1. Các thông tin hành chính về Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Bình Tân là một quận nội thành, trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hình thành trên cơ sở tách 3 xã là Tân Tạo, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông và thị trấn An Lạc (thuộc huyện Bình Chánh). Theo thống kê năm 2019, Bình Tân là quận đông dân nhất khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và quận trực thuộc trung ương nói chung. Không những vậy, đây cũng là một trong hai quận có diện tích đất lớn nhất toàn thành phố.

Cụ thể, Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 50.02 km2, dân số là 784.173 người, mật độ dân số đạt 15.074 người/km².



Bản đồ quy hoạch quận Bình Tân

Quận Bình Tân có mấy phường và nằm gần những quận nào?

Hiện nay, Quận Bình Tân Hồ Chí Minh được chia ra làm 10 phường, bao gồm: An Lạc, An Lạc A, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Tân Tạo A.

Địa hình của Bình Tân được chia thành hai vùng rõ rệt, thấp dần theo hướng Đông Bắc – Tây Nam. Vùng cao là địa hình bào mòn sinh tụ, nơi có độ dốc cao tập trung ở phường Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa. Vùng Thấp là địa hình tích tụ nằm ở phường Tân Tạo và An Lạc.

Quận Bình Tân gần quận nào cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm bởi liên quan đến việc tìm kiếm chỗ ở, đi lại, mua sắm, vui chơi,… Theo bản đồ địa lý hiện nay, Bình Tân tiếp giáp với các quận theo hướng như sau:

Khu vực phía Đông Bình Tân tiếp giáp với 2 quận: Tân Phú và Quận 6.

Phần phía Tây cận kề với huyện Bình Chánh.

Phía Nam Bình Tân là một phần nhỏ huyện Bình Chánh và Quận 8.

Còn phía Bắc Bình Tân nằm gần với Quận 12 và huyện Hóc Môn.



Địa chỉ các cơ quan hành chính của quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

Tất cả các cơ quan hành chính Bình Tân đều là nơi trực tiếp điều hành, quản lý và giải quyết mọi vấn đề của người dân, xử lý các loại giấy tờ, thủ tục,… Do đó, bạn có thể lưu lại những địa chỉ cụ thể sau để tiện khi cần xử lý công việc:

HĐND và UBND quận Bình Tân: 521 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc.

BHXH Quận Bình Tân: 530 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc.

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo: 426 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc.

Phòng Y Tế quận: 182 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc.

Bệnh viện quận: 809 HL2, Phường Bình Trị Đông A.

Toà Án Nhân Dân: 422 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc.

Viện Kiểm Sát Nhân Dân: 35 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc.

Công an quận Bình Tân: 114 quốc lộ 1, Phường Tân Tạo A.



Trên địa bàn quận có nhiều trường học, bệnh viện, phòng khám tư nhân

Ngoài ra, hiện nay trên toàn địa bàn quận còn có 40 trường mầm non, 24 trường tiểu học và 23 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Bên cạnh đó, còn có 1 trạm y tế và 3 bệnh viện tư nhân.

Đặc điểm kinh tế

Bình Tân là một trong số các quận có tốc độ đô thị hóa nhanh với khả năng tăng trưởng kinh tế cao vượt bậc. Các công tác quản lý và phát triển đô thị đều có sự chuyển biến tích cực, kế hoạch sử dụng đất để khai thác hết tiềm năng đều được thành phố phê duyệt. Nhờ đó mà người dân trên địa bàn có công ăn việc làm ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

Hệ thống cơ sở hạ tầng và các chế độ phúc lợi cho người dân cũng được chú trọng, quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt, Bình Tân nằm ở cửa ngõ phía Tây thành phố, nơi có quốc lộ 1A chạy ngang cùng tuyến Hồng Bàng, Hùng Vương là các con đường huyết mạch khu vực nội địa. Cùng với Bến Xe Miền Tây, hoạt động thông thương của quận Bình Tân đi các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long cũng như nhiều tỉnh thành trong cả nước vì thế diễn ra rất sôi nổi.

Đời sống văn hóa, xã hội

Đời sống văn hóa, xã hội của người dân Bình Tân khá phong phú với nhiều dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn như Chăm, Khmer, Tày, Nùng, Mường,… Trong đó, chủ yếu hơn 90% vẫn là người Kinh. Ngoài ra, Bình Tân còn là nơi hội tụ của các tôn giáo khác nhau như Phật Giáo, Thiên Chúa, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi Giáo,…



Đảng bộ và nhân dân Bình Tân quyết tâm vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ mới

Trong những năm trở lại đây, công tác văn hóa – xã hội đạt được nhiều thành quả tích cực. Công tác giáo dục cũng được nâng cao hơn với hệ thống trường lớp và cán bộ công chức, viên chức ngày càng được chuẩn hóa. Trong giai đoạn năm 2020 – 2025, Đảng và Nhân dân quyết tâm vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước và phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa và xã hội toàn quận.

2. Quận Bình Tân có gì chơi?

Địa điểm vui chơi, du lịch là vấn đề nhiều người quan tâm khi đến với Bình Tân. Là một trong những quận có nền kinh tế phát triển tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Tân chắc chắn là một cái tên không thể nào bỏ qua với địa điểm vui chơi hấp dẫn.

Vậy đến quận Bình Tân có gì chơi? Mua sắm ở đâu? Những địa điểm du lịch, ăn uống hấp dẫn trên địa bàn?… Nếu bạn đang thắc mắc những vấn đề này thì hãy cùng Batdongsan.com.vn khám phá tất tần tật những địa điểm nổi bật tại Bình Tân Hồ Chí Minh sau đây.

Khu Stella

Một trong những khu vui chơi cực hot tại Bình Tân thời gian gần đây là khu đô thị Stella Võ Văn Kiệt. Đây là một dự án đã thành công của Kita Group, nổi lên với một khu đô thị gồm những căn hộ cao cấp, phức tạp, văn phòng đại diện và trung tâm mua sắm tiện ích.

Với lợi thế nằm ngay ở tuyến đường huyết mạch trên địa bàn quận nên việc đi lại khu đô thị Stella Bình Tân cực kỳ thuận lợi và nhanh chóng. Vì vậy, nơi đây thu hút nhiều gia đình ghé lại vào dịp cuối tuần. Hơn nữa, nơi đây cũng trang bị đầy đủ các tiện nghi để đảm bảo phục vụ cho tất cả các đối tượng từ người già cho đến trẻ nhỏ nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm.

Aeon Mall Bình Tân

Aeon Mall Bình Tân là địa chỉ được rất nhiều bạn trẻ, tín đồ mua sắm biết đến. Tại đây, bạn có thể tha hồ sống ảo, check-in cùng gia đình, bạn bè, người yêu với những góc chụp sang chảnh. Hơn nữa, bạn cũng cũng có thể thoải mái mua sắm những món đồ cao cấp tại đây từ quần áo, trang sức, nước hoa, đồng hồ,… đến vật dụng trong gia đình tại siêu thị mini bên trong tòa nhà.



Aeon Mall Bình Tân là trung tâm mua sắm, vui chơi có quy mô lớn ở địa bàn

Bên cạnh đó, hệ thống các nhà hàng phục vụ món ăn của các nước khác nhau cũng không gian lý tưởng để bạn cùng gia đình có những bữa ăn ấm áp ngày cuối tuần. Trung tâm mua sắm này rộng 110.00m với thiết kế hiện đại. Do vậy, nếu có dịp đến Bình Tân, hãy ghé lại địa chỉ số 1, đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, HCM.

Chùa Bình An

Chùa Bình An, nghe cái tên đã thấy nơi đây là một chốn dừng chân mà bất kể ai cũng muốn tìm về. Chùa Bình An là một ngôi nhà dành cho hơn 40 cụ già và 18 trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa.

Do vậy, đây không chỉ là một nơi thanh tịnh mà chùa Bình An cũng là địa điểm từ thiện để bạn góp một phần nhỏ bé của mình giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Đến đây, bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều, rằng còn rất nhiều những hoàn cảnh thương tâm hơn mình gấp ngàn lần. Và một ngôi nhà lớn chan chứa yêu thương và đầy tình người như chùa Bình An sẽ là nơi lý tưởng để bạn hiểu, cho đi rồi sẽ nhận lại nhiều hơn.

Chùa Huệ Nghiêm

Chùa Huệ Nghiêm là một trong những nơi linh thiêng, thanh tịnh nhưng không kém phần hấp dẫn với lối kiến trúc độc đáo, cổ kính mà nhất định bạn phải đến tại quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm độc đáo và cuốn hút của ngôi chùa này là một phần khuôn viên được thiết kế theo hình chữ Sơn mới lạ. Chính vì vậy mà không ít người tìm đến đây để chiêm ngưỡng điều đặc biệt này. Bên trong chùa được đặt rất nhiều tượng phật, điểm nhấn là tòa sen đặt tượng cao 2,2m.

Bước vào chùa, bạn sẽ cảm nhận ngay được không gian bình yên, mát mẻ, sự yên tĩnh và huyền bí. Vì vậy mà không ít người, ngay cả những bạn trẻ cũng lựa chọn chùa Huệ Nghiêm để tìm về chốn thanh tịnh, bỏ lại những xô bồ, bon chen của một khu đô thị tấp nập bên ngoài.



Chùa Huệ Nghiêm Bình Tân với lối kiến trúc độc đáo

Khu câu cá Út Phương

Một địa điểm giải trí thú vị mà nhiều người yêu thích tại Bình Tân là khu câu cá Út Phương. Bạn sẽ cảm nhận được không gian thiên nhiên mát mẻ và yên bình với những chồi lá đậm chất “quê”.

Sau khoảng thời gian căng thẳng cùng công việc, cuộc sống, bạn có thể lựa chọn nơi đây để thả hồn cùng sự mênh mông của vùng sông nước và thưởng thức thú vui câu cá tao nhã. Ngoài ra, nơi đây còn có phục vụ các món ăn mang đậm chất đồng quê, bình dị như gà ta luộc, lẩu cá, cá đồng hấp,…

Ngoài những địa điểm nói trên, Bình Tân còn có rất nhiều địa điểm đang chờ bạn tham quan, tìm hiểu và khám phá. Hãy tìm một dịp thích hợp và trải nghiệm hết những nơi hấp dẫn và độc đáo của Bình Tân cùng các món ăn thơm ngon, bình dị đến ngây ngất lòng người.

3. Quận Bình Tân có gì ăn?

Địa điểm ăn uống chưa bao giờ ngừng hot đối với bất kỳ ai dù là ở đâu. Nếu bạn có cơ hội đến quận Bình Tân Hồ Chí Minh thì hãy ghi lại những địa chỉ ăn uống hấp dẫn dưới đây nhé.

Ốc Bin

Mặc dù chỉ là một quán cóc vỉa hè nhưng ốc Bin lại là nơi được đông đảo mọi người biết. Đặc biệt, với các bạn trẻ Sài Thành thì ốc Bin luôn là quán ruột quen thuộc mỗi khi muốn tụ tập, hẹn hò cùng bạn bè.

Với không gian ngoài trời thoáng mát, vừa rộng rãi, vừa sạch sẽ cùng sự đa dạng về list các món ăn phục vụ, nơi đây có thể nói là một thiên đường hải sản mà bạn nhất định không nên bỏ qua. Quán mở cửa từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối mỗi ngày tại số 31A/30 Nguyễn Quý Yêm. Ngoài ra, các món ăn tại đây đều có giá trung bình từ 30.000 – 50.000 đồng, có thể nói quá rẻ và phù hợp tại một nơi sầm uất như Bình Tân.

Quán bột chiên 40

Từ một chiếc xe đẩy bán nui xào, hủ tiếu xào, bột chiên ở đường Nguyễn Chí Thanh phát triển lên thành quán ăn tại Bình Trị Đông B. Quán bột chiên 40 được người dân địa phương yêu thích và đảm bảo tiêu chí ngon – bổ – rẻ.

Có thể nói, đây là một trong những quán hiếm hoi tại Bình Tân phục vụ món ăn chất lượng nhưng với mức giá cực kỳ rẻ. Một tô nui xào đầy ắp nhưng giá chỉ 18.00 đồng, tô hủ tiếu cũng chỉ có 20.000 đồng. Bạn không cần tốn quá nhiều tiền mà vẫn có một bữa ăn no nê lại thơm ngon.

Quán nằm ở ngay mặt tiền tại số 40 đường 29, Phường Bình Trị Đông B và mở cửa từ 6h – 21h30 mỗi ngày.

Xôi gà Kinh Dương Vương

Quán xôi gà bán trước trường tiểu học An Lạc A ở đường Kinh Dương Vương đã có từ rất lâu và luôn đông khách mỗi ngày. Với đối tượng mua chính là người lao động, học sinh, sinh viên nên giá một phần xôi ở đây khá rẻ.

Chỉ với mức giá 10.000 đồng trở xuống, bạn đã có thể thưởng thức một món ăn như xôi chiên hoặc xôi gà xé, xôi thập cẩm,… Quán mở cửa từ sáng sớm, khoảng 6 giờ để mọi người có thể ăn trước khi đi làm, đi học và đóng cửa lúc 5h30 chiều mỗi ngày.

Quán Bánh xèo Chị Tám

Bánh xèo là một trong số những món ăn nổi tiếng và được rất nhiều người yêu thích. Nếu có dịp đến với Quận Bình Tân thì đừng bỏ qua quán ăn nức tiếng với món bánh xèo nằm ở số 33 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A.

Quán Chị Tám không chỉ nổi tiếng với bánh xèo mà gỏi cuốn ở đây cũng rất ngon. Điểm đặc biệt thu hút khách hàng là phần nước chấm theo công thức pha chế riêng của quán.



Nhất định phải ghé quán bánh xèo Chị Tám tại đường Mã Lò, Bình Tân

Quán da heo Út Cưng

Một địa điểm ăn vặt được không ít người biết đến, từ người lớn cho đến các bạn trẻ là quán ăn vặt Út Cưng nằm trong hẻm 504 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân.

Món tủ của quán chính là món da heo chiên giòn với đủ các vị như da heo muối ớt cay, muối ớt cháy tỏi, muối ớt hành phi, lắc phô mai, muối ớt khô gà,… Phần da heo chiên hoàn toàn không có chứa chất bảo quản và được chủ quán làm trực tiếp nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ an toàn thực phẩm.

Quán thường mở cửa từ 8h sáng đến 22h đêm mỗi ngày để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng. Ngoài những món da heo, bạn còn có thể thưởng thức nhiều món ăn vặt khác vô cùng hấp dẫn tại đây như bánh bông lan trứng muối, rong biển cháy tỏi, khoai sấy ớt tỏi, me ngâm đường phèn,…

Tổng quan về thị trường bất động sản Bình Tân

Với những điều kiện thuận lợi cùng nền kinh tế phát triển đã thu hút nhiều người lựa chọn đầu tư bất động sản Quận Bình Tân. Chính vì vậy thị trường mua bán nhà đất Quận Bình Tân hiện nay đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng giá đất giao dịch tại Bình Tân lại không quá cao mà phù hợp với nhiều đối tượng.

Cụ thể, với mức giá khoảng 800 triệu, bạn đã có thể tìm được một căn hộ có diện tích vừa phải để “an cư lạc nghiệp” tại đây. Hơn nữa, trên địa bàn quận hiện nay cũng có nhiều dự án chung cư, căn hộ từ bình dân đến cao cấp phục vụ cho nhu cầu sinh sống của người dân. Do đó, để tìm hiểu, đầu tư bất động sản Bình Tân, bạn có thể tham khảo nhiều phương án khác nhau.



Thị trường nhà đất Bình Tân hoạt động sôi nổi nhưng giá giao dịch không quá cao

Trên đây là những thông tin tổng quan về quận Bình Tân do Batdongsan.com.vn tổng hợp. Các bạn có thể tham khảo, tìm hiểu để có cái nhìn khách quan hơn về khu vực. Ngoài ra, nếu có ý định đầu tư, mua bán nhà đất tại đây thì bạn cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng hoặc nhờ đến sự tư vấn, hỗ trợ của người am hiểu trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Bởi một lựa chọn sai lầm hay vội vàng đều có thể khiến bạn mất tiền một cách vô ích.

Hà Linh