Phong thủy bàn làm việc cho những ngày “work from home” hiệu quả

Giữ bàn làm việc gọn gàng, ngăn nắp

Một không gian làm việc gọn gàng, ngăn nắp sẽ giúp gia chủ tập trung tối đa vào những nhiệm vụ phải hoàn thành thay vì bị phân tâm bởi những thứ hỗn độn xung quanh. Do vậy, một trong những nguyên tắc phong thủy bàn làm việc mà bạn có thể áp dụng ngay đó là loại bỏ bất cứ vật dụng nào không cần thiết ra khỏi bàn làm việc, chẳng hạn như giấy tờ cũ, văn phòng phẩm và những thứ lặt vặt khác. Nguyên tắc trên cũng áp dụng với những thứ hỗn độn vô hình. Đừng quên dọn dẹp ngăn kéo bên dưới và trên máy tính bởi nó cũng góp phần quan trọng trong việc thiết lập năng lượng của cả căn phòng.

Đặt bàn ở vị trí chỉ huy

Điểm mấu chốt trong phong thủy bàn làm việc là vị và hướng đặt bàn làm việc. Bạn nên đặt bàn làm việc ở vị trí chỉ huy để giúp bạn cảm thấy tự tin và an toàn hơn. Đây là trường hợp mà bàn làm việc được đặt lệch so với cửa ra vào phòng làm việc, bàn được đặt sát một bức tường. Bởi cửa là nơi có luồng khí tự nhiên di chuyển, nếu đặt bàn làm việc quay lưng với cửa sẽ khiến người ngồi cảm thấy bị động, bất an, dễ bị giật mình và bị luồng khí xấu tác động đến tinh thần, hiệu suất công việc. Bàn làm việc cũng không nên đặt đối diện cửa bởi những tạp âm và hình ảnh hỗn loạn nơi cửa sẽ khiến bạn phân tâm. Trong trường hợp không thể tuân theo quy tắc này, bạn có thể sử dụng một chiếc gương gắn vào cửa vào hoặc treo chuông gió để tạo âm thanh báo hiệu.



Đặt bàn làm việc ở vị trí chỉ huy.

Theo nguyên tắc phong thủy, mọi vật đều cần một điểm tựa. Nếu có thể, tốt nhất sau lưng bạn nên có một bức tường, tủ tài liệu hay kệ sách. Vị trí như vậy cho bạn cảm giác an toàn như có điểm tựa sau lưng, giúp bạn tự tin, mạnh mẽ tiến đến trong công việc. Tránh kê bàn làm việc ở giữa phòng bởi địa thế phong thủy sẽ thiếu đi điểm tựa, gây cảm giác mất an toàn, không được nâng đỡ.

Trong phong thủy, vị trí dưới xà ngang là cực xấu, bạn không nên đặt bất cứ thứ gì, nhất là bàn thờ, giường và bàn làm việc dưới khu vực này. Người ngồi làm việc dưới xà ngang sẽ có cảm giác bị đè nén, bí bách, ngột ngạt. Mặt khác, vị trí dưới xà ngang còn cản trở tiến trình sáng tạo trong công việc.

Tránh yếu tố “Hỏa”

Phong thủy sử dụng yếu tố ngũ hành gồm Kim, Thủy, Hỏa, Mộc và Thổ để tạo sự cân bằng trong nhà. Mỗi yếu tố lại mang đến cho căn phòng một nguồn năng lượng nhất định và có thể được hiện diện bằng rất nhiều chất liệu, màu sắc và vật dụng. Trong phòng làm việc, gia chủ nên tránh sử dụng các yếu tố lửa, nó có thể đốt cháy năng lượng và mang lại sự căng thẳng. Cụ thể, tránh thắp nến trong phòng làm việc hoặc trang trí phòng với màu đỏ – có thể gây ra cảm giác hỗn loạn, xáo trộn cho cuộc sống và công việc của bạn.

Sử dụng các yếu tố “Thủy” và “Kim”

Mặt khác, Thủy và Kim lại rất tốt cho phong thủy phòng làm việc. Là nhân tố chính tạo nên sự sinh sôi, nảy nở, nước có thể mang lại cảm giác yên tĩnh và trôi chảy cho không gian làm việc. Trong khi đó, kim thúc đẩy độ tỉ mỉ và tính chính xác. Lời khuyên cho gia chủ là trang trí bàn làm việc với một đài phun nước nhỏ, những tác phẩm điêu khắc bằng kim loại hay những món đồ trang trí khác tượng trưng cho yếu tố này. Bạn cũng có thể khơi gợi yếu tố nước bằng cách trang trí văn phòng với các gam màu xanh lam, xám và trắng.

“Xanh hóa” góc làm việc

Thiên nhiên gợi nhắc chúng ta sống chậm lại, dành thời gian hít thở và lấy lại tập trung, làm dịu đi những lo toan, căng thẳng trong cuộc sống và công việc. Hãy đưa thiên nhiên vào phòng làm việc bằng cách sử dụng cây cảnh hoặc tranh ảnh gợi nhắc thiên nhiên. Đặc biệt, treo tranh phong cảnh núi non trong phòng làm việc sẽ giúp bạn đạt được nhiều sự hỗ trợ trong công việc. Vị trí treo tranh lý tưởng nhất là ngay phía sau lưng, tạo điểm tựa vững chắc cho gia chủ. Một khung cửa với tầm nhìn rộng mở ra khoảng trống bên ngoài cũng giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng suốt cả ngày.



Phong thủy bàn làm việc không thể thiếu cây xanh.

Những vật dụng tốt cho phong thủy bàn làm việc

Có nhiều vật dụng phong thủy khi được đặt trên bàn làm việc sẽ mang lại may mắn, hanh thông trong công việc như:

Cây, hoa để bàn: Bài trí cây nội thất trên bàn làm việc để thanh lọc không khí, tạo cảm giác dễ chịu và mang lại may mắn cho chủ nhân. Tất nhiên, bạn cần tìm hiểu xem những loài cây hợp với bản mệnh để lựa chọn cây, hoa để bàn làm việc tốt nhất theo phong thủy.

Bể cá mini: Như đã nói ở trên, nước mang lại cảm giác thư thái và mát mẻ. Việc đặt một bể cá ngay góc bàn làm việc sẽ giúp bạn thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, đồng thời cải thiện phong thủy bàn làm việc.

Qủa cầu phong thủy: Hình tròn của quả cầu tượng trưng cho sự hoàn hảo, thông suốt và trôi chảy. Nhiều chính trị gia, luật sư, doanh nhân… thường trang trí bàn làm việc với quả cầu để thể hiện sự tinh thông, uyên bác của mình.

Tượng linh vật: Nếu bàn làm việc quá nhỏ không thể bố trí bể cá hay chậu cây thì những bức tượng linh vật như cóc ngậm vàng, kỳ lân, cá chép hóa rồng… sẽ là lựa chọn cực kỳ hợp lý.

Những vật dụng không nên đặt trên bàn làm việc

Theo quan niệm phong thủy, trên bàn làm việc cần tránh đặt những món đồ sau:

Tượng con giáp kỵ bản mệnh: Vật phẩm này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tiền tài, vận may.

Vật trang trí sắc nhọn: Phong thủy rất kỵ những món đồ sắc nhọn vì nó tạo ra sát khí, gây áp lực cho chủ nhân.

Đồ vật hư hỏng: Những món đồ này giống như khiếm khuyết trên bàn, sẽ gây cản trở quý nhân xuất hiện.

Vật phẩm có hình dạng kỳ quái: Đồ vật có hình dạng bất thường sẽ làm giảm may mắn, gây ra những tranh chấp, cãi vã không đáng có.

Khánh An