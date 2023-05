Sự hiện diện của toà nhà cao nhất Việt Nam – Landmark 81 phần nào minh chứng cho sự hiện đại, nhộn nhịp của Bình Thạnh. Trên thực tế, quận nằm gần trung tâm TP.HCM này sở hữu vị trí đắc địa với tiềm năng phát triển kinh tế, bất động sản nổi bật so với các quận lân cận. Nằm ở vị trí thuận lợi là cửa ngõ phía Đông Bắc TP.HCM, giáp với nội đô cùng với sự phát triển của mình, quận Bình Thạnh đã và đang dần khẳng định vị thế là trung tâm tỉnh lỵ Gia Định cũ.

Quận Bình Thạnh Có Bao Nhiêu Phường?

Quận Bình Thạnh có bao nhiêu phường sau nhiều lần sáp nhập địa giới hành chính?

Ngày 27/08/1988, Hội đồng Bộ trường tiếp tục ban hành Quyết định số 136/HĐBT điều chỉnh địa giới một số phường của quận. Cụ thể, giải thể các phường 9, 10, 18, tách địa bàn một số tổ dân số và nhập vào các phường lân cận. Đồng thời, sáp nhập phường 3 với phường 4 thành phường 3, hợp nhất phường 15 với phường 23 thành phường 15, nhập phường 16 vào phường 17. Kể từ đó đến nay, quận Bình Thạnh duy trì 20 phường gồm: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 5, phường 6, phường 7, phường 11, phường 12, phường 13, phường 14, phường 15, phường 17, phường 19, phường 21, phường 22, phường 24, phường 25, phường 26, phường 27 và phường 28, không có các phường 4, phường 8, phường 9, phường 10, phường 16, phường 18, phường 20 và phường 23. UBND quận Bình Thạnh được đặt tại số 6 Phan Đăng Lưu, phường 14.

Cụ thể, dân số, diện tích các phường của quận Bình Thạnh như sau:

Tên phường Diện tích (km2) Dân số (người) Phường 1 0,26 14.781 Phường 2 0,33 16.244 Phường 3 0,44 24.344 Phường 5 0,37 14.810 Phường 6 0,3 1.055 Phường 7 0,4 14.453 Phường 11 0,77 2.805 Phường 12 1,12 34.117 Phường 13 2,63 18.656 Phường 14 0,32 12.247 Phường 15 0,51 21.186 Phường 17 0,64 23.320 Phường 19 0,39 16.423 Phường 21 0,39 23.186 Phường 22 1,83 2.206 Phường 24 0,57 23.161 Phường 25 1,84 28.723 Phường 26 1,31 34.966 Phường 27 0,86 24.560 Phường 28 5,49 6.569

Ngoài quan tâm quận Bình Thạnh có bao nhiêu phường, mọi người cũng thường tìm hiểu quận Bình Thạnh gần những quận nào, khoảng cách tới các quận, huyện khác ra sao. Cụ thể:

Khoảng cách từ quận Bình Thạnh đến các quận huyện khác:

Cách Quận 1 4,8km (15 phút lái xe);

Cách Quận 2 8,8km (20 phút lái xe);

Cách Quận 3 5km (15 phút lái xe);

Cách Quận 4 7,7km (32 phút lái xe);

Cách Quận 5 9,2km (37 phút lái xe);

Cách Quận 6 12,4km (44 phút lái xe);

Cách Quận 7 10,4km (34 phút lái xe);

Cách Quận 8 19,4km (46 phút lái xe);

Cách Quận 9 16,7km (39 phút lái xe); Cách Quận 10 9,7km (31 phút lái xe);

Cách Quận 11 9,4km (37 phút lái xe);

Cách Quận 12 12km (32 phút lái xe);

Cách Quận Tân Bình 10km (25 phút lái xe);

Cách Quận Bình Tân 16,3km (47 phút lái xe);

Cách Quận Tân Phú 13km (35 phút lái xe);

Cách Quận Phú Nhuận 4,3km (13 phút lái xe);

Cách Quận Thủ Đức 7,5km (20 phút lái xe);

Cách Quận Gò Vấp 7,3km (19 phút lái xe).

Sơ Lược Giá Bất Động Sản Quận Bình Thạnh

Khi đã nắm rõ quận Bình Thạnh có bao nhiêu phường, nhiều người cũng đặc biệt quan tâm tới tình hình giá bất động sản tại quận Bình Thạnh để có phương án an cư, đầu tư thích hợp cho mình.

Nhiều năm trở lại đây, cùng với xu hướng ly tâm, Bình Thạnh cùng với khu Đông TP.HCM được nhiều chủ đầu tư bất động sản chú ý đến. Nhiều dự án bất động sản với loại hình sản phẩm đa dạng, từ nhà phố, căn hộ bình dân đến cao cấp… dần xuất hiện tại đây, mang lại nhiều lựa chọn cho người mua. Một số dự án tiêu biểu trên địa bàn quận có thể kể đến như: Sunwah Pearl, Vinhomes Central Park, Pear Plaza, Soho Riverview… Có thể nói rằng, dù nằm sát Quận 1 nhưng mặt bằng giá bất động sản lại thấp hơn đáng kể so với khu vực trung tâm trong khi vẫn thừa hưởng mọi tiện ích, dịch vụ cao cấp của khu vực trung tâm. Cùng với đó, nhiều con đường từ Bình Thạnh dẫn vào trung tâm thành phố đang được nâng cấp, giúp cho việc di chuyển thuận tiện hơn, đồng thời tạo bàn đạp cho sự phát triển của thị trường bất động sản nơi đây.

Hạ tầng hoàn thiện là bàn đạp cho sự phát triển của thị trường nhà đất Bình Thạnh.

Chính quyền khu vực cũng giải quyết nhiều điểm ngập do mưa bằng nhiều biện pháp như xây dựng hồ điều hoà, tu sửa hệ thống kênh Tân Hoá – Lò Gốm, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Đây được xem là nhân tố góp phần làm tăng giá thị trường bất động sản Bình Thạnh. Vốn là nơi tập trung nhiều công ty, trường học, bệnh viện… nên nhu cầu về bất động sản rất lớn, ở cả phân khúc mua bán và cho thuê. Trong đó, phân khúc cho thuê được coi là trọng điểm, chiếm tỷ trọng cao hơn so với các quận khác. Bình Thạnh là quận có diện tích lớn của thành phố nên giá nhà đất có sự chênh lệch lớn tuỳ theo khu vực và vị trí. Quận Bình Thạnh sở hữu một số tuyến đường có giá trị lớn như: Bạch Đằng, Xô Viết Nghệ Tĩnh – Điện Biên Phủ, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Hữu Cảnh. Ngoài ra, còn có thêm khu vực gần bến xe miền Đông và khu Bình Quới – Thanh Đa. Ở những khu vực này do có ưu thế về kinh doanh mà các bất động sản sẽ có giá trị cộng thêm, giá giao dịch thực tế tại các tuyến đường này cũng cao hơn rất nhiều so với giá do nhà nước ban hành.

Khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Điện Biên Phủ tiếp giáp Quận 1 lại kết nối thuận tiện với 2 tuyến đường lớn của thành phố và Xô Viết Nghệ Tĩnh và Điện Biên Phủ nên giá nhà đất đang ở mức rất cao. Việc tu sửa kênh Thị Nghè phần nào đẩy giá trị bất động sản khu vực này đi lên. Hiện giá bán bất động sản tại 2 tuyến đường này dao động khoảng 100-150 triệu/m2.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng nằm tiếp giáp Quận 1 nên giá nhà ở đây khá cao. Khu vực này trong những năm qua liên tục đón các dự án tầm cỡ như Vinhomes Central Park, Sài Gòn Pearl, The Manor… Hạ tầng khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng được nâng cấp không ngừng với sự hiện diện của tuyến metro số 1 nên giá nhà đất hiện dao động khoảng 100-150 triệu/m2.

Loạt chung cư cao cấp mọc lên san sát nhau trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Khu vực đường Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng gần chợ Bà Chiểu vốn là khu dân cư có tuổi đời của thành phố, dễ dàng kết nối đến Quận 1 qua tuyến đường Đinh Tiên Hoàng. Cách đó không xa, Phan Đăng Lưu cũng là một tuyến đường quan trọng của Bình Thạnh và của cả TP.HCM, giá nhà đất khu vực này dao động khoảng 120-180 triệu/m2.

Khu vực Bến xe miền Đông trước đây vốn không phải là lựa chọn để an cư bởi khu vực này luôn nhộn nhịp, đông đúc, giao thông quanh khu vực này thường xuyên xảy ra ách tắc. Thời gian gần đây, chất lượng đời sống khu vực này đã được cải thiện hơn. Trong đó, nổi bật là khu vực ven sông chân cầu Bình Triệu. Trong thời gian tới, việc di dời bến xe sẽ giúp khu vực này thu hút thêm các dự án bất động sản chất lượng hơn nữa. Giá nhà tại khu vực này dao động khoảng 60-100 triệu/m2 và sẽ có biến động.

Nhu cầu của người mua ở tập trung chủ yếu ở loại hình nhà phố có diện tích 45-70m2, dao động từ 5 tỷ với nhà phố hẻm 2m và từ 6-10 tỷ với hẻm xe hơi rộng trên 3m. Như vậy, nếu có nhu cầu mua nhà Bình Thạnh, người mua cần có kế hoạch ngân sách chặt chẽ với tài chính ít nhất từ 2-4 tỷ cùng thu nhập ổn định.

Như vậy, chúng ta đã đã có lời đáp cho câu hỏi quận Bình Thạnh có bao nhiêu phường tính đến thời điểm hiện tại. Về thị trường bất động sản Bình Thạnh, nhìn chung, giá mua bán nhà đất có xu hướng tăng ở tất cả các khu vực dù thời điểm trước, trong và sau dịch. Đây là minh chứng cho thấy rằng Bình Thạnh là một lựa chọn an cư, đầu tư đáng để cân nhắc.

