Penthouse Là Gì? 5 Ưu Điểm Đắt Giá Của Căn Hộ Penthouse

1. Penthouse Là Gì?

Tìm hiểu Penthouse nghĩa là gì chính là bước đi ban đầu và cần thiết đối với bất cứ nhà đầu tư nào. Dù với mục đích mua để ở hay đầu tư sinh lời, việc nắm được các thông tin liên quan sẽ có ý nghĩa cho các quyết định giao dịch sau này.

Từ Căn Penthouse Đầu Tiên

Từ khi các tòa cao ốc mọc lên khắp đất Mỹ cũng như khắp châu Âu, những kiến trúc sư thời bấy giờ đã sớm nghĩ đến chuyện tận dụng không gian của khu vực áp mái. Ban đầu đó mới chỉ là phòng đựng đồ, các phòng phụ, tuy nhiên theo thời gian khu vực này được thiết kế thành không gian sống ấn tượng. Đây chính là tiền thân của mô hình Penthouse dù chưa được coi là hoàn chỉnh.

Vào giữa những năm 20 – 30 của thế kỉ XX, người ta đã ghi nhận sự xuất hiện lần đầu tiên của Penthouse tại Plaza Hotel. Căn hộ được ghi nhận là nằm trên tầng mái của khách sạn với tầm nhìn bao quát Công viên Trung tâm New York. Lập tức căn Penthouse này đã gây sự chú ý trên thị trường bất động sản Mỹ cũng như toàn thế giới, được đánh giá như một mô hình nhà ở hoàn toàn mới mẻ, độc đáo.



Căn Penthouse đầu tiên tại Mỹ mới chỉ dừng lại ở mức tận dụng tầng áp mái để lấy tầm nhìn ra thành phố

Những Căn Hộ Penthouse Ngày Nay

Qua thời gian các căn Penthouse ngày càng được hoàn thiện cả về thiết kế, nội thất cũng như phong cách. Một căn hộ được gọi là Penthouse khi nó nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng. Căn hộ này có thể chiếm toàn bộ tầng mái hoặc được triển khai theo kiểu thông tầng.

Tuy gọi là căn hộ nhưng Penthouse lại cho gia chủ trải nghiệm không khác gì một căn biệt thự tiện nghi cùng tầm view trên cao đắt giá. Penthouse thường ít khi có vách ngăn giữa các phòng để tạo cảm giác thoáng đãng, rộng rãi. Đồng thời chúng sẽ được thiết kế thêm khoảng ban công để tận dụng tối đa không gian có một không hai của mình.

Như vậy, qua việc tìm hiểu Penthouse là gì , có thể thấy đây chính là một trong những loại bất động sản đang được quan tâm và săn đón hàng đầu hiện nay ở phân khúc nhà ở hạng sang.

2. Thiết Kế Cơ Bản Của Một Căn Hộ Penthouse Là Gì?

Điều đầu tiên và cũng là điều cốt lõi nhất của các căn Penthouse hiện nay đều nằm ở sự cao cấp và xa hoa. Đây chính là đặc điểm phân biệt rõ nhất giữa Penthouse và các căn hộ, chung cư bình thường khác. Do mô hình bất động sản này chủ yếu hướng đến phân khúc khách hàng hạng sang nên các chủ đầu tư ngày càng tập trung vào sự xa hoa, sang trọng của Penthouse.

Penthouse có thể sẽ chỉ bao gồm một tầng hoặc thông tầng (tức là có hai tầng với cầu thang ngay trong căn hộ). Tầng mái của một tòa cao ốc tùy theo thiết kế mà có thể gồm một hoặc nhiều Penthouse. Thế nhưng dù là dạng thiết kế nào thì căn hộ này đều có không gian bên trong rất rộng và thoáng.

Điều này được thể hiện qua trần nhà cao, có ban công chạy dọc theo căn nhà, thay tường bằng kính cường lực để tạo độ mở cho không gian, thiết kế mái hiên dạng vòm,… Thậm chí một số căn Penthouse đắt giá còn cho phép chủ sở hữu có lối vào nhà hoặc thang máy riêng chứ không chung với cư dân trong cao ốc.



Một trong những đặc trưng của Penthouse là thiết kế dùng kính cường lực bao toàn bộ mặt trước

Đặc biệt các căn Penthouse luôn được ca tụng về mặt bố trí nội thất. Vậy điểm đặc biệt về nội thất của Penthouse là gì? Nội thất Penthouse thường được trang bị từ trước, được thiết kế và lắp đặt riêng. Tất cả nội thất đều là hàng cao cấp nhằm tạo cho chủ sở hữu trải nghiệm xa hoa và đẳng cấp nhất. Mọi tiện nghi trong căn hộ đều đã sẵn sàng rồi mới được rao bán. Như vậy, nếu mua một căn Penthouse thì gần như bạn chỉ cần xách vali đến ở mà thôi.



Hầu hết Penthouse hiện nay đều được thiết kế full nội thất cao cấp

3. Ưu Và Nhược Điểm Của Căn Hộ Thông Tầng Penthouse Là Gì?

Ngoài việc tìm hiểu khái niệm Penthouse là gì, việc phân tích những ưu nhược điểm của mô hình căn hộ này cũng rất quan trọng, giúp nhà đầu tư cân nhắc, tính toán xem có nên xuống tiền hay không. Dưới đây là những điểm mạnh và hạn chế của một căn Penthouse.

Ưu Điểm Của Căn Hộ Penthouse Là Gì?

Penthouse luôn là từ khóa thuộc top tìm kiếm của các khách hàng hạng sang khi chọn mua nhà ở. Tất nhiên không phải tự nhiên mà kiểu căn hộ này lại được săn đón nhiều đến thế. Những lý do dưới sẽ giúp bạn hiểu vì sao rất ít mô hình nhà ở nào có thể “soán ngôi” Penthouse:

– Vị trí đắc địa:

Các tòa cao ốc thì luôn nằm ở các vị trí đắc địa trong thành phố lớn hoặc khu đô thị sầm uất. Penthouse nằm trong các tòa cao ốc nên sẽ nghiễm nhiên thừa hưởng vị trí đắc địa bậc nhất. Sống ở căn hộ Penthouse bạn sẽ được hưởng sự tiện nghi từ cao ốc hạng sang của mình và di chuyển thuận tiện đến các điểm dịch vụ.

– View đắt giá:

Một trong những lý do biến Penthouse thành “gà đẻ trứng vàng” chính là tầm nhìn từ trên cao của nó. Hầu hết các Penthouse đều cho phép gia chủ có thể nhìn khắp thành phố. Thiết kế ban công rộng cùng mặt kính ngoài căn hộ cho phép bạn mở rộng tối đa tầm nhìn, đón ánh sáng tự nhiên tốt nhất. Dù là cảnh bình minh hay hoàng hôn, cảnh thành phố về đêm hay ngày mưa thì bạn đều có thể thoải mái ngắm nhìn từ chính căn hộ của mình mà không mất công di chuyển hay trả phí.



Đa số các căn hộ Penthouse đều có tầm nhìn đắt giá bậc nhất thành phố

– Không gian sống lý tưởng:

Vì chúng ta đang sở hữu một căn hộ trên cao nên đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi khói bụi giao thông, ô nhiễm tiếng ồn, đặc biệt khó bị ảnh hưởng từ các mầm bệnh và côn trùng từ nơi ẩm thấp. Gia chủ sẽ được sống trong một môi trường trong lành, thoáng đãng.

– An ninh đảm bảo:

Khi sống trong các cao ốc hay chung cư cao cấp, bạn đã nghiễm nhiên được hưởng an ninh chung rất tốt. Thế nhưng đối với Penthouse bạn còn được hưởng sự an toàn và riêng tư cao hơn hẳn. Lý do là vì bạn sẽ có thang máy riêng để đi hoặc phải có thẻ từ mới lên tầng nhà bạn được. Ngoài ra, hầu hết các căn Penthouse không có lối đi chung, không hành lang chung, camera 24/24,…

– Nâng tầm đẳng cấp:

Sở dĩ Penthouse luôn xa hoa, sang trọng nên nó sẽ biểu đạt đẳng cấp ở tầm khác biệt cho gia chủ. Sự cao cấp và tiện nghi đến từ những chi tiết nhỏ nhất của căn hộ sẽ nâng cao cả đời sống và phong thái cho chủ sở hữu.

Căn Hộ Penthouse Có Những Hạn Chế Gì?

Penthouse rõ ràng có vô số ưu điểm nổi bật, vậy liệu Penthouse có nhược điểm hay không và hạn chế đó của Penthouse là gì? Thực tế Penthouse vẫn có nhược điểm dù rằng những điều này đều rất dễ hiểu:

– Giá cả: Bạn muốn mua một căn hộ đắc địa, đẳng cấp và tiện nghi thì chắc chắn số tiền bạn phải bỏ ra để sở hữu nó là không hề nhỏ. Thường thì dạng căn hộ này chỉ đáp ứng cho giới nhà giàu mà thôi.

– Số lượng hạn chế: Gần như mỗi tòa cao ốc chỉ có duy nhất một căn Penthouse để rao bán. Điều này đồng nghĩa với việc dù bạn có đủ tiền cũng khó mua được một căn Penthouse ưng ý vì lý do chúng hầu hết đều đã có chủ.

– Dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết: Nếu bạn muốn ở trong một căn hộ Penthouse thì nên xác định mình sẽ chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khá nhiều. Ví như nhiệt độ căn nhà của bạn sẽ luôn cao hơn hoặc thấp hơn mặt đất. Đặc biệt do thiết kế dùng kính mặt ngoài căn hộ nên khi giông, bão hoặc mưa đá thì căn hộ của bạn rất có thể sẽ bị hư hại và bạn phải chi trả chi phí sửa chữa.

– Tốn thời gian di chuyển: Thực tế đây sẽ là vấn đề khá lớn nếu bạn đang vội. Thử tưởng tượng bạn phải đợi thang máy rất lâu và tốn cả chục phút để di chuyển từ Penthouse của mình xuống tới mặt đất, chắc chắn bạn sẽ rất sốt ruột đấy.

4. Cập Nhật Giá Căn Hộ Penthouse Nổi Bật Hiện Nay

Dù tồn tại một số hạn chế nhất định như giá bán cao, chỉ phù hợp với một nhóm đối tượng khách hàng, nhưng với vô số ưu điểm có được, sở hữu một căn Penthouse để ở hay đầu tư sinh lời vẫn là lựa chọn của nhiều chủ đầu tư. Giá bán căn hộ Penthouse tại Việt Nam hiện nay khá đa dạng, thường nằm trong khoảng từ 6 – 20 tỷ đồng, tùy thuộc vào các yếu tố như vị trí, diện tích, khu vực và cả chủ đầu tư. Dưới đây là một số dự án nổi bật, đang được nhiều khách hàng, nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu:

Dự Án Căn Hộ Tại Hà Nội

– Dự án Vinhomes Skylake Phạm Hùng: Đây là một trong những dự án chung cư tại Hà Nội nổi bật hiện nay. Vinhomes Skylake nằm trong khu Đô thị mới Cầu Giấy, với vị trí đắc địa gần ngã tư Phạm Hùng – Dương Đình Nghệ, bạn chắc chắn sẽ có được trải nghiệm sống trong căn Penthouse sáng giá nhất nhì miền Bắc.

Giá bán căn hộ Vinhomes Skylake Phạm Hùng đối với loại hình penthouse khoảng 73,5 triệu/m2 tương đương với 12,5 tỷ/căn diện tích 170m2.



Vinhomes Skylake Phạm Hùng là một trong những dự án có Penthouse sáng giá bậc nhất thủ đô hiện nay

– Vinhomes Metropolis Liễu Giai: Căn Sky Villa tại đây cũng được xếp vào hàng Penthouse. Không chỉ tọa lạc tại tọa độ vàng của thủ đô, view căn hộ còn mở rộng đến 4 hồ lớn bao gồm hồ Tây, Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Giảng Võ.

Giá bán căn hộ penthouse Vinhomes Metropolis Liễu Giai dao động từ 130 – 150 triệu/m2.

– Vinhomes Gardenia Mỹ Đình: Đây được coi là vị trí “Tam lộc – Ngũ phúc” của Hà Nội, tại đây bạn sẽ được hưởng hệ sinh thái cân bằng cùng sự tiện nghi bậc nhất.

Giá bán căn hộ penthouse Vinhomes Gardenia Mỹ Đình từ 10 tỷ.

Dự Án Căn Hộ Tại TP.HCM

– Vinhomes Central Park: Đây có thể nói là khu đô thị hiện đại và cao cấp bậc nhất tại Việt Nam hiện nay. Penthouse tại đây cho phép bạn sử dụng một cụm dịch vụ tiện ích đi kèm bao gồm bến thuyền, trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế và trường học liên cấp,…

Giá bán căn hộ penthouse Vinhomes Central Park từ 24 tỷ, tương ứng khoảng 65 triệu/m2 trở lên.

– Vista Verde: Nơi đây từng được mệnh danh là bản giao hưởng êm dịu của thiên nhiên giữa lòng Sài Gòn nhờ thiết kế thông minh của mình. Penthouse tại Vista Verde cho phép bạn sở hữu view nhìn ra sông Sài Gòn, cầu Phú Mỹ cùng nhiều tiện ích đẳng cấp khác.

Giá căn hộ penthouse Vista Verde từ 60 triệu/m2.

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất liên quan đến mô hình căn hộ Penthouse, bao gồm khái niệm Penthouse là gì và các đặc điểm cơ bản. Ngoài ra, những dự án căn hộ hot nhất hiện nay được Batdongsan.com.vn giới thiệu hy vọng sẽ hữu ích cho những ai đang tìm kiếm một căn hộ để ở hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm các kiến thức, khái niệm bất động sản khác, mời độc giả đón đọc các bài viết mới trên website.

