Quận Bắc Từ Liêm nhìn từ trên cao

1. Sơ Lược Về Quận Bắc Từ Liêm



Lịch Sử Hình Thành

Được thành lập theo nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013 của chính phủ dựa trên cơ sở điều chỉnh và tách 9 xã sau đây thuộc huyện Từ Liêm cũ Thành Quận Bắc Từ Liêm: Liên Mạc, Thượng Các, Thụy Phương, Tây Tựu, Phú Diễn, Minh Khai, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế, Đông Ngạc, Xuân Phương, Thị trấn Cầu Diễn.

Quận Bắc Từ Liêm Ở Đâu?

Quận Bắc Từ Liêm là một quận nằm dọc phía Nam bờ sông Hồng cách trung tâm thành phố Hà Nội 10km về phía Tây. Quận Bắc Từ Liêm giáp với:

Phía Đông Giáp quận Tây Hồ

Phía Đông Nam giáp quận Cầu Giấy

Phía Tây giáp huyện Hoài Đức và Đan Phượng

Phía Nam Giáp quận Nam Từ Liêm

Phía Bắc giáp huyện Đông Anh.

Bản đồ hành chính quận Bắc Từ Liêm

Với diện tích 45,24 km2, dân số năm 2020 là 340.605 người và mật độ dân số đạt 7,529 người/km2, Bắc Từ Liêm là một quận nhộn nhịp và sôi nổi về mặt kinh tế xã hội. Ngoài ra, việc giáp ranh với các quận huyện đang phát triển nhanh và mạnh về đa lĩnh vực, nên quận Bắc Từ Liêm có cơ sở và tiềm năng để phát triển thành một khu vực trọng tâm của Hà Nội trong tương lai.

Quận Bắc Từ Liêm Có Bao Nhiêu Phường?

Hiện tại Bắc Từ Liêm có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 13 phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đức Thắng, Đông Ngạc, Thụy Phương, Liên Mạc, Thượng Cát, Tây Tựu, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo.

Hành Chính Xã Hội Quận Bắc Từ Liêm

Là một quận nội thành, đồng thời sở hữu nhiều tiềm năng phát triển, Bắc Từ Liêm đang trên đà hoàn thiện, trở thành một khu vực sôi động ở thủ đô. Bên cạnh đó, an ninh khu vực hay an sinh xã hội tại Bắc Từ Liêm cũng được đảm bảo để người dân có cuộc sống tốt nhất, chuyên tâm an cư lạc nghiệp.

Dưới đây là địa chỉ trụ sở một số cơ quan, đơn vị hành chính tiêu biểu của Quận Bắc Từ Liêm, khi có nhu cầu liên hệ giải quyết công việc, thủ tục về hành chính, độc giả có thể lưu lại:

UBND quận Bắc Từ Liêm: Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Công an quận Bắc Từ Liêm: K hu Liên cơ quan hành chính quận Bắc Từ Liêm (thuộc tổ dân phố Phúc Lý 4, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm).

Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm, địa chỉ: khu tái định cư Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm, địa chỉ 40 Phú Kiều, Kiều Mai, Từ Liêm, Hà Nội

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm, địa chỉ: phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm, địa chỉ: nhà CT5A khu tái định cư Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Địa chỉ đăng ký xe tại quận Bắc Từ Liêm: CA quận Bắc Từ Liêm.



Trụ sở Quận ủy, HĐND-UBND quận Bắc Từ Liêm

2. Hạ Tầng Và Giao Thông Quy Hoạch Tại Quận Bắc Từ Liêm

Dù là một quận còn non trẻ cả về hạ tầng, giao thông cũng như lịch sử hình thành, nhưng Bắc Từ Liêm vẫn đang ngày một hoàn thiện cơ sở để trở thành một quận triển vọng, một trung tâm mới về mọi phương diện của thủ đô.

Thông Tin Chung Về Cơ Sở Hạ Tầng Tại Bắc Từ Liêm

Nhìn chung, cơ sở hạ tầng tại quận Bắc Từ Liêm có nhiều điểm nổi bật. Là nơi quy tụ nhiều tuyến đường huyết mạch của Hà Nội như Đại Lộ Thăng Long, đường Hàm Nghi, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi, Mỹ Đình, đường Vành Đai 3, đường cao tốc Láng – Hòa Lạc nên rất thuận lợi trong việc kết nối giao thông với các vùng khác. Một số tuyến đường mới sẽ được đưa vào sử dụng trong thời gian tới nên chắc chắn đây sẽ là một vùng quan trọng trong việc phát triển hạ tầng giao thông.

Quận Bắc Từ Liêm đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Ngoài hệ thống giao thông không ngừng được sửa chữa và nâng cấp, các trung tâm hành chính của quận cũng được quan tâm nhằm đảm bảo cho sự phát triển về mặt an ninh, xã hội tại quận. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh xây dựng các đô thị lớn và hiện đại đang dần thay đổi bộ mặt của quận, giúp cho chất lượng đời sống của người dân ngày càng phát triển và đi lên. Một số khu đô thị tại quận Bắc Từ Liêm như:

Khu đô thị Resco

Vibex Từ Liêm

Khu Ngoại giao đoàn

Khu đô thị mới Nghĩa Đô

Khu đô thị FLC Garden City

Khu đô thị Tây Mỗ

Khu đô thị Vinhomes Gardenia

Thành phố Giao Lưu

Khu đô thị Thành phố Giao Lưu-Phạm Văn Đồng

Hạ Tầng Đô Thị Quy Hoạch

Hiện tại, trên địa bàn, hạ tầng đô thị quy hoạch là một trong những hạng mục quan trọng nhằm đẩy mạnh sự phát triển của quận Bắc Từ Liêm. Các dự án quy hoạch có thể kể đến như:

– Ô đất sử dụng A: Tọa lạc tại phía Tây Nam của quận Bắc Từ Liêm, khu vực nghiên cứu sẽ bao gồm: Chi cục bảo vệ thực vật, Trung tâm y tế dự phòng, Trạm thú y, Trạm khuyến nông, Thanh tra giao thông…

– Ô đất sử dụng B: Khu vực này dành để xây dựng các trụ sở về mảng kinh tế như Kho bạc nhà nước, chi nhánh cục thuế, trung tâm phát triển,… nằm tại phía Nam của quận

– Ô đất sử dụng C: Nằm tại khu vực trung tâm nên khu này sẽ dùng để xây dựng các cơ quan đầu não của quận như UBND quận, HĐND, quận ủy,…

– Ô đất sử dụng D: Nằm tại phía Bắc khu vực nghiên cứu quy hoạch của quận. Trong tương lai nơi đây sẽ xây dựng cơ sở lớn nhằm phục vụ đời sống của nhân dân một cách tốt nhất bằng việc xây Viện kiểm soát, chi cục thi hành án,…

– Ô đất sử dụng E: Trong bản đồ quy hoạch thì khu đất này nằm tại phía đông, hướng tới mục đích xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự

– Ô đất sử dụng F: Khu vực nằm tại phía Đông Bắc của khu nghiên cứu quy hoạch Bắc Từ Liêm. Trong thời gian tới, khu vực sẽ cho xây dựng các trụ sở làm việc của quận như Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, đất cảnh quan,…

Việc đẩy mạnh quy hoạch đô thị không chỉ giúp quận Bắc Từ Liêm khoác lên mình một bộ mặt mới, bên cạnh đó còn là cơ hội nhanh chóng trở thành điểm sáng đô thị trong lĩnh vực đầu tư.

Giao Thông Quy Hoạch

Sự phát triển của một khu vực phụ thuộc rất lớn vào hạ tầng giao thông ở nơi đó. Vì vậy nên quận Bắc Từ Liêm đã và đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông trên mọi phương diện.

Bắc Từ Liêm Và Đề Án Quy Hoạch Giao Thông Đối Ngoại

Việc quy hoạch giao thông ở quận đang được đẩy mạnh với những dự án tầm cỡ và đang được diễn ra toàn diện

– Giao thông đường bộ đang được chú trọng. Một số tuyến đường cũ được sửa sang và nâng cấp, nhiều tuyến đường mới được triển khai khởi công và xây dựng. Có thể kể đến như đề án quy hoạch đường 70 đến AEON MALL Hà Đông, quy hoạch tuyến đường từ công viên Thiên văn học đến Đại Mỗ, quy hoạch đường Lê Quang Đạo kéo dài, tuyến đường từ Aeon Mall Hà Đông đến đường Lê Quang Đạo kéo dài.

– Quy hoạch giao thông đường sắt cũng đang được chú trọng quan tâm và triển khai xây dựng, trong đó có thể kể đến một số tuyến đường giao thông như tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn – Ga Hà Nội dài 12,5km. Để đáp ứng nhu cầu vận tải đường sắt, tuyến đường dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2022. Dự đoán sự phát triển của quận cũng được nâng cao khi tuyến đường này được đưa vào hoạt động.

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Bắc Từ Liêm

Quy Hoạch Các Tuyến Đường Cấp Khu Vực

Trong quy hoạch giao thông tại quận Bắc Từ Liêm, nhiều tuyến đường cấp khu vực sẽ được mở. Chủ yếu được xây dựng tại phường Xuân Đỉnh, có thể kể đến các tuyến đường như:

– Đường nối khu đô thị Ciputra với Đức Thắng: Cung đường dự kiến sẽ có tổng chiều dài khoảng 1,7 km, bắt đầu từ tòa nhà Sunshine City cắt qua đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phạm Văn Đồng và hướng về đường Đức Thắng.

– Đường nối Tân Xuân với tây Thăng Long: Với tổng chiều dài dự tính khoảng 2 km, tuyến đường sẽ có điểm xuất phát từ đường Tân Xuân chạy dọc đường tàu đến Tây thăng long qua đoạn khu đô thị Resco.

– Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đến đường Xuân Đỉnh : Tuyến đường này về cơ bản đã được hoàn thành và có chiều dài khoảng 1 km.

– Tuyến nối hai đường The Promenade và Main St ở KĐT Ciputra

– Tuyến nối Xuân Đỉnh Đến gần vành đai 3

Tuyến đường dự kiến có điểm đầu là Xuân Đỉnh đoạn vào chợ Xuân Đỉnh và có đi qua khu vực nhà máy Cáo Đỉnh hướng về đường vành đai 3.

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Bắc Từ Liêm

Xây dựng các tuyến đường cấp khu vực không chỉ khiến giao thông thuận tiện hơn mà còn giúp chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Không những vậy còn giúp quá trình vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng hơn

3. Hệ Thống Giáo Dục Tại Quận Bắc Từ Liêm

Trên địa bàn quận có mạng lưới trường học với đầy đủ các cấp học từ Tiểu học, THCS, THPT đến Đại học. Tất cả đều là những ngôi trường danh tiếng và uy tín của thành phố Hà Nội. Giáo dục quận Bắc Từ Liêm đang ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tích đáng kể.

Hiện nay, hệ thống giáo dục tại quận Bắc Từ Liêm đều đảm bảo được cơ sở và chất lượng giảng dạy tốt, bao gồm các trường công lập và trường tư thục quốc tế, đảm bảo phát triển kỹ năng cho học sinh. Nhằm giúp nâng cao chất lượng ngành giáo dục tại quận.

Các Trường Mầm Non Ở Quận Bắc Từ Liêm:



Trường Mầm non Winston – Goldmark City

Hệ thống Giáo Dục Trải Nghiệm Amon Kindercare

Trường Mầm non Papakidz

Trường mầm non Sakura Kids

Trường Mầm non Song ngữ E-Life

Little Sol Montessori Preschool

Trường Mầm non Sao Hà Nội

Trường Mầm Non Sunshine – Ánh Mặt Trời

Trường mầm non Cổ Nhuế 1

Trường mầm non Cổ Nhuế 2

Trường mầm non Phú Diễn

Trường mầm non Xuân Tảo



Trường Tiểu Học Ở Quận Bắc Từ Liêm



Trường tiểu học Minh Khai A

Trường tiểu học Minh Khai B

Trường tiểu học Đông Ngạc A

Trường tiểu học Đông Ngạc B

Trường tiểu học Liên Mạc

Trường tiểu học Hồ Tùng Mậu

Trường Tiểu học Phúc Diễn

Trường Tiểu học Thụy Phương

Trường tiểu học Thượng Cát

Trường tiểu học Xuân Đỉnh

Trường Tiểu học Đức Thắng

Trường tiểu học Isaac Newton

Trường tiểu học Pascal



Trường THCS Ở Quận Bắc Từ Liêm



THCS Đông Ngạc

THCS Liên Mạc

THCS Minh Khai

THCS Phúc Diễn

THCS Tây Tựu

THCS Xuân Đỉnh

THCS Thụy Phương

THCS Thượng Cát

THCS Everest



Trường THPT Ở Quận Bắc Từ Liêm



Trường THPT Xuân Đỉnh

Trường THPT Thượng Cát

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

THPT Đoàn Thị Điểm

THPT Tây Đô

THPT Nguyễn Huệ



Trường Đại Học Ở Quận Bắc Từ Liêm



Học viện Kỹ thuật Quân sự

Học viện Tài chính

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Học viện chính trị công an nhân dân

Đại học Điện Lực

Đại học Mỏ Địa chất

Đại học Tài nguyên và Môi trường

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đại học Y tế Công cộng

Đại học Tài chính Ngân hàng

Đại học Nguyễn Trãi

Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự

4. Một Số Địa Điểm Vui Chơi Tại Bắc Từ Liêm

Công Viên Hòa Bình

Công viên Hòa Bình nằm tại đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và được xây dựng theo mô phỏng của công viên Hòa Bình Nagasaki. Diện tích rộng, nhiều cây xanh nên đây là địa điểm lý tưởng cho các bạn trẻ cũng như các hộ gia đình muốn thư giãn, vui chơi vào cuối tuần. Không chỉ vậy, đây cũng là một địa điểm lý tưởng để các bạn chụp kỷ yếu cũng như đi picnic cùng với bạn bè. Không cần phải đi xa, chỉ cần ở ngay giữa lòng Hà Nội bạn đã có một khoảng thời gian thư giãn cùng với thiên nhiên cùng công viên Hòa Bình.

Công viên Hòa Bình, điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên

Khu Sinh Thái Vườn Quả Từ Liêm Tại Quận Bắc Từ Liêm

Lại thêm một địa điểm nữa tại quận Bắc Từ Liêm, nơi mà bạn có thể đắm mình trong không gian thiên nhiên tươi mát. Chỉ cách trung tâm Hà Nội 15 phút đi xe máy, khu du lịch không chỉ là điểm đến yêu thích của người dân thủ đô mà còn là của du khách trong và ngoài nước.

Đến đây bạn không chỉ được ngắm nhìn thiên nhiên thoáng đãng trong lành với vườn bưởi, khế, cây cảnh, ao cá, cách nhiệt với đô thị đầy khói bụi ồn ào mà bạn còn có cơ hội được thưởng thức vẻ đẹp của những ngôi nhà nhỏ được xây dựng chủ yếu bằng tre, những bức tường miết mạch, nằm gọi trong những vườn quả um tùm. Ở nơi đây, bạn có thể thoải mái tổ chức những buổi picnic hay các trò chơi team building, tổ chức sự kiện. Đây cũng là một địa điểm lý tưởng cho các cặp đôi thay đổi địa điểm hẹn hò bằng một buổi picnic với thiên nhiên.

Đình Cổ Đông Ngạc

Là một địa điểm không thể bỏ qua cho những ai yêu mến lịch sử cũng như muốn tìm hiểu về những điều cổ kính tại Hà Nội. Đông Ngạc là một trong những làng cổ nhất tại thủ đô. Ngoài ra làng còn được gọi là làng Tiến Sĩ cho có nhiều người đỗ đạt cao. Với tuổi đời hơn 500 năm, làng hiện nay vẫn lưu giữ bộ tranh sơn màu thời Lê hiếm có và độc đáo. Đình làng Đông Ngạc thờ ba vị Phúc Thần. Ngoài ra kiến trúc xây đình làng rất độc đáo thu hút rất nhiều du khách đến tham quan.

Ngôi đình cổ kính Đông Ngạc

Công Viên Hồ Điều Hòa

Một địa điểm cực chill giữa lòng Hà Nội không thể bỏ qua dành cho các cặp đôi. Công viên Hồ Điều Hòa nằm ngay phía sau trụ sở Bộ công an, trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là nơi bạn có thể để hít thở những làn gió mát lành giữa lòng Thủ Đô. Ngoài ra đây cũng là địa điểm hẹn hò lý tưởng dành cho các các cặp đôi dịp cuối tuần.

Công viên Hồ Điều Hòa – điểm đến check in mới tại Bắc Từ Liêm

Trung Tâm Thương Mại Vincom Plaza Bắc Từ Liêm

Nằm trên con đường sầm uất nhất của quận Bắc Từ Liêm, Trung tâm thương mại Vincom Plaza có diện tích quy hoạch hơn 27 nghìn mét vuông, chia thành những phân khu chính, gồm có khu mua sắm và dịch vụ quy mô lớn, chuỗi nhà hàng tiêu dùng, điện máy, quần thể khu vui chơi và nhà hàng siêu thị. Đây là địa điểm lý tưởng nơi bạn vừa có thể mua sắm, check in lại còn có thể ăn uống, nơi bạn có thể kết thúc một tuần đầy mệt mỏi.

Địa chỉ : 34 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm

Vincom Plaza Bắc Từ Liêm – khu vui chơi mua sắm tiện ích

Trung Tâm Thương Mại Ebest Mall

Là một khu Trung tâm thương mại gồm 2 tầng với cơ cấu tổ chức siêu thị nhà hàng tiêu dùng, siêu thị nhà hàng điện máy, khu đi dạo vui chơi và siêu thị nhà hàng. Nơi đây tập trung tất cả các tiện ích. Nơi mà bạn có thể dành cả ngày để vui chơi khám phá vào những dịp cuối tuần. Ngoài ra, tại đây còn có hơn 5.000 loại sản phẩm điện máy và những khu đi dạo – vui chơi, khu vực ẩm thực ăn uống với nhiều những tên thương hiệu nổi tiếng như KFC, Lotteria,…

Địa chỉ: Km12 – Quốc lộ 32, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

Ăn Gì Tại Bắc Từ Liêm?

Ở Bắc Từ Liêm, có rất nhiều nơi để bạn lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình. Từ những nhà hàng cao cấp đến những khu bình dân đến những khu ăn vặt nổi tiếng. Nếu bạn là một tín đồ của ẩm thực thì chắc chắn không thể bỏ qua các địa điểm dưới đây:

Nhà Hàng Sariwon Vincom Bắc Từ Liêm

Là một nhà hàng theo phong cách buffet lẩu nướng với hương vị chuẩn Hàn không hề pha trộn, nhà hàng Sariwon nằm trong chuỗi hệ thống Sariwon đã thu hút được một lượng lớn khách hàng yêu thích thích các món ăn Hàn Quốc đến khám phá và thưởng thức.

Nhà hàng Sariwon, địa điểm “ruột” của những ai mê đồ Hàn

Ngoài buffet, nhà hàng còn có các món hải sản cũng hấp dẫn không kém, có thể kể đến như cá hồi nướng, mực Phan Thiết hay bạch tuộc nướng sốt cay. Tất cả đều rất tươi ngon và đậm vị. Đây sẽ là một địa điểm bạn không thể bỏ qua khi ghé Bắc Từ Liêm.

Nhà Hàng Tomita Bento – Ciputra Hà Nội

Ngôi nhà hàng nổi tiếng với các món ăn Nhật Bản Theo hình thức gọi món, nổi bật với các món như: cá tuyết, gà nướng sốt teriyaki, salad đặc biệt Tomita, món nướng sườn bò Mỹ không xương cao cấp, lẩu shabu shabu, cơm bento lươn Nhật. Với một không gian đậm chất Nhật Bản, chắc chắn bạn có thể thưởng thức những món ăn Nhật và cảm nhận không khí Nhật ngay giữa lòng Hà Nội khi đến với Tomita Bento.

Tomita Bento – nhà hàng ẩm thực nhật nổi tiếng

Bánh Tráng Thịt Heo Hoàng Bèo

Nếu bạn muốn thử món ăn miền Trung mà không phải đi xa thì bánh tráng thịt heo Hoàng Bèo là một địa điểm không thể bỏ qua. Nằm ngay giữa lòng Thủ Đô, nơi đây bạn có thể thưởng thức các món ăn đậm chất Đà Nẵng mà hương vị thì giống như bạn đang được ngồi trong một quán ở Đà Nẵng vậy. Hãy cùng xách balo lên và thưởng thức nhé!

Quán Bánh tráng thịt heo Hoàng Bèo nổi tiếng

Hà Nam Quán

Đây là một nơi mà bạn có thể thưởng thức ẩm thực thủ đô. Dù mới được thành lập chưa lâu nhưng các món ăn ở đây đều vô cùng hấp dẫn. Ngoài ra khi đến đây, bạn có thể thưởng thức các món ăn siêu ngon được làm từ cá lăng như: nem cá lăng, lẩu cá lăng, cá lăng om chuối đậu, cá lăng nướng, nộm cá lăng xoài Thái. Không những vậy còn có các món đậm chất vùng cao như gà nướng Tây Bắc, ruốc hấp lá ổi,… tất cả đều mang hương vị rất đặc trưng của Hà Thành.

Trà Sữa Akicha

Là một quán trà sữa rất nổi tiếng tại quận Bắc Từ Liêm, mỗi loại thức uống tại trà sữa Akicha đều thơm ngon chuẩn vị nên rất được mọi người yêu thích. Không chỉ có trà sữa thực đơn cho quán còn rất phong phú được thêm các món khác như: trà lúa mạch sữa, lục trà nhài sữa cùng các loại trà sữa nhiều vị khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Không chỉ có đồ uống ngon mà không gian quán còn được trang trí xinh xắn, nên đây sẽ là một nơi phù hợp cho các bạn trẻ đam mê chụp hình.

Zin – Bánh Mì Thịt Nướng

Nếu là một người mê bánh mì, chắc chắn bạn không thể bỏ qua bánh mì thịt nướng Zin thơm ngon. Với giả cả hợp lý phải chăng, bạn đã có thể sở hữu một chiếc bánh mì ngon nức mũi, ngại gì mà không note ngay lại và lên đồ!

Quán bánh mì Zin thơm ngon mà bạn phải thử một lần khi đến Bắc Từ Liêm

Quán Cô Béo – Bánh Giò, Cháo Trai Và Chè Thập Cẩm

Với một người yêu thích bánh giò thì không thể bỏ qua một địa chỉ uy tín và ngon tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đó là quán Cô Béo.

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được thưởng thức món bánh giò thơm ngon mà quán còn phục vụ thêm cả món cháo trai và chè thập cẩm, chắc chắn sẽ khiến bạn không có cơ hội kêu đói khi đến với quận Bắc Từ Liêm.

Kimbap Ken

Nếu là một tín đồ của ẩm thực Hàn Quốc thì chắc chắn bạn đừng nên bỏ qua địa chỉ hấp dẫn này. Quán Kimbap Ken là một địa điểm ăn vặt nhất định phải thử một lần tại phố Nhổn, Bắc Từ Liêm. Tại đây, sẽ có rất nhiều món ăn vặt Hàn Quốc cho bạn lựa chọn từ kimbap, tokbokki đến mì lạnh với giá cả hợp lý. Đây cũng là địa điểm ưa thích của các bạn sinh viên sau những giờ học mệt mỏi.

5. Tiềm Năng Bất Động Sản Tại Quận Bắc Từ Liêm

Với định hướng phát triển thành một đô thị hiện đại, với nhiều dự án đầu tư khủng cùng với việc đang nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng, quận Bắc Từ Liêm hiện tại đang là điểm đến hứa hẹn với rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lợi thế là cửa ngõ giao thông phía Bắc Tây Bắc của thủ đô và đang được chú trọng đẩy mạnh phát triển đô thị hiện đại nên bất động sản quận Bắc Từ Liêm đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Dự án Khu Ngoại Giao Đoàn

Nhiều người muốn chọn Bắc Từ Liêm làm nơi an cư lập nghiệp nên phân khúc bán đất Bắc Từ Liêm đã và đang nhận được sự quan tâm lớn của người dân. Nếu như trước đây phân khúc đất thổ cư giá rẻ trên địa bàn Bắc Từ Liêm tăng trưởng rất chậm thì từ năm 2018 trở đi phân khúc này đã có sự dậy sóng khi mà người dân muốn chọn một khu vực không quá xa trung tâm nội đô mà vẫn có đầy đủ các tiện ích. Tại quận Bắc Từ Liêm, phân khúc đất thổ cư với tầm giá 1 tỷ đồng đang tập trung tại các khu vực như Đông Ngạc, Liên Mạc, Tây Tựu.

Hiện tại, giá bán nhà mặt phố tại khu vực quận Bắc Từ Liêm có sự chênh lệch và biến động tương đối lớn tại các khu vực, dao động từ 40 triệu/m2 đến hơn 300 triệu/m2, giá căn hộ rơi vào khoảng 14-85 triệu/m2.

Khu đô thị Vinhomes Gardenia

Với định hướng phát triển hạ tầng đô thị và giao thông trở thành một trong những khu trung tâm mới đáng sống tại Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm dù là một quận non trẻ nhưng vẫn đang cố gắng hoàn thiện để trở thành một điểm sáng với các nhà đầu tư bất động sản.

Trên đây là những thông tin giới thiệu tổng quan về quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cùng những đánh giá, nhận định về tiềm năng phát triển của bất động sản khu vực này. Cùng theo dõi các bài viết tiếp theo trên Batdongsan.com.vn để tìm hiểu chi tiết về khu vực bạn đang quan tâm nhé!

