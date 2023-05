Tổng Quan Về Quận Bình Thạnh - Khu Vực Thu Hút Dân Cư Bậc Nhất TP.HCM

1. Tổng Quan Về Quận Bình Thạnh

Sự phát triển về mọi mặt của quận Bình Thạnh đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Xu hướng dòng người lựa chọn khu vực này làm nơi an cư và xây dựng sự nghiệp vì thế ngày càng nhiều, kéo theo thị trường bất động sản tại quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh luôn diễn ra sôi động.



Bình Thạnh thuộc nội thành Hồ Chí Minh và là đầu mối giao thông chủ chốt khu vực phía Nam Việt Nam

Với những ai đang có ý định mua, bán nhà đất tại Bình Thạnh thì những thông tin tổng quan về quận Bình Thạnh dưới đây sẽ giúp người mua, nhà đầu tư có được cái nhìn khách quan hơn về khu vực.

Quận Bình Thạnh Ở Đâu?

Bình Thạnh nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Trên bản đồ địa lý, quận Bình Thạnh gần quận nào? Điều này được thể hiện thông qua các địa danh tiếp giáp với Bình Thạnh như sau:

Phía Đông quận là thành phố Thủ Đức (mới được công nhận là thành phố vào cuối năm 2020) qua sông Sài Gòn.

Phía Tây Bình Thạnh giáp quận Phú Nhuận.

Phía Nam qua ranh giới kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Bình Thạnh giáp với Quận 1.

Phía Bắc tiếp giáp với 2 quận là 12 và Gò Vấp.



Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh Có Mấy Phường?

Bình Thạnh hiện nay được chia thành 20 phường bao gồm: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. UBND quận Bình Thạnh được đặt tại số 6 Phan Đăng Lưu, Phường 14.

Toàn quận có diện tích 20.78 km2 với dân số theo thống kê năm 2019 hơn 499.000 người. Hiện nay, trên địa bàn quận có đến 21 dân tộc anh em sinh sống, chiếm phần lớn là người dân tộc Kinh.



Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bình Thạnh Hồ Chí Minh đã thu hút người dân đổ về sinh sống, lập nghiệp

Kinh Tế – Xã Hội

Bên cạnh chăn nuôi và đánh cá, nông nghiệp lúa nước là ngành kinh tế chủ yếu của người dân Bình Hòa – Thạnh Mỹ Tây. Ngày nay, quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng chú trọng, đẩy mạnh xây dựng kinh tế theo hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, kinh tế nông nghiệp đẩy lùi về vị trí thứ yếu, tăng cường các hoạt động kinh tế công nghiệp và dịch vụ.

Với những lợi thế sẵn có, Bình Thạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế trọng điểm, thúc đẩy quá trình đô thị hóa nhanh chóng.

Văn Hóa

Sự phát triển kinh tế vượt bậc của quận Bình Thạnh đã thu hút dòng người từ Bắc đến Nam đổ về đây mưu sinh. Với cộng đồng người dân đến từ 21 dân tộc anh em, Bình Thạnh là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa khác nhau. Đây cũng chính là điểm mạnh của vùng đất anh hùng này và đang được chú trọng khai thác nhằm phát triển du lịch văn hóa tại địa phương.

Tuy nhiên, với nhiều thành phần dân cư từ nhiều nơi khác nhau nên tình hình an ninh trật tự luôn đặt trong tình trạng đề cao cảnh giác. Do đó mà lực lượng công an quận Bình Thạnh luôn phải tăng cường các công toát kiểm soát an ninh khu vực để đảm bảo mang lại cuộc sống yên bình cho người dân.

Hệ thống camera an ninh, giám sát cũng được đặt trên những tuyến đường chính, khu vực thường xuyên bất ổn nhằm hỗ trợ cho công an quận Bình Thạnh trong truy bắt tội phạm. Qua đã cũng có thể thấy được sự phát triển, các chính sách đầu tư trên địa bàn quận nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và nghèo.

Giao Thông Quận Bình Thạnh Thành Phố Hồ Chí Minh Có Gì Thuận Lợi?

Bình Thạnh là giao điểm giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 13 và được xem là trung tâm đầu mối giao thông trọng điểm khu vực phía Nam. Nơi đây có Bến xe Miền Đông – một trong những điểm giao thông chủ chốt cho toàn khu vực. Hơn nữa, đây còn là cửa ngõ tuyến đường sắt Bắc – Nam đi vào thành phố.

Không chỉ đường bộ mà tại toàn khu vực Bình Thạnh, hệ thống kênh rạch trên địa bàn như Thị Nghè, Cầu Bông, Vạn Thành, Thanh Đa, Hồ Tàu,… tạo điều kiện để các xuồng, ghe nhỏ đi vào quận. Nhờ đó mà hoạt động thông thương giữa quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh với các tỉnh thành khác cũng như kinh doanh buôn bán tại địa phương diễn ra sôi nổi.



Bến xe Miền Đông trên địa bàn quận là điểm giao thông chủ chốt, kết nối thành phố với khu vực trên cả nước

2. Quận Bình Thạnh Có Gì Chơi?

Nhiều người đã nghe đến tòa cao ốc The Landmark 81 cao nhất Việt Nam nhưng không phải ai cũng biết công trình này nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh. Điều đó đã phần nào cho thấy sự nhộn nhịp, hiện đại của một quận nằm giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến thời điểm hiện tại, Landmark 81 là toà nhà cao nhất Việt Nam. Trải nghiệm hết 81 lầu của tòa nhà này, bạn sẽ không khỏi bất ngờ cũng như thay đổi các cung bậc cảm xúc khác nhau.

Nếu có cơ hội, hãy thử lên lầu 79 thưởng thức cà phê và ngắm toàn Sài Gòn về đêm. Bạn sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu cái cảm giác bình yên khi được ngắm nhìn thành phố trong ánh đèn điện lung linh, huyền ảo.

Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm nhiều gợi ý hấp dẫn dưới đây về địa điểm vui chơi, ăn uống tại quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Những địa danh được liệt kệ này đảm bảo sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi quận Bình Thạnh có gì vui?

Quận Bình Thạnh Có Gì Chơi?

Hiện nay, trên địa bàn toàn quận đã hình thành các khu đô thị mới như khu đô thị Đại Phúc Riverview, Bình Thạnh City Garden, Vinhomes Central Park,… Đây là điểm mấu chốt thu hút nguồn nhân lực trên cả nước tập trung về Bình Thạnh để mưu sinh và lập nghiệp. Do đó, toàn khu vực đã có rất nhiều khu vui chơi, mua sắm,… mọc lên để thỏa mãn nhu cầu giải trí của người dân.



Không chỉ là trung tâm mua sắm lớn mà toà nhà Landmark 81 còn là nơi sống ảo với view toàn thành phố

Chợ Bà Chiểu

Chợ Bà Chiểu là địa điểm vui chơi thu hút hàng ngàn lượt khách đến với Bình Thạnh. Chợ nằm ở phường 1 với quy mô vô cùng lớn, nơi đây kinh doanh gần như tất cả các mặt hàng cần thiết, luôn nhộn nhịp và đông đúc mỗi ngày. Nếu có dịp đến Bình Thạnh, bạn có thể ghé thăm chợ để mua về những món đồ lưu niệm hay thưởng thức thế giới đồ ăn vặt tại đây.

Lăng Ông (Bà Chiểu)

Nếu bạn muốn tìm về những địa danh là khu di tích lịch sử thì chắc hẳn không thể nào bỏ qua Lăng Ông Bà Chiểu. Do vị trí nằm ở khu vực Bà Chiểu, Bình Thạnh nên người dân quen gọi địa danh này với cái tên Lăng Ông – Bà Chiểu. Đây là nơi yên nghỉ với một ngôi mộ và đền thờ của Tả Quân Lê Văn Diệt – Tống, trấn giữ Gia Định xưa và vợ Đỗ Thị Phận.

Công viên Vinhomes Central Park

Công viên Vinhomes Central Park là địa điểm hấp dẫn thu hút giới trẻ dọc bờ sông Sài Gòn. Khuôn viên rộng lớn với nền cỏ xanh và hồ nước nhân tạo mang đến một không gian mở cho các buổi sinh hoạt cần tụ tập đông người. Có thể nói, đây là địa điểm lý tưởng để gia đình, bạn bè có thể bên nhau với những buổi picnic, dã ngoại ngoài trời.

Khu Du Lịch Văn Thành

Một nơi nổi tiếng với hình thức kinh doanh nhà hàng kết hợp thiên nhiên hữu tình mà bạn nhất định phải biết tại quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh là khu du lịch Văn Thành. Nơi đây sẽ đảm bảo được thắc mắc đến quận Bình Thạnh có chơi? Ăn gì? Không chỉ là địa điểm thích hợp để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, bạn cũng có thể tìm thấy cảm giác yên bình, thư giãn hay tận hưởng tinh hoa ẩm thực đặc trưng của các vùng miền.

Khu Du Lịch Bình Quới

Nếu hỏi quận Bình Thạnh có gì đẹp thì chắc chắn phải nghĩ ngay đến khu du lịch Bình Quới. Nơi đây thường tổ chức các hoạt động vui chơi thú vị như chèo thuyền trên sông, du thuyền, câu cá,… để thu hút sự tò mò và thích thú của du khách khi đến đây.

Quận Bình Thạnh Có Gì Ăn?

Không chỉ vui chơi mà ăn uống cũng là một trong những vấn đề được mọi người quan tâm. Ở Bình Thạnh ăn gì ngon mà giá cả không quá đắt? Nếu bạn đang tìm kiếm địa điểm ăn uống tại Bình Thạnh thì đừng bỏ qua những cái tên sau:

Cháo Trắng Hàng Xanh

Cháo trắng Hàng Xanh là địa điểm nổi tiếng ở quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Món ăn dân dã với mùi lá dứa thơm lừng, kết hợp cùng các món ăn kèm đa dạng như thịt kho tiêu, hột vịt muối, cá lóc kho, dưa mắm,…. Đây là món ăn giản dị như lại rất hấp dẫn mà bất kể ai cũng có thể thưởng thức. Hơn nữa, một tô cháo có mức giá rất bình dân và phù hợp với mọi người, kể cả những người lao động thu nhập thấp.



Quán cháo trắng ở ngã tư Hàng Xanh là địa điểm ăn uống hấp dẫn khi đến Bình Thạnh

Cơm Tấm Bà Mười

Cơm tấm là một trong những món ăn nổi tiếng của người Sài Gòn. Với những người dân sinh sống tại Bình Thạnh thì quán cơm tấm Bà Mười nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở nên vô cùng quen thuộc. Với công thức chế biến riêng, đảm bảo món cơm tấm này sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên.

Xôi Gà Chợ Bà Chiểu

Chợ Bà Chiểu không chỉ là nơi vui chơi, mua sắm mà đây còn là thiên đường ẩm thực không thể bỏ qua khi đến Bình Thạnh. Nếu đã có dịp ghé lại đây thì đừng quên thử món xôi ngon nức tiếng Sài Thành. Xôi được gói cẩn thận trong lá chuối vừa là cách tiết kiệm, bảo vệ môi trường, vừa giúp giữ cho xôi có độ nóng lâu. Xôi gà ở đâu cũng có, nhưng cái vị nước sốt gia truyền nơi đây thì bạn không thể nào tìm thấy ở bất kỳ đâu.

Quán Gánh

Gánh là một trong những quán ăn được nhiều người biết đến với ẩm thực nướng. Quán Gánh nằm ở lầu 3 của tòa nhà Landmark 81, thu hút rất nhiều giới trẻ khu vực Sài Thành. Hương vị thơm ngon cùng gia vị nêm nếm vừa miệng đảm bảo sẽ không khiến bạn thất vọng.

Bún Riêu Bà Dú

Nằm ở đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, Bình Thạnh, quán bún riêu Bà Dú được nhiều người biết đến nhờ hương vị thơm ngon trọn vẹn. Phần nước lèo đậm đà cho thêm chả, cua, đậu hủ, giò heo, huyết,… mang lại cảm giác đặc biệt khiến người ăn nhớ mãi không thôi.

Phở Đa Thanh

Không chỉ là một quán ăn ngon mà phở Đa Thanh còn thu hút khách hàng bởi không gian ấm cúng, thân thiện cùng đội ngũ nhân viên, chủ quán nhiệt tình, cởi mở. Hơn nữa, giá cả nơi đây cũng vô cùng hợp lý và phù hợp với mọi đối tượng.

Bún Bò Lê Quang Định

Bún bò Lê Quang Định tuy chỉ là một quán cóc với những bàn ghế nhựa đơn sơ nhưng lại vô cùng hút khách, nhất là ban đêm. So với các hàng quán khác tại nơi chốn thành thị này thì một tô bún bò ở đây có mức giá khá rẻ, chỉ từ 20.000-35.000 đồng.

Ốc Chảo 535

Ốc chảo 535 là quán thu hút các tín đồ ăn vặt, mê ốc chốn Sài Thành. Từng chảo ốc hấp dẫn cùng đa dạng các loại khác nhau, thay đổi theo từng ngày khiến người ăn cứ muốn ghé lại đây để thỏa sức thưởng thức hết món ngon tại quán. Không chỉ vậy, hầu hết các món đều phục vụ đồng giá 30.000 đồng. Chính vì vậy mà ốc chảo 535 được xem là “quán ruột” của không ít các bạn sinh viên thành phố Hồ Chí Minh.



Chợ Bà Chiểu là khu chợ nổi tiếng ở Sài Gòn từ xưa đến nay

Ngoài những quán trên, bạn cũng đừng bỏ qua địa điểm “ngon nhức nách” như gà nướng Anh Tư, bún nước Quyên, bánh cuốn trứng Vạn Kiếp, chả đùm Xô Viết, há cảo ăn là ghiền, lẩu bún bò Mô Tê quán,… Tận hưởng hết những tinh hoa ẩm thực Việt ở nhiều địa phương khác nhau bạn sẽ cảm nhận được một cuộc sống tuyệt vời và sự may mắn khi được sinh ra vào thời buổi hòa bình và hiện đại ngày nay.

Quận Bình Thạnh Có Trường Đại Học Nào?

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có rất nhiều trường đại học danh tiếng và đạo tạo ra những nhân tài cho đất nước thuộc các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là danh sách các trường đại học tại Bình Thạnh Hồ Chí Minh:

Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh (15 đường D5, phường 25).

Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hutech (475A Điện Biên Phủ, phường 25).

Đại học Công nghệ TP HCM (31/36 Ung Văn Khiêm, phường 25).

Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (282 Điện Biên Phủ, phường 25).

Đại học Tôn Đức Thắng (98 Ngô Tất Tố, phường 19).

Đại học Điện ảnh Quốc tế Sài Gòn (15A, phường 6).

Đại học Giao thông vận tải TPHCM (2 đường D3, phường 25).

Đại học Mỹ thuật TP HCM (25 Phan Đăng Lưu, phường 3).

Đại học Quốc tế Hồng Bàng (215 Điện Biên Phủ, phường 15).

Như vậy, có thể dễ dàng nhận thấy các trường đại học tại Bình Thạnh tập trung nhiều ở phường 25. Vì vậy mà khu vực này mọc lên rất nhiều các căn hộ bình dân, nhà trọ, địa chỉ ăn uống giá rẻ,… để phù hợp với cuộc sống sinh viên và những người lao động thu nhập thấp. Không chỉ trường đại học mà trên địa bàn quận còn có các trường cao đẳng, trung cấp, cơ sở đào tạo nghề,…. nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thời buổi công nghệ hiện đại 4.0 như ngày nay.



Các giao dịch mua bán bất động sản tại Bình Thạnh luôn diễn ra sôi động

Chính vì sự phát triển không ngừng về mọi mặt mà không ít các chủ đầu tư, nhà thầu trong và ngoài nước lựa chọn mảnh đất vàng này để thực hiện các dự án. Điều này khiến cho giá nhà đất Bình Thạnh tương đối cao so với nhiều khu vực lân cận. Những tòa nhà cao tầng mọc lên cùng các dự án đổ về Bình Thạnh đã biến nơi đây trở thành một viên kim cương mà bất kể ai cũng muốn được sở hữu.

Như vậy, có thể dễ dàng hiểu được tại sao nhiều người lại chọn quận Bình Thạnh làm nơi gây dựng sự nghiệp. Nếu bạn đang có ý định đầu tư nhà đất Bình Thạnh thì Batdongsan.com.vn khuyên rằng, cần tìm hiểu kỹ lưỡng các vấn đề liên quan để tránh trường hợp lừa đảo, mất tiền oan.

