Trong năm 2025, TP.HCM thực hiện kế hoạch điều chỉnh địa giới và tái tổ chức các phường theo chủ trương từ Trung ương, nhằm rút gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu quả phục vụ cộng đồng. Nội dung bài viết này sẽ trình bày cụ thể tình hình quận 4 sau sáp nhập cũng như giải đáp những thắc mắc liên quan.

Do đặc điểm địa bàn nhỏ hẹp nhưng lại chia thành nhiều phường nhỏ lẻ, quận 4 đối mặt với không ít khó khăn về không gian đô thị, thiếu nghiêm trọng quỹ đất công cộng, hạ tầng giao thông nội bộ hạn chế và khó đáp ứng nhu cầu của cư dân, tạo áp lực lớn trong công tác quản lý đô thị tại đây.

Quận 4 (cũ) đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng với các dự án xây cầu và mở rộng đường. Hiện nay bộ mặt hạ tầng đã khang trang hơn rất nhiều. Tuy nhiên quận 4 vẫn còn nhiều tuyến đường nhỏ trong khi các khu dân cư tập trung đông đúc nên thường xuyên kẹt xe, quá tải hạ tầng. Các tuyến đường tại đây cũng thường có vị trí quan trọng khi trực kết nối với quận 1 và quận 7 (cũ).

Về thị trường bất động sản, do đặc điểm vị trí, diện tích nên quận 4 đã hình thành sớm các khu dân cư đông đúc sầm uất. Với quỹ đất hạn hẹp nên thị trường bất động sản tại đây tập trung chủ yếu vào phân khúc cao tầng với các dự án căn hộ bờ sông Sài Gòn và kênh Tẻ, khu vực đường Hoàng Diệu, Bến Vân Đồn và sát cầu Tân Thuận giáp Quận 7. Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn , nguồn cung căn hộ tại quận 4 chiếm tới 80% tổng cung của thị trường. Do đó, nếu có nhu cầu mua nhà đất tại đây, người mua sẽ có khá ít lựa chọn. Bù lại mặt bằng giá tại quận 4 còn khá mềm so với quận 1.