặt bát này ở gần quạt hoặc vị trí thông gió trong nhà. Cách làm này có vẻ không hiệu quả về mặt thị giác, nhưng chắc chắn có tác dụng hấp thụ mùi khó chịu, lưu lại trong không gian hương thơm ngọt ngào của vani.

Than

Một túi than củi hoặc than hoạt tính cũng là cách đơn giản để loại bỏ mùi khó chịu, thanh lọc không khí không nhà. Than không chỉ lọc mùi mà còn ngăn chặn vi khuẩn và các chất gây dị ứng trong không khí. Những túi than như thế này có thời hạn sử dụng lên đến 1 năm, rất kinh tế mà hiệu quả.

Chanh

Chanh vốn được biết đến là một chất khử mùi và làm sạch rất tự nhiên và hiệu quả. Chanh không chỉ mang lại mùi thơm mát cho ngôi nhà của bạn mà còn là một chất tẩy rửa an toàn, hữu ích cho sàn nhà và đồ nội thất bằng gỗ.

Baking soda

Baking soda (muối nở) cũng là một trong những nguyên liệu đa năng nhất trong gia đình. Ngoài rất nhiều cách ứng dụng phổ biến khác, baking soda có tác dụng trung hòa mùi hôi và khử mùi thảm. Chỉ cần rắc một ít bột baking soda lên vết bẩn, để yên trong nửa giờ rồi hút bụi, thảm nhà bạn đã sạch sẽ, không còn mùi khó chịu.

Nước hoa

Hãy xịt một chút nước hoa lên bóng đèn còn lạnh để khi nóng lên, bóng đèn này sẽ giúp lan tỏa mùi hương khắp không gian. Mẹo này nghe có vẻ buồn cười nhưng thực sự có hiệu quả. Bạn hãy thử ngay hôm nay!

Nến thơm

Thắp một vài ngọn nến thơm, bạn sẽ có ngay không gian có mùi thơm dễ chịu, lại cực kỳ lãng mạn, thích hợp cho những phút giây thư giãn, những buổi hẹn hò tại nhà với người thương.

Viên tẩy máy giặt

Nếu bạn không vệ sinh lồng máy giặt, quần áo dù đã được giặt sạch cũng có thể có mùi khó chịu. Những viên tẩy lồng máy giặt có thể là giải pháp hữu ích giúp bạn đối phó với mọi mùi hôi khó chịu trong máy giặt, giữ quần áo luôn thơm mát.

