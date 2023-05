Nội thất sang trọng và cuốn hút của căn hộ cao cấp ven sông New City

Dự án New City Thủ Thiêm do Thuận Việt làm chủ đầu tư là một thành phố mới mang phong cách sống hiện đại. Dự án nằm trên đại lộ Mai Chí Thọ (Quận 2), có vị trí giao thông liên vùng thuận tiện, là tâm điểm của các tuyến đường huyết mạch, kết nối trực tiếp với hầm Thủ Thiêm để đến trung tâm Quận 1, tuyến đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây, tuyến đường vành đai trong, xa lộ Hà Nội… vô cùng thuận lợi cho việc giao thương, đi lại của cư dân New City tới các khu vực khác.

Dự án căn hộ chung cư New City có phong thuỷ tốt, kiến trúc hiện đại, gần thành phố, khách hàng có thể nhận nhà ngay trong tháng 1/2018.