Phú Mỹ Hưng Quận 7 Có Những Dự Án Chung Cư Nào? Giá Hiện Tại Ra Sao?

Phú Mỹ Hưng Quận 7 – Khu Đô Thị Hiện Đại Tại Nam Sài Gòn

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng Quận 7 từ lâu đã nổi danh là một khu đô thị hiện đại tại khu Nam Sài Gòn. Có vị trí tại Quận 7 , dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu đô thị Phú Mỹ Hưng có tổng diện tích 433ha, quy mô dân số 100.000 người.

Đây là dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ Hưng triển khai từ năm 1993, chính thức khởi công năm 1997. Sau gần 30 năm, khu Phú Mỹ Hưng Quận 7 từ một vùng đầm lầy hoang vu đã trở thành khu đô thị tấp nập, hiện đại, tập trung những tiện ích thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa, giải trí.



Phú Mỹ Hưng Quận 7 là một khu đô thị ở phía Nam Sài Gòn

Theo quy hoạch phát triển chung, Phú Mỹ Hưng sẽ tiếp tục là khu trung tâm thương mại, hành chính, tài chính, y tế và giải trí của Quận 7. Toàn dự án khu đô thị Phú Mỹ Hưng Quận 7 được phát triển thành từng cụm đô thị với hàng loạt dự án căn hộ cao cấp như Happy Valley, Happy Residence Premier, Midtown, Scenic Valley, Star Hill, The Ascentia v.v

Tất cả các dự án chung cư Quận 7 này đều ở phân khúc cao cấp và phần lớn đã được bàn giao, chỉ có số ít đang xây dựng. Mới đây nhất, The Horizon là dự án căn hộ cao cấp bên hồ Bán Nguyệt dự kiến sẽ mở bán trong cuối năm nay hoặc đầu năm 2023. The Horizon Phú Mỹ Hưng gồm 166 căn hộ, giá dự kiến từ 130-150 triệu/m2.



Quy hoạch KĐT Phú Mỹ Hưng Quận 7

Vậy khu đô thị Phú Mỹ Hưng Quận 7 có những dự án chung cư nào, giá giao dịch hiện tại ra sao?

Tổng Hợp Giá Bán Chung Cư Phú Mỹ Hưng Quận 7

Lưu ý: Thông tin giá bán căn hộ dưới đây được khảo sát theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 10/2022, chỉ mang tính tham khảo và thực tế có thể chênh lệch tùy theo diện tích, vị trí, thiết kế nội thất mỗi căn hộ. Độc giả nên tìm hiểu thông tin cụ thể trong các tin đăng bán chung cư Phú Mỹ Hưng Quận 7 và liên hệ trực tiếp với người bán để có thông tin chính xác nhất.

Dự Án Chung Cư Phú Mỹ Hưng Quận 7 – Khu R

Khu R, viết tắt của The Recreational and Cultural District, có chức năng là Khu Văn Hóa Giải Trí của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Trong khu R hiện có các dự án chung cư sau:

Sky Garden 1: 37-63 triệu/m2. Giá tham khảo: 3,4 tỷ căn 84m2

Sky Garden 2: 39-44 triệu/m2. Giá tham khảo: 3,65 tỷ căn 89m2

Sky Garden 3: 42-47 triệu/m2. Giá tham khảo: 3,2 tỷ căn 71m2

Hưng Vượng 1: 31-42 triệu/m2. Giá tham khảo: 2,45 tỷ căn 72m2

Hưng Vượng 2: 39-45 triệu/m2. Giá tham khảo: 3,5 tỷ căn 90m2

Hưng Vượng 3: 39-45 triệu/m2. Giá tham khảo: 2,85 tỷ căn 71m2

Happy Valley: 48-56 triệu/m2. Giá tham khảo: 4,7 tỷ căn 115m2

Dự Án Chung Cư Phú Mỹ Hưng Quận 7 – Khu MD

Khu MD – Y tế điều dưỡng (The Medical Campus District) có những dự án chung cư sau:

Scenic Valley: 51-50 triệu/m2. Giá tham khảo: 4,6 tỷ căn 89m2

Scenic Valley 2: 52-58 triệu/m2. Giá tham khảo: 4,2 tỷ căn 77m2

Green Valley: 48-55 triệu/m2. Giá tham khảo: 4,3 tỷ căn 89m2

Dự Án Chung Cư Phú Mỹ Hưng Quận 7 – Khu CN

Khu CN – Kênh Đào (The Canal District) có các dự án chung cư sau:

The Grand View: 41-56 triệu/m2. Giá tham khảo: 5,5 tỷ căn 118m2

The Panorama: 47-78 triệu/m2. Giá tham khảo: 6,4 tỷ căn 147m2

The Garden Plaza 1: 53-57 triệu/m2. Giá tham khảo: 8 tỷ căn 150m2

The Garden Plaza 2: 54-58 triệu/m2. Giá tham khảo: 8,3 tỷ căn 147m2

The Garden Court 1: 47-59 triệu/m2. Giá tham khảo: 6,7 tỷ căn 138m2

The Garden Court 2: 45-61 triệu/m2. Giá tham khảo: 8 tỷ căn 142m2

Dự Án Chung Cư Phú Mỹ Hưng Quận 7 – Khu H

Khu H – Cảnh Đồi (The Hillview District) có các dự án chung cư sau:

Mỹ Khánh 1, 2, 3, 4: 34-41 triệu/m2. Giá tham khảo: 3,9 tỷ căn 112m2

Mỹ Cảnh: 30-34 triệu/m2. Giá tham khảo: 3,4 tỷ căn 110m2

Mỹ Phúc: 35-47 triệu/m2. Giá tham khảo: 4,3 tỷ căn 103m2

Park View: 41-49 triệu/m2. Giá tham khảo: 4,3 tỷ căn 107m2

Mỹ Đức: 44-47 triệu/m2. Giá tham khảo: 4,8 tỷ căn 115m2

Mỹ Phát: 46-52 triệu/m2. Giá tham khảo: 6,5 tỷ căn 138m2

Mỹ Phước: 33-40 triệu/m2. Giá tham khảo: 3 tỷ căn 88m2

Riverpark Residence: 54-60 triệu/m2. Giá tham khảo: 7,2 tỷ căn 130m2

Riverpark Premier: 71-85 triệu/m2. Giá tham khảo: 9,6 tỷ căn 135m2

Dự Án Chung Cư Phú Mỹ Hưng Quận 7 – Khu C

Khu C – Thương mại, Tài chính quốc tế (The International Financial & Commercial District) có 1 dự án chung cư là Star Hill, giá bán 47-52 triệu/m2. Giá tham khảo: 4,8 tỷ căn 94m2.

Dự Án Chung Cư Phú Mỹ Hưng Quận 7 – Khu S

Khu Nam Viên (Khu S – The Southside District) có các dự án chung cư sau:

Green View: 37-52 triệu/m2. Giá tham khảo: 4,3 tỷ căn 118m2

Mỹ Viên: 36-40 triệu/m2. Giá tham khảo: 3,5 tỷ căn 95m2

Mỹ Khang: 33-46 triệu/m2. Giá tham khảo: 4 tỷ căn 115m2

Riverside Residence: 51-67 triệu/m2. Giá tham khảo: 4,8 tỷ căn 78m2

Hưng Phúc (Happy Residence): 51-57 triệu/m2. Giá tham khảo: 4,5 tỷ căn 78m2

Hưng Phúc Premier (Happy Residence Premier): 70-82 triệu/m2. Giá tham khảo: 7,2 tỷ căn 100m2

Le Jardin (Nam Phúc): 51-69 triệu/m2. Tham khảo: 6,5 tỷ căn 110m2

The Antonia: 69-82 triệu/m2. Giá tham khảo: 6,3 tỷ căn 78m2

The Ascentia: 69-86 triệu/m2. Giá tham khảo: 8 tỷ căn 107m2

Dự Án Chung Cư Phú Mỹ Hưng Quận 7 – Khu M

Khu M – Midtown (The Midtown District) gồm các dự án chung cư sau:

The Grande (M5), The Symphony (M6): 61-70 triệu/m2. Giá tham khảo: 6,6 tỷ căn 115m2

The Signature (M7): 70-85 triệu/m2. Giá tham khảo: 6,5 tỷ căn 80m2

The Peak (M8): 70-108 triệu/m2. Giá tham khảo: 6,7 tỷ căn 79m2

Dự Án Chung Cư Phú Mỹ Hưng Quận 7 – Khu Crescent

Khu The Crescent – Hồ Bán Nguyệt tính đến hiện tại có 1 dự án chung cư duy nhất là The Horizon Phú Mỹ Hưng. Giá dự kiến 130 – 150 triệu/m2.



The Horizon là dự án chung cư duy nhất ở khu Crescent, cạnh hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao

Gợi Ý Mua Chung Cư Phú Mỹ Hưng Quận 7 Theo Tài Chính

Từ 2 – 3 tỷ: Sky Garden 2, Sky Garden 3, Hưng Vượng 2, Hưng Vượng 3

Từ 3,5 – 4,5 tỷ: Scenic Valley, Scenic Valley 2, Green Valley, Happy Valley, Mỹ Phúc, Riverside Residence, Happy Residence, Park View, Mỹ Viên, Green View

Từ 4,5 – 6 tỷ: Panorama, Scenic Valley, Grand View, Star Hill, Midtown M5, Midtown M6, Cảnh Viên 3, Nam Phúc

Trên 6 tỷ: Midtown M7, Midtown M8, The Antonia, The Ascentia, The Horizon

