One Verandah Bàn Giao Khi Nào? Hình Ảnh Nhà Mẫu One Verandah

Khu căn hộ One Verandah là dự án ven sông Sài Gòn thuộc khu vực Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 cũ , TP.HCM. Dự án sở hữu vị trí đẹp với định hướng xây dựng là tạo ra một nơi an cư bình yên, gắn kết cộng đồng người trẻ có thu nhập cao. Vì thế, chủ đầu tư đã mạnh tay trang bị nội thất theo tiêu chuẩn Singapore cho các căn hộ One Verandah, đồng thời tập trung vào hệ thống tiện ích sống và thư giãn cho đối tượng khách hàng trẻ: sân chơi trẻ em, bể bơi tràn vô cực, phòng gym cùng hơn 50 tiện ích tiêu chuẩn resort khác.

One Verandah là dự án ven sông cuối cùng được cấp phép ở Thạnh Mỹ Lợi.

One Verandah có quy mô 1,7ha, gồm 5 toà tháp tượng trưng cho các yếu tố Mặt Trời, Bầu Trời, Ánh Sáng, Gió và Cây Cối. Trong đó, các block có độ cao 22 tầng, cung ứng ra thị trường 779 căn hộ với diện tích đa dạng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu và khả năng tài chính của người mua. Với những người mua ở, nhà đầu tư, ngoài yếu tố về vị trí, giá bán, chất lượng công trình thì One Verandah bàn giao khi nào, chất lượng bàn giao có như nhà mẫu hay không là những yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định xuống tiền của họ.

One Verandah Bàn Giao Khi Nào?

Ngày 25/5/2018, chủ đầu tư Mapletree đến từ Singapore kết hợp cùng nhà thầu Contecons đã chính thức làm lễ khởi công dự án căn hộ chung cư One Verandah tại Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2. Theo dự kiến ban đầu, Mapletree sẽ bàn giao các căn hộ One Verandah đến tay khách hàng vào tháng 02/2020. Tuy nhiên, đến ngày 21/4/2020, dự án mới nhận được “Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng” từ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình thuộc Bộ Xây dựng. Như vậy, Bộ Xây dựng đã chính thức công nhận chất lượng công trình và đồng ý dự án căn hộ cao cấp One Verandah đủ tiêu chuẩn được đi vào hoạt động. Ngay sau đó, chủ đầu tư Mapletree tiếp tục triển khai các bước hoàn thiện cuối cùng để đưa One Verandah bàn giao vào cuối quý 1/2021. Đến thời điểm hiện tại, rất nhiều cư dân đã tiến hành thủ tục nhận căn hộ và chuyển về sinh sống tại One Verandah.

Dự án One Verandah bàn giao vào cuối quý 1 năm 2021.

"Soi" Nhà Mẫu Dự Án One Verandah

Nhà mẫu One Verandah đặt ngay tại dự án đã thu hút hàng trăm lượt tham quan trong ngày khai trương 01/12/2018. Đại diện phía chủ đầu tư cho biết, dự án có thiết kế căn hộ hướng đến môi trường sống bình yên, trong lành nhưng vẫn hoà hợp với nhịp sống hiện đại, thể hiện qua những ô cửa sổ bằng kính kéo từ trần xuống sàn để đón ánh sáng tự nhiên vào nhà. Căn hộ mẫu One Verandah được thiết kế tối ưu, có đầy đủ các khu vực chức năng, từ phòng khách, phòng ăn, bếp, phòng ngủ, ban công, sân phơi, khu vực để cục nóng lạnh. Trải nghiệm thực tế cho thấy rằng tất cả các khu vực đều có mặt thoáng, bao gồm cả bếp và phòng vệ sinh. Các không gian khách, bếp, phòng trẻ em có diện tích rộng rãi, cho phép gia chủ tuỳ ý sắp xếp theo sở thích và gu thẩm mỹ cá nhân. Dưới đây là một vài hình ảnh nhà mẫu One Verandah.

Nhà mẫu One Verandah với khu vực phòng khách, bếp và khu vực ăn uống liên thông nhau.

Phòng khách được bố trí cạnh logia cho phép tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Khu vực bếp nhà mẫu One Verandah.

Phòng ngủ nhà mẫu One Verandah.

Tiêu Chuẩn Bàn Giao Căn Hộ One Verandah

Căn hộ thuộc dự án One Verandah được bàn giao với đầy đủ hệ thống nội thất, thiết bị theo tiêu chuẩn Singapore. Chủ đầu tư hứa hẹn rằng, chủ nhân căn hộ hoàn toàn có thể xách vali vào ở ngay trong ngày nhận bàn giao mà không cần dọn dẹp gì nhiều hay sắm sửa thêm nhiều đồ dùng đắt đỏ.

Theo đó, One Verandah bàn giao đi kèm các tiêu chuẩn như sau:

Căn hộ One Verandah được trang bị đầy đủ thiết bị bếp cao cấp, gồm các hạng mục: tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt bếp, bếp nấu, vòi rửa, chậu rửa, máy hút mùi.

Phòng ngủ được lát sàn gỗ cao cấp, bên trong phòng cũng có tủ quần áo bằng gỗ.

Phòng vệ sinh được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất phòng tắm từ thương hiệu nhập khẩu danh tiếng.

Các phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ đều được lắp đặt điều hoà không khí.

Hệ thống bảo vệ an ninh trong căn hộ với cửa chống cháy, khoá thông minh 3 chức năng, hệ thống thông tin liên lạc nội bộ.

Hệ thống điện dự phòng cho khu vực chung, nhờ vậy mà khi mất điên cư dân vẫn có thể sinh hoạt bình thường.

Hệ thống nước nóng cho toàn bộ căn hộ, từ toilet đến bếp.

Hình Ảnh Căn Hộ One Verandah Bàn Giao Đến Tay Khách Hàng

Phòng khách, phòng ăn được lắp sẵn điều hoà không khí.

Cửa chống cháy đi kèm tiêu chuẩn bàn giao.

Bếp được trang bị tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bàn bếp, bếp nấu và bộ chậu – vòi rửa.

Phòng vệ sinh được trang bị đầy đủ các thiết bị cơ bản.

Có thể nói rằng, bên cạnh yếu tố về vị trí, chất lượng hoàn thiện thì tiêu chuẩn bàn giao là một trong những yếu tố khiến dự án One Verandah trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khách hàng. Với những người đang tìm một nơi chốn an cư ổn định, nội thất hoàn thiện cơ bản giúp họ tiết kiệm phần nào thời gian, công sức và chi phí lắp đặt, sắm sửa nội thất. Khi nhận bàn giao nhà từ chủ đầu tư, bạn nên kiểm tra các danh mục bàn giao đã đủ, đúng hay chưa, có hư hại gì không… Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi của chính khách hàng, đồng thời hạn chế những tranh chấp không cần thiết trong tương lai.

Khánh An