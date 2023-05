Tổng Quan Về Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Phường An Phú Nằm Ở Đâu?

Phường An Phú nằm ở phía trung tâm thành phố Thủ Đức, liền kề với phường Bình An, phường An Khánh, tiếp giáp phường Thảo Điền, cách đầu cầu Sài Gòn khoảng 300m. Cụ thể:

– Phía Đông giáp phường Phước Long B;

– Phía Tây giáp phường An Khánh;

– Phía Nam giáp phường Bình Trưng Đông và Bình Trưng Tây;

– Phía Bắc giáp quận Bình Thạnh, phường Thảo Điền, Phước Bình, Phước Long A, Trường Thọ.



Bản đồ phường An Phú (ảnh chụp Google Maps).

Phường An Phú có diện tích 10,24km2, dân số 7.548 người (năm 1999), mật độ dân số 737 người/km2.

Lịch Sử Hình Thành

Thời Pháp thuộc, An Phú là một làng thuộc tổng An Bình, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Sau này, làng An Phú được mở rộng trên cơ sở sáp nhật làng Đông Phú liền kề. Từ sau năm 1956, các làng được gọi là xã và An Phú trở thành một xã của quận Thủ Đức. Từ sau năm 1975, An Phú trở thành một huyện thuộc Thủ Đức, TP.HCM. Ngày 6/1/1997, Chính phủ ban hành Nghị quyết 03-CP về việc thành lập các quận mới, theo đó:

Xã An Phú được chuyển về quận 2 mới thành lập;

Thành lập phường An Phú trên cơ sở 1.042 ha diện tích tự nhiên và 6.724 nhân khẩu của xã An Phú;

Thành lập phường Thảo Điền trên cơ sở 375 ha diện tích tự nhiên và 6.712 nhân khẩu của xã An Phú.

Ngày 9/12/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết 111/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập toàn bộ dân số và diện tích của quận 2, quận 9, quận Thủ Đức. Như vậy, An Phú là một phường thuộc thành phố Thủ Đức như hiện nay.

Cơ Sở Hạ Tầng

Phường An Phú có nhiều tuyến đường lớn đi qua như Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Song Hành… Bên cạnh đó, trên địa bàn phường cũng có tuyến xe buýt 43 và 88 hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân khi di chuyển đến các khu vực lân cận.

Một trong những công trình giao thông trọng điểm của An Phú chính là dự án hầm chui An Phú với tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng với vai trò giải tỏa ách tắc giao thông tại đầu tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, nâng cao hiệu quả khai thác sân bay Long Thành. Dự án hầm chui An Phú gồm 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Xây dựng hầm chui 2 chiều với 4 làn xe, kết nối cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ.

– Giai đoạn 2: Hoàn chỉnh nút giao theo quy mô đã được duyệt.

Khi hầm chui 2 chiều An Phú được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tương lai, các dự án bất động sản tại phường An Phú sẽ được hưởng lợi rất lớn, đẩy mặt bằng giá tăng lên và mở ra những cơ hội đầu tư lớn.

Môi Trường Sống Và Tiện Ích

Phường An Phú có bệnh viện quốc tế Mỹ AIH và nhiều khu trung tâm thương mại lớn như siêu thị BigC, siêu thị MM Mega Market An Phú, The Vista, Estella Place… phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí của người dân. Hầu hết nội khu của phường An Phú đều ngập cây xanh mát, mang đến không gian sống trong lành, dễ chịu nên thu hút được nhiều người nước ngoài đến sinh sống.

An Phú còn nổi tiếng với con đường Song Hành, là nơi tập trung nhiều hàng quán tạo thành “con phố ẩm thực” vô cùng sầm uất, nhộn nhịp. Vào buổi tối, các nhà hàng, quán ăn trên đường Song Hành đồng loạt lên đèn, mở cửa vô cùng náo nhiệt. Pháp viện Minh Đăng Quang với kiến trúc đẹp mắt, độc đáo cũng tọa lạc tại phường An Phú.



Pháp viện Minh Đăng Quang với lối kiến trúc vô cùng độc đáo.

Tại An Phú có rất nhiều khu đô thị khang trang, hiện đại được xây dựng đi kèm những tiện ích cao cấp. KĐT An Phú – An Khánh (khu dân cư An Phú) nằm ven Xa lộ Hà Nội, có tổng diện tích 131 ha với khoảng 28.000 người. Có thể nói khu dân cư An Phú là cửa ngõ phía Đông của TP.HCM, đóng vai trò kết nối thành phố với các tỉnh miền Đông qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.



Khuôn viên thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh. Ảnh: Đình Phú.

Dọc theo các tuyến đường lớn, các chung cư trung và cao cấp như chung cư Imperia An Phú, Centana Thủ Thiêm Apartment, Palm Heights, Palm Residence, The Vista, Masteri An Phú, Lake view city… cũng dần mọc lên với thế mạnh là kiến trúc hiện đại, cảnh quanh xanh kết hợp hài hòa với tiện ích nội khu, trở thành lựa chọn của tầng lớp cư dân trẻ trung, năng động.

Khánh An (tổng hợp)