Bài viết dưới đây cập nhật diễn biến giá thuê phòng trọ Cầu Giấy tại một số khu vực nổi bật, gần các trường đại học, các tòa nhà văn phòng, trụ sở cơ quan nhà nước… những nơi có nguồn cầu, nguồn cung lớn và đa dạng.

1. Tổng Quan Thị Trường Phòng Trọ Cầu Giấy

Quận Cầu Giấy nằm ở phía Tây TP. Hà Nội, được xem là nơi giao thoa của các quận nội đô. Phía Đông quận Cầu Giấy giáp quận Đống Đa và Ba Đình với sông Tô Lịch là ranh giới. Phía Tây giáp quận Nam Từ Liêm; phía Nam giáp quận Thanh Xuân; phía Bắc giáp quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ. Với vị trí địa lý thuận lợi, quận Cầu Giấy có điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là các ngành thương mại – dịch vụ, công nghiệp.

Cầu Giấy có tổng diện tích đất tự nhiên 12,44km2, dân số theo số liệu thống kê năm 2020 là 292.536 người, mật độ dân số 23.516 người/km2. Quận có tổng cộng 8 phường gồm Yên Hòa, Quan Hoa, Trung Hòa, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân, Mai Dịch, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu. Quận Cầu Giấy sở hữu hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ với nhiều tuyến đường huyết mạch như Cầu Giấy – Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu, Khuất Duy Tiến – Phạm Hùng – Vành đai 3…

Cầu Giấy là quận trung tâm của TP. Hà Nội, tập trung nhiều trường đai học, trụ sở cơ quan, công ty… thu hút người dân đến sinh sống và làm việc. Ảnh: Google Map

Tính đến thời điểm hiện tại, Cầu Giấy được xem là thủ phủ của giáo dục Thủ đô với hơn 80 cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ. Trên địa bàn quận tập trung hàng loạt trường đại học, học viện lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm hà Nội, Đại học Sân Khấu và Điện Ảnh Hà Nội, Học viện Báo chí và tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,… Một số trường THPT nổi tiếng có thể kể đến như THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT Cầu Giấy, THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Nguyễn Siêu, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Lương Thế Vinh, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, THPT Chuyên Ngoại ngữ,…

Quận Cầu Giấy là nơi có nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện E, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Bệnh viện Đa khoa y học cổ truyền Hà Nội,… đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn. Cầu Giấy cũng là nơi tập trung nhiều trụ sở cơ quan lớn của nhà nước như Thanh tra Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng cục Dân số, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Đường bộ, Cục Đăng kiểm, Cục Đường sông, Cục Hàng hải, Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Công thương TP. Hà Nội.

Nơi đây cũng có khá nhiều khu đô thị đã được xây dựng và đi vào hoạt động như KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, KĐT Nam Trung Yên, KĐT Yên Hòa, KĐT Cầu Giấy, KĐT Nghĩa Đô,… Với quy hoạch đồng bộ, hạ tầng phát triển, giá trị bất động sản quận Cầu Giấy ngày càng tăng cao. Dự án, nhà đất gần các đường lớn, công viên, trường học, trung tâm thương mại cực hút khách. Thị trường nhà đất cho thuê quận Cầu Giấy cũng rất sôi động, nhất phân khúc nhà trọ, phòng trọ

Theo số liệu thống kê trên Batdongsan.com.vn thời điểm cuối năm 2023, đầu năm 2024, Cầu Giấy là một trong các quận top đầu về thị trường cho thuê bất động sản. Với vị trí trung tâm, hạ tầng phát triển, giá thuê nhà quận Cầu Giấy nhìn chung cao hơn mức trung bình của toàn TP. Hà Nội. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, giá thuê căn hộ dịch vụ Cầu Giấy luôn thuộc top cao nhất TP. Tỷ lệ hấp thụ căn hộ cho thuê khoảng 80%.

Báo cáo thị trường bất động sản tháng 2/2024 của Batdongsan.com.vn cho biết, so với tháng liền trước, lượng tin đăng nhà trọ cho thuê Hà Nội giảm khoảng 13% nhưng lượng tìm kiếm lại tăng 15%. Điều đó phản ánh nhu cầu tìm thuê trọ gia tăng sau Tết Nguyên đán. Giá thuê phòng trọ Cầu Giấy vì thế có tăng cao?

Phòng trọ Cầu Giấy đa dạng phân khúc giá, đáp ứng nhu cầu thuê của nhiều đối tượng khách hành khác nhau từ sinh viên, nhân viên văn phòng, người lao động đến gia đình trẻ. Giá thuê phòng trọ Cầu Giấy có biên độ dao động khá lớn tùy thuộc vào các yếu tố như vị trí, diện tích, loại phòng, mức độ đầu tư nội thất…

Phòng trọ, nhà trọ (thường là nhà nguyên căn) Cầu Giấy vị trí gần đường lớn, ngõ rộng, giá thuê lên đến hơn 30 triệu đồng/tháng, thường được thuê làm cửa hàng, mặt bằng kinh doanh. Phòng trọ trong các ngõ nhỏ, đường hẹp thường dao động từ 1 – 3 triệu đồng/tháng, 3 – 5 triệu đồng/tháng tùy diện tích, trang bị nội thất.

Theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn tháng 3/2024, giá thuê phòng trọ Cầu Giấy dao động từ 1,2 – 11 triệu đồng/tháng. Phòng trọ Cầu Giấy giá rẻ dưới 2 triệu/tháng thường là phòng khép kín trong ngõ nhỏ hẹp hoặc dạng homestay ở ghép. Chung cư mini, căn hộ cho thuê có giá thuê khoảng giá 5 – 11 triệu/tháng.

Tham khảo giá thuê phòng trọ Cầu Giấy tại các phường thời điểm đầu năm 2024:

Phường Giá thuê phòng trọ phổ biến Dịch Vọng 4 – 8 triệu/tháng Dịch Vọng Hậu 1,5 – 5,9 triệu/tháng Mai Dịch 3 – 6 triệu/tháng Nghĩa Đô 4 – 9 triệu/tháng Nghĩa Tân 1,2 – 6 triệu/tháng Quan Hoa 4 – 7 triệu/tháng Trung Hòa 4 – 7 triệu/tháng Yên Hòa 1,5 – 6,5 triệu/tháng

2. Các Khu Vực Thuê Phòng Trọ Cầu Giấy Giá Rẻ

Trong phần tiếp theo của bài viết, Batdongsan.com.vn liệt kê một số khu vực phòng trọ Cầu Giấy cho thuê với mức giá tương đối rẻ, dao động phổ biến từ 1,5 – 5,5 triệu/tháng, diện tích trên dưới 20m2. Đây là phân khúc giá phù hợp với sinh viên, nhân viên văn phòng, người lao động, gia đình trẻ thu nhập thấp.

Phòng Trọ Cầu Giấy Khu Vực Dịch Vọng Hậu

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê , phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội có diện tích tự nhiên là 1,48km2, quy mô dân số năm 2022 là 31.879 người. Đây là khu vực đông dân cư, giao thông thuận lợi, nhiều tiện ích và có tốc độ phát triển nhanh chóng trong các năm gần đây.

Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Ảnh: Google Map

Sự hiện diện của nhiều tòa nhà văn phòng, trụ sở công ty, cơ quan nhà nước và các trường đại học lớn như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ nguồn cầu cực lớn cho thị trường bất động sản cho thuê nơi đây. Theo đó, phòng trọ Cầu Giấy khu vực xung quanh đường Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Tuấn Tài, Phạm Văn Đồng… rất đa dạng về phân khúc giá. Giá thuê nhà trọ Dịch Vọng Hậu tăng 25% trong vòng 1 năm qua (từ Quý 4/2022 đến Quý 4/2023). Với mặt bằng giá thuê phòng trọ thấp, khu vực này còn nhiều tiềm năng tăng giá, các nhà đầu tư bất động sản cho thuê có thể xem xét.

Khảo sát tin đăng trên Batdongsan.com.vn thời điểm đầu năm 2024 cho thấy, giá thuê nhà trọ tại Dịch Vọng Hậu dao động từ 1,4 – 5,9 triệu/tháng, mức giá phổ biến nhất là 5 triệu/tháng. Trong đó, dạng phòng trọ khép kín, ở ghép giá thuê phổ biến từ 1,5 – 3,5 triệu/tháng, diện tích phòng từ 15 – 20m2. Chung cư mini cho thuê giá phổ biến từ 4 – 5 triệu/tháng, diện tích khoảng 30 – 40m2 phù hợp với gia đình trẻ, dân văn phòng hoặc nhóm sinh viên ở ghép.

Diễn biến giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Phòng Trọ Cầu Giấy Khu Vực Mai Dịch

Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội có diện tích tự nhiên là 2,02km2, dân số năm 2022 là 40.527 người, mật độ dân số đạt 20.062 người/km2. Với các tuyến đường lớn Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ kéo dài, cầu vượt Mai Dịch… việc di chuyển, kết nối từ Mai Dịch đến các khu vực lân cận dễ dàng, nhanh chóng. Đây cũng là khu vực tập trung đông dân cư, nhiều khu văn phòng, trung tâm thương mại, gần các trường đại học như Đại học Sân khấu Điện ảnh, Đại học Thương Mại, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cao đẳng Múa, Cao đẳng Du lịch và Thương mại… với đủ đầy tiện ích dịch vụ hiện đại.

Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Ảnh: Google Map

Thực tế cho thấy, nhu cầu thuê nhà tại phường Mai Dịch rất lớn với nhiều lựa chọn phù hợp dành cho sinh viên, nhân viên văn phòng, người lao động, hộ gia đình trẻ. Theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn Quý 1/2024, giá thuê phòng trọ phường Mai Dịch dao động từ 3 – 6 triệu/tháng, mức giá phổ biến nhất là 4 triệu/tháng. Trong vòng 1 năm (Quý 4/2022 đến Quý 4/2023), giá thuê phòng trọ Cầu Giấy tại phường Mai Dịch tăng 25%, cho thấy thị trường cho thuê nhà trọ khu vực này khá tiềm năng, đáng để xem xét đầu tư.

Nếu bạn thuê nhà các trường đại học hoặc gần những trục đường lớn như Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng thì giá thuê cao hơn khoảng 5 – 10% so với thuê phòng trọ trong ngõ ngách nhỏ hẹp, bù lại cơ sở vật chất, dịch vụ khá tốt. Sinh viên, người lao động thu nhập thấp có nhiều lựa chọn phòng trọ giá rẻ tại khu vực cần Cầu Diễn, Cổ Nhuế.

Diễn biến giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Phòng Trọ Cầu Giấy Khu Vực Nghĩa Tân

Tìm phòng trọ Cầu Giấy giá rẻ bạn có thể tham khảo khu vực Nghĩa Tân. Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội có tổng diện tích tự nhiên 0,68km2, quy mô dân số năm 2020 là 22.207 người, mật độ dân số đạt 32.657 người/km2. Phường gồm các tuyến phố chính như Trần Cung, Nghĩa Tân, Tô Hiệu và một đoạn đường Hoàng Quốc Việt với mật độ giao thông khá cao vào giờ cao điểm. Trên địa bàn phường có các trường đại học như Đại học Điện lực, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Ảnh: Google Map

Bất động sản bán và cho thuê tại phường Nghĩa Tân được nhiều người quan tâm bởi vị trí thuận lợi, gần chợ, trường học các cấp, nhiều cửa hàng tiện ích thuận tiện mua sắm, giải trí. Đáng chú ý, Nghĩa Tân là khu vực có giá thuê nhà trọ, phòng trọ thuộc top rẻ nhất quận Cầu Giấy, phù hợp với sinh viên, người lao động thu nhập thấp.

Dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn cho thấy, trong khi giá thuê trọ khu vực Dịch Vọng Hậu và Mai Dịch tăng trên 20% trong vòng 1 năm qua, thì giá thuê trọ khu vực Nghĩa Tân lại có xu hướng giảm, khoảng 33% (Quý 4/2022 đến Quý 4/2023). Giá thuê phòng trọ Cầu Giấy khu vực Nghĩa Tân đầu năm 2024 dao động trong ngưỡng từ 1,2 – 6 triệu/tháng, mức giá phổ biến nhất là 3,5 triệu/tháng.

Homestay – phòng trọ Cầu Giấy 1 người ở đường Hoàng Quốc Việt, Trần Cung, cạnh Đại học Điện lực, Học viện Kỹ thuật quân sự, Cao đẳng Du lịch khoảng 1,2 – 1,6 triệu/tháng, phòng độc lập ở 1 người, diện tích khoảng 10 – 15m2. Phòng trọ khép kín phố Hoàng Quốc Việt, Đặng Thùy Trâm giá thuê khoảng 3,5 triệu/tháng, diện tích 20 – 25m2. Căn hộ, chung cư mini cho thuê full đồ giá khoảng 4,5 – 6 triệu/tháng.

Diễn biến giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Phòng Trọ Cầu Giấy Khu Vực Yên Hòa

Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội có tổng diện tích tự nhiên 2,07km2, dân số năm 2022 là 47.467 người, mật độ dân số 22.930 người/km2. Yên Hòa là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ tại quận Cầu Giấy, với hệ thống giáo dục chất lượng, đầy đủ các cấp học; bệnh viện, trung tâm thương mại và khu vực kinh doanh, văn phòng sầm uất. Các tuyến phố chính Dương Đình Nghệ, Nguyễn Khang, Yên Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Trần Thái Tông… kết nối thuận tiện với các khu vực lân cận cũng như trung tâm TP.

Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Ảnh: Google Map

Trên địa bàn phường tập trung nhiều công ty, trụ sở cơ quan Nhà nước như trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội, Thanh tra Chính Phủ, Báo TN&MT, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Tổng Cục Hải Quan, Tổng Công ty Đường Cao tốc Việt Nam, các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Viettel, FPT.

Với hạ tầng phát triển, giao thông thuận lợi, giáo dục chất lượng, phường Yên Hòa thu hút nhiều cư dân tới sinh sống và làm việc. Đây là nguồn cầu lớn cho thị trường bất động sản bán và cho thuê. Đặc biệt, giá thuê trọ khu vực Yên Hòa khá phải chăng, phù hợp với khả năng chi trả của phần lớn người thuê nhà hiện nay.

Theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn 3 tháng đầu năm 2024, phòng trọ quận Cầu Giấy khu vực Yên Hòa, Cầu Giấy từ 1,5 – 6,5 triệu/tháng tùy vị trí, diện tích, mức độ trang bị nội thất. Giá phổ biến nhất khoảng 4 triệu/tháng. Một số Homestay ở ghép tại phố Trung Kính có giá từ 1,5 – 1,7 triệu/tháng.

Phòng trọ khép kín, diện tích khoảng 15 – 20m2 có giá thuê từ 2,5 – 3,5 triệu/tháng. Chung cư mini full nội thất, diện tích 20 – 25m2 giá thuê khoảng 4 – 6 triệu/tháng. Giá thuê phòng trọ Cầu Giấy khu vực Yên Hòa tăng 25% trong vòng 1 năm qua, từ Quý 3/2022 đến Quý 3/2023.

Diễn biến giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Ảnh: Batdongsan.com.vn

3. Một Số Lưu Ý Khi Thuê Phòng Trọ Cầu Giấy

Khi tìm thuê phòng trọ Cầu Giấy, người thuê nhà nên lưu ý một số vấn đề sau đây để quá trình tìm thuê nhà được thuận lợi, suôn sẻ, tránh rủi ro, mất tiền cọc.

Xác Định Nhu Cầu, Khả Năng Tài Chính

Định rõ nhu cầu và khả năng tài chính là bước không thể thiếu trong quá trình tìm thuê phòng trọ. Việc này rất quan trọng, giúp bạn lựa chọn được khu vực thuê nhà phù hợp nhất với tình hình tài chính của mình. Nếu ngân sách hạn hẹp, việc tìm nhà ở ở các khu vực ngoại ô, xa trung tâm nhưng vẫn đảm bảo các tiện ích cần thiết và thuận tiện trong giao thông có thể là một phương án hợp lý.

Bên cạnh đó, việc quyết định ở chung hay ở riêng với chủ cũng cần xem xét kỹ lưỡng. Ở chung với chủ có thể an ninh, an toàn hơn, nhưng giờ giấc đi về không linh hoạt. Trọ không chung chủ mang lại cho bạn sự thoải mái về giờ giấc nhưng việc tìm kiếm một khu trọ an ninh và phù hợp không đơn giản, tốn nhiều thời gian hơn.

Tìm Hiểu Về Khu Vực Thuê Trọ

Khi đã quyết định được khu vực thuê trọ mong muốn, bạn cần tìm hiểu kỹ về khu vực đó. Không chỉ quan tâm đến giá cả và tình trạng phòng, mà còn cần lưu ý đến các yếu tố xung quanh như giao thông, các tiện ích dân sinh như chợ, siêu thị có thuận tiện, an ninh có đảm bảo, có bị ngập úng vào mùa mưa…

Thuê Trọ Chính Chủ

Nên thuê trọ chính chủ, hạn chế qua môi giới hay ủy quyền. Hiện nay, tình trạng mạo danh chủ trọ để lừa đảo tiền cọc rất phổ biến. Vì vậy, để tránh những rủi ro không mong muốn, người thuê nhà cần ký hợp đồng trực tiếp với chủ trọ. Không nên trao đổi thông tin qua bất kỳ người trung gian nào.

Kiểm Tra Hiện Trạng Phòng, Chốt Điện Nước

Đánh giá chất lượng phòng và kiểm tra chỉ số điện nước là bước quan trọng trước khi thuê trọ. Bạn nên kiểm tra tình trạng các thiết bị điện, nội thất phòng, cửa khóa để đảm bảo chúng hoạt động tốt. Nếu phát hiện bất kỳ hỏng hóc nào, cần thông báo ngay với chủ nhà để sửa chữa kịp thời. Cũng nên ghi lại chỉ số điện nước trước khi thuê để tránh trường hợp trả tiền điện nước cho cả người thuê trước đó.

Là quận trung tâm với giao thông hạ tầng phát triển, đầy đủ tiến ịch, giá cho thuê phòng trọ Cầu Giấy nhìn chung cao hơn so với các quận khác. Ảnh: job3s

Tìm Người Ở Ghép Phù Hợp

Khi tìm người ở ghép, ngoài mức độ quen biết, cần phải kiểm tra kỹ về danh tính, quê quán, nghề nghiệp và thói quen sinh hoạt của họ. Mặt khác, cần đăng ký tạm trú, tạm vắng với cơ quan chức năng để đảm bảo tính chính xác và an toàn.

Các Chi Phí Khác Ngoài Giá Thuê

Ngoài giá thuê phòng, người thuê cần chú ý đến các chi phí khác như phí vệ sinh, điện nước, Internet và bảo vệ. Việc cân nhắc tổng chi phí hàng tháng là rất quan trọng trước khi ký hợp đồng thuê nhà, tránh gặp phải rủi ro hoặc mất tiền cọc do không tính toán kỹ lưỡng.

Lưu Ý Tiền Cọc

Để tránh rủi ro và lừa đảo, người thuê cần yêu cầu chủ nhà ghi rõ và chi tiết các điều khoản về tiền thuê phòng và các chi phí khác trong giấy cọc. Đồng thời, giấy cọc phải có đủ chữ ký của cả hai bên. Lưu ý, bạn không nên đặt cọc nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào.

Lưu Ý Hợp Đồng Thuê Trọ

Theo quy định hiện hành, hợp đồng thuê nhà cần được lập thành văn bản, nhưng không bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn và minh bạch, việc công chứng hoặc chứng thực vẫn được khuyến khích. Trước khi ký kết, bạn nên kiểm tra kỹ các điều khoản, nội dung trong hợp đồng.

Hợp đồng cần bao gồm thông tin chi tiết về họ tên, địa chỉ, giấy tờ tùy thân của các bên.

Cần xác định liệu người ký hợp đồng có phải là chủ nhà hay không.

Hợp đồng cần quy định rõ giá thuê có gồm tiền điện, nước, phí gửi xe, Internet… hay không.

Tỷ lệ tăng giá thuê và thời gian áp dụng giá thuê hiện tại cũng cần được quy định cụ thể.

Cần xác định ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc sửa chữa phòng trọ khi cần.

Cách xử lý tiền đặt cọc cũng cần được quy định trong hợp đồng.

Hợp đồng thuê trọ cần nêu rõ thời hạn.

Hợp đồng cần có điều khoản liên quan đến giờ giấc sinh hoạt, đi lại…

4. Cảnh Báo Một Số Thủ Đoạn Lừa Đảo Khi Thuê Phòng Trọ

Người tìm thuê nhà nói chung và thuê phòng trọ Cầu Giấy nói riêng, bạn cần tỉnh táo để phòng tránh một số thủ đoạn lừa đảo tinh vi sau đây.

Lừa phí giới thiệu và tiền cọc khi thuê trọ rất phổ biến. Ảnh: solent

Chiếm Đoạt Chi Phí Giới Thiệu

Bên cạnh những dịch vụ môi giới phòng trọ uy tín tại quận Cầu Giấy, vẫn có nhiều "cò mồi" sử dụng sự thiếu hiểu biết của người thuê trọ để chiếm đoạt tiền phí giới thiệu. Họ thu thập thông tin các phòng trọ, nhà trọ và đăng tải lên các trang mạng xã hội, hội nhóm, website cho thuê nhà đất để thu hút khách.

Khi người thuê liên hệ để xem phòng, họ sẽ dẫn đi xem và giới thiệu với chủ nhà. Sau đó, "môi giới" này sẽ yêu cầu người thuê trả cho họ một khoản phí gọi là tiền thù lao giới thiệu phòng.

Để tránh rơi vào tình huống trên, bạn cần kiểm tra số điện thoại trên Google. Nếu số này xuất hiện ở nhiều tin rao cho thuê trọ khác nhau, đó chắc chắn không phải là chủ nhà. Bạn cũng có thể kiểm tra và xác minh địa chỉ phòng trọ, trực tiếp gặp chủ nhà mà không cần qua môi giới. Nếu cần, bạn có thể liên hệ với môi giới để hỏi thông tin phòng trọ. Nếu họ trả lời mơ hồ hoặc tránh trả lời, có thể đó là "cò" phòng trọ.

Chiếm Đoạt Tiền Cọc

Chủ trọ quảng cáo cho thuê phòng với những lời hấp dẫn như giá cực kỳ rẻ, giờ giấc linh hoạt, không gian riêng tư… Khi bạn đến xem phòng, bạn sẽ được thấy một căn thoáng đãng, sạch đẹp. Với mức giá thuê cực kỳ hấp dẫn, bạn dễ dàng đặt cọc ngay lập tức. Tuy nhiên, khi nhận phòng thực tế, thì đó không phải là căn phòng mà bạn đã xem. Nếu bạn từ chối thuê, bạn sẽ mất khoản tiền cọc.

Với trường hợp này, bạn có thể sử dụng Google để tìm kiếm thông tin về khu trọ, xem có bất kỳ vấn đề gì đáng ngờ không. Nên đến xem phòng cùng với ít nhất một người khác. Hỏi thêm cư dân xung quanh khu vực về chỗ trọ. Ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện và thỏa thuận với chủ nhà để làm bằng chứng cho trường hợp cần thiết. Nếu bạn quyết định đặt cọc, nên lập thành văn bản ghi rõ mọi thỏa thuận liên quan đến tiền phòng và tiền cọc, có đầy đủ chữ ký của cả hai bên.

Tăng Phí Thuê Nhà Bất Thường

Ban đầu, chủ nhà thường rất hào phóng, đưa ra các ưu đãi hấp dẫn như giá thuê thấp, chi phí điện nước theo giá nhà nước, giảm phí gửi xe, dịch vụ… Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn kể từ khi bạn chuyển đến ở, chủ nhà có thể bắt đầu tăng giá điện nước cùng một số khoản phí khác. Nếu bạn không đồng ý và quyết định chuyển đi, bạn có thể mất tiền cọc.

Do đó, người thuê nhà cần kiểm tra kỹ hiện trạng phòng trước khi đặt cọc, kiểm tra xem có bất kỳ hỏng hóc nào cần phải sửa chữa và xác minh rõ ràng về giá điện nước, phí gửi xe, phí vệ sinh, phí Wifi… Đừng quên thảo luận về việc tăng giá thuê và điều kiện khi nào tăng, tăng bao nhiêu phần trăm. Cuối cùng, trước khi ký hợp đồng thuê nhà, bạn cần đọc kỹ từng điều khoản liên quan đến giá thuê và các chi phí khác.

Tóm lại, thị trường phòng trọ Cầu Giấy có rất nhiều lựa chọn, nhưng để chọn được một phòng phù hợp, bạn cần phải tìm hiểu kỹ và cân nhắc lựa chọn sao cho phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính của mình. Trong quá trình tìm thuê trọ, nên cẩn thận và tỉnh táo từng bước để tránh những rắc rối không mong muốn. Đặc biệt, cần phải cảnh giác để nhận biết những chiêu trò lừa đảo tinh vi, như đã được đề cập trong bài viết.

