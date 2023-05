Phong thủy ban công chung cư đón năm mới

Ban công là nơi tiếp xúc trực tiếp nhiều nhất giữa căn hộ và tự nhiên, đây cũng là nơi hấp thụ khí cho căn hộ, giúp ngăn chặn năng lượng xấu xâm nhập vào nhà. Đối với không gian căn hộ, ban công cũng quan trọng như đôi mắt, nếu căn hộ không có ban công sẽ là một khiếm khuyết lớn về phong thủy. Do đó, phong thủy ban công có vị trí rất quan trọng, hướng và cách bố trí ban công có những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Dịp đầu năm mới, nên trồng cây ở ban công chung cư để kích hoạt khí tốt, giúp gia đình có một năm hạnh phúc, thịnh vượng.



Cây cảnh trên ban công giúp đem lại sinh khí tươi mới cho ngôi nhà.

Hướng tốt của ban công

Ban công có hướng tốt, thông gió, nhiều ánh sáng, tầm nhìn rộng và hài hòa với thiên nhiên có thể khiến những người trong nhà cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Do đó, hướng của ban công chiếm vị trí khá quan trọng. Nên chọn ban công ở các hướng mát và có ánh nắng mặt trời như nam, đông nam và đông. Nếu khí đi vào nhà qua ban công hướng đông, đông nam, các thành viên trong gia đình sẽ được tận hưởng sự bình yên và thịnh vượng. Ở Bắc bán cầu, ban công hướng về phía nam sẽ đem đến môi trường sống thoải mái vì gió từ phía nam ấm áp. Ban công hướng về phía tây hoặc phía bắc không được khuyến khích vì phải hứng gió lạnh từ phía bắc hoặc ánh nắng mặt trời gay gắt, làm ảnh hưởng sức khỏe của mọi người, nhất là người già.

Trồng cây ngoài ban công đón năm mới như thế nào?

Xét về tác động bên ngoài, ban công có môi trường phong thủy xấu, nhiều sát khí nếu xuất hiện góc nhọn xung sát, đường đâm vào, nghĩa trang, bệnh viện… Tại những ban công này nên trồng cây có tác dụng hóa giải như:



Cây hoa hồng vừa có tác dụng hóa giải sát khí vừa làm đẹp không gian sống của gia đình

– Cây xương rồng: Loại lá to nhiều lông mao và gai nhọn để hóa giải sát khí vô hình bên ngoài

– Cây hoa hồng: Hoa hồng tuy đẹp nhưng lại có gai có thể hóa giải sát khí. Đặc biệt, phù hợp với căn hộ có nhiều nữ giới.

– Cây đỗ quyên: Còn gọi là cây cửu trùng cát có hoa và lá rậm rạp có gai nhọn dễ trồng.



Trồng các cây họ trúc ngoài ban công để giữ bình an gia đạo

Nếu phía ngoài ban công không có sát khí nào thì nên bày một số loại cây có tác dụng sinh vượng, nhất là vào đầu năm mới, để tạo ra khí thế, may mắn cho cả năm. Cụ thể là một số loại cây sau:

– Cây vạn niên thanh: Lá dày và to có tác dụng sinh vượng rất mạnh, lá càng to càng tốt. Cố gắng giữ cho cây luôn tươi tốt quanh năm.

– Cây kim tiền: Phiến lá to, dày sung mãn, dễ sống và có lợi cho tài vận trong gia đình

– Cây trúc: Lá hẹp, dài, thân khô và gầy, có tác dụng giữ bình an cho gia đình

– Cây huyết long: Huyết long là loại cây lá dài và bé màu xanh thẫm, có các đốm vàng giữa lá. Loại cây này dễ chăm sóc và có sức sống mạnh mẽ. Huyết long có thể ngăn các dòng khí xấu xâm nhập vào căn nhà.

Ngoài một số loại cây kể trên, vào dịp đầu năm mới gia chủ có thể trang trí cho ban công những loại hoa đẹp, màu sắc rực rỡ như: dạ yến thảo, hoa giấy, hoa mười giờ… nhưng cần chăm sóc cây cẩn thận, không để héo úa.

Nhật Lâm (Trung tâm phong thủy hiện đại)