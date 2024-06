Cách tính tiền điện phòng trọ được pháp luật quy định như thế nào? Nếu chủ nhà trọ tính tiền điện cao vượt mức quy định, người thuê trọ nên làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích của mình?

Hỏi: Chủ nhà trọ nơi tôi ở tính tiền điện phòng trọ rất cao, vượt mức quy định trong biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rất nhiều. Xin hỏi người thuê trọ có thể làm gì khi chủ nhà tính tiền điện cao vượt mức?

Nếu nhận thấy cách tính tiền điện phòng trọ của chủ nhà cao hơn quy định, người thuê nên làm gì? Ảnh: Báo chính phủ

Trả lời:

Điều 10 Thông tư 16/2014/TT-BCT (sửa đổi bởi Thông tư 25/2018/TT-BCT và Thông tư 09/2023/TT-BCT ) quy định trường hợp bên cho thuê nhà mua điện để sử dụng vào mục đích sinh hoạt của người thuê nhà ở thì cần phải kê khai số lượng người thuê (dựa theo đăng ký tạm trú) để áp định mức và tính giá điện. Theo đó, trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình) sẽ như sau:

“- Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú (xác định theo Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện) thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà);

– Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 – 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

– Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện; cứ 04 (bốn) người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 01 (một) người được tính là 1/4 định mức, 02 (hai) người được tính là 1/2 định mức, 03 (ba) người được tính là 3/4 định mức, 04 (bốn) người được tính là 1 định mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

– Bên bán điện được phép yêu cầu bên mua điện cung cấp Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.”

Như vậy, mức giá điện cao nhất mà người thuê nhà ở phải trả là mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 (trường hợp chủ nhà không thực hiện kê khai đầy đủ số người sử dụng điện).

Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08 tháng 11 năm 2023 quy định mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 (có hiệu lực từ ngày 09/11/2023) là 2.167 đồng / kWh.

Khoản 6 Điều 12 Nghị định 134/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP) quy định “phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”.

Điểm b, Khoản 11 Điều 12 Nghị định 134/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP) còn quy định thêm “buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (bao gồm cả mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra) để hoàn trả cho cá nhân, tổ chức bị chiếm đoạt đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5, khoản 6, khoản 8 và khoản 9 Điều này. Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá quy định vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này”.

Theo đó, nếu người thuê nhà ở nhận thấy bên cho thuê nhà thu tiền điện cao vượt mức, người thuê nhà ở có thể yêu cầu bên cho thuê nhà điều chỉnh. Nếu bên cho thuê nhà không điều chỉnh, người thuê nhà ở có thể tố giác hành vi này đến Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cấp huyện để được giải quyết.

Nhóm Cố vấn Luật – Công ty Luật RHTLaw Việt Nam

