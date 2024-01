Quận 9 Gần Quận Nào, Quận 9 Ngày Nay Nằm Ở Đâu?

Quận 9 là một quận cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nay, Quận 9 là một phần của thành phố Thủ Đức. Vậy Quận 9 gần quận nào? Quận 9 có những điểm mạnh gì để đầu tư bất động sản? Cùng Batdongsan.com.vn tìm hiểu ngay nhé.

1. Quận 9 Gần Quận Nào?

Quận 9 được coi là vùng ven, nằm ở phía Đông TP.HCM, cách trung tâm thành phố khoảng 13km theo đường Xa lộ Hà Nội. So với 2 quận kề cận là Quận 2 và quận Thủ Đức, Quận 9 có không gian sống thoáng hơn bởi diện tích tự nhiên lớn mà dân số thấp. Ngoài ra, ở vị trí này, Quận 9 có lợi thế tiếp giáp với các cửa ngõ tỏa về các tỉnh kề cận. Vậy cụ thể, Quận 9 gần quận nào

Về vị trí, Quận 9 cũ nằm tiếp giáp với những địa điểm sau:

Phía Đông: Giáp huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với ranh giới tự nhiên là sông Đồng Nai.

Phía Bắc: Giáp thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Phía Tây: Giáp quận Thủ Đức (cũ) với ranh giới là Xa lộ Hà Nội.

Phía Nam: Giáp huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai qua sông Đồng Nai và Quận 2 qua kênh Rạch Chiếc – Trau Trảu.

Như vậy, Quận 9 gần với: Quận 2, quận Thủ Đức; huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Vị trí Quận 9 TP.HCM khi chưa sáp nhập

2. Một Số Câu Hỏi Thường Gặp Về Quận 9 Cũ

Không chỉ thắc mắc Quận 9 gần quận nào, Quận 9 đổi thành gì, một số câu hỏi khác về Quận 9 cũ dưới đây cũng được người dân quan tâm.

Quận 9 Giờ Là Quận Nào?

Quận 9 đổi thành gì là thắc mắc chung của rất nhiều người. Theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 , từ ngày 01/01/2021 Quận 9 chính thức sáp nhập với Quận 2 và quận Thủ Đức, thành lập lên thành phố Thủ Đức trực thuộc TP.HCM.

Theo đó, thành phố Thủ Đức sẽ bao gồm (số liệu năm 2019):

Toàn bộ 49,79km 2 diện tích đất tự nhiên và 171.311 người của Quận 2.

diện tích đất tự nhiên và 171.311 người của Quận 2. Toàn bộ 113,97km 2 diện tích đất tự nhiên và 310.107 người của Quận 9.

diện tích đất tự nhiên và 310.107 người của Quận 9. Toàn bộ 47,8km2 diện tích đất tự nhiên và 532.377 người của quận Thủ Đức.

Đây cũng chính câu trả lời cho thắc mắc Quận 9 có phải là quận Thủ Đức không mà nhiều người đặt ra sau khi thành phố Thủ Đức được thành lập.

TP Thủ Đức được sáp nhập bởi Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức. Ảnh: VnExpress

Quận 9 Gần Quận 1 Không?

Từ Quận 9 cũ muốn đi đến Quận 1 sẽ mất khoảng 15 – 20 phút tùy tuyến đường di chuyển, khoảng cách dao động từ 10 – 15km.

Nếu từ Quận 9 đi qua Xa lộ Hà Nội đến trung tâm Quận 1 thì mất khoảng 20 phút di chuyển bằng ô tô.

Nếu di chuyển qua cao tốc Long Thành – TP.HCM thì chỉ tốn khoảng chưa tới 15 phút.

Quận 9 Gần Quận 12 Không?

Quận 9 cũ cách trung tâm Quận 12 khoảng 23 – 25km.

Nếu từ Quận 9 đi Quận 12 qua đường Nguyễn Văn Tăng và Xa lộ Đại Hàn thì sẽ mất khoảng 40 phút di chuyển bằng ô tô.

Còn nếu đi qua đường Võ Văn Kiệt và Quốc lộ 1A thì sẽ mất gần 50 phút.

Quận 9 là nơi có khu công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: Kinhtemoitruong

3. Vì Sao Quận 9 Có Sức Hút Với Các Nhà Đầu Tư Bất Động Sản?

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn , Quận 9 hiện có hơn 170 dự án bất động sản đã, đang và sắp bàn giao hoặc triển khai với đa dạng các loại bất động sản, gồm chung cư, đất nền, nhà phố, văn phòng, trung tâm thương mại, khu đô thị tích hợp…

Trong đó, có khoảng 35 dự án căn hộ chung cư, 41 dự án khu đô thị mới, khoảng 20 dự án khu phức hợp, khoảng 30 dự án biệt thự, liền kề, nhà phố… và các loại hình bất động sản khác. Sự sôi động của thị trường bất động sản quận 9 tập trung chính ở 2 phân khúc là đất nền và căn hộ chung cư, bất động sản liền thổ và thị trường cho thuê.

Theo các chuyên gia, Quận 9 là một trong những quận của TP.HCM có sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư bất động sản nhờ các yếu tố sau:

Vị Trí

Quận 9 sở hữu vị trí đặc địa, là cửa ngõ phía Đông của TP.HCM và là cầu nối giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Ngoài ra, với câu trả lời Quận 9 TPHCM gần quận nào ở trên có thể thấy nơi đây có một vị trí vô cùng thuận lợi để phát triển kinh tế, thương mại giữa các vùng phía Nam nói riêng và các tỉnh, thành khác trong cả nước nói chung.

Về Địa Hình

So với các quận khác thuộc TP.HCM thì Quận 9 là nơi có vị trí cao nhất, ít bị ngập nước do mưa lớn hoặc triều cường. Bên cạnh đó, địa hình lượn sóng, chạy dọc theo sông Sài Gòn, độ cao so với mực nước biển là từ 5 – 14m. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để Quận 9 phát triển các mô hình du lịch sinh thải. Những khu vực có độ cao từ 1 – 2m so với mực nước biển thì thuận lợi để phát triển khu công nghiệp.

Ngoài ra, Quận 9 còn có quỹ đất lớn nhất thành phố và được bao quanh bởi các sông như Sài Gòn, sông Đồng Nai đồng thời sông Ông Nhiêu, Sông Tắc chạy ngang qua nên khí hậu nơi đây dễ chịu hơn các quận còn lại của thành phố.

Về Hạ Tầng Giao Thông

Quận 9 có hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy phát triển, dễ dàng kết nối với các địa phương khác. Một số dự án giao thông quan trọng qua Quận 9 như: tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Giầu Dây, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, đường vành đai 2, bến xe Miền Đông… Trong đó giao thông đường bộ được kết nối bởi 2 tuyến chính là Xa lộ Hà Nội và cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Xa lộ Hà Nội là một trong những tuyến đường rộng lớn nhất Quận 9, nối trực tiếp tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên vào trung tâm thành phố.

Đặc biệt, mới đây, công trình cầu Long Đại bắc qua sông Tắc, kết nối hai phường Long Bình và Phước Long đã hoàn thành và đưa vào thông xe, giúp đường đi của người dân giữa 2 phường được rút ngắn từ 10km xuống còn 500m.

Ngoài đường bộ, trong tương lai gần, Quận 9 sẽ phát triển các dự án đường thủy, tập trung vào tuyến giao thông sông Sài Gòn – sông Đồng Nai kết nối TP.HCM – TP. Biên Hoà.

Cầu Long Đại bắc qua sông Tắc, nối 2 phường Long Bình và Long Phước. Ảnh: Baogiaothong

Nhờ những yếu tố trên mà Quận 9 của trước đây và ở thời điểm hiện tại, khi đã là một phần của thành phố Thủ Đức thì nơi đây vẫn luôn là địa điểm có sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản. Sau khi sáp nhập, giá trị bất động sản Quận 9 ngày càng gia tăng và được đánh giá là nơi đáng để “an cư lạc nghiệp”.

4. Định Hướng Quy Hoạch Quận 9 Cũ

Theo Chính sách của nhà nước, Quận 9 sẽ được quy hoạch tổng thể, không chỉ tại những vị trí có bất động sản vàng, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng hiện đại, giao thông thuận tiện xuyên suốt mà đây cũng là địa bàn được định hướng quy hoạch trở thành khu đô thị tri thức và công nghệ cao, tạo nên diện mạo của Quận 9 nói riêng, TP. Thủ Đức nói chung trở thành khu đô thị thực thụ, giải quyết được các vấn đề về công ăn việc làm, an cư xã hội, đảm bảo tính liên kết giữa vùng TP. Thủ Đức đến trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận.

Hình bản đồ quy hoạch tổng thể Quận 9. Ảnh: Rever

Dưới đây là định hướng quy hoạch sử dụng đất cho các công trình giao thông, khu công nghệ cao và công trình công cộng tại Quận 9:

Định Hướng Quy Hoạch Giao Thông Các Loại Hình Ở Khu Vực Quận 9

Loại hình giao thông Thông tin quy hoạch Giao thông nội thị Quy hoạch nâng cấp, mở rộng (đường Long Phước, đường Nguyễn Xiển, đường Nguyễn Duy Trinh, đường Đỗ Xuân Hợp, đường Lê Văn Việt, đường Lã Xuân Oai, đường Hoàng Hữu Nam, đường Nguyễn Văn Tăng,…) Xây dựng mới các tuyến đường chính, đường liên khu vực như đường Long Phước nối dài, đường D1, D2 khu Công nghệ cao, đường Lã Xuân Oai nối dài, đường Bưng Ông Thoàn nối dài, đường Long Thuận nối dài, đường Tam Đa nối dài, đường Dương Đình Hội nối dài, đường Long Phước 1, 2, 3, 4, 5, đường dọc sông, đường liên phường nối dài và một số tuyến khác. Giao thông đường bộ đối ngoại Dự kiến cải tạo mở rộng 2 tuyến hiện hữu: Xa lộ Hà Nội (quốc lộ 52), Xa lộ Hà Nội (quốc lộ 1A) Xây dựng 4 tuyến đường: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, Vành đai 2, Vành đai 3, đường nối Vành đai 3. Tổng chiều dài khoảng 46,324 km. Giao thông đường sắt quốc gia Tuyến đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Nha Trang đi theo hành lang đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây vượt qua sông Đồng Nai đi qua Quận 9 nối ga Thủ Thiêm; Dự kiến quy hoạch Depot (quy mô 40ha) cho tuyến đường sắt cao tốc tại vị trí gần bến xe sông Tắc, phường Long Trường. Giao thông đường sắt đô thị Cập nhật quy hoạch tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đi theo hành lang Xa lộ Hà Nội và kết thúc tại depot Suối Tiên thuộc phường Long Bình, quy mô diện tích 27 ha. Giao thông đường thủy Xác định các tuyến sông rạch có chức năng giao thông thủy bao gồm: sông Đồng Nai (Cấp I), sông Tắc (Cấp IV), rạch Chiếc – rạch Trau Trảu (Cấp IV), rạch Ông Nhiêu (Cấp VI). Định hướng quy hoạch giao thông các loại hình ở khu vực Quận 9

Định Hướng Quy Hoạch Các Khu Công Nghệ Cao

Tên khu công nghệ cao Quy mô Nhà máy dệt phong phú Quy mô 114ha, tại phường Phú Hữu. Tập trung các cơ sở sản xuất không ô nhiễm trên địa bàn quận và khai thác tiềm năng vận tải của sông Đồng Nai. Khu công nghệ cao Quận 9 Quy mô 913 ha, địa chỉ tại phường Tân Phú, phường Tăng Nhớn Phú A, và phường Long Thạnh Mỹ. Định hướng quy hoạch các khu công nghệ cao

Định Hướng Quy Hoạch Công Trình Công Cộng Khu Vực Quận 9

Loại hình dự án Thông tin quy hoạch Công trình công cộng Khu trung tâm hành chính Quận 9: quy mô 34 ha; tập trung các công trình công cộng cấp quận về hành chính, công viên cây xanh và thể dục thể thao.

Cụm công trình công cộng cấp thành phố dự trữ thuộc khu đô thị mới Tam Đa, phường Trường Thạnh. Mạng lưới thể dục thể thao Khu thể dục thể thao cấp thành phố: khu sân Golf Thủ Đức tại phường Long Thạnh Mỹ, phường Long Bình (quy mô 285ha).

Khu thể dục thể thao, giải trí bên trong các khu công viên sinh thái tập trung tại phường Long Bình, phường Long Phước (quy mô khoảng 520 – 540ha)

Khu huấn luyện thể dục thể thao đa năng tại khu dân cư Tây Tăng Long, phường Long Trường (quy mô khoảng 30ha): tại phường Phú Hữu (quy mô khoảng 15ha). Công viên cây xanh Khu công viên Lịch sử văn hóa dân tộc và khu du lịch Suối Tiên: quy mô khoảng 450 ha. Vị trí tại phường Long Bình và phường Tân Phú.

Tập trung xây dựng một số khu vực công viên sinh thái tập trung quy mô lớn (phường Long Phước, phường Long Bình, phường Trường Thạnh và phường Long Trường). Định hướng quy hoạch công trình công cộng khu vực Quận 9

Trên đây là câu trả lời cho thắc mắc Quận 9 gần quận nào cũng những vấn đề liên quan. Mặc dù hiện tại Quận 9 đã là một phần của thành phố Thủ Đức nhưng tên gọi này vẫn được người dân sử dụng để phân biệt 2 khu vực còn lại là Quận 2 cũ và quận Thủ Đức cũ. Tuy nhiên, trong các văn bản hành chính thì tên gọi Quận 9 không còn nữa. Vì vậy, nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về địa điểm này thì có thể tìm kiếm các tài liệu liên quan đến thành phố Thủ Đức hiện tại.

Ngoài ra, nếu bạn đang có nhu cầu đầu tư mua bán, cho thuê bất động sản Quận 9 thì có thể tham khảo các bài viết và video đánh giá khu vực được thực hiện bởi Batdognsan.com.vn dưới đây.

Video đánh giá khu vực Quận 9 cũ, TP.HCM được thực hiện bởi Batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng tháng 12/2022

Video đánh giá khu vực Quận 9 cũ, TP.HCM được thực hiện bởi Batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng tháng 8/2023

Hà Linh

