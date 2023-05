One Verandah Giá Bán Từ 66-101 Triệu Đồng/M2 Có Đáng Mua?

Tổng Quan Về Dự Án One Verandah

One Verandah là dự án căn hộ tại đường Tạ Hiện, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 của chủ đầu tư Mapletree – tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu châu Á với trụ sở đặt tại Singapore. Dự án được tiến hành khởi công xây dựng từ quý 2/2019 và chính thức bàn giao từ thời điểm quý 1/2021. Vị trí dự án được đánh giá là rất đẹp khi sở hữu 4 mặt tiền đường, bao gồm đường Thạnh Mỹ Lợi, Tạ Hiện, Nguyễn Văn Kỉnh và Bát Nàn.

Hình ảnh One Verandah sẵn sàng đi vào bàn giao cho khách hàng.

Với vị trí như vậy, dự án dễ dàng kết nối với các tuyến đường lớn như Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống. Dự án cũng gần cao tốc Long Thành – Dầu Giây, thuận lợi cho việc di chuyển đến các tỉnh phía Nam.

Căn Hộ One Verandah Giá Bao Nhiêu?

Số phòng Diện tích Giá bán 1 phòng ngủ 55,8m2 ~5,1 tỷ/ căn 1+1 phòng ngủ 76,24m2 ~ 6,9 tỷ/ căn 2 phòng ngủ 79,05m2 – 81m2 ~ 7,1 tỷ- 7,3 tỷ/căn 3 phòng ngủ 106,26m2 – 130m2 ~ 9,6 tỷ – 11,8 tỷ/căn Căn Duplex 150m2 – 344m2 ~ 13,6 tỷ – 31,3 tỷ/căn

Lưu ý, giá bán căn hộ One Verandah được cập nhật phía trên chỉ là giá tham khảo. Chung cư One Verandah giá thực tế phụ thuộc vào vị trí, căn, view và diện tích thực tế và chưa tính chiết khấu, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì.

Về tiến độ thanh toán, khách hàng có thể nhận bàn giao căn hộ ngay sau khi thanh toán các khoản sau:

95% giá trị thuần căn hộ cộng 10% VAT;

Phí bảo trì 2% giá trị thuần căn hộ;

Phí quản lý căn hộ 3 tháng đầu tiên.

One Verandah đã hoàn thiện và sẵn sàng đón cư dân dọn đến ở.

Tiến độ thanh toán thông thường như sau:

Đăng ký và đặt cọc giữ chỗ với đại lý, hiện tại là 100.000.000 đồng/booking;

Đặt cọc với chủ đầu tư: 500.000.000 triệu đồng;

Thanh toán 30% giá trị thuần căn hộ cộng VAT và ký hợp đồng mua bán trong vòng 15 ngày sau khi có thông báo của chủ đầu tư (dự kiến tháng 1/2023).

Thanh toán và nhận bàn giao nhà trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, gồm 65% giá trị căn hộ thuần cộng VAT, VAT của đợt thanh toán cuối, phí bảo trì (2% giá trị căn hộ) và phí quản lý của 3 tháng đầu tiên.

Thanh toán 5% giá trị thuần căn hộ sau khi có thông báo phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Chương Trình Ưu Đãi Của Chủ Đầu Ttư

Thanh toán nhanh

Chính sách ưu đãi được chủ đầu tư thông báo cụ thể cho từng trường hợp.

Chương trình hỗ trợ lãi suất vây ngân hàng

Khách hàng sau khi thanh toán đủ 30% giá trị căn hộ (gồm VAT), phí bảo trì và ký hợp đồng mua bán nếu có nhu cầu vay ngân hàng để hoàn thành thanh toán cho căn hộ sẽ được chủ đầu tư áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất vay cho khoản vay tương đương 65% giá trị căn hộ (gồm VAT) như sau:

Với căn 2 phòng ngủ (gồm cả căn 1 phòng ngủ + 1): hỗ trợ lãi suất 24 tháng;

Với căn 1 phòng ngủ và 3 phòng ngủ: hỗ trợ lãi suất 12 tháng và chiết khấu 1,5%.

Những khách hàng không chọn áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất vay sẽ được chiết khấu:

Với căn 2 phòng ngủ (gồm cả căn 1 phòng ngủ + 1): 10%;

Với căn 1 phòng ngủ và 3 phòng ngủ: 7,5%.

Khách mua 02 căn trở lên hoặc người nhà cùng mua (có yêu cầu chứng minh quan hệ thân nhân) sẽ được ưu đãi thêm 01 năm phí quản lý. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ mà chúng tôi thu thập được, One Verandah có phí quản lý khá cao, khoảng 25.300 đồng/m2 (chưa bao gồm VAT).

Ngoài ra, với trường hợp chuyển nhượng căn hộ, khách hàng phải đóng thêm một khoản phí hành chính ra giấy xác nhận chuyển nhượng khoảng 11 triệu đồng. Tuy nhiên, giấy chuyển nhượng chỉ được gửi đến khách hàng sau 2 tháng.

Lưu ý:

Chính sách bán hàng có thể thay đổi theo cập nhật của chủ đầu tư.

Các ngân hàng áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất ưu đãi sẽ được chủ đầu tư thông báo sau.

Căn Hộ One Verandah Giá Như Vậy Có Hợp Lý Không?

Trọng điểm của các dự án căn hộ tại Thạnh Mỹ Lợi là phân khúc cao cấp đi kèm tiện ích, dịch vụ cao cấp, phục vụ cộng đồng thành đạt. Hiện các dự án như Vista Verde, Đảo Kim Cương đã có dân về ở khá đông, sắp tới khi các dự án One Verandah, Waterine Suites, Feliz En Vista có đón những cư dân mới về ở sẽ tạo nên một Thạnh Mỹ Lợi sầm uất hơn.

Thạnh Mỹ Lợi từ đầm lầy trở thành vùng đất đắt giá bậc nhất Sài Gòn với loạt dự án đắt đỏ.

So với giá các dự án lân cận ở Thạnh Mỹ Lợi như Đảo Kim Cương (50 – 106.3 triệu/m2), Vista Verde (56.4 – 90.3 triệu/m2), Feliz En Vista (68.1 – 116.5 triệu/m2), Waterina Suites (63.9 – 86.3 triệu/m2) thì One Veradah giá từ 66-101 triệu đồng/m2 nhỉnh hơn hoặc xấp xỉ bằng. Tuy vậy, từ thiết kế bên ngoài đến bên trong căn hộ, tiện ích cải thiện thực tế thì có lẽ đây là mức giá tương đối hợp lý.

One Verandah Giá Như Vậy Có Đáng Mua Để Ở, Để Đầu Tư Không?

Với vị trí toạ lạc và thiết kế chuẩn quốc tế của One Verandah thì đây được xem là một lựa chọn đáng kể cân nhắc cho những khách hàng mong muốn một không gian sống yên tĩnh, thoáng đãng. Tuy vậy, do dự án One Verandah đã hoàn thiện nên Batdongsan.com.vn không khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn tìm hiểu dự án này bởi biên độ tăng giá không còn cao như thời điểm mở bán.

Khánh An

