Kê giường ngủ theo phong thủy được nhiều gia chủ quan tâm

1. Vì sao phong thủy giường ngủ lại quan trọng?

Thường thì nhiều người vẫn lầm tưởng phòng khách là nơi cần chú ý đến phong thủy và có nhiều sinh khí nhất trong căn nhà. Trên thực tế, phòng khách chỉ là căn phòng đón khí lành chủ yếu. Dòng khí sẽ lưu động tại phòng khách và theo cầu thang đi đến các phòng ngủ phía bên trên hoặc bên trong căn nhà. Nếu khí lành trong một ngôi nhà dồi dào thì chúng phải tụ lại được tại khu vực giường ngủ.

Phòng ngủ và đặc biệt là khu vực giường ngủ chính là nơi riêng tư, đặc biệt quan trọng với vận mệnh của gia chủ và các thành viên khác. Trung bình người ta sẽ dành đến 1/3 quãng thời gian trong ngày để nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng qua giấc ngủ tại đây.

Phong thủy giường ngủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tĩnh dưỡng này của gia chủ, đồng thời góp phần bảo vệ gia chủ trong lúc nguyên khí cần an định để nghỉ ngơi. Đặc biệt, dòng khí lành của ngôi nhà có được cơ thể gia chủ tiếp nạp trong lúc nghỉ ngơi này hay không còn phụ thuộc lớn vào vị trí kê giường và bài trí trong phòng.

Có thể nói, phong thủy kê giường ngủ sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của con người như phong thủy căn nhà, hướng bàn làm việc. Tuy nhiên, vị trí giường ngủ lại tác động vào nguyên khí, vào nội tại con người, thần trí và sức khỏe của chúng ta. Từ các yếu tố trên mà phong thủy khu vực giường ngủ sẽ gián tiếp tác động lên cả cuộc đời dài phía sau.



Phong thủy giường ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và gián tiếp đến hậu vận của gia chủ

Hướng giường ngủ tốt cho sức khỏe thì gia chủ sẽ có thân thể cường tráng, tinh thần minh mẫn để làm việc, để xây dựng các giá trị khác. Ngược lại nếu hướng giường ngủ không may phạm vào điều kị thì gia chủ còn có khả năng bị hao tổn thể trạng nghiêm trọng, tiền tài hay hậu vận đều bị mai một, thậm chí sụp đổ.

2. Phong thủy giường ngủ theo tuổi

Phong thủy phương Đông chúng ta vẫn thường quan niệm năm sinh (âm lịch) của mỗi người sẽ thể hiện căn cốt, vận mệnh. Căn cốt, vận mệnh này thường là điều đã được định trước, gần như không thể thay đổi. Nếu con người muốn phát triển tất cả các khía cạnh liên quan đến đời sống thì nên phát triển hài hòa theo các giá trị đã có sẵn kia.

Phong thủy giường ngủ cũng vậy, cách tốt nhất để gia chủ khiến khu vực này hài hòa theo bản mệnh của mình là cân bằng phong thủy theo tuổi. Từ độ tuổi quy ra được năm sinh, từ năm sinh lại quy ra được giá trị can chi và soi ra mệnh theo Ngũ hành. Cuối cùng, từ Ngũ hành ta sẽ quy ra được hướng giường ngủ theo tuổi.

Cách tính giá trị can chi theo tuổi

Năm sinh âm của mỗi người đều có hai chữ ghép lại, ví dụ Nhâm Thìn hoặc Canh Tý. Trong hai chữ này, chữ đứng trước luôn được gọi là Thiên Can và chữ đứng sau thể hiện Địa Chi. Thiên Can và Địa Chi đều được quy đổi ra thành các số, khi cộng chúng lại ta sẽ có được giá trị can chi của bản thân.



Tính can chi theo tuổi của từng người sẽ quy ra được hành mệnh của người đó

Thiên Can bao gồm 10 can Dương và Âm xếp xen kẽ nhau: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Các chuyên gia phong thủy thường quy đổi chúng thành các giá trị cụ thể để dễ tính toán các sự việc như sau:

Can Giáp và Ất ứng với số 1.

Can Bính và Đinh ứng với số 2.

Can Mậu và Kỷ ứng với số 3.

Can Canh và Tân ứng với số 4.

Cuối cùng, can Nhâm và Quý ứng với số 5.

Địa Chi bao gồm 12 con giáp là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. 12 con giáp cũng được quy về thành các giá trị cụ thể để phục vụ việc tính toán phong thủy giường ngủ về sau:

Các con giáp Tý, Sửu, Ngọ, Mùi sẽ ứng với số 0.

Các con giáp Dần, Mão, Thân, Dậu sẽ ứng với số 1.

Cuối cùng 4 con giáp Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi sẽ ứng với số 2.

Như vậy là chúng ta đã xác định được giá trị can và giá trị chi riêng lẻ của mình. Để có giá trị can chi chúng ta chỉ việc lấy hai giá trị này cộng lại với nhau là được. Nếu thu được tổng là một số lớn hơn 5 thì lấy nó trừ cho 5 để nhận được giá trị can chi chuẩn. Căn cứ vào tổng số có được đại diện cho bản thân, gia chủ có thể tra theo quy tắc sau để biết mình là mệnh gì trong Ngũ hành:

Kim ứng với số 1.

Thủy ứng với số 2.

Hỏa ứng với số 3.

Thổ ứng với số 4.

Mộc ứng với số 5.



Cách xác định hướng đẹp trong phong thủy giường ngủ theo tuổi

Khi đã xác định được hành mệnh của mình là yếu tố nào trong năm yếu tố Ngũ hành trên đây thì cách kê giường ngủ đúng hướng là căn cứ theo các quy tắc sẵn có. Các chuyên gia phong thủy từ cổ chí kim đã đưa ra một số hướng quan trọng hợp với từng hành mệnh khác nhau. Các hướng này một là hướng thể hiện bản mệnh, hai là hướng tương sinh với bản mệnh.

Quy tắc tính toán hướng đẹp cho phong thủy giường ngủ như sau:

Mệnh Hỏa ứng với các hướng Nam, Đông hoặc Đông Nam.

Mệnh Thủy ứng với hướng Bắc, Tây hoặc Tây Bắc.

Mệnh Kim ứng với hướng Tây, Tây Bắc hoặc Tây Nam, Đông Bắc.

Mệnh Thổ ứng với hướng Tây Nam, Đông Bắc và Nam.

Mệnh Mộc ứng với hướng Đông, Đông Nam và Bắc.

Tuy nhiên các gia chủ cũng cần lưu ý rằng các hướng trên đây không phải để kê đầu giường nhìn ra hướng đó mà thực chất là cần chân giường mới đúng. Đầu giường không thể hiện được các ý nghĩa phong thủy vì khi con người ngủ dậy sẽ nhìn về hướng chân giường. Theo đó hướng của giường ngủ phải là hướng từ đầu giường đến chân giường hay gọi tắt là hướng chân giường.

Hướng giường trùng hướng nhà có sao không?

Có nên để hướng giường ngủ trùng hướng nhà đang là thắc mắc của đa số các cặp vợ chồng. Thực tế thì trong giai đoạn kê giường và bài trí phòng ngủ không phải ai cũng có điều kiện để mời người có chuyên môn đến tư vấn trực tiếp. Nhiều gia chủ cũng không tự tin để đưa ra các phép tính can chi nhằm xác định phong thủy giường ngủ. Lúc này phương án kê giường quay theo hướng nhà là một phương án rất đáng được cân nhắc.

Dựng nhà hoặc mua nhà là việc lớn của đời người. Thông thường ai cũng mua ngôi nhà có hướng mặt tiền tốt, tương sinh với bản mệnh của mình để mong gia sự bình yên, hậu vận phát triển. Vì lý do này mà hầu hết hướng nhà đều là hướng có lợi cho gia chủ. Nếu trong lúc kê giường gia chủ không tự tính toán được hướng hợp lý thì hoàn toàn có thể tận dụng hướng chính của ngôi nhà mình đang ở và kê giường theo.



Nếu gia chủ chưa tìm được hướng kê giường hợp lý thì có thể kê theo hướng nhà

Không phải lúc nào hướng nhà cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho phong thủy giường ngủ nhưng nhìn chung hướng này có thể duy trì ở mức không có lợi cũng không bất lợi. Đây là phương án an toàn hơn cả so với việc gia chủ tự ý kê giường ngủ theo hướng nào đó rồi phạm phải đại kỵ.

3. Cách sắp xếp phong thủy giường ngủ

Phong thủy giường ngủ không chỉ thể hiện ở việc chọn hướng kê giường mà còn là sự bài trí, sắp xếp giường ngủ hài hòa với các đồ vật khác trong gian phòng. Có rất nhiều trường hợp chúng ta vẫn cho rằng bài trí vậy là hợp lý nhưng thực tế lại không hợp phong thủy, thậm chí phạm phải điều kị.

Để phát huy tốt nhất hướng kê giường cũng như khiến chiếc giường hài hòa với các món đồ vật khác, các gia chủ nên chủ động tham khảo một số kinh nghiệm sau:

Kinh nghiệm chọn vị trí kê giường ngủ

Trong phòng vị trí kê giường ngủ cũng sẽ ảnh hưởng đến tác động của khí lành đối với sức khỏe và hậu vận của gia chủ. Nếu gia chủ muốn mình có giấc ngủ ngon hoặc thời gian nghỉ ngơi thoải mái thì nên chú ý cân nhắc việc bố trí phong thủy giường ngủ sao cho giường ngủ càng xa cửa ra vào càng tốt. Cửa ra vào là nơi hút khí, tuy nhiên không phải lúc nào cơ thể chúng ta cũng sẵn sàng đón nhận các luồng khí, đặc biệt là vào thời điểm đang an thần nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ.



Hình ảnh kê giường ngủ theo phong thủy

Ngoài ra, vị trí kê giường cũng nên là vị trí vững vàng, có phần đầu giường hoặc một cạnh giường kê sát tường. Bức tường có tác dụng hỗ trợ, bảo vệ và chống đỡ thêm cho gia chủ, khiến gia chủ vững vàng, an tâm hơn. Một số chuyên gia phong thủy cũng giải thích thêm rằng lúc ngủ cơ thể đang tái tạo sinh lực, theo phản xạ thì năng lượng cá nhân sẽ giảm đi. Thời điểm này con người càng có cảm giác được bảo vệ thì tinh thần càng an định, khi ngủ dậy càng phấn chấn.

Nếu bạn không muốn kê giường vào sát tường tạo cảm giác bí bách thì bạn có thể chọn phương án kê giường giữa phòng, đầu giường áp tường. Tuy nhiên để phương án này được đảm bảo khả năng nâng đỡ, bảo vệ gia chủ cần thiết thì chúng ta cần thiết lập thêm nguồn năng lượng chắc chắn, cân xứng ở hai bên của chiếc giường.

Một số gợi ý là chọn kê các món nội thất có tính đối xứng như đèn ngủ hoặc kệ tủ ở hai bên giường. Kệ tủ này nên là hình tròn để cân bằng lại với dáng hình chữ nhật khá lớn của chiếc giường. Phương án bài trí này sẽ đảm bảo sự hài hòa, ổn định về trường khí và cả mặt phong thủy cho gian phòng.



Nếu giường ngủ đang đặt giữa phòng thì gia chủ nên chọn tủ kệ hoặc các món đồ có tính đối xứng hai bên để cân bằng lại

Những điều kiêng kị tuyệt đối không nên phạm phải

Để các gia chủ tiện theo dõi cũng như có sự chủ động hơn khi sắp xếp, bố trí phong thủy giường ngủ, chúng tôi sẽ cung cấp thêm những lưu ý quan trọng cần tránh. Mỗi vùng miền lại có một số kiêng kỵ khi kê giường ngủ khác nhau nhưng đây là những tiêu chí chung nhất, có thể đáp ứng được vấn đề phong thủy cho mọi trường hợp.

Kê giường ngủ đối diện với cửa ra vào

Đây là một trong những đại kỵ lớn nhất của phong thủy giường ngủ. Một khi hướng của giường ngủ nhìn ra cửa ra vào của căn phòng thì thế của phòng ngủ là thế đại hung, xung khắc trực tiếp với người ngủ trên giường. Thường thì vị trí kê giường này sẽ làm gia chủ mất ngủ hoặc ngủ không yên giấc, tinh thần kém minh mẫn, trí nhớ giảm sút. Sự nghiệp của chúng ta sẽ bị kẻ gian nhòm ngó, để ý và dèm pha.

Trong trường hợp bắt buộc phải kê giường theo vị thế này gia chủ cần kê thêm bức bình phong hoặc rèm che để ngăn cách giữa cửa chính và giường.

Kê giường sát hoặc đối diện nhà vệ sinh

Phong thủy quan niệm nhà vệ sinh là nơi xú uế, có thể cản trở và gây bất lợi lớn cho các dòng khí vận chuyển trong nhà. Nếu nhà vệ sinh kê gần hoặc đối diện với giường ngủ thì sức khỏe của gia chủ sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Thường là tinh thần của gia chủ hoặc các thành viên sẽ trở nên uể oải, thể trạng hao gầy. Về lâu về dài đường tình duyên hoặc sự nghiệp sẽ gặp bất lợi lớn, may mắn hay quý nhân phù trợ sẽ không đến với gia chủ nữa.

Kê giường đối diện với gương

Gương bị coi là vật có sát khí trong phong thủy giường ngủ. Tính chất của gương là băng lãnh, dễ tạo thế xung khắc với các đồ vật khác. Gương mà đặt đối diện với giường ngủ sẽ làm gia chủ tinh thần bất an, mỏi mệt, khi ngủ dễ bị ngủ mơ, bị bóng đè. Cuộc sống của cả gia đình dễ có người soi mói, đặt chuyện. Đặc biệt nếu giương để đối diện đầu giường của hai vợ chồng thì hôn nhân hay bị lục đục, dễ có người thứ ba chen ngang.



Gương có thể đặt chéo, đặt tránh chiếc giường ra chứ không nên kê đối diện với giường ngủ

Treo đèn chùm ngay phía trên chiếc giường

Thực tế thì khá nhiều phòng ngủ mang phong cách cổ điển Tây phương yêu thích bài trí thêm đèn chùm trong phòng ngủ. Các mẫu đèn này đúng là rất đẹp, bắt mắt, nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ và làm sáng căn phòng nhưng lại là điều bất lợi lớn cho phong thủy nói chung. Đèn chùm dễ gây áp lực lên tinh thần của người đang ngủ trên giường. Về lâu về dài người này sẽ có cảm giác như đang có người bức ép, đè nén mình, thậm chí ngủ không sâu, ngủ mơ kéo dài có thể làm cơ thể bị suy nhược.

Kê giường không sát tường

Như đã nói ở trên, phong thủy giường ngủ quan trọng nhất là có điểm trụ để bảo vệ và che chở cho gia chủ. Nếu chúng ta đang kê giường ngủ cả 4 cạnh đều không sát tường thì chúng ta đang phạm phải đại kỵ rất lớn. Bốn phía không chạm tường sẽ tạo ra thế lành ít dữ nhiều, bốn phía chênh vênh, không chắc chắn. Gia chủ vì phải ngủ tại thế bất lợi này mà cũng dễ dàng sinh bệnh, tinh thần hao tổn, suy kiệt, trầm uất không yên.

Cách hóa giải thế kê giường này là chọn vị trí đầu giường áp vào tường hoặc chọn một loại tủ hoặc kệ kê vào khoảng trống giữa một bên thành giường với bức tường gần nhất. Cách này sẽ giúp gia chủ có cảm giác yên tâm hơn khi ngủ hoặc nghỉ ngơi trong phòng.

Trên đây là các tư vấn của Batdongsan.com.vn liên quan đến phong thủy giường ngủ. Các gia chủ lưu ý rằng, việc chúng ta để tâm, chăm chút đến yếu tố phong thủy, nhất là bài trí giường ngủ và không gian riêng tư thật tốt thì sức khỏe và hậu vận sẽ thuận lợi, phát triển. Và gia chủ có thể tham khảo, căn cứ theo bản mệnh để sắp xếp phòng ngủ ứng với từng thành viên trong gia đình mình nhé.

Hà Linh