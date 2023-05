Quận 3 TP.HCM: Tất Tật Thông Tin Cho Người Có Nhu Cầu Mua Nhà Đất

Nếu có nhu cầu sinh sống, mua nhà ở tại quận 3 hoặc tìm hiểu các thông tin tổng quan về quận 3, bạn đọc hãy theo dõi bài viết dưới đây của Batdongsan.com.vn

1. Thông Tin Chung Về Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh



Quận 3 ở đâu

Quận 3 là một trong những quận trung tâm của TP.HCM, có diện tích tự nhiên khoảng 4,92 km². Ranh giới quận 3 có phía Tây giáp quận Tân Bình và quận 10; phía Đông giáp quận 1; phía Nam giáp quận 10 và quận 1; phía Bắc giáp quận 1 và quận Phú Nhuận.

Bản đồ quận 3 – google map

Quận 3 có 12 phường trực thuộc, trừ phường Võ Thị Sáu, còn lại được đánh số gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Trong đó:

Phường 1 và một phần phường 2 là phường Cộng Hòa trước đây

Phường 5 và một phần phường 2 là phường Phan Đình Phùng trước đây

Phường 3 là phường Bàn Cờ trước đây

Phường 4 là phường Cư Xá Đô Thành trước đây

Phường Võ Thị Sáu và một phần phường 9 là phường Hiền Vương (Đài Chiến Sĩ) và phường Yên Đổ trước đây

Phường 10 và 11 là phường Lê Văn Duyệt trước đây

Phường 12 và 13 là phường Trương Minh Giảng trước đây

Phường 14 là phường Trần Quang Diệu trước đây.

Quận 3 gần những quận nào

quận 1, quận 10, quận Tân Bình và quận Phú Nhuận. Do nằm ở vị trí trung tâm nên từ quận 3 dễ dàng kết nối đến các quận khác của TP.HCM. Quận 3 tiếp giáp với các, quận 10, quận Tân Bình và quận Phú Nhuận. Do nằm ở vị trí trung tâm nên từ quận 3 dễ dàng kết nối đến các quận khác của TP.HCM.

Hạ tầng quận 3

Là quận có lịch sử văn hóa lâu đời nên quận 3 được đầu tư hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng, nơi có đầy đủ các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, các tuyến đường lớn cũng như các cơ sở y tế, giáo dục. Cụ thể:

Giao thông:

Quận 3 là nơi tập trung nhiều tuyến đường lớn và sầm uất tại TP.HCM như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Lý Chính Thắng, Nguyễn Đình Chiểu, hay các đường Nguyễn Thị Minh Khai, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Văn Sỹ, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ,… Trong đó trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi (Phú Nhuận) là tuyến kết nối sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với dinh Độc Lập nên có tên gọi khác là "đường ngoại giao".

Một góc đường Lý Chính Thắng quận 3

Nhìn chung mật độ đường sá tại quận 3 khá dày đặc, nhiều tuyến kết nối vùng như đường Cách Mạng Tháng 8 nối với Quốc lộ 22 đi Tây Ninh sang Campuchia; đường Điện Biên Phủ nối với Quốc lộ 1 xuyên Việt. Các tuyến đường nội thị được kết nối song song, nhiều tuyến một chiều nhưng do quy hoạch hợp lý nên dễ dàng kết nối đến các địa điểm khác nhau.

Trên địa bàn quận 3 còn có Ga Sài Gòn là ga đầu mối giao thông quan trọng của TP.HCM kết nối các tỉnh phía Nam tỏa đi cả nước trên tuyến đường sắt Nam – Bắc.

Giáo dục

Tuy không nhiều trường đại học bằng quận 1 , quận 2 hay Thủ Đức nhưng quận 3 cũng là nơi tập trung một số cơ sở của trường đại học lớn, gồm:

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở A)

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Sài Gòn (Khoa Quản trị – Kinh doanh, Khoa Kế toán – Tài chính)

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Ngoại ngữ)

Trường Đại học Văn Hiến



Y tế

Ngoài bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc quận, quận 3 còn là nơi tập trung một số số bệnh viện lớn đầu ngành của thành phố:

Tên bệnh viện Địa chỉ Bệnh viện Bình Dân 371 Điện Biên Phủ Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM 72/3 Trần Quốc Toản Bệnh viện Da Liễu TP.HCM 2 Nguyễn Thông Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM 155-157 Trần Quốc Thảo Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM 179-187 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Hoàn Mỹ Sài Gòn 27 Kỳ Đồng Bệnh viện Mắt TP.HCM 280 Điện Biên Phủ

Văn hóa – Du lịch

Điểm nhấn khiến quận 3 thu hút khách du lịch có lẽ chính là những căn biệt thự cổ kính, cư xá đẹp có tiếng và nhiều cây xanh. Trong số hơn 1.000 biệt thự của thành phố, quận 3 có tới 800 căn, tạo nên khung cảnh bình yên, cổ kính, đặc biệt trên những tuyến đường như đường Bà Huyện Thanh Quan, đường Hồ Xuân Hương, đường Ngô Thời Nhiệm và đường Trần Quốc Thảo.

Ngoài ra, với vị trí trung tâm, quận 3 cũng có nhiều địa điểm vui chơi, tham quan như Hồ Con Rùa; Bảo tàng Chứng tích chiến tranh; Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ; Ga Sài Gòn hay các di tích lịch sử, văn hóa như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi; Nhà thờ Tân Định, Nhà thờ dòng Chúa cứu thế Sài Gòn…

2. Thị Trường Bất Động Sản Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh

Quận 3 là địa bàn sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ở trung tâm TP.HCM, giáp quận 1, quận Phú Nhuận và quận 10. Quận có tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh chóng và chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ với mục tiêu hình thành khu đô thị kiểu mới trong lòng thành phố. Do đó, việc sở hữu bất động sản tại quận 3 là một lợi thế rất lớn cho việc kinh doanh buôn bán các loại hình sản phẩm, dịch vụ.

Với mức sống cao, quận 3 từ lâu đã thu hút tầng lớp tri thức, doanh nhân giàu có đến định cư, kinh doanh buôn bán. Với nền tảng kinh tế mạnh, giá trị lịch sử lâu đời, quận 3 sớm hình thành cộng đồng dân cư văn minh với cuộc sống hiện đại, đồng bộ.

Với những lợi thế nêu trên, quận 3 sớm phát triển thị trường giao dịch bất động sản vô cùng sôi động, phục vụ cả nhu cầu ở và đầu tư. Giá nhà đất quận 3 vì thế cũng rất đắt đỏ, luôn nằm trong top những địa bàn có giá nhà đất cao nhất TP.HCM.

Bất động sản quận 3 thích hợp cả nhu cầu ở thực và đầu tư. Ảnh minh họa

Cụ thể, theo dữ liệu tin đăng trên Batdongsan.com.vn, căn hộ chung cư quận 3 có giá trung bình từ 75 triệu/m2, rất ít sản phẩm có giá dưới 50 triệu/m2. Đơn cử căn Hộ Terra Royal (đường Lý Chính Thắng) đang được đăng bán với giá từ 85 triệu/m2; căn hộ Saigon Pavillon (đường Bà Huyện Thanh Quan) có giá từ 95 triệu/m2; căn hộ Léman Luxury (Nguyễn Đình Chiểu) giá khoảng 200 triệu/m2…

Những ngôi nhà mặt tiền quận 3 có giá bán trung bình khoảng 280-300 triệu/m2; nhà trong hẻm, ngõ giá cũng dao động từ 160-170 triệu/m2. Nhìn chung nhà đất quận 3 trên những trục đường lớn như đường Cao Thắng, Hai Bà Trưng, Hồ Xuân Hương, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Trương Định hay Võ Văn Tần… hiện nhiều tài sản đã có giá trên 330 triệu/m2. Thậm chí nhà mặt tiền đường Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Văn Sỹ… còn có giá từ 600-900 triệu/m2.

Mặc dù giá cao nhưng bất động sản quận 3 vẫn có thanh khoản tốt do dễ bán, dễ cho thuê trong khi nguồn cung ngày càng khan hiếm.

3. Kinh Nghiệm Mua Nhà Đất Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm 2019, tạp chí nổi tiếng toàn cầu Time Out đã xếp quận 3 thành phố Hồ Chí Minh vào vị trí thứ 18 trong danh sách 50 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới từ kết quả khảo sát 27.000 người và lấy ý kiến các chuyên gia. Các tiêu chí đánh giá bao gồm danh lam thắng cảnh, văn hoá, kiến trúc, ẩm thực, sự thân thiện, mua sắm và giá trị tổng thể.

Thực tế, quận 3 là địa bàn có mật độ cây xanh cao bậc nhất TP.HCM, các con đường ở đây không quá đông đúc, đa phần đều sạch đẹp, thoáng đãng với không khí trong lành. Những cung đường có nhiều cây xanh nhất tại quận 3 có thể kể đến như đường Nguyễn Văn Trỗi – đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Pasteur, đường Võ Thị Sáu. Đường Phạm Ngọc Thạch – đường Võ Văn Tần, khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa là một trong những vòng xoay có nhiều cây xanh nhất TP.HCM.

Ngoài ra, đặc trưng của quận 3 là những căn biệt thự Pháp cổ, nhiều công trình kiến trúc cổ kính, nhiều di tích lịch sử văn hóa, quy hoạch đường sá bài bản nên đây là địa bàn sinh sống được người dân ưa thích. Người Sài Gòn có câu "ăn quận 5, nằm quận 3" cũng là nói về ưu điểm này, ví quận 3 là nơi "đất lành chim đậu", dù phồn hoa nhưng cũng rất bình yên, lịch lãm.

Nhu cầu mua nhà ở quận 3 với mục đích để ở hay đầu tư đều rất lớn do quận sở hữu cả lợi thế về không gian, cảnh quan lẫn phát triển kinh tế, xã hội. Ngoài ra, do có quy hoạch lâu đời nên nhà đất quận 3 nhìn chung khá an toàn về mặt pháp lý. Tuy nhiên, "đắt xắt ra miếng", nhà đất quận 3 chỉ phù hợp với những người có tài chính mạnh, dòng tiền đủ lớn. Cụ thể:

Với người mua nhà đất quận 3 để đầu tư

Nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể xem xét phân khúc ở tầm giá từ 4-6 tỷ, loại hình phù hợp là nhà hẻm hoặc căn hộ chung cư diện tích vừa và nhỏ. Với tầm tài chính tầm trung từ 10-20 tỷ thì nhà phố với mặt tiền tại các tuyến phố sầm uất là lựa chọn tốt. Những đại gia trong ngành bất động sản thường lựa chọn nhà đất có giá trên 20 tỷ để đầu tư vì thường nằm ở các vị trí đắc địa, rất dễ cho thuê.

Một ngôi nhà hẻm đường Lê Văn Sỹ quận 3 đang được đăng bán trên Batdongsan.com.vn với giá hơn 6 tỷ đồng.

Nhìn chung nhà đất quận 3 là lựa chọn rất tốt cho nhu cầu mua đầu tư để kinh doanh, cho thuê mặt bằng, thành lập văn phòng công ty, nhất là loại hình nhà mặt tiền. Với việc kinh doanh, nên ưu tiên các tuyến phố lớn, có lượng xe cộ lưu thông lớn, kinh doanh sầm uất.

Với người mua nhà đất quận 3 để ở

Trường hợp mua nhà đất quận 3 chỉ với mục đích để ở, có không gian yên tĩnh, chất lượng cuộc sống đảm bảo mà giá vừa phải thì nhà hẻm sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Tuy nhiên, dù không kinh doanh bạn cũng không nên chọn hẻm quá nhỏ, nhất là nhà cuối hẻm vì việc đi lại sẽ khó khăn, khi muốn chuyển nhượng cũng không dễ như nhà hẻm lớn.

Nếu thích cuộc sống tiện nghi, không gian thoáng đãng, văn minh, ngại cuộc sống va chạm ở các con hẻm thì căn hộ diện tích vừa và nhỏ có giá 2-5 tỷ đồng/căn là lựa chọn phù hợp.

Trường hợp mua nhà đất quận 3 để ở kết hợp kinh doanh, buôn bán, cho thuê thì nhà mặt tiền là lựa chọn phù hợp, đương nhiên bạn cần đáp ứng yêu cầu về mặt tài chính (từ 10-20 tỷ trở lên).

Nhìn chung nhà đất tại quận 3 được đánh giá có giá trị lâu dài, bền vững và không lo rớt giá. Dù bạn mua nhà đất tại đây để ở hay cho thuê, kinh doanh thì nhà quận 3 vẫn là tài sản giữ giá và thậm chí sinh lời hấp dẫn. Do nhu cầu mua cao, cạnh tranh khốc liệt, nên khi mua nhà quận 3 bạn không nên vội vàng, cần tìm hiểu kỹ, so sánh giá, thương lượng với chủ nhà nếu thấy phân khúc định mua không có quá nhiều người nhắm đến. Ngược lại, cũng lưu ý không bị cuốn theo chiêu bài "thổi giá" của chủ nhà và môi giới, cố mua bằng được tài sản dù biết giá cao hơn mặt bằng chung.

Hải Âu (TH)

