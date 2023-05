Hồ Linh Đàm – Quận Hoàng Mai

1. Sơ Lược Về Quận Hoàng Mai

Là một quận nội thành, đồng thời là cửa ngõ nối các quận nội đô với các quận ngoại thành khác nên Hoàng Mai có vị trí rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế thủ đô.

Diện Tích Và Dân Số Quận Hoàng Mai

Quận Hoàng Mai có diện tích lớn thứ 4 thành phố với 41km2, chỉ sau các quận Long Biên, Hà Đông và Bắc Từ Liêm. Dân số quận Hoàng Mai năm 2019 là 506.347 người với mật độ 10.309 người/km². Với số dân này thì hiện Hoàng Mai là quận đông dân nhất thành phố Hà Nội.

Quận Hoàng Mai Ở Đâu?

Quận Hoàng Mai có vị trí nằm ở phía Đông Nam Hà Nội, ranh giới tiếp giáp với:

Phía Đông giáp huyện Gia Lâm và quận Long Biên bởi ranh giới là sông Hồng.

Phía Tây và phía Nam giáp huyện Thanh Trì.

Phía Bắc giáp quận Hai Bà Trưng và quận Thanh Xuân.

Bản đồ quận Hoàng Mai

Quận Hoàng Mai Có Bao Nhiêu Phường?

Quận Hoàng Mai được chia làm 14 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Đại Kim, Định Công, Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Mai Động, Tân Mai, Thanh Trì, Thịnh Liệt, Trần Phú, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở.

Là một quận nội thành, Hoàng Mai có đủ những điều kiện yếu tố để phát triển, trở thành một khu vực sôi động ở thủ đô. Bên cạnh đó, an ninh khu vực hay an sinh xã hội tại đây cũng được đảm bảo để người dân chuyên tâm an cư lạc nghiệp.

Dưới đây là địa chỉ trụ sở một số cơ quan, đơn vị hành chính tiêu biểu của Quận Hoàng Mai, khi có nhu cầu liên hệ giải quyết công việc, thủ tục về hành chính, độc giả có thể lưu lại:

Uỷ ban nhân dân quận Hoàng Mai. Địa chỉ tại số 8, ngõ 6, Phố Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Điện thoại 04.3633 2594

Công an quận Hoàng Mai. Trụ sở đặt tại số 6 Bùi Huy Ích, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 02436340040

Chi cục thuế Quận Hoàng Mai. Địa chỉ: ngõ 6 Bùi Huy Bích, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Bảo hiểm xã hội Quận Hoàng Mai. Địa chỉ: số 3 ngõ 4 Phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai. Địa chỉ số 8, ngõ 6, Phố Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 02436421784.

Trung tâm y tế quận Hoàng Mai. Địa chỉ: tổ 12, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Địa chỉ đăng ký xe máy tại quận Hoàng Mai: Nộp thuế trước bạ tại nhà E, khu Đền Lừ 2, Hoàng Văn Thụ. Địa chỉ lấy biển số xe tại cổng số 2, công an quận Hoàng Mai, khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp.

Uỷ ban nhân dân quận Hoàng Mai

Kinh Tế

Trên địa bàn quận Hoàng Mai, các hoạt động phát triển kinh tế diễn ra sôi nổi từ nông nghiệp, công nghiệp cho tới dịch vụ.

– Nông Nghiệp

Chính quyền tiếp tục triển khai các chính sách khuyến khích khai thác thế mạnh đất đai vùng bãi sông Hồng theo hướng sản xuất các loại nông sản an toàn, chất lượng, có giá trị kinh tế cao. Đồng thời kết hợp mô hình nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái. Quy hoạch sản xuất nông nghiệp vùng bãi sông Hồng gồm 3 phường Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở và đầu tư xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng bãi. Điều này khiến nông nghiệp tại Hoàng Mai có cơ hội phát triển, phục vụ nhu cầu thực phẩm cho quận và các vùng nội đô.

– Công Nghiệp Và Tiểu Thủ Công Nghiệp

Giá trị sản xuất các ngành này cũng tương đối ổn định, tiêu biểu có thể kể đến các làng nghề làm bánh cuốn, làm kẹo,…

– Dịch Vụ

Ngành thương mại dịch vụ trên địa bàn quận Hoàng Mai hàng năm đều duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Việc đầu tư xây dựng và quản lý chợ trung tâm thương mại được tăng cường. Đồng thời, dự án xây dựng trung tâm thương mại Aeon Mall đang được triển khai. Dự đoán sau khi triển khai xong, Hoàng Mai sẽ có một bước phát triển mới về kinh tế.

Hệ Thống Giáo Dục Tại Quận Hoàng Mai

Trên địa bàn quận sở hữu các hệ thống trường học dày đặc đầy đủ các cấp học từ Tiểu học, THCS, THPT. Tất cả đều là những ngôi trường có danh tiếng và uy tín của thành phố Hà Nội. Giáo dục Hoàng Mai đang ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tích đáng kể góp phần phát triển và nâng tầm giáo dục thủ đô.

Hiện nay, hệ thống giáo dục tại quận Hoàng Mai đều đảm bảo được cơ sở và chất lượng giảng dạy tốt, bao gồm các trường công lập và trường tư thục quốc tế, đảm bảo phát triển kỹ năng cho học sinh. Nhằm giúp nâng cao chất lượng ngành giáo dục tại quận.

Với giáo dục mầm non, hiện Long Biên đang có những trường mầm non sau:

Trường mầm non Ngôi Nhà Tuổi Thơ, Hoàng Văn Thụ

Trường mầm non song ngữ IQ montessori, Yên Sở

Trường mầm non vương quốc Tuổi Thơ, Hoàng Liệt

Trường Mầm non quốc tế Casa montessori, Nguyễn Đức Cảnh

Trường mầm non song ngữ topkids, Linh Đàm

Trường mầm non Vườn Hồng, Kim Đồng

Trường mầm non mai vàng, Mai Động, Hoàng Mai

Trường mầm non Sơn Ca, Định Công, Hoàng Mai

Trường mầm non Tân Phú Khang, Định Công

Ở cấp tiểu học, có thể kể đến một số trường tiêu biểu như:

Hệ thống giáo dục Bill Gates, khu đô thị Bắc Linh Đàm

Trường Tiểu học Đại Kim

Trường Tiểu học Đại Từ

Trường tiểu học Giáp Bát

Trường Tiểu học Mai Động

Trường Tiểu học May academy Định Công

Trường tiểu học Thành An

Trường Tiểu học Trần Phú

Trường tiểu học Lĩnh Nam

Trường Tiểu học Vĩnh Hưng

Trường Tiểu học Yên Sở

Trường Tiểu học Định Công

Ở cấp THCS, một số trường nổi bật tại địa bàn quận như:

Trường THCS Hoàng Mai

Trường THCS Yên Sở

Trường THCS Vĩnh Hưng

THCS Trần Phú

THCS Thịnh Liệt

THCS Thanh Trì

THCS Kỳ TâN

THCS Mai Động

THCS Lĩnh Nam

THCS Hoàng Văn Thụ

THCS Giáp Bát

THCS Định công

THCS Đại kim

THCS Đền Lừ

THCS Hoàng Liệt

Ở cấp THPT có thể kể đến như:

THPT Trương Định

THPT Hoàng Văn Thụ

THPT Việt Nam – Ba Lan

THPT Hoàng Mai

THPT Phương Nam

THPT Mai Hắc Đế

THPT Nguyễn Đình Chiểu

THPT Quốc tế Thăng Long



2. Hạ Tầng Quy Hoạch Quận Hoàng Mai

Hiện tại, Hà Nội đang chủ trương đẩy mạnh quy hoạch quận Hoàng Mai với các đề án quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội cùng các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Các dự án này đã và đang được công bố, thi công khiến thị trường địa ốc phía Nam Thủ đô trở thành khu vực tâm điểm, có sức hút nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện về tương lai, hướng nơi đây thành một nơi sinh sống hiện đại với đầy đủ vật chất tiện nghi. Một nơi lý tưởng để an cư và phát triển sự nghiệp.

Hạ Tầng Quy Hoạch

Theo bản đề án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, các khu đô thị trung tâm đang được mở rộng từ nội đô về các quận phía Tây và Nam. Và ở phía Nam, Hoàng Mai nằm trọn trong địa giới khu vực nội đô mở rộng. Vì thế mà cơ sở hạ tầng cũng như đô thị luôn được quan tâm phát triển.

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại quận Hoàng Mai

Một số hạ tầng cơ sở đã và đang được triển khai trên địa bàn quận như:

Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ.

khu chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp cải tạo chỉnh trang làng xóm cũ.

Dự án khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng.



Giao Thông Quy Hoạch

Hiện tại, quy hoạch giao thông tại Hoàng Mai đang được triển khai trên rất nhiều khu vực và tuyến đường trên địa bàn, từ giao thông cấp đô thị đến liên khu vực.

– Quy Hoạch Giao Thông Đối Ngoại Quận Hoàng Mai



Đường thủy: Cải tạo và nâng cấp cảng Khuyến Lương với diện tích hơn 20 ha. Nhằm đảm bảo nâng cao năng suất xếp dỡ có thể đạt mức trên 1 triệu tấn/năm.

Đường sắt: Tuyến đường sắt Bắc – Nam trong khu vực sẽ được nâng cấp thành đường sắt quốc gia.

Đường sắt đô thị: Xây dựng tuyến số 1 và nhà ga đi nổi trên cầu cạn, tuyến số 3, số 4 và số 8.

Ga Giáp Bát sẽ trở thành ga dự phòng cho ga Hà Nội.

Đường bộ: Xây dựng đường vành đai 3, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và bến xe.



– Quy Hoạch Các Tuyến Đường Cấp Đô Thị Tại Quận Hoàng Mai



Tuyến đường Nguyễn Xiển – Nghiêm Xuân Yêm – Hoàng Liệt.

Quy hoạch và mở rộng tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Mở rộng đường Giải Phóng và Ngọc Hồi.



– Quy Hoạch Các Tuyến Đường Liên Khu Vực Tại Quận Hoàng Mai

Theo kế hoạch triển khai, các khu vực như tuyến đường Vành đai 2,5 Minh Khai, Vĩnh Tuy, tuyến đường Yên Duyên, tuyến đường Vành đai 3 ra cảng Khuyến Lương và nửa tuyến đường Trương Định sẽ được mở rộng thêm 40 m.

– Quy Hoạch Các Tuyến Đường Cấp Khu Vực Quận Hoàng Mai



Tuyến đường 2 bên sông Tô Lịch sẽ được mở rộng lên từ 11,5m đến 17,5m.

Tuyến đường 2 bên sông Lừ sẽ có sự thay đổi một bên rộng B = 11,5m đến 30m.

Quy hoạch thành các đường chính trong khu vực như tuyến đường giữa khu tái định cư X2B và khu chức năng đô thị phía Nam đường vành đai 3.



– Quy Hoạch Các Tuyến Đường Cấp Nội Bộ Quận Hoàng Mai

Đối với các tuyến đường cấp nội bộ sẽ tiến hành quy hoạch các tuyến như:

Định Công.

Ngõ 18 Định Công Thượng.

Ngõ 420 Kim Giang,…

Bản đồ quy hoạch giao thông quận Hoàng Mai

Các dự án đường sắt đi qua địa bàn quận đang được đầu tư xây dựng, tiêu biểu như:

Tuyến số 3 đoạn Ga Hà Nội – Hoàng Mai (một phần của tuyến Trôi – Nhổn – Hoàng Mai).

Tuyến số 1(Ngọc Hồi – Yên Viên).



Một Số Khu Đô Thị, Chung Cư Tại Quận Hoàng Mai

Là quận có tốc độ đô thị hóa và xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển trong số các quận huyện mới của thủ đô, vậy nên các khu đô thị và chung cư ở Hoàng Mai cũng rất hiện đại, an ninh đảm bảo cũng như đầy đủ các dịch vụ tiện ích, có thể kể đến như:

Khu đô thị Linh Đàm

Khu đô thị Định Công

KĐT Đại Kim

KĐT Đền Lừ I – II

Khu chung cư Kim Văn – Kim Lũ

Khu đô thị mới Gamuda City

Hateco Yên Sở

Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp

The Manor Central Park,…

Khu đô thị Linh Đàm nhìn trên cao

3. Một Số Địa Điểm Vui Chơi Tại Hoàng Mai

Sở hữu diện tích rộng cùng dân cư đông đúc nên Hoàng Mai có rất nhiều địa điểm vui chơi, giải trí đầy hứa hẹn, thu hút du khách từ mọi lứa tuổi. Từ du lịch sinh thái, tâm linh đến ẩm thực đều vô cùng đa dạng và hấp dẫn.

Công Viên Yên Sở

Nhắc đến công viên lớn nhất Hà Nội hiện nay không thể không kể tới công viên Yên Sở. Nằm tại quận Hoàng Mai và cách trung tâm thành phố gần 10km, đây là một điểm đến lý tưởng vào dịp cuối tuần cho các hộ gia đình hay với những bạn trẻ. Với tổng diện tích 323ha và nằm trong tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn 5 sao Gamuda Gardens, vậy nên, đến với công viên Yên Sở, bạn không chỉ được hòa mình với thiên nhiên mà còn có thể trải nghiệm nhiều dịch vụ giải trí thú vị như: Nhà triển lãm nghệ thuật, nhà thuyền, rạp hát ngoài trời, vườn mê cung, làng văn hóa và rất nhiều những cảnh quan khác.

Công viên Yên Sở lợp bóng cây xanh

Bên cạnh đó, quang cảnh thoáng mát, xanh sạch đẹp nằm gần với tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ và đường Vành đai 3 nên đây thường xuyên là địa điểm được tổ chức các sự kiện lớn hàng năm đặc biệt là lễ hội ánh sáng vào dịp trung thu, thu hút được rất nhiều du khách đến tham quan.

Hồ Linh Đàm

Đây là một địa điểm ưa thích cho những bạn trẻ thích “chill” và “chụp ảnh”. Là một hồ bao quanh bán đảo Linh Đàm có diện tích rộng khoảng 70 ha, là nơi thoáng đãng, mát mẻ. Rất thích hợp tổ chức những chuyến đi picnic nhỏ với hội bạn thân hoặc gia đình vào dịp cuối tuần. Không mất quá nhiều thời gian di chuyển, nhưng lại có một khoảng thời gian ý nghĩa.

Hồ Linh Đàm – địa điểm dành cho những ai muốn tận hưởng không khí thoáng mát

Chùa Nga My

Về du lịch tâm linh, bạn có thể ghé thăm chùa Nga My, một ngôi chùa nằm trong con đường nhỏ trên rẻo đất làng Hoàng Mai, huyện Thanh Đàm phía Nam Kinh thành Thăng Long xưa (nay là đường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Chùa Nga My cổ kính với hơn 1000 năm tuổi

Du khách thập phương đến chùa Nga My còn được chiêm ngưỡng những bức tượng phật ở đây. Trong số các pho tượng phật ở chùa, nổi bật nhất là pho tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay và phần bệ đài sen. Đây là pho tượng có niên đại thế kỷ 17, được các nhà mỹ thuật đánh giá cao về giá trị nghệ thuật tạo tác.

Bảo Tàng Tiền Tệ Việt Nam

Bảo tàng tiền tệ Việt Nam có địa chỉ tại 298 P. Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là địa điểm không thể bỏ qua cho các bạn muốn tìm hiểu về hệ thống tiền tệ ở Việt Nam qua các thời kỳ từ Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Mạc, Hồ, Tây Sơn, Nguyễn… Là nơi lưu giữ các đồng tiền cổ có giá trị từ hàng nghìn năm trước, Bảo tàng tiền tệ Việt Nam chính là điểm đến cho những ai muốn đắm mình vào thế giới tiền cổ, và hiểu hơn về các giá trị về mặt đời sống xã hội qua từng thời kỳ.

Bảo tàng tiền tệ – nơi lưu giữ những giá trị của đất nước

Ẩm Thực Quận Hoàng Mai

Một số quán ăn nổi tiếng tại quận Hoàng Mai mà các bạn có thể tìm đến và thưởng thức như:

Mường Hoa Quán Linh Đàm số 9 TT3C, Khu Đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt. Với các món ăn như thịt trâu gác bếp, thịt lợn rừng gác bếp, các món ăn về thịt gà sạch, các đồ ăn được chế biến từ Lợn Mán nên quán mang trong mình một hương vị rất Tây Bắc.

Quán Nhà hàng Khói Bếp 2 số 11 TD3D Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt với các món ăn như gà chiên mắm, lẩu cua đồng, rau mầm tóp mỡ, gỏi xoài cá trê, sườn nướng que, cá trê đồng nướng mắm gừng, cá suối chiên, lẩu gà rượu nếp, bún hến chấm gạch cua, baba được om cùng rượu vang, lợn mán cùng rất nhiều món ngon hấp dẫn khác.

Nhà hàng Tengcho BBQ địa chỉ tại HH3C KĐT Linh Đàm, sảnh T1, phường Hoàng Liệt với hơn 100 món nướng, lẩu và các món truyền thống thơm ngon. Đến đây, thực khách sẽ được thưởng thức một bữa tiệc buffet trọn vẹn mang đúng phong cách vị Hàn Quốc với rất nhiều món nướng phong phú. Một địa điểm không thể bỏ qua nếu bạn là một người thích đồ ăn Hàn.

Và một số địa điểm khác như nhà hàng Nam Sơn số 809 Giải Phóng, với nguyên liệu hải sản phong phú đến các món sashimi tươi ngon, hay quán Bò ngon 555 Đền Lừ nằm tại khu chung cư A4 Đền Lừ 2, tầng 1 phường Tân Mai.

Ngoài ra, các địa chỉ ăn vặt cũng vô cùng hấp dẫn như: Bánh Đúc nóng Thanh Tùng số 112 Trương Định, Tào Phớ đường Đại Từ, Nướng mẹt số 195 Lĩnh Nam, Ốc Ngao Xào phố Mai Động.

4. Tiềm Năng Bất Động Sản Tại Hoàng Mai

Với hàng loạt quy hoạch đắt giá, các dự án bất động sản tại quận Hoàng Mai, đặc biệt là các dự án tọa lạc tại vị trí trung tâm đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và khách hàng, nhờ hưởng lợi từ hạ tầng “tỷ đô”.

Nhiều dự án quy mô đang được triển khai tại Hoàng Mai

Cùng với đề án quy hoạch của thành phố, hiện quận Hoàng Mai có rất nhiều điều kiện để phát triển. Trước hết, về mặt quy hoạch vùng ven sông Hồng, với lợi thế sở hữu khoảng gần 1000ha, quận Hoàng Mai sẽ được hưởng lợi khi vùng đất ven sông Hồng gia tăng mạnh mẽ.

Không những vậy, nhờ sự quy hoạch về đô thị cũng như hệ thống giao thông từ mở rộng đến sửa chữa hoàn thiện khang trang hơn, dự đoán các dự án bất động sản sẽ có chiều hướng gia tăng và trở nên có giá trị. Bên cạnh đó, tuyến đường sắt đô thị cùng với việc nâng cấp tuyến đường bộ khiến giá trị bất động sản tại Hoàng Mai trở nên thu hút hơn.

Hiện nay, giá nhà đất quận Hoàng Mai có sự chênh lệch và biến động nhẹ giữa các vùng. Với khu vực nhà mặt phố Hoàng Mai, giá dao động từ 70-220 triệu/m2, giá căn hộ tại hoàng Mai cũng có mức chênh lệch lớn giữa các dự án nhà ở xã hội và dự án chung cư cao cấp, khoảng từ 14-59 triệu/m2. Với các ngôi nhà trong hẻm hoặc ngõ, giá từ 20 triệu/m2. Còn giá đất cao nhất rơi vào khoảng hơn 300 triệu/m2.

Hạ tầng giao thông đang ngày càng phát triển

Với những điểm mới trong việc quy hoạch hạ tầng và giao thông, quận Hoàng Mai đang từng bước phát triển về mọi mặt, và là một vùng sáng của thủ đô trong việc thúc đẩy kinh tế. Cùng với chủ trương quy hoạch mới, tin chắc rằng trong tương lai, đây sẽ là một mảnh đất lý tưởng cho các nhà đầu tư bất động sản thỏa sức khám phá.

Trên đây là những thông tin giới thiệu tổng quan về quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cùng những đánh giá, nhận định về tiềm năng phát triển của bất động sản khu vực này. Cùng theo dõi các bài viết tiếp theo trên Batdongsan.com.vn để tìm hiểu chi tiết về khu vực bạn đang quan tâm nhé!

