Quận 12 là một trong những quận nội thành của TP.HCM.

1. Quận 12 Gần Quận Nào?

Quận 12 tuy không là quận trung tâm nhưng có vị trí quan trọng, là cửa ngõ kết nối thành phố với Bình Dương và toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ qua tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 22. Vậy Quận 12 gần quận nào nhất, vị trí địa lý ra sao?

Quận 12 gần với các quận, huyện: Thủ Đức, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Hóc Môn (TP.HCM) và TP. Thuận An (Bình Dương).

Phía Đông Quận 12 TPHCM Gần Quận Nào?

Phía Đông Quận 12 giáp với thành phố Thủ Đức và TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thủ Đức là thành phố mới thành lập sau khi sáp nhập quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9 vào đầu năm 2021. Tuy vậy, nơi đây được đánh giá là trung tâm hạt nhân của TP.HCM.

Thuận An hiện nay là một trong những địa phương đi đầu về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Dương.

Phía Tây Quận 12 Gần Quận Nào Nhất?

Phía Tây Quận 12 giáp quận Tân Bình

Đây là quận có dân cư tập trung đông nhất TP.HCM. Nơi đây còn có sân bay Tân Sơn Nhất lớn nhất Việt Nam. Tân Bình là một trong những quận có nền kinh tế mạnh, có nhiều tiềm năng phát triển đa lĩnh vực.

Phía Bắc Quận 12 Giáp Với Quận Nào?

Phía Bắc và Tây Bắc của Quận 12 giáp huyện Hóc Môn

Hóc Môn là một trong những huyện ngoại thành nhận được nhiều sự quan tâm của Chính phủ và Nhà nước trong những năm qua. Huyện còn nằm trong kế hoạch quy hoạch đô thị phía Tây Bắc của TP.HCM.

Phía Nam Quận 12 Gần Những Quận Nào?

Phía Nam Quận 12 giáp các quận: Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình và Tân Phú

Với vị trí này, từ Quận 12 có thể dễ dàng di chuyển đến những quận khác thuộc trung tâm TP.HCM.

Bản đồ Quận 12 TP.HCM. Ảnh: Danh Khôi Real

Quận 12 Gần Quận 1 Không?

Quận 12 nằm cách Quận 1 từ 14 – 16,6km tùy tuyến đường.

Nếu di chuyển theo đường Quang Trung thì khoảng cách là 14,1km, thời gian đi khoảng 1h đồng hồ.

Nếu di chuyển theo đường Pasteur thì khoảng cách là 14,6km, thời gian đi khoảng 1h đồng hồ.

Nếu di chuyển theo đường Nguyễn Oanh thì khoảng cách là 16,6km, thời gian đi khoảng 1 giờ 10 phút.

Quận 12 Gần Quận Bình Thạnh Không?

Quận 12 nằm cách quận Bình Thạnh gần 12 km, thời gian dao động từ 40 – 50 phút di chuyển bằng ô tô, có thể đi qua đường Nguyễn Văn Trị hoặc Quang Trung.

2. Quận 12 Rộng Bao Nhiêu?

Cùng với việc giải đáp Quận 12 gần quận nào, những thông tin tổng quan về điều kiện tự nhiên, dân số của Quận 12 cũng được Batdongsan.com.vn cập nhật như sau:

Đơn vị hành chính Diện tích (km2) Dân số năm 2022 (Người) Mật độ dân số (Người/km2) Quận 12 52,74 644.146 12.213

3. Quận 12 Có Bao Nhiêu Phường?

Theo Nghị định 03 của Chính phủ và UBND Thành phố; Chỉ thị 09 của Thành ủy TP.HCM, quận 12 thành lập vào ngày 1/4/1997 trên cơ sở 7 xã của Huyện Hóc Môn gồm: An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Tân Thới Nhất, Thạnh Lộc và một phần hai xã Tân Chánh Hiệp, Trung Mỹ Tây.

Hiện nay, Quận 12 có 11 phường với đặc điểm diện tích, dân số như sau:

Phường Diện tích (km2) Dân số năm 2021 (Người) Mật độ dân số (Người/km2) An Phú Đông 8,82 61.892 7.017 Đông Hưng Thuận 2.55 46.250 18.137 Hiệp Thành 5,42 103.832 19.157 Tân Chánh Hiệp 4,21 78.772 18.710 Tân Hưng Thuận 1.81 40.759 22.518 Tân Thới Hiệp 2,62 56.694 21.638 Tân Thới Nhất 3,90 77.525 19.878 Thạnh Lộc 5,83 70.247 12.049 Thạnh Xuân 9,69 67.133 6.928 Thới An 5,18 54.108 10.445 Trung Mỹ Tây 2,71 47.030 17.354

Bản đồ phân chia 11 phường Quận 12. Ảnh: datvangvietnam

4. Hạ Tầng Và Tiện Ích Của Quận 12

Mặc dù không nằm ở vị trí trung tâm nhưng Quận 12 lại sở hữu nhiều trục đường giao thông liên tỉnh quan trọng. Vì vậy, Quận 2 đã chú trọng đầu tư về hạ tầng giao thông, đẩy mạnh các dự án xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để về di chuyển từ Quận 12 sang các vùng khác được thuận tiện.

Quận 12 Có Bao Nhiêu Đường?

Trong những năm gần đây, với định hướng xây dựng đô thị thông minh, mạng lưới giao thông tại Quận 12 đã có nhiều cải thiện, nhiều trục đường lớn và hướng lộ được xây dựng dày đặc.

Trong đó, các tuyến đường lớn như: đường Trường Chinh là đại lộ lớn nối Quận 12 với khu vực cửa ngõ phía Tây được mở rộng với 10 làn xe, dọc tuyến đường là những trung tâm mua sắm, khu cao ốc,… ; Quốc lộ 1, các Tỉnh lộ 9, 12, 14, 15, 16,…

Ngoài ra, Quận 12 còn có sông Sài Gòn bao bọc phía Đông là hệ thống đường thủy quan trọng và sông Vàm Thuật gắn kết giữa Quận 12 và quận Bình Thạnh. Trong tương lai sẽ có tuyến đường sắt chạy qua sông Sài Gòn.

Nút giao An Sương Quận 12 là nơi giao giữa các tuyến Quốc lộ 1, 22, đường Trường Chinh. Ảnh: VnExpress

Sự phát triển hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố thúc đẩy sự hình thành các khu dân cư, khu công nghiệp, thương mai, dịch vụ, tạo sức bật để kinh tế Quận 12 phát triển mạnh mẽ.

Hạ Tầng Kinh Tế – Xã Hội

Trong những năm qua, các khu công nghiệp, siêu thị, trung tâm mua sắm được đầu tư xây dựng nên dân cư tập trung đông, nhu cầu sử dụng thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt cũng đạt ngưỡng cao. Điều này giúp Quận 12 ngày càng có sức hút đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Những khu công nghiệp, trung tâm thương mại tại Quận 12:

Quận 12 có 2 khu công nghiệp lớn là Tân Thới Hiệp và Hiệp Thành. Đây là nơi tập trung của hàng ngàn người lao động và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước.

Những trung tâm vui chơi giải trí hiện hữu tại Quận 12 là: Chao Downtown, Metro Quận 12, Metro Market Hiệp Phú, Co.op mart Tô Ký, Hiệp Thạnh.

Trung Tâm Quận 12 Là Phường Nào?

Những phường thuộc trung tâm Quận 12 có thể kể đến như Thới An, Hiệp Thành, Đông Hưng Thuận,… là nơi tập trung các trụ sở hành chính của Quận. Một số địa chỉ cơ quan hành chính Quận 12:

Ủy ban nhân dân Quận 12: Số 1 Lê Thị Riêng, Thới An.

Văn phòng công chứng Nhà Rồng: Số 75 – 77 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An.

Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Một: Số 24 Thới An, Khu phố 1, phường Thới An.

Văn phòng công chứng quận 12: Số 122 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận.

Công an Quận 12: Số 345 TTH07, Phường Tân Thới Hiệp.

Chi cục thuế Quận 12: 282A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành.

Trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 12. Ảnh: Báo Thanh tra

Các Cơ Sở Y Tế Tại Quận 12

Những cơ sở y tế tại Quận 12 gồm:

Bệnh viện Quận 12: Số 111 Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp.

Trung tâm y tế Quận 12: Số 1 Lê Thị Riêng, phường Thới An.

Trung tâm y tế dự phòng Quận 12 Phòng khám Răng Hàm Mặt: 164 Hiệp Thành 17, phường Hiệp Thành.

Trường Đại Học Tại Quận 12

Những trường đại học, cao đẳng ở Quận 12 như:

Trường cao đẳng Y dược Sài Gòn: Công viên phần mềm, tòa nhà PTT – Lô số 07 76000.

Trường cao đẳng FPT Polytechnic: QTSC 9 Building, Tô Ký, Tân Chánh Hiệp.

Trường cao đẳng Viễn Đông: Công viên phần mềm, Lô 2 đường 16, Quân Trung.

Trường cao đẳng Phát thanh – Truyền hình cơ sở 2: 1 Đông Hưng Thuận 27, Đông Hưng Thuận.

Trường Quân Sự Quân khu 7: Số 6 Tô Ký, Trung Mỹ Tây.

Đại học Hoa Sen – Quang Trung 2: Lô 10, số 19 Đông Bắc, Tân Hưng Thuận.

Trường Đại học Lao động và Xã hội – Cơ sở 2: 1018 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp.

Quận 12 có Công viên phần mềm Quang Trung lớn nhất cả nước. Ảnh: QTSC

5. Quy Hoạch Quận 12 Mới Nhất

Cùng với việc giải đáp Quận 12 gần quận nào, có những tiện ích gì, dưới đây Batdongsan.com.vn cũng sẽ cập nhật đến độc giả thông tin quy hoạch Quận 12 giai đoạn 2022 – 2030:

Định Hướng

Định hướng Quy hoạch Quận 12 giai đoạn 2022 – 2030 trở thành khu đô thị mới của TP.HCM gồm các khu chức năng:

Khu dân cư đô thị.

Khu dịch vụ thương mại

Khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Khu công viên văn hóa, giải trí kết hợp du lịch sông nước, vườn trái cây, di tích lịch sử.

Đồng thời Quận 12 sẽ trở thành đầu mối giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Cơ Cấu Kinh Tế

Về cơ cấu kinh tế Quận 12 sẽ bao gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Theo hướng chuyển dịch công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp.

Giai đoạn 2: Theo hướng chuyển dịch Dịch vụ – Công nghiệp – Du lịch.

Phát Triển Không Gian

Quy hoạch quận 12 chia theo các phân khu chức năng, bố cục kiến trúc đô thị và các vùng, khu vực quy hoạch kiến trúc cảnh quan.

Các Khu, Cụm Công Nghiệp

Quy hoạch đất công nghiệp (bao gồm cả kho) với diện tích khoảng 114,5ha, chiếm tỷ lệ 2,2% tổng diện tích đất.

Các khu, cụm công nghiệp Nội dung quy hoạch KCN Tân Thới Hiệp Điều chỉnh giảm quy mô còn khoảng 28 ha Cụm công nghiệp Hiệp Thành Có quy mô khoảng 50 ha Cụm công nghiệp Tân Thới Nhất Có quy mô khoảng 23,55 ha Các xí nghiệp công nghiệp tại khu vực phường Đông Hưng Thuận, phường Tân Thới Nhất, phường An Phú Đông Dự kiến chuyển đổi thành khu hỗn hợp

Hệ Thống Trung Tâm Và Công Trình Công Cộng

Theo quy hoạch, Quận 12 sẽ cải tạo nâng cấp các công trình hiện hữu và xây mới một số công trình khác nhằm đảm bảo loại hình, bán kính, quy mô các nhu cầu thiết yếu và bố trí sao cho thuận lợi nhất.

Các phân khu chức năng Nội dung quy hoạch Công trình công cộng cấp thành phố Khu trung tâm thương mại – dịch vụ cấp thành phố được điều chỉnh sang khu đô thị Tây Bắc thành phố.Công viên phần mềm Quang Trung có quy mô 43,45 ha. Các trường đào tạo, dạy nghề có quy mô khoảng 14,7 ha. Trung tâm thương mại: Hội chợ Quang Trung có quy mô 34,6 ha bố trí dọc trục đường Lê Thị Riêng. Dọc trục Quốc lộ 1A từ đường Vườn Lài đến đường Hà Huy Giáp có quy mô 15,6 ha. Khu hỗn hợp, chức năng ở cao tầng kết hợp công trình công cộng, thương mại, xây dựng cao tầng, bố trí tại khu vực phường Tân Thới Nhất, phường An Phú Đông, phường Đông Hưng Thuận, phường Trung Mỹ Tây với tổng diện tích 344,92 ha. Trung tâm hành chính của Quận 12 bố trí tại khu vực đường Lê Thị Riêng và Quốc lộ 1A. Mạng lưới y tế Mở rộng mặt bằng với quy mô từ 500m2 trở lên, đồng thời hiện đại hóa các trạm y tế.Xây dựng một số phòng khám khu vực quy mô 3.000 m2/phòng khám. Xây dựng khu y tế: phường Thới An quy mô 6,5 ha. Mạng lưới giáo dục Duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp các công trình giáo dục hiện tại. Xây dựng một số trường nhằm đảm bảo bán kính phục vụ. Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực tạo lập các cơ sở giáo dục. Mạng lưới thể dục thể thao Phát triển mạng lưới thể dục thể thao liên phường, có sân thể thao cơ bản, sân vận động và trung tâm thể dục thể thao cấp quận đạt chuẩn quốc gia. Dự kiến, đất dành cho thể dục thể thao có diện tích khoảng 100 ha. Mạng lưới văn hóa thông tin Gồm thư viện, trung tâm văn hóa, khu triển lãm rạp chiếu phim, bảo tàng… với tổng quy mô 10 – 18 ha. Các công trình công cộng cấp phường Bố trí phân tán theo 5 khu vực và phải đảm bảo bán kính phục vụ.

Các Khu Dân Cư

Quận 12 chia làm 5 phân khu, bao gồm:

Khu dân cư Vị trí Diện tích (ha) Quy mô dân số dự kiến (Người) Với khu ở hiện hữu Với khu ở mới Khu 1 Nằm ở phía phía Tây Nam Quận 12, gồm phường Đông Hưng Thuận, phường Tân Thới Nhất và một phần phường Tân Thới Hiệp 886,45 120.000 Tiến hành chỉnh trang nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tầng cao trên 2 tầng, mật độ xây dựng từ 40- 50%. Tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trước khi xây dựng nhà ở, tầng cao 2 – 5 tầng, mật độ xây dựng không quá 40%. Khu 2 Phía Tây Bắc Quận 12, gồm phường Tân Chánh Hiệp và phường Trung Mỹ Tây 692,01 95.000 Chỉnh trang xây dựng xen kẽ giữa khu dân cư xây mới và khu dân cư hiện hữu, cao từ 2 tầng trở lên, mật độ xây dựng 40 – 50% Xây dựng khu chung cư cao tầng, tái định cư phục vụ các khu công nghiệp, cao từ 2 tầng trở lên với mật độ xây dựng không quá 40% Khu 3 Gồm phường Hiệp Thành và một phần phường Thới An, phường Tân Thới Hiệp 1.199,15 150.000 Chỉnh trang xây dựng xen cài giữa khu dân cư hiện hữu và dân cư xây mới, cao trên 2 tầng với mật độ xây dựng 40-50%. Xây dựng chung cư cao tầng, tái định cư phục vụ các khu công nghiệp, cao từ 2 tầng trở lên, mật độ xây dựng không quá 40%. Khu 4 Phía Đông Bắc Quận 12, giới hạn bởi Quốc lộ 1A, gồm một phần phường Thạnh Xuân, phường Thạnh Lộc và phường An Phú Đông 1.679 55.000 Khu dân cư mật độ thấp, vùng đất trũng, nhiều sông rạch, đất có giá trị phát triển kinh tế vườn, xây dựng khu dân cư sinh thái kết hợp phát triển du lịch, mật độ xây dựng thấp dưới 25%. Khu 5 Phía Nam đường Quốc lộ 1A, bao gồm một phần phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, phường An Phú Đông và phường Thới An 818,3 30.000 Khu dân cư mật độ thấp, vùng đất trũng, nhiều sông rạch, đất có giá trị phát triển kinh tế vườn, xây dựng khu dân cư kết hợp phát triển du lịch, mật độ xây dựng thấp dưới 25%.

Bố Cục Kiến Trúc Đô Thị

Quận 12 gồm:

Các trục cảnh quan đường bộ là Quốc lộ 22 và Xa lộ vành đai.

Trục cảnh quan đường thủy là sông Vàm Thuật, sông Sài Gòn, rạch Bến Cát.

Cảnh quan đô thị của Quận 12 dự kiến phân thành 3 khu vực đặc trưng là:

Khu vực phía Tây đường Lê Thị Riêng.

Khu vực phía Đông đường Lê Thị Riêng.

Khu vực dọc trục đường Lê Thị Riêng và đường Lê Văn Khương.

Kiến Trúc Cảnh Quan

Quận 12 được phân thành 2 vùng cơ bản là:

Khu vực phía Tây và khu vực phía Đông. Trong đó, khu vực phía Tây có địa hình gò triền, đất nền chịu lực tốt, khu vực này có mật độ xây dựng cao, bố trí các công trình kiến trúc cao tầng với mật độ xây dựng khoảng 35 – 40%.

Khu vực phía Đông có địa hình phẳng và thấp, nền đất yếu, là khu vực chủ yếu bố trí khu nhà vườn, tầng cao từ 2 – 5 tầng, mật độ xây dựng 25 – 30%.

Quy Hoạch Giao Thông

Quận 12 chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, tạo động lực để phát triển kinh tế.

Hệ thống Nội dung Đường sắt Quy hoạch tuyến đường sắt quốc gia từ ga Dĩ An Sóng Thần đi qua Quận 12 đến ga Tân Thới Hiệp (Quận 12), đi tiếp đến ga Tân Kiên (huyện Bình Chánh)Quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 2, số 4 và tuyến xe điện số 3 đi qua Quận 12. Mặt khác, trên địa bàn Quận còn có tuyến đường sắt nhẹ Tân Thời Hiệp – Trảng Bàng đi từ ga Tân Thới Hiệp qua huyện Hóc Môn, Củ Chi. Xây dựng ga mới: Ga Tân Chánh Hiệp, ga, depot Thạnh Xuân và ga, depot Tân Thới Nhất. Bến bãi xe Xây dựng mới các bến bãi xe và nâng cấp 1 bến xe với tổng diện tích khoảng 57,2 ha phù hợp với quy hoạch bến bãi theo Quyết định số 101/QĐ-ttg. Đường thủy Quy hoạch các tuyến sông kênh rạch trên địa bàn quận có chức năng giao thông thuỷ theo quy hoạch mạng lưới đường thuỷ và cảng, bên khu vực TP.HCM giai đoạn từ nay đến năm 2030. Quy hoạch giao thông Quận 12

Bản đồ quy hoạch Quận 12. Ảnh: Bandohanhchinh

6. Các Dự Án Bất Động Sản Tại Quận 12

Dù không nằm ở vị trí trung tâm thành phố nhưng với cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đầy đủ tiện ích, đồng thời có Khu công nghệ phần mềm Quang Trung lớn nhất cả nước nên Quận 12 cũng tập trung nhiều khu hành chính, công ty, xí nghiệp, trường học… từ đó kéo theo nhu cầu về nhà ở tại đây ngày càng tăng cao. Dưới đây là một số dự án bất động sản nổi bật tại Quận 12 cho bạn tham khảo nếu đang có nhu cầu mua bán, đầu tư nhà đất Quận 12

Picity High Park

Tên dự án: Khu dân cư Gò Sao

Tên thương mại: Picity High Park

Vị trí: Số 9A Đường Thạnh Xuân 13, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Gia Cư – Thành viên thuộc Tập đoàn PiGroup

Diện tích dự án: 8,6 ha

Mật độ xây dựng toàn khu: 23%

Quy mô dự án: 5 Block cao 15 – 18 tầng

Loại hình sản phẩm: 2.447 căn hộ ở – 135 căn hộ shophouse – 36 căn nhà phố

Tại thời điểm ra mắt, PiCity High Park là dự án chung cư có quy mô lớn nhất tại Quận 12. Dự án được phân làm 5 phân khu: Park 1, Park 2, Park 3A & 3B, Park 4 và Park 5, chiều cao các tòa từ 15 đến 18 tầng. Vị trí dự án nằm ngay khu trung tâm hành chính của Quận 12 nên cư dân sinh sống tại đây sẽ dễ dàng tiếp cận với các tiện ích xung quanh, đồng thời di chuyển thuận tiện đến các quận huyện như: Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức và Bình Dương.

Mời độc giả xem thêm video Đánh giá dự án PiCity High Park được Batdongsan.com.vn thực hiện vào tháng 5/2021:

Chung Cư Stown Tham Lương

Tên dự án: Stown Tham Lương (STL)

Vị trí: Mặt tiền đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất 17, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: STC Group

Tổng diện tích: 33.635 m2

Số Block – chiều cao: 2 Block – 18 tầng, 986 căn hộ

Tiện ích: Hồ bơi, công viên, phố đi bộ, siêu thị, trường học, bệnh viện

Pháp lý: Sở hữu lâu dài

Bàn giao: Quý IV/2023

Stown Tham Lương nằm ngay mặt tiền đường Dương Thị Giang, đối diện nhà điều hành Metro số 2, nằm liền kề Aeon mall Tân Phú và Coopmark Phan Văn Hớn. Cư dân sinh sống tại đây sẽ dễ dàng kết nối vào trung tâm thành phố, hoặc đi sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Pier IX

Tên dự án: Pier IX

Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sài Gòn 9

Vị trí: Quốc Lộ 1A, phường Thới An, quận 12, Tp.HCM

Diện tích: 30.222m2

Mật độ xây dựng: 38,78%

Quy mô: 155 căn shophouse – nhà phố

Nhà phố 4 tầng: 1 trệt, 2 lầu, sân thượng.

Pier IX được xây dựng ngay trên Quốc lộ 1A – tuyến đường chính của quận nên cư dân sinh sống tại đây có thể dễ dàng di chuyển sang Quận 1, Quận 2, Quận Tân Bình…

Song Minh Residence

Tên dự án: Song Minh Residence

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Đại Phát

Vị trí: đường Thới An 21 nối Lê Thị Riêng – Trần Thị Cờ, Phường Thới An Quận 12, Tp.HCM

Diện tích khu đất: 4.656,2m 2

Diện tích sử dụng: 50 – 90m 2

Thiết kế: 1 triệt, 1 lửng, 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 WC

Pháp lý: sổ hồng riêng từng căn, bao công chứng.

Song Minh Residence là dự án khu nhà thương được đầu tư bởi Công ty CP đầu tư thương mại dịch vụ Đại Phát theo mô hình nhà phố hiện đại vừa ở vừa kinh doanh. Dự án nằm trên đường Thới An 21 đoạn giao với đường Lê Thị Riêng – Trần Thị Cờ, thuộc Phường Thới An, Quận 12.

Hà Đô Riverside

Tên dự án: Hà Đô Riverside

Chủ đầu tư: Tập đoàn Hà Đô

Quy mô toàn khu: 54.982,6 m2

Vị trí: Đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 1 block cao 15 tầng

Sản phẩm: 256 căn hộ

Diện tích căn hộ: 48,43 m2 – 56,53 m2

Diện tích căn Shophouse: 90,95 m2 – 116,87 m2

Tiến độ: Đã bàn giao (2018)

Hado Riverside được xây dựng tại đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12. Đây được coi là tuyến đường “đắt giá” bởi quy tụ nhiều c cơ quan hành chính như: UBND Quận 12, Bảo hiểm xã hội Quận 12, Kho bạc Quận 12,…

Chung Cư An Sương

Vị trí: Quốc lộ 1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong -Besco

Quy mô: 60,4 ha

Số lượng: 2 tòa nhà với 15 tầng nổi, 1 tầng hầm, gồm 302 căn hộ

Sản phẩm: Căn hộ chung cư và shophouse

Diện tích: 54 – 78 – 80 – 100 m 2

Năm bàn giao: 2019

Chung cư An Sương có vị trí ngay trung tâm Quận 12 nên cư dân sinh sống tại đây có thể dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác cũng như tiếp cận nhiều tiện ích xung quanh. Nếu đang quan tâm đến dự án này, bạn có thể tham khảo tin rao bán, cho thuê căn hộ tại đây.

Khu Căn Hộ Tecco Green Nest

Vị trí: 287 đường Phan Văn Hớn, Tân Thời Nhất, Quận 12

Chủ đầu tư: Tập đoàn Tecco Group

Quy mô: 17551 m 2

Số lượng: 3 tòa nhà 15 tầng với 866 căn hộ

Sản phẩm: Căn hộ chung cư

Năm bàn giao: 2015

Tecco Green Nest cách sân bay Tân Sơn Nhất 5,1km, gần siêu thị, coopmart, bệnh viện, trường học, khu công nghiệp,… Tecco Green Nest là khu căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi kết hợp hồ bơi, trường học, khu vui chơi trẻ em giữa các tòa nhà. Xem nhanh:

Chung Cư Topaz Home

Vị trí: 102 Đường Phan Văn Hớn, Tân Thời Nhất, Quận 12

Chủ đầu tư: Công Ty CP NN DV & TM Thuận Kiều

Quy mô: 14.770 m 2

Số lượng: 8 tòa nhà cao 20 tầng với 1.172 căn hộ

Sản phẩm: 80% nhà ở xã hội và 20% nhà ở thương mại

Năm bàn giao: 2018

Topaz Home là một trong những khu căn hộ có mức giá rẻ nhất tại khu vực Quận 12. Tuy giá rẻ nhưng sản phẩm dự án mang lại thuộc phân khúc nhà ở xã hội tiêu chuẩn, đầy đủ tiện nghi và có cả các dịch vụ như hồ bơi, công viên xanh, nhà trẻ, trung tâm thương mại,… Chính vì điều này mà kể từ khi chính thức được rao bán, 1.172 đã bán hết chỉ trong vòng 3 tháng. Xem nhanh:

Căn Hộ I – Park An Sương

Vị trí: Khu dân cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty CP Kinh doanh và Phát triển nhà HDTC

Tổng diện tích: 64 ha

Mật độ xây dựng: 30%

Quy mô: 2 block căn hộ 16 tầng và 1 tầng hầm

Số lượng: 196 căn hộ

Diện tích: 50,2-94,3m2

Năm bàn giao: 2020

Dự án căn hộ I – Park An Sương nằm ngay trung tâm khu dân cư An Sương, Quận 12, cách ngã tư An Sương khoảng 2km. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, cùng nhiều tiện ích khác tại khu vực như trung tâm thương mại, chợ, siêu thị… Xem nhanh:

Chung Cư Đông Hưng 1

Địa chỉ : Khu dân cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Phát Triển Và Kinh Doanh Nhà

Diện tích: 4.231 m2

Quy mô: 2 đơn nguyên cao 15 tầng (chưa kể tầng hầm, tầng kỹ thuật)

Số lượng căn hộ: 224

Tô Ký Tower

Vị trí: Đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM

Chủ đầu tư: CTY CP ĐT & XD CT 557 – Cienco 5

Diện tích khu đất: 6.272,3 m2

Quy mô: 2 Block cao 20 tầng, 2 tầng hầm, 2 tầng TTTM và 16 tầng căn hộ

Số lượng: 400 căn hộ, diện tích từ 50 – 74m2

Năm bàn giao: 2018

Dự án Tô Ký Tower nằm trên đường Tô Ký, thuộc Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, cách công viên Phần Mềm Quang Trung chỉ khoảng 900m, cách ngã 4 An Sương khoảng 2,5km. Dự án được thừa hưởng tất cả các tiện ích vượt trội sẵn có của khu vực quận 12 với trung tâm hành chính, siêu thị, chợ, trường học, bệnh viện… Xem nhanh:

Chung Cư Đông Hải

Vị trí: Đường Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đông Hải – QK7

Loại dự án: Nhà ở xã hội

Quy mô: 1 tòa nhà cao 16 tầng (1 tầng hầm)

Số lượng căn hộ: 96

Diện tích: 40m2, 50m2, 53m2, 60m2

Năm bàn giao: 2017

Khu Căn Hộ Prosper Plaza

Vị trí: 22/14 Đường Phan Văn Hớn, Tân Thời Nhất, Quận 12

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Phúc Phúc Yên

Quy mô: 15585 m 2

Số lượng: 3 tòa nhà với 1540 căn hộ và 75 căn shophouse

Sản phẩm: Căn hộ chung cư và shophouse

Năm bàn giao: 2018

Toàn bộ dự án Prosper Plaza (tên cũ là Lakeview Tower) có hơn 20 tiện ích, phục vụ nhu cầu đời sống của người dân và hồ nước tự nhiên rộng gần 1ha không hề kém cạnh các khu căn hộ hạng sang. Xem nhanh:

Chung Cư Thái An Apartment

Vị trí: Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Song Kim và Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành.

Diện tích: 19.150 m 2

Quy mô: 2 tòa nhà với 15 tầng, 1 tầng hầm với 348 căn hộ

Diện tích: 73 – 98 – 108 m 2

Năm bàn giao: 2015

Cư dân sinh sống tại Chung cư Thái An có thể dễ dàng di chuyển sang các khu vực Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp. Cả 2 toà nhà đều được xây theo hướng Bắc – Nam đảm bảo ánh sáng chiếu trực tiếp đến tất cả các căn hộ, tạo sự thông thoáng và mát mẻ. Tại đây còn có các tiện ích như hồ bơi dành cho người lớn và trẻ em, phòng tập thể dục, khu rửa xe,… Đồng thời, toàn khu còn trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, camera an ninh hoạt động 24/7 để đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống trong khu vực này. Xem nhanh:

Chung Cư Hưng Ngân Garden

Vị trí: Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân

Tổng diện tích dự án: 2,75 ha

Tổng diện tích sàn xây dựng: 27.002 m2

Quy mô: 4 block cao 22 tầng, gồm 1328 căn hộ

Diện tích căn hộ: từ 45m2 đến 85m2

Năm bàn giao: 2015

Dự án Hưng Ngân Garden nằm trên đường Tân Chánh Hiệp 21, thuộc phường Tân Chánh Hiệp. Với vị trí cách ngã tư An Sương khoảng 4km, dự án được đánh giá có vị trí đẹp, nằm trong quần thể đô thị nhộn nhịp, phát triển của Quận 12, TP.HCM. Các căn hộ Hưng Ngân Garden thích hợp với những người đang sinh sống và làm việc tại Quận 12, Tân Bình hay Gò Vấp. Xem nhanh:

Dự án Picity High Park tọa lạc tại phường Thạnh Xuân, Quận 12. Ảnh: Báo Thanh niên

Với câu trả lời cho thắc mắc Quận 12 gần quận nào cũng như một số dự án bất động sản Quận 12 được đề cập hi vọng sẽ hữu ích nếu bạn đang tham khảo để mua bán, cho thuê nhà đất tại đây. Bạn đọc cũng có thể theo dõi thêm các bài viết khác cùng chủ đề trên Batdongsan.com.vn để không bỏ lỡ bất cứ thông tin mới nào về thị trường bất động sản trong nước.

