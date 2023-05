Mục lục bài viết

Quận 12 nằm ở phía Tây Bắc TP.HCM, phía Đông giáp TP. Thuận An (Bình Dương) và TP. Thủ Đức; phía Tây giáp quận Bình Tân; phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện Hóc Môn; phía Nam giáp các quận Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh và Tân Phú.

Theo Nghị định 03 của Chính phủ và UBND Thành phố; Chỉ thị 09 của Thành ủy TP.HCM, quận 12 thành lập vào ngày 1/4/1997 trên cơ sở 7 xã của Huyện Hóc Môn gồm: An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Tân Thới Nhất, Thạnh Lộc và một phần hai xã Tân Chánh Hiệp, Trung Mỹ Tây.

Hiện nay quận 12 có 11 phường gồm: An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Hiệp Thành, Tân Chánh Hiệp, Tân Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Tân Thới Nhất, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An và Trung Mỹ Tây.

Định vị quận 12 tphcm trên google map

Bản đồ hành chính quận 12 thành phố Hồ Chí Minh

Giai đoạn 2022-2030, quận 12 được định vị là khu đô thị phát triển mới của thành phố, gồm các khu chức năng: khu dân cư đô thị; khu dịch vụ thương mại; khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; khu công viên văn hoá, khu vui chơi giải trí, kết hợp du lịch sông nước, vườn cây ăn trái và di tích lịch sử; đầu mối giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Cơ cấu kinh tế của Quận 12 giai đoạn đầu chuyển dịch theo hướng công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp, giai đoạn sau theo hướng dịch vụ – công nghiệp – du lịch.

Về phát triển không gian, quy hoạch quận 12 chia theo các phân khu chức năng, bố cục kiến trúc đô thị và các vùng, khu vực quy hoạch kiến trúc cảnh quan. Theo đó, phân khu chức năng quận 12 gồm: Các khu, cụm công nghiệp; Hệ thống trung tâm và công trình công cộng; Các khu dân cư. Quận 12 gồm 5 khu dân cư, trong đó khu 1, 2, 3 là khu có mật độ xây dựng cao và nhà cao tầng, khu dân cư này ưu tiên bố trí xây dựng. Khu dân cư 4 và 5 là vùng đất trũng, nhiều sông rạch, đất có giá trị phát triển kinh tế vườn, ưu tiên phát triển khu dân cư nhà vườn sinh thái, mật độ xây dựng thấp, kết hợp với cảnh quan dọc sông Sài Gòn nhằm phát triển du lịch.

Bản đồ quy hoạch quận 12 năm 2022

Về bố cục kiến trúc đô thị, quận 12 gồm các trục cảnh quan đường bộ là Quốc lộ 22 và Xa lộ vành đai; Trục cảnh quan đường thủy là sông Vàm Thuật, sông Sài Gòn, rạch Bến Cát. Cảnh quan đô thị của Quận 12 dự kiến phân thành 3 khu vực đặc trưng là Khu vực phía Tây đường Lê Thị Riêng; Khu vực phía Đông đường Lê Thị Riêng; Khu vực dọc trục đường Lê Thị Riêng và đường Lê Văn Khương

Về kiến trúc cảnh quan, Quận 12 được phân thành 2 vùng cơ bản là khu vực phía Tây và khu vực phía Đông. Trong đó, khu vực phía Tây có địa hình gò triền, đất nền chịu lực tốt, khu vực này có mật độ xây dựng cao, bố trí các công trình kiến trúc cao tầng với mật độ xây dựng khoảng 35-40%. Khu vực phía Đông có địa hình phẳng và thấp, nền đất yếu, là khu vực chủ yếu bố trí khu nhà vườn, tầng cao từ 2-5 tầng, mật độ xây dựng 25-30%.

Theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, thành phố định hướng phát triển với hai hướng chính là hướng Đông và hướng Nam ra biển và hai hướng phụ là hướng Tây Bắc và hướng Tây – Tây Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng, cần rà soát lại các hướng phát triển thành phố. Thành phố cũng đang xem xét tiềm năng ưu tiên phát triển về hướng Tây Bắc vì khu vực này còn nhiều quỹ đất phát triển đô thị, giá đất còn rẻ; kết nối về phía tỉnh Tây Ninh, cửa khẩu Mộc Bài… Đây cũng sẽ là cơ hội và tiềm năng phát triển của quận 12 trong tương lai vì quận nằm ở phía Tây Bắc thành phố.

Tuy nằm ở nội thành, là cửa ngõ vào thành phố nhưng hạ tầng quận 12 phát triển chưa hoàn chỉnh, chưa tương xứng với tiềm năng về vị trí địa lý của quận. Cụ thể:

Hệ thống đường bộ của quận 12 gồm một số trục đường lớn và các hương lộ khá dày đặc. Cụ thể, trục đường lớn gồm đường Trường Chinh (trước đây là Quốc lộ 22), xa lộ vành đai ngoài (nay là Quốc lộ 1), các Tỉnh lộ 9, 12, 14, 15, 16. Sau khi mở rộng lên 10 làn xe, đường Trường Chinh là đại lộ lớn và sầm uất nhất quận 12 hiện nay. Dọc đại lộ là các trung tâm mua sắm sầm uất kéo theo đó là sự hình thành của các cao ốc, khu căn hộ.

Hệ thống đường thủy của quận 12 gồm sông Sài Gòn bao bọc ở phía Đông, ngoài ra còn có sông Vàm Thuật kết nối quận 12 với quận Bình Thạnh. Sông Sài Gòn là đường giao thông thủy quan trọng của quận 12, trong tương lai sẽ có đường sắt chạy qua.

Quận 12 có tổng cộng 118 đường phố lớn nhỏ, chủ yếu là các hương lộ, đường nội thị, ít trục đường lớn, quy mô so với các quận nội thành khác.

Năm 2022 quận 12 dự kiến sẽ khởi công tuyến Metro số 2 đoạn qua địa bàn quận và kêu gọi đầu tư tuyến Metro số 4. Đây là những thay đổi lớn cho bộ mặt hạ tầng của quận, cơ hội để quận 12 thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội.

Quận 12 có 2 khu công nghiệp lớn là Tân Thới Hiệp và Hiệp Thành, nơi tập trung hàng trăm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thu hút nhiều người lao động.

Trung tâm thương mại tại quận 12 khá ít so với các quận khác, hiện chỉ có Chao Downtown tại 61 Lê Thị Riêng, phường Tân Thới An. Hai đại siêu thị lớn nhất tại quận 12 hiện nay là Metro quận 12 và Mega Market Hiệp Phú. Quận còn có 2 siêu thị tương đối lớn là Co.opmart Tô Ký, Co.opmart Hiệp Thành và gần 20 siêu thị nhỏ khác.

Siêu thị Metro quận 12

– Bệnh viện quận 12: có địa chỉ tại 111 Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp. Bệnh viện quận gồm 4 phòng chức năng, 10 khoa, 7 tổ, đội chuyên môn. Bệnh viện có quy mô 150 giường, thực hiện khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

– Trung tâm y tế quận 12: đây cũng chính là trung tâm y tế dự phòng quận 12, địa chỉ tại số 1 Lê Thị Riêng, phường Thới An. Trung tâm gồm 3 phòng chức năng, 8 khoa chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe, tiêm chủng…

– Công an quận 12: trụ sở tại số 345 TTH07, Phường Tân Thới Hiệp. Bộ phận tiếp dân làm việc các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật, lễ Tết. Thời gian làm việc như sau:

– Chi cục thuế quận 12: trụ sở tại 282A Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành. Đây là cơ quan thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan thuế quản lý thu trên địa bàn quận 12 theo quy định của pháp luật.

– Bưu điện quận 12: hiện có khoảng 11 bưu điện, bưu cục gồm:

– Văn phòng công chứng quận 12: quận 12 hiện chưa có phòng công chứng quận mà có 3 văn phòng công chứng. Văn phòng công chứng là một tổ chức hành nghề công chứng hoạt động như loại hình doanh nghiệp hợp danh. Khi có nhu cầu công chứng, người dân quận 12 có thể đến các địa chỉ sau:

+ Văn phòng công chứng Nhà Rồng địa chỉ tại số 75-77 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An

+ Văn phòng công chứng quận 12 địa chỉ tại 122 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận

+ Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Một tại 24 Thới An, Khu phố 1, phường Thới An

Quận 12 có những lợi thế nhất định về vị trí địa lý nhưng chưa được phát triển mạnh hạ tầng do nằm ở phía Tây Bắc TP.HCM trong khi quy hoạch TP.HCM phát triển về phía Đông và phía Nam. Tuy nhiên, trong tương lai, do vấn đề biến đổi khí hậu nên có thể quy hoạch sẽ được xem xét lại và mở rộng về phía Tây Bắc. Hiện tại, nhà đất quận 12 vẫn là một trong những vùng trũng giá bất động sản của TP.HCM, với quỹ đất còn dồi dào nên có nhiều tiềm năng phát triển.

Thị trường nhà đất quận 12 hiện đã hình thành khá đa dạng các loại hình nhà ở như chung cư, nhà đất thổ cư, nhà phố, liền kề, biệt thự… Quận hiện cũng có nhiều khu đô thị mới hiện đại, như An Phú Đông Riverside, khu đô thị Senturia Vườn Lài, khu đô thị Phú Long Riverside, khu đô thị Thới An, khu đô thị Hiệp Thành City,…

Đất nền trong dự án An Phú Đông Riverside quận 12

Với loại hình đất nền quận 12 , giá rao bán trong các khu dân cư như An Phú Đông, An Lộc… chỉ dao động từ 11,8-15 triệu/m2. Đất nền trong KDC An Sương, KĐT Hà Đô Thới An dao động từ 20-23 triệu/m2, lô đẹp hơn giá từ 30-35 triệu/m2. Cá biệt một số vị trí đẹp trong KDC An Sương có thể lên đến 80 triệu/m2.