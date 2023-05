Quận 7 vốn là một phần của huyện Nhà Bè trước đây, có vị trí chiến lược trong giao thông đường bộ và đường thủy. Đây cũng là cửa ngõ phía Nam của TP.HCM, là cầu nối mở hướng phát triển thành phố ra biển Đông cũng như ra thế giới. Nếu băn khoăn quận 7 có gì vui, bạn có thể tham khảo danh sách các địa điểm du lịch, vui chơi; các siêu thị, trung tâm mua sắm lớn hay các nhà hàng, khu ăn uống nổi tiếng tại quận 7 để thỏa sức khám phá và trải nghiệm.

Các địa điểm du lịch, vui chơi ở quận 7

Dù không có những khu du lịch, khu nghỉ dưỡng rộng lớn nhưng quận 7 vẫn thu hút nhiều du khách ghé thăm bởi đây chính là thiên đường vui chơi, giải trí hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi. Vậy quận 7 có gì chơi?

Bảo tàng tranh 3D Artinus

Địa chỉ: Số 2 đường số 9, khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM

Giá vé: 170.000 – 270.000 đồng/người tùy đối tượng và ngày tham quan. Lưu ý, bạn có thể săn mã giảm giá hoặc đặt mua trực tuyến sẽ rẻ hơn.

Đến với bảo tàng tranh 3D Artinus 3D Art Gallery, bạn như lạc bước vào không gian nghệ thuật vô cùng độc đáo, sáng tạo mà không phải ở đâu cũng có được. Đây là bảo tàng tranh 3D đầu tiên tại TP.HCM và lớn nhất tại Việt Nam với diện tích hơn 4.000m2. Toàn bộ khu vực bảo tàng chia thành 9 chủ đề riêng biệt phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau: Việt Nam, Ai Cập, Danh họa, Đại dương, Rừng rậm, Thần tiên, Tình yêu, Khổng lồ, Ngôi nhà kỳ lạ. Được vẽ bởi các họa sĩ Hàn Quốc, những bức tranh 3D cực kỳ đẹp mắt và vô cùng sáng tạo như dẫn dắt du khách tham gia một chuyến phiêu lưu kỳ thú, từ đặt chân đến rừng xanh đến lặn sâu xuống đại dương cho đến khám phá thế giới động vật hoang dã… Chưa dừng ở đó, đây còn là chuyến khám phá vẻ đẹp Việt Nam khắp các vùng miền hay thế giới cổ tích đầy huyền ảo.



Artinus là bảo tàng tranh 3D lớn nhất Việt Nam.

Điều thú vị nhất là tại mỗi bức ảnh đều có hướng dẫn chi tiết và minh họa cụ thể giúp bạn có thể tạo dáng phù hợp nhất với góc chụp ấn tượng. Đây đích thị là điểm vui chơi cực kỳ xịn xò giữa lòng quận 7 dành riêng cho những tín đồ sống ảo.

Khu vui chơi Vietopia

Địa chỉ: Số 02-04 đường số 9, khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Giá vé tham khảo: 190.000 đồng (ngày thường) – 280.000 đồng (cuối tuần) với người lớn và 90.000 đồng với trẻ em.

Vietopia là trung tâm giải trí, hướng nghiệp nổi tiếng ở quận 7 dành cho trẻ trong độ tuổi từ 4-15 . Đến đây, trẻ sẽ không những được tham gia những trò chơi đầy sáng tạo, mang tính giáo dục cao mà còn được tạo cảm hứng, nuôi dưỡng ước mơ thông qua các hoạt động hóa thân ngành nghề để hướng nghiệp tương lai.

Khuôn viên Vietopia rộng tới 30.000m2 cho phép các bé thỏa thích khám phá từng tòa nhà, con đường, hệ thống giao thông, kinh tế được tái hiện như một xã hội đời thực thu nhỏ. Thông qua những lần nhập vai thực tế gồm 72 ngành nghề chuyên môn và hơn 102 hoạt động đa dạng, bé sẽ hiểu rõ tính chất cũng như công việc cụ thể của từng ngành nghề khác nhau, học được cách quản lý thu chi, từ đó giúp bé nuôi dưỡng đam mê với nghề và hình thành kỹ năng sống.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ: Số 801, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Nổi tiếng là khu đô thị hiện đại mang tầm cỡ quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, khu đô thị Phú Mỹ Hưng sở hữu không gian kiến trúc độc đáo cùng tiện ích hiện đại, đồng thời vẫn giữ được sự mát mẻ, trong lành. Chính vì thế, thật dễ hiểu khi Phú Mỹ Hưng trở thành điểm đến đến không thể bỏ lỡ vào dịp lễ Tết hay cuối tuần khi muốn khám phá quận 7 có gì vui.

Khách sạn TajmaSago

Địa chỉ: Số 06 đường Phan Văn Chương, Hồ Bán Nguyệt, quận 7, TP.HCM.

Nằm ngay trung tâm khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cạnh cầu Ánh Sao lung linh và hồ bán nguyệt mộng mơ, khách sạn TajmaSago ví như lâu đài xa hoa, diễm lệ bậc nhất Việt Nam. Khách sạn có tất cả 19 phòng được thiết kế độc đáo, khác biệt nhưng đặc biệt nhất là phòng President Suite với diện tích lên tới 260m2. Điểm ấn tượng là toàn bộ nội thất chỉ gồm 2 màu chủ đạo là trắng và đen. Dịch vụ giải trí ở đây cực kỳ đa dạng, có thể kể đến như bể bơi ngoài trời, vườn thượng uyển, spa, xông hơi khô, xông hơi ướt…

Công viên bờ sông Panorama

Địa chỉ: Nguyễn Đức Cảnh, quận 7, TP.HCM.

Không hổ danh là một trong những công viên đẹp nhất Phú Mỹ Hưng, công viên ven sông Panorama sở hữu không gian thoáng mát, nhiều cây xanh và thảm cỏ xanh mướt. Địa điểm này trở thành nơi thích hợp để cùng bạn bè, người thân ngắm cảnh, dã ngoại ngoài trời, hẹn hò hay chụp ảnh.

Cầu Ánh Sao

Địa chỉ: Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.

Nếu thắc mắc quận 7 có gì đẹp thì Cầu Ánh Sao là một trong những địa danh bạn không nên bỏ lỡ. Cầu dài 170m, rộng 8,3m, có hình dáng cong cong tựa như mặt trăng lưỡi liềm. Cầu Ánh Sao bắc qua kênh Thầy Tiêu với thiết kế hai bờ vô cùng độc đáo. Phía bờ Đông (khu Hồ Bán Nguyệt) được thiết kế mô phỏng hình mặt trời còn phía bờ Tây (khu Kênh Đào) là quảng trường hình nửa mặt trăng. Vào buổi tối, cầu Ánh Sao được thắp sáng rực rỡ với hệ thống đèn LED đổi màu kết hợp thác nước nhân tạo phun từ hai bên cầu.

Cầu Phú Mỹ

Cầu Phú Mỹ bắc qua sông Sài Gòn, kết nối quận 7 với quận 2. Đây là cầu dây văng hiện đại và lớn nhất TP.HCM. Không chỉ đóng vai trò là công trình giao thông trọng điểm của Sài Gòn, cầu Phú Mỹ cũng được ngợi ca là một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thành phố. Khi ánh nắng dần tắt, du khách đứng trên cầu nhìn về phía quận 7 sẽ thấy những tòa nhà cao tầng lên đèn vô cùng lung linh, huyền ảo, còn khi hướng ánh mắt về phía quận 2 sẽ là khung cảnh thơ mộng với những con đường uốn lượn, từng dòng xe tấp nập nối đuôi nhau ngược xuôi về các khu dân cư.

Hello Park

Địa chỉ: 582/12 đường Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, quận 7, TP.HCM.

Còn gì thú vị hơn khi được thỏa mãn niềm đam mê tốc độ ngay tại Sài Gòn? Hello Park mang tới cho các bạn trẻ không gian trải nghiệm trò chơi đua xe đầy thú vị tái hiện đường đua F1, Kart 1 sống động như thật. Đường đua có chiều dài 340m tại Kart 1 cùng những trang bị xịn xò đã nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ yêu xe và mê tốc độ. Được biết, Hello Park có tất cả 50 chiếc xe Kart, 12 chiếc xe Go-Part phân khối lớn với tốc độ lên tới 9 PS được nhập khẩu trực tiếp từ Đức. Tại đây cũng luôn có đội ngũ kỹ thuật viên túc trực để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người chơi nên bạn hoàn toàn có thể nhập cuộc một cách thoải mái mà không phải lo ngại gì.

Công viên Lawrensting

Địa chỉ: 801 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, công viên Lawrensting khác biệt hoàn toàn so với những công viên thường thấy. Công viên gây ấn tượng với diện tích mảng xanh lớn, có hồ cảnh quan, thác nước, hòn non bộ, cầu gỗ… trở thành nơi đi dạo, thư giãn lý tưởng cho bất cứ ai vào dịp cuối tuần.

Nhà hàng, khu ẩm thực nổi tiếng ở quận 7

Quận 7 từ lâu đã nổi tiếng là một trong những quận sang chảnh nhất nhì Sài Gòn khi nói về ẩm thực. Tại đây có vô vàn quán ăn ngon và mới lạ. Tuy nhiên, nếu không phải là dân bản xứ thì hãy bắt đầu từ những quán ăn được đông đảo thực khách lựa chọn nhất.

Hoàng Yến Cuisine

Địa chỉ: Hồ Bán Nguyệt Phú Mỹ Hưng, số 103 đường Tôn Dật Tiên, Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Đây là thương hiệu ẩm thực cực kỳ nổi tiếng ở quận 7 với hai chi nhánh nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Tôn Dật Tiên. Đến với Hoàng Yến Cuisine, thực khách có thể tự mình khám phá văn hóa ẩm thực tinh túy qua hàng ngàn món Việt dân dã cũng như những món ăn được biến tấu độc đáo từ những nguyên liệu thuần Việt. Không chỉ nổi danh bởi ẩm thực phong phú và độc đáo, Hoàng Yến Cuisine còn là điểm đến lý tưởng của những người yêu thích kiến trúc. Nhà hàng với phong cách nội thất Á đông đẹp và hiện đại, vừa đậm nét dân gian nhưng cũng vô cùng lịch lãm, sang trọng. Tất cả các chi tiết từ vách ngăn gỗ, những đường cạnh sắc nét ở diện tường, đến những ô đèn trên trần nhà… đều tương đồng một cách nhẹ nhàng về hình khối, màu sắc, tạo nên không gian ấm cúng, gần gũi.

Làng ẩm thực Cù Lao Xanh

Địa chỉ: Số 88 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM.

Làng ẩm thực Cù Lao Xanh là chốn dừng chân cho những thực khách muốn tìm chút bình yên dung dị ngay giữa Sài Thành tấp nập. Ngoài được thưởng thức những món ăn thuần túy Việt Nam, nhất là các món hải sản và đặc sản đồng quê, đến với Làng ẩm thực Cù Lao Xanh, thực khách còn có cơ hội khám phá nhiều khoảng không gian đa dạng, vừa bình dị vừa sang trọng, vừa yên bình lại vừa náo nhiệt…

Nhà hàng buffet Cham Charm

Địa chỉ: Số 2 đường Phan Văn Chương, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Cham Charm là nhà hàng buffet nổi tiếng ở quận 7 với hơn 130 món Á – Âu đa dạng, từ tôm hùm, steak thăn bò hảo hạng, món Thái cay nồng, sushi, sashimi… Các món ăn đều được chú trọng đến chất lượng, độ tươi ngon của nguyên liệu và cả các bày biện. Cham Charm cũng ghi dấu ấn với phong cách kiến trúc mô phỏng ngôi đền Angkor Wat lộng lẫy, uy nghi. Bước qua cánh cửa, du khách sẽ thấy một không gian tráng lệ như lâu đài của vị vua Chăm Pa thông qua từng mảng tường gạch xếp so le kết hợp ánh sáng đỏ cùng hàng loạt tượng đất nung ấn tượng.



Cham Charm nằm trong top những nhà hàng buffet nổi tiếng ở quận 7.

D’Maris

Địa chỉ: Số 469 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Nằm trong tòa nhà Lotte Mart Nam Sài Gòn, D’Maris là nhà hàng sang trọng phong cách Hàn Quốc, do người Hàn quản lý, thậm chí đa số đầu bếp cũng là người Hàn. Không chỉ nổi bật về không gian rộng hơn 3.000m2, D’Maris còn được thực khách gần xa lựa chọn bởi thực đơn buffet đa dạng, nguyên liệu đảm bảo và đội ngũ đầu bếp hàng đầu.

Siêu thị, trung tâm thương mại ở quận 7

Danh sách dưới đây là những trung tâm thương mại lớn ở quận 7 có sự kết hợp giữa mua sắm và ăn uống, giải trí.

Trung tâm thương mại SC Vivocity

Địa chỉ: Số 1058 đường Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, quận 7, TP.HCM.

SC Vivocity là tổ hợp thương mại 5 tầng với tổng diện tích sàn cho thuê 41.000m2, quy tụ nhiều thương hiệu bán lẻ, dịch vụ nổi tiếng trong và ngoài nước nên có đầy đủ dịch vụ tiện ích để bạn có thể mua sắm, ăn uống thoải mái. Ngoài ra đây cũng là sân chơi hấp dẫn thu hút người dân và du khách tới thăm thú, khám phá. Đặc biệt, SC Vivocity còn sở hữu khu vui chơi trẻ em Apple Kids Club ở tầng 4, công viên trên sân thượng Sky Park đầu tiên tại Việt Nam với các khu Vivo Playground, khu vẽ tranh trên tường 3D, nhiều hệ thống trò chơi liên hoàn rất phù hợp với trẻ em. Với những ai yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ 7 thì tổ hợp thương mại SC Vivocity chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng khi sở hữu rạp CGV hiện đại cùng công nghệ chiếu phim hàng đầu như IMAX, 3D IMAX hay 4DX.

Nhờ diện tích rộng lớn, đa dạng về sản phẩm dịch vụ cùng nhiều tiện ích mà trung tâm thương mại SC Vivocity luôn nằm trong danh sách điểm đến yêu thích của nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ.

Trung tâm thương mại Crescent Mall

Địa Chỉ: Số 101 đường Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Nằm ngay gần cầu Ánh Sao và hồ Bán Nguyệt, trung tâm thương mại Crescent Mall trở thành địa điểm không thể bỏ lỡ cho những tín đồ mua sắm. Công trình có 6 tầng cung cấp gần 45.000m2 diện tích bán lẻ với hơn 140 thương hiệu cao cấp, được chia thành các khu mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí riêng biệt. Khi ghé thăm địa điểm này, du khách sẽ bị thu hút bởi sự hoành tráng của không gian cùng khung cảnh lộng lẫy, nhất là vào các dịp lễ lớn như Halloween, Giáng sinh hay Tết Nguyên đán.



Trung tâm thương mại Crescent Mall được trang hoàng lung linh vào dịp lễ hội.

Không chỉ là địa điểm mua sắm quen thuộc, Crescent Mall cũng thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu với nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình hòa nhạc, biểu diễn thời trang thu hút đông đảo người tới tham dự. Chưa dừng ở đó, Crescent Mall còn có rất nhiều góc “sống ảo” đẹp để các bạn trẻ thỏa sức tạo dáng và cho ra những bức ảnh “để đời”.

Lotte Mart Nam Sài Gòn

Địa chỉ: Số 469 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Lotte Mart Nam Sài Gòn hay Lotte Mart quận 7 là siêu thị đầu tiên của ông lớn Hàn Quốc Lotte tại thị trường Việt Nam. Siêu thị nằm ở vị trí cực kỳ đắc địa, ngay nút giao giữa hai tuyến đường chính là Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Hữu Thọ nên thuận tiện khi di chuyển từ bất cứ đâu. Với tổng diện tích sàn thương mại 34.000m2, quy tụ nhiều gian hàng bán lẻ tên tuổi, ngành hàng đa dạng, Lotte Mart nhanh chóng thu hút được lượng lớn người dân tới mua sắm, giải trí. Tại đây còn có các gian hàng ẩm thực, nhà hàng phục vụ các món từ Á sang Âu, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí mang đến cho bạn những giây phút thư giãn, giải trí hiệu quả nhất.

BigC Nguyễn Thị Thập

Địa chỉ: Lô A, khu dân cư Cityland, số 99 đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Trung tâm thương mại BigC Nguyễn Thị Thập từ lâu đã gắn với hầu hết các hoạt động đời sống của người dân TP.HCM khi cung cấp 16.665m2 mặt bằng cho các nhãn hàng, thương hiệu hoạt động trong ngành bán lẻ, từ thời trang, gia dụng, thể thao… BigC ghi điểm trong mắt người tiêu dùng bởi tiêu chí kinh doanh gần gũi, sản phẩm từ các thương hiệu quen thuộc, giá cả phải chăng, nhiều chương trình khuyến mãi… Đặc biệt, BigC cũng sở hữu không gian rộng rãi dành cho khu vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện, lễ hội.

Là một trong 5 quận mới của TP.HCM, quận 7 đã nhanh chóng chuyển mình hội nhập, hiện đang là một trong những khu vực có tốc độ phát triển nhanh nhất TP.HCM nhờ vị trí đẹp, cư dân đông đúc, kết nối giao thương dễ dàng. Những tiện ích ở quận 7 như khu đô thị Phú Mỹ Hưng, công viên Panorama, Hello Park, bảo tàng tranh 3D Artinus, khu vui chơi Vietopia, trung tâm thương mại SC Vivocity… luôn giúp cho bạn và gia đình những phút giây thư giãn, giải trí khó quên, giúp trẻ nhỏ dễ dàng hòa vào nhịp sống hiện đại, sôi động bậc nhất. Khi có dự định mua nhà hay thuê nhà tại quận 7 TPHCM thì bạn sẽ không còn băn khoăn với những thông tin cụ thể trên đây. Ngoài ra, với những tiện ích về đời sống ở khu vực này thì bạn hoàn toàn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư bất động sản tại quận 7 để sinh lời.

Khánh An