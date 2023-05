Có nên thuê nhà qua môi giới?

1. Ưu điểm khi thuê nhà qua môi giới

Dễ nắm được thông tin nhà cho thuê

Đối với những ai mới lần đầu chuyển đến một nơi mới hơn để làm việc và sinh sống, thì việc tìm kiếm nhà cho thuê đối với họ thường không mấy dễ dàng. Bởi vì họ không rành đường xá, không rõ về địa lý khu vực mình ở, cho nên sẽ không thể tìm đâu được khu vực nào có giá cho thuê nhà riêng /thuê phòng trọ phù hợp và đảm bảo an ninh. Chính vì vậy, việc tìm đến các công ty với dịch vụ môi giới để giúp đỡ họ trong tình huống này được xem là vô cùng cần thiết. Việc làm này chắc chắn giúp họ nắm được thông tin tổng quan hơn về tình hình thuê nhà tại chính nơi mình chọn ở.

Hơn nữa, thay vì mình tốn bao nhiêu công sức để tự tìm kiếm, lùng sục các thông tin trên báo chí, trên mạng internet mà chưa chắc đã tìm được nhà cho thuê ưng ý. Lúc nàu, việc nhờ đến dịch vụ môi giới bất động sản sẽ giúp người thuê có ngay cho mình danh sách những địa điểm nào đang cho thuê, khu vực nào thuê phòng trọ phù hợp với tiêu chí của mình một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Môi giới giúp bạn nắm bắt thông tin nhà đất cho thuê một cách nhanh nhất

Tiết kiệm thời gian xem nhà

Ví dụ, bạn từ tỉnh lẻ về thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Khu vực bạn công tác nằm trên địa bàn Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Và nhu cầu về nhà ở của bạn lúc này là muốn thuê phòng trọ Quận 9 để ở. Nếu bạn tự mình đi tìm nhà cho thuê, chắc chắn bạn sẽ phải tự đi tìm kiếm rất nhiều thông tin, rồi sau đó tự phải chạy xe lòng vòng, mất khá nhiều thời gian và công sức để xem nhà trọ, thậm chí bạn đã từng xem qua rất nhiều nhà trọ cho thuê nhưng chưa chắc đã tìm được phòng trọ ưng ý, đáp ứng được những tiêu chí mình đặt ra.

Thay vào đó, nếu như bạn nghĩ tới phương án là nhờ sự trợ giúp của môi giới bất động sản, lúc này, việc thuê nhà trọ Quận 9, hay thuê nhà trọ Quận 10 TP.HCM thông qua môi giới, chắc chắn sẽ giúp bạn tìm nhà trọ như mong muốn một cách nhanh nhất. Môi giới sẽ giúp bạn tìm ra nhà nguyên căn Quận 9 cho thuê hoặc những dự án cho thuê chung cư TPHCM phù hợp với những yêu cầu mà bạn đưa ra. Khi bạn ưng ý căn nhà nào nhất rồi môi giới sẽ gọi cho chủ nhà, sau đó dẫn bạn đến xem. Việc này đã giúp bạn tiết kiệm thời gian rất nhiều, đặc biệt là đối với những người luôn bận rộn với công việc, họ không có thời gian để tự mình tìm kiếm nhà cho thuê.

Các thủ tục thuê nhà được thực hiện nhanh chóng và hợp pháp

Môi giới nhà đất thường là những người rất am hiểu về thị trường bất động sản , họ có nhiều kinh nghiệm trong việc làm giấy tờ, thủ tục, hành chính. Ngoài việc giúp người thuê tìm được nơi thuê nhà ở ưng ý, phù hợp với mọi nhu cầu đưa ra, thì việc thuê BĐS thông qua môi giới sẽ còn giúp bạn hoàn thành rất nhanh chóng và hợp pháp những thủ tục, hợp đồng thuê nhà ở. Bên cạnh đó, môi giới cũng giúp bạn thương lượng giá thuê nhà. Đối với một số trường hợp, việc thuê nhà ở có vấn đề hay bị trục trặc ngay từ bạn đầu, môi giới sẽ là người giúp bạn giải quyết những sự cố đó.

Môi giới giúp bạn hoàn thành rất nhanh chóng và hợp pháp những thủ tục thuê nhà

2. Nhược điểm khi thuê nhà qua môi giới

Ít khi khi làm việc trực tiếp với chính chủ

Vì là bạn đang thuê căn hộ/ thuê nhà thông qua bên thứ 3 (đó là môi giới) nên phần lớn người thuê sẽ làm việc với môi giới mình đã liên hệ, chứ không phải làm việc với chủ nhà. Việc này ít nhiều cũng sẽ hạn chế cho bạn trong việc tìm hiểu rõ hơn về những thông tin, tình trạng của ngôi nhà có ý định thuê, ngoài ra nó còn ẩn chứa nguy cơ là môi giới đã thông đồng với chủ nhà để cùng lừa gạt khách thuê trọ nữa. Do đó, việc tìm một dịch vụ môi giới chuyên nghiệp và uy tín để tư vấn cho mình là vô cùng quan trọng.

Có thể bị môi giới “qua mặt”

Do bận rộn, hoặc do không có kinh nghiệm, nên bạn "phó mặc" hết việc tìm thuê nhà cho môi giới. Hơn nữa, thuê môi giới hay khiến bạn có tính ỷ lại, vì thế việc gì bạn sẽ cũng giao cho môi giới làm. Và vô tình, chính điều này đã tạo điều kiện cho rất nhiều môi giới không có tư cách, không có đạo đức nghề nghiệp qua mặt và “ăn bớt”. Họ rất có thể sẽ bỏ qua những thủ tục khi làm về giấy tờ cho thuê nhà hoặc có thể thêm bớt vào để lấy thêm tiền của bạn. Họ cũng có thể bịa ra rất nhiều câu chuyện và nhiều lý do khác nhau để nói mà bạn thể thể biết được.

Tự thuê nhà ở hay thuê bất cứ một bất động sản nào thông qua môi giới thì đều có những ưu nhược và điểm riêng. Nếu các bạn tự tin vào khả năng tìm kiếm nhà cho thuê và biết thương lượng, cũng như có sự am hiểu về những điều khoản cơ bản trong luật kinh doanh bất động sản , thì việc tự mình tìm thuê nhà ở sẽ tốt và giuos bạn tiết kiệm hơn.

Nếu trong trường hợp bạn quá bận với công việc và không am hiểu về đường xá hay chưa biết cách tìm kiếm thông tin về thị trường nhà đất cho thuê, thì việc nhờ đến dịch vụ môi giới BĐS sẽ là một lựa chọn hợp lý nhất. Tuy nhiên, Batdongsan.com.vn cũng khuyên bạn hãy tìm cho mình một đơn vị môi giới hay cá nhân môi giới có kinh nghiệm và uy tín, một người môi giới bận nhận thấy họ có sự tận tình và có tâm với khách hàng, như thế mới giúp bạn tránh gặp phải rủi ro.

Phí môi giới nhà đất là gì?

Phí môi giới nhà đất hay còn gọi là phí hoa hồng. Đây là khoản chi phí mà người bán nhà /cho thuê nhà hoặc mua bất động sản phải trả cho bên làm dịch vụ môi giới. Thường thì bên chi trả phí là bên bán hoặc cho thuê. Phí này không được quy định bằng văn bản rõ ràng, nó mặc nhiên để bạn ngầm hiểu. Vậy mức phí môi giới nhà cho thuê hiện tại đang áp dụng đối với môi giới là bao nhiêu?

Phí môi giới là khoản phí mà người bán hoặc cho thuê BĐS phải trả cho bên làm dịch vụ môi giới

Phí môi giới do ai quyết định?

Phí môi giới bất động sản được thống nhất ngay từ ban đầu. Có nghĩa là, bên môi giới sẽ tiến hành lập bản hợp đồng môi giới, có ghi rõ thông tin của cả 02 bên. Phần trăm mà môi giới được hưởng, một số nội dung ràng buộc 02 bên và hợp đồng phải có đầy đủ chữ ký của cả hai.

Có trường hợp người môi giới chủ quan là người thân quen hoặc cho rằng cả 02 bên đã hiểu rõ về phí môi giới trong lúc thỏa thuận. Không thông qua một văn bản nào, đến khi giao dịch mua bán/ cho thuê BĐS thành công, lúc đó bên bán/cho thuê than lỗ còn bên mua BĐS thì nói đắt và sẽ không chịu trả phí như đã trao đổi ban đầu. Thỉnh thoảng có nhiều khách hàng có tình lật lọng để không phải tốn phí môi giới và cũng có nhiều môi giới đã kê thêm tiền hoa hồng.

Chính vì vậy, thống nhất ngay từ ban đầu một cách rõ ràng sẽ tốt nhất cho cả 03 bên (chủ BĐS, môi giới, người mua/thuê BĐS). Thông thường, chủ bất động sản sẽ là người chi trả phí môi giới khi quá trình giao dịch thành công.

Phí môi giới thuê nhà bao nhiêu?

Mức phí môi giới nhà đất thường sẽ thay đổi theo chu kỳ từng năm. Nhưng sự thay đổi này cũng không chênh lệch quá nhiều.

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , phí môi giới thuê nhà hiện nay đang dao động từ 1 cho đến 2 tháng tiền thuê nhà ở đối với những hợp đồng thuê nhà trong thời gian 1 năm.

Khi giao dịch về phí môi giới cần lưu ý gì?

Hợp đồng môi giới vô cùng quan trọng để giao dịch môi giới BĐS đó được thành công. Hợp đồng này phải được soạn thảo văn bản rõ ràng và phải bắt buộc có chữ ký đồng ý của các bên tham gia.

Về nội dung hợp đồng:

– Đối tượng (họ tên, địa chỉ của 02 bên) và nội dung thuê dịch vụ.

– Yêu cầu và kết quả của dịch vụ.

– Thời hạn để thực hiện dịch vụ.

– Phí dịch vụ, khoản thù lao, hoa hồng của dịch vụ.

– Phương thức và thời hạn phải thanh toán phí môi giới.

– Quyền và nghĩa vụ cụ thể của hai bên.

– Giải quyết các vấn đề tranh chấp.

– Thời điểm có hoặc hết hiệu lực của bản hợp đồng.

Bất cứ một giao dịch BĐS thành công nào, thì hợp đồng luôn được xem là điểm mấu chốt quan trọng nhất để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên trong quá trình giao dịch bất động sản, mục đích chính là tránh xảy ra những tranh chấp sau này. Do đó, những điều khoản trong hợp đồng phải thật chi tiết.

Thu Pham

