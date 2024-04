Là một trong 4 quận nội thành cũ của Thủ đô Hà Nội, quận Đống Đa ghi nhận nhu cầu thuê trọ top đầu thành phố. Vậy giá thuê phòng trọ Đống Đa đang ở mức bao nhiêu, có tăng so với năm 2023? Bài viết dưới đây cập nhật giá thuê trọ mới nhất tại khu vực này để người thuê nhà nắm rõ, qua đó có được sự lựa chọn phù hợp.

Trước khi tìm hiểu giá thuê phòng trọ Đống Đa , chúng ta cùng điểm qua một số thông tin tổng quan về quận – cũng là lý do để phòng trọ Đống Đa thu hút khách thuê.

1. Tổng Quan Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Vị trí địa lý: Quận Đống Đa tọa lạc ở trung tâm TP. Hà Nội, phía Đông Bắc giáp quận Hoàn Kiếm và quận Hai Bà Trưng; phía Tây giáp quận Cầu Giấy; phía Nam giáp quận Thanh Xuân; phía Bắc giáp quận Ba Đình. Sở hữu vị trí chiến lược, quận Đống Đa kết nối thuận tiện, nhanh chóng với các quận nội đô khác. Phòng trọ, nhà trọ Đống Đa vì thế không chỉ thu hút cư dân làm việc trên địa bàn quận mà còn hấp dẫn người lao động ở các khu vực lân cận, xung quanh.

Dân cư: Đống Đa là một trong 5 quận (Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy) có diện tích nhỏ nhất Hà Nội với 9,95km2 nhưng lại có nhiều phường nhất, tận 21 phường. Theo số liệu của : Đống Đa là một trong 5 quận (Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy) có diện tích nhỏ nhất Hà Nội với 9,95km2 nhưng lại có nhiều phường nhất, tận 21 phường. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê , năm 2022, dân số quận Đống Đa là 378.100 người, mật độ dân số 37.857 người/km2, cao gấp 15 lần so với mật độ dân số trung bình của toàn TP.

Trình độ dân trí và chất lượng cuộc sống của người dân quận Đống Đa được đánh giá cao, cư dân phần đông là cán bộ, công viên chức nhà nước. Quận Đống Đa luôn có sức hút dân cư đến sinh sống, học tập và làm việc. Nhu cầu thuê nhà , nhất là thuê nhà trọ, phòng trọ trên địa bàn vì thế luôn ở mức cao.

Hạ tầng, giao thông quận Đống Đa được đánh giá hiện đại và đồng bộ bậc nhất TP. Hà Nội. Ảnh: CafeF

Hạ tầng giao thông: Quận Đống Đa sở hữu hệ thống giao thông, hạ tầng đồng bộ, hiện đại bậc nhất Thủ đô và không ngừng được đầu tư nâng cấp để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội quận nói riêng, Hà Nội nói chung. Trên địa bàn quận tập trung nhiều tuyến đường huyết mạch như Vành đại 1, Vành đai 2, đường Láng, Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Tây Sơn. Cùng với đó là hàng loạt trạm xe buýt và tàu điện trên cao Cát Linh – Hà Đông, ga Hà Nội kết nối vùng, liên vùng thuận tiện.

Tiện ích: Khu vực quận Đống Đa quy tụ nhiều siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại, quán cà phê, nhà hàng và dịch vụ giải trí. Trung tâm thương mại có Lotte Mart, Vincom Nguyễn Chí Thanh, Vincom Phạm Ngọc Thạch, Mipec Tây Sơn.

Giáo dục: Ngoài hệ thống trường học các cấp, quận Đống Đa thu hút đông đảo sinh viên khắp cả nước về theo học các trường đại học, học viện danh tiếng như ĐH Y Hà Nội, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Ngoại Thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Ngoại giao Việt Nam, Học viện Hành chính…

Y tế: Quận Đống Đa là nơi quy tụ nhiều bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương, Bệnh viện Da liễu trung ương, Viện tim mạch Trung ương, Bệnh viện Đại học Y… đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe chất lượng cho cư dân.

2. Phòng Trọ Đống Đa Thu Hút Những Đối Tượng Nào?

Với sự hiện diện của nhiều trường học, cơ quan nhà nước, các công ty, doanh nghiệp, quận Đống Đa đã trở thành một điểm đến lý tưởng cho sinh viên và người đi làm. Việc thuê trọ tại đây giúp họ tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí di chuyển giữa nhà, trường hoặc nơi làm việc.

Không chỉ thu hút sinh viên và người lao động, quận Đống Đa còn là điểm đến của các cặp vợ chồng mới cưới, các gia đình nhỏ chưa có điều kiện để mua nhà . Việc thuê trọ ở đây mang lại sự thuận tiện trong việc tiếp cận các tiện ích như trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê, bệnh viện… Đồng thời, với một cộng đồng dân cư đa dạng và sôi động, quận Đống Đa tạo điều kiện cho giao lưu, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm sống.

Không chỉ vậy, khu vực này còn đa dạng về loại hình trọ, từ phòng trọ đơn lẻ đến căn hộ chung cư mini, Studio. Điều này cho phép người thuê lựa chọn căn hộ phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của mình. Đặc biệt, việc chuyển đổi địa điểm sinh sống hoặc nâng cấp phòng cũng trở nên dễ dàng hơn, mà không cần phải lo lắng về việc trả nhà trước hạn hay cho thuê lại.

Phòng trọ ở ghép dạng Homestay. Ảnh: KimHomes

3. Các Phân Khúc Giá Cho Thuê Nhà Trọ Đống Đa

(* Dữ liệu về giá được khảo sát theo tin đăng trên Batdongsan.com.vn thời điểm 3 tháng đầu năm 2024.)​

Giá cho thuê nhà trọ Đống Đa phản ánh sự đa dạng về loại phòng, diện tích, vị trí và mức độ trang bị nội thất. Dưới đây là một số phân khúc giá cụ thể:

Cho thuê phòng trọ quận Đống Đa giá từ 1 – 3 triệu/tháng: Phân khúc giá này phù hợp với sinh viên, người lao động thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Phòng diện tích vừa phải, tầm 15 – 20m2, nằm trong ngõ hẻm, được đầu tư các tiện ích cơ bản như điện, nước, Internet.

Cho thuê phòng trọ khu vực Đống Đa giá từ 3 – 5 triệu/tháng: Khảo sát cho thấy, đây là giá thuê phòng trọ Đống Đa phổ biến thời điểm 3 tháng đầu năm 2024. Phòng trọ giá này thường rộng khoảng 20 – 30m2, kết nối giao thông khá thuận tiện, gần các tiện ích chợ, siêu thị, trường học, tòa nhà văn phòng… phù hợp với sinh viên ở ghép khoảng 2 – 3 người, nhân viên văn phòng có thu nhập ổn định.

Cho thuê nhà trọ Đống Đa giá từ 5 – 10 triệu/tháng: Phòng trọ giá này thường khá rộng rãi (30 – 45m2), gồm cả căn hộ mini tư nhân đầu tư, căn hộ Studio, được trang bị đầy đủ (điều hòa, bếp, tivi, tủ lạnh, máy giặt…), phù hợp cho những người có yêu cầu cao về chất lượng sống và dịch vụ.

Theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn trong 3 tháng đầu năm 2024, giá cho thuê phòng trọ Đống Đa dao động từ 2 -14 triệu/tháng, tăng so với mức 2 – 12 triệu/tháng hồi Quý 4/2023. Khoảng giá thuê trọ Đống Đa phổ biến nhất là 4 – 7 triệu/tháng. Phòng trọ dưới 3 triệu/tháng thường là Homestay ở ghép, phòng trọ khép kín, nội thất cơ bản, nằm trong ngõ nhỏ, diện tích khoảng 15 – 20m2. Ở mức giá trên dưới 5 triệu/tháng, phòng trọ cho thuê diện tích khoảng 25 – 35m2, nằm gần đường lớn, full đồ, tiện ích đầy đủ. Trong khi đó, với giá thuê cao hơn, khoảng 7 – 12 triệu/tháng, bạn có thể tìm các căn hộ chung cư mini 1 phòng ngủ, căn Studio đủ đồ, diện tích 35 – 45m2.

Diễn biến giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại quận Đống Đa. Nguồn: Batdongsan.com.vn

4. Giá Thuê Phòng Trọ Đống Đa Tại Một Số Khu Vực Nổi Bật

Khảo sát cho thấy, tính đến thời điểm tháng 4/2024, khu vực cho thuê phòng trọ Đống Đa nhiều nhất thuộc về các phường Láng Thượng, Láng Hạ, Ngã Tư Sở, Trung Liệt, Ô Chợ Dừa. Bởi lẽ, những khu vực này tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, học viện, nhiều cơ quan Nhà nước, trụ sở doanh nghiệp trong và ngoài nước nên nhu cầu thuê trọ cao, kéo theo nguồn cung cho thuê lớn và đa dạng.

Theo Báo cáo thị trường bất động sản tháng 2/2024 của Batdongsan.com.vn, so với tháng 12/2023, lượng tin đăng nhà trọ cho thuê Hà Nội giảm khoảng 13% trong khi lượng tìm kiếm lại tăng 15%. Con số này phản ánh nhu cầu tìm thuê trọ gia tăng sau Tết Nguyên đán. Phong trọ Hà Nội nói chung và phòng trọ khu vực Đống Đa đều có sự tăng giá so với 3 tháng cuối năm ngoái, tuy nhiên mức tăng khác nhau ở các khu vực cụ thể.

Tham khảo giá thuê phòng trọ quận Đống Đa theo phường

STT Các phường thuộc quận Đống Đa, Hà Nội Khoảng giá thuê phòng trọ phổ biến 1 Cát Linh 4 – 7 triệu/tháng 2 Hàng Bột 4 – 6 triệu/tháng 3 Khâm Thiên 4 – 8 triệu/tháng 4 Khương Thượng 4 – 7 triệu/tháng 5 Kim Liên 4 – 6 triệu/tháng 6 Láng Hạ 3 – 7 triệu/tháng 7 Láng Thượng 4 – 8 triệu/tháng 8 Nam Đồng 5 – 8 triệu/tháng 9 Ngã Tư Sở 2 – 6 triệu/tháng 10 Ô Chợ Dừa 4 – 8 triệu/tháng 11 Phương Liên 4 – 7 triệu/tháng 12 Phương Mai 4 – 8 triệu/tháng 13 Quang Trung 5 – 8 triệu/tháng 14 Quốc Tử Giám 4 – 7 triệu/tháng 15 Thịnh Quang 5 – 9 triệu/tháng 16 Trung Liệt 4 – 9 triệu/tháng 17 Trung Phụng 4 – 7 triệu/tháng 18 Trung Tự 4 – 8 triệu/tháng

Sau đây là 3 khu vực có nhiều phòng trọ cho thuê nhất quận Đống Đa với giá khá hợp lý.

Phòng Trọ Đống Đa Khu Vực Láng Hạ

Phường Láng Hạ có 3 trường đại học lớn gồm Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội, Học viện Hành chính quốc gia với hàng nghìn sinh viên theo học mỗi năm. Nơi đây cũng quy tụ hơn 60 cơ quan, đơn vị, công ty tư nhân… là nguồn cầu cực lớn cho thị trường phòng trọ khu vực này. Các tuyến phố chính gồm Láng, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Thái Thịnh, Nguyên Hồng… thuận tiện cho cư dân đi lại, kết nối giao thông nội quận và các quận, huyện lân cận.

Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Ảnh: Googel Map

Quý 1/2024, giá cho thuê phòng trọ Đống Đa khu vực Láng Hạ dao động từ 1,3 – 7 triệu/tháng. So với Quý 4/2023, mức giá phổ biến tăng từ mức 2 – 5 triệu/tháng lên 3 – 7 triệu/tháng. Đây là mức giá khá rẻ so với các phường khác trên địa bàn quận.

Nếu bạn có nhu cầu tìm thuê phòng trọ Láng Hạ giá rẻ, có thể tham khảo các Homestay khu vực phố Nguyễn Chí Thanh gần các trường đại học Lao Động Xã Hội, Luật, Học Viện Phụ Nữ, Học Viện Ngoại Giao, Ngoại Thương, thuận tiện di chuyển ra các tuyến đường Trường Chinh, Tây Sơn, Trung Kính, Trần Duy Hưng, Láng Hạ, Kim Mã, Giảng Võ, Đê La Thành, Cầu Giấy. Giá thuê từ 1,3tr/tháng full nội thất, diện tích 30 – 60m2 phù hợp cho người lao động, sinh viên ở ghép.

Với mức giá 3 – 5 triệu/tháng, người thuê nhà tham khảo các phòng trọ khép kín 20 – 30m2, có đủ đồ khu vực Vũ Ngọc Phan, Nguyên Hồng, Huỳnh Thúc Kháng. Trong khi đó, các căn hộ mini tư nhân, căn hộ Studio cho thuê với giá 6 – 7 triệu/tháng, thường phân bố ở khu vực Pháo Đài Láng, gần các trường đại học Luật, Ngoại giao, Ngoại thương…

Diễn biến giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Phòng Trọ Đống Đa Khu Vực Láng Thượng

Phường Láng Thượng tiếp giáp và nối tiếp phường Láng Hạ, gồm phố Pháo Đài Láng, Chùa Láng, một phần phố Nguyễn Chí Thanh, ​một phần đường Láng và phần của Đê La Thành. Nơi đây có trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Chí Thanh, gần Học viện Thanh thiếu niên, Học viện Phụ Nữ Việt Nam, Đại học Giao thông Vận tải. Phường Láng Thượng có nhiều ngõ ngách khá nhỏ, lối vào sâu, tập trung nhiều chung cư mini cho thuê.

Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Ảnh: Googel Map

Khảo sát cho thấy, giá thuê phòng trọ Láng Thượng 3 tháng đầu năm dao động từ 1,8 – 8,2 triệu/tháng, khoảng giá phổ biến là 4 – 8 triệu/tháng, tăng so với mức 3 – 7 triệu/tháng hồi Quý 4/2023. Đây cũng là một trong những khu vực có nhiều phòng trọ cho thuê giá phải chăng tại quận Đống Đa.

Với giá thuê dưới 3 triệu/tháng, bạn có thể tìm các chung cư mini 17 – 25m2 ở phố Pháo Đài Láng, phòng trọ khép kín 15 – 20m2 khu Đê La Thành, Homestay ngõ Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh. Cũng tại các tuyến phố này, phòng trọ, chung cư mini, Studio rộng 25 – 30m2 đủ đồ cho thuê giá từ 3 – 5 triệu/tháng. Phòng trọ khép kín, chung cư mini mới, tiện ích đầy đủ, gần đường lớn, diện tích 35 – 40m2, giá thuê khá cao, khoảng 6 – 8 triệu/tháng.

Diễn biến giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Phòng Trọ Đống Đa Khu Vực Ngã Tư Sở

Phường Ngã Tư Sở có 4 tuyến phố chính gồm Đường Láng, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Tây Sơn giao nhau tại cầu vượt Ngã Tư Sở. Cách trung tâm phường khoảng 3km là đường Vành đai 3, khoảng 4km là Đại lộ Thăng Long. Khu vực Ngã Tư Sở được xem là nơi có mật độ giao thông lớn nhất Hà Nội, thường xuyên ùn tắc, nhất là vào khung giờ cao điểm. Với vị trí trung tâm đắc địa, mật độ dân cư khá đông đúc, thị trường bất động sản phường Ngã Tư Sở rất sôi động, gồm cả phân phúc cho thuê.

Phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Ảnh: Googel Map

Theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn, trong Quý 1/2024, giá thuê phòng trọ, nhà trọ tại phường Ngã Tư Sở dao động từ 1,5 – 6 triệu/tháng, khoảng giá phổ biến là 2 – 6 triệu/tháng, tăng so với mức 2 – 4 triệu/tháng thời điểm cuối năm 2023. Đây là khoảng giá thuê trọ khá rẻ tại trung tâm TP. Hà Nội.

Với giá thuê phải chăng trên dưới 2 triệu/tháng, bạn có thể tìm phòng trọ khép kín 15 – 20m2 ở ngõ Thái Thịnh, chùa Bộc; phòng trọ mini 1 người ở ngõ Trường Chinh; chung cư mini 20m2 Đường Láng, ngõ Tây Sơn; Homestay ở ghép khu Xã Đàn, Đường Láng, Thái Thịnh… Khoảng giá 3 – 5 triệu/tháng thường là chung cư mini, phòng trọ khép kín đủ đồ rộng 25 – 30m2. Giá thuê từ 5 triệu/tháng là các chung cư mini, Studio full nội thất ngõ Trường Chinh, Thái Thịnh, căn nhà tập thể khu Vĩnh Hồ, diện tích 35 – 45m2.

Diễn biến giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa. Nguồn: Batdongsan.com.vn

5. Một Số Lưu Ý Khi Thuê Trọ Đống Đa

Để quá trình thuê trọ được suôn sẻ với những trải nghiệm tốt, người thuê nhà cần lưu ý một số vấn đề sau:

Vị trí: Ưu tiên lựa chọn phòng trọ, nhà trọ gần trường học, nơi làm việc, các tiện ích chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện, công viên, giao thông kết nối tốt. Tuy nhiên, giá thuê những khu vực này thường cao hơn. Nên cân nhắc kỹ khi thuê trọ tại các khu vực có mật độ giao thông cao, thường xuyên ùn tắc, gây bất tiện trong đi lại, học tập, làm việc.

Pháp lý: Đảm bảo thuê trọ chính chủ để tránh những rắc rối về sau. Chủ nhà, người cho thuê phải có đủ giấy tờ pháp lý (sổ hồng/sổ đỏ, giấy phép kinh doanh) để cho thuê nhà.

An ninh, an toàn: Trước khi quyết định thuê nhà, cần tìm hiểu kỹ tình hình an ninh, an toàn trong khu trọ. Đảm bảo hệ thống an ninh tốt với camera giám sát 24/7, có bảo vệ, khóa an toàn…

Hiện trạng phòng trọ: Nên đến phòng trực tiếp để đảm bảo nó phù hợp với nhu cầu của bạn. Kiểm tra hệ thống điện nước, thiết bị nội thất, các tiện nghi khác. Nếu có hỏng hóc, nên yêu cầu chủ nhà sửa chữa, thay mới trước khi bạn chuyển vào.

Hợp đồng thuê trọ: Đọc kỹ, nắm rõ các nội dung, điều khoản trong hợp đồng về giá thuê, các phi phí phụ thu, hình thức thanh toán, tiền cọc, phạt vi phạm hợp đồng…

Ngoài ra, để tìm thuê phòng trọ Đống Đa, bạn có thể sử dụng Internet, các website bất động sản uy tín. Batdongsan.com.vn cung cấp hàng loạt lựa chọn phòng trọ với đầy đủ thông tin về giá, vị trí và hình ảnh. Đặc biệt, tính năng tin đăng xác thực mang đến những thông tin đáng tin cậy về nguồn cung nhà trọ, phòng trọ. Các bộ lọc chi tiết theo khu vực, diện tích, mức giá sẽ giúp bạn có thể tiếp cận thông tin tìm kiếm phòng trọ nhanh chóng, hiệu quả. Người thuê dễ dàng tìm kiếm, so sánh, phân tích các lựa chọn về giá, diện tích, tiện ích của phòng trọ sao cho phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.

Hy vọng những thông tin trên đây hữu ích với những ai đang có nhu cầu thuê trọ hoặc đầu tư phòng trọ cho thuê tại khu vực Đống Đa. Batdongsan.com.vn sẽ tiếp tục cập nhật giá thuê phòng trọ, căn hộ tại các quận trên địa bàn Hà Nội, mời bạn đọc cùng theo dõi.

Lam Giang

