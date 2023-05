Thông tin tổng quan về quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Quận Nam Từ Liêm nhìn từ trên cao

1. Sơ lược về quận Nam Từ Liêm



Quận Nam Từ Liêm ở đâu?

Nam Từ Liêm là một quận nội thành nằm ở phía Tây trung tâm thành phố Hà Nội. Được tách từ huyện Từ Liêm cũ vào năm 2013. Quận có diện tích 3.227,36 ha (32,27 km²) với dân số năm 2020 là 269.076 người. Mật độ dân số đạt 8.364 người/km².

Bản đồ hành chính quận Nam Từ Liêm tỷ lệ 1:500

Nằm ở phía Tây Hà Nội, Nam Từ Liêm có vị trí địa lý:

Phía Đông giáp quận Cầu Giấy và quận Thanh Xuân

Phía Tây giáp huyện Hoài Đức

Phía Nam giáp quận Hà Đông

Phía Bắc giáp quận Bắc Từ Liêm.

Với định hướng phát triển thành một đô thị hiện đại, văn minh, Nam Từ Liêm cũng là một cửa ngõ quan trọng trong việc giao thương với các quận nội đô và huyện ngoại thành. Ở vị trí thuận lợi như hiện tại, các hoạt động bất động sản sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

Quận Nam Từ Liêm có bao nhiêu phường?

Quận Nam Từ Liêm được chia thành 10 đơn vị hành chính, gồm 10 phường: Cầu Diễn, Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Tây Mỗ, Phương Canh, Trung Văn, Xuân Phương.

Hành chính xã hội tại quận Nam Từ Liêm

Là một quận nội thành, Nam Từ Liêm đang trên đà phát triển, trở thành một khu vực sôi động ở thủ đô. Bên cạnh đó, an ninh khu vực hay an sinh xã hội tại Nam Từ Liêm cũng được đảm bảo để người dân có cuộc sống tốt nhất, chuyên tâm an cư lạc nghiệp.

Dưới đây là địa chỉ trụ sở một số cơ quan, đơn vị hành chính tiêu biểu của Quận Nam Từ Liêm, khi có nhu cầu liên hệ giải quyết công việc, thủ tục về hành chính, độc giả có thể lưu lại:

Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm, địa chỉ 125 đường Hồ Tùng Mậu, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Công an quận Nam Từ Liêm, địa chỉ ngõ 25 phố Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm, địa chỉ số 4 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Từ Liêm Hà Nội.

Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm, địa chỉ 12 phố Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Từ Liêm Hà Nội.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, địa chỉ ngõ 199 đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Từ Liêm Hà Nội.

Trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm, địa chỉ Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Địa chỉ đăng ký xe máy tại quận Nam Từ Liêm: Địa chỉ nộp thuế trước bạ số 1 Nguyễn Cơ Thạch. Địa chỉ lấy biển số xe: CA phường phú Đô.



2. Hạ tầng và giao thông quy hoạch tại quận Nam Từ Liêm

Hiện tại, Hà Nội đang chủ trương đẩy mạnh Nam Từ Liêm thành một khu trung tâm “lõi”, là trung tâm thương mại, hành chính, dịch vụ của thủ đô Hà Nội. Với tốc độ đô thị hóa nhanh và mạnh mẽ, thị trường bất động sản tại Nam Từ Liêm như một mảnh đất màu mỡ mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng muốn khai phá.

Hạ tầng quy hoạch

Theo quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050, quận Nam Từ Liêm sẽ trở thành khu vực cốt cán của thủ đô. Để quy hoạch đô thị quận Nam Từ Liêm, thành phố đã phát triển dựa trên bản quy hoạch chung về phát triển đô thị kiểu mẫu: xanh, văn minh và hiện đại. Nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về vật chất, tinh thần cũng như sự hiện đại cho người dân muốn chọn quận làm nơi an cư lạc nghiệp.

Bản đồ quy hoạch quận Nam Từ Liêm

Hiện nay đã có nhiều công trình và dự án đã và đang sắp triển khai thuộc quy hoạch của quận như:

Khu hội chợ triển lãm.

Thể thao Quốc gia.

Trung tâm Thể dục.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Dự án thành phố Công Nghệ Xanh

Dự án khu chức năng đô thị TP xanh – Vinhomes Gardenia

Dựa theo tầm nhìn quy hoạch đến năm 2030, các khu vực quy hoạch tại Nam Từ Liêm trải từ các trụ sở chính trị tới văn hóa, kinh tế. Nổi bật trong đó là các khu vực quan trọng sẽ được quy hoạch trong thời gian tới:

– Khu đất phía sau sân vận động Quốc gia Mỹ Đình: Là một khu đất trống có diện tích khoảng 30ha, hiện nay đang là mặt nước, ao hồ. Sau khi đề án quy hoạch được triển khai, dự kiến đây sẽ là hồ nước lớn nhất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

– Khu đất đối diện trụ sở Bộ Ngoại giao: Sở hữu diện tích rộng hơn 14 ha, khu đất này được quy hoạch để triển khai thành công viên với với hồ nước rộng gần 3 ha.

– Khu đất đầu đường Lê Quang Đạo kéo dài: Có tổng diện tích hồ nước ở giữa khoảng 16 ha, gồm 2 lô liền kề, một bên dành cho dự án riêng, bên còn lại được quy hoạch thành khu đô thị phía Nam đại lộ Thăng Long.

– Khu đất phía trước trụ sở mới của Viettel: Với diện tích lên đến 32 ha, tọa lạc sát đường vành đai 3, tại địa bàn giáp ranh giữa quận Nam Từ Liêm và một phần của Cầu Giấy. Đây sẽ là nơi quy hoạch cho dự án công viên CV1.

Giao Thông quy hoạch

Giao thông trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cơ bản thuận lợi, nhưng sắp tới sẽ có 4 tuyến đường quan trọng được mở theo quy hoạch bài bản của phường Phương Canh, gồm có:

– Đường nối quận Nam Từ Liêm với huyện Hoài Đức: Tuyến đường này thực chất là tuyến đường giao giữa Trịnh Văn Bô và đường 70, kéo dài đến trục chính của Khu đô thị Vân Canh. Với chiều dài khoảng 500m, đoạn đường đã được khởi công từ tháng 4/2020 và dự kiến hoàn thành trong vòng 300 ngày.

– Trục đường nối Hồ Tây – Ba Vì: có chiều dài khoảng 400m, điểm đầu của trục đường là nút giao với đường 70 đoạn nghĩa trang Nguyễn Xá và kết thúc tại khu vực nghĩa trang Tu Hoàng

– Đường từ lối vào KĐT Vân Canh qua chung cư Athena Complex: theo bản đồ quy hoạch quận Nam Từ Liêm, tuyến đường này sẽ đi ngang qua chung cư Athena Complex nối nối đường ở mục 1 với đường 422

– Đường từ QL32 vào Khu đô thị Xuân Phương: có chiều dài khoảng 640m, đây là tuyến đường kết nối đường CN8 và đường Xuân Phương

Bản đồ tổng hợp các dự án giao thông quận Nam Từ Liêm

Định hướng quy hoạch thành khu trung tâm mới của thủ đô

Dựa theo định hướng quy hoạch chung của Thành phố, Nam Từ Liêm là trung tâm mới của Hà Nội bao gồm các chức năng như: dịch vụ, thương mại, tài chính, văn hóa, giải trí, du lịch, thể dục thể thao cấp quốc gia. Kèm theo đó là sự phát triển về nhà ở, hạ tầng, xác định quận sẽ trở thành một “cây nam châm” thu hút về đầu tư, dịch vụ, thương mại, văn hóa và đặc biệt là bất động sản.

Hiện nay đã có rất nhiều dự án tầm cỡ quốc gia và thành phố đang triển khai xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Những dự án này sẽ hình thành một hiện diện mạo mới của quận, giúp thu hút thêm nhiều vốn đầu tư và góp phần phát triển kinh tế.

Một số dự án nổi bật có thể kể đến như:

– Đường đua công thức 1

– Dự án xây dựng không gian hành chính thương mại

+ Dự án trục văn phòng thương mại dịch vụ Phạm Hùng

+ Trục hành chính thương mại dịch vụ Mễ Trì

+ Phố đi bộ, ẩm thực đêm Lê Quang Đạo – Phú Đô (kết hợp với làng nghề truyền thống bún Phú Đô và cốm Mễ Trì)

+ Quảng trường Thanh niên Mỹ Đình

+ Trung tâm VHTT Nam Từ Liêm

– Dự án công viên cây xanh

+ Công viên văn hóa Trung Văn

+ Công viên sinh thái Nhân Mỹ

+ Công viên văn hóa thể thao

+ Công viên hồ Điều Hòa CV1

+ Công viên văn hóa lễ hội Thị Cấm

+ Công viên trồng cây đặc sản địa phương cam canh-bưởi diễn

– Các công trình hiện đại như siêu thị, TTTM lớn

– Các dự án khu đô thị mới

+ Vinhome Tây Mỗ Đại Mỗ

+ Dự án khu đô thị Nam đại lộ Thăng Long

+ Dự án khu thành phố công nghệ xanh

Hệ thống giáo dục tại quận Nam Từ Liêm

Hiện nay, hệ thống giáo dục tại quận Nam Từ Liêm đều đảm bảo được cơ sở và chất lượng giảng dạy tốt, bao gồm các trường công lập và trường tư thục quốc tế, đảm bảo phát triển kỹ năng cho học sinh, nâng cao chất lượng ngành giáo dục tại quận.

Với giáo dục mầm non, hiện Nam Từ Liêm đang có những trường mầm non sau:

Trường Mầm non Sắc Màu Tuổi Thơ

Trường mầm non Nụ Cười Trẻ Thơ

Trường mầm non song ngữ Red Bean

Trường mầm non Thiên Thần Nhỏ

Trường mầm non song ngữ BeeHome

Trường Mầm non Làng hạnh phúc

Trường mầm non song ngữ Sunflower

Ở cấp tiểu học, có thể kể đến một số trường tiêu biểu như:

Tiểu học Nam Từ Liêm: KĐT mới Xuân Phương, P. Xuân Phương

Tiểu học Cầu Diễn: 1 Nguyễn Đổng Chi, Quận Nam, Cầu Diễn

Tiểu học Đại Mỗ: 19, Hữu Hưng, P. Đại Mỗ

Tiểu học Tây Mỗ: Thôn Miêu Nha, Phường Tây Mỗ

Tiểu học Phú Đô: Thôn Phú Đô, Mễ Trì, Phường Phú Đô

Tiểu học Mễ Trì: Ngõ 2, Đồng Me, P. Mễ Trì

Tiểu học Mỹ Đình 1: Tổ dân phố số 3, Phường Mỹ Đình 1

Tiểu học Mỹ Đình 2: Phú Mỹ, Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2

Tiểu học Nguyễn Quý Đức: Tổ dân phố số 2 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ

Tiểu học Lý Nam Đế: Tổ dân phố số 4 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ

Tiểu học Trung Văn: Trung Văn, P. Trung Văn

Tiểu học Phương Canh: 195, Phương Canh, P. Xuân Phương

Tiểu học Đoàn Thị Điểm- Hà Nội · Phố Trần Văn Cẩn, Mỹ Đình 2

Tiểu học Xuân Phương: Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Tiểu học Liên cấp Phenikaa School: 8 P.Tu Hoàng, Xuân Phương

Trường Liên cấp Việt Úc Hà Nội: P. Lưu Hữu Phước, KĐT Mỹ Đình I

Ở cấp THCS, một số trường nổi bật tại địa bàn quận như:

THCS Trung Văn: Đường Trung Văn, phường Trung Văn

THCS Tây Mỗ: Phố Cầu Cốc, Phường Quận Nam, Tây Mỗ

THCS Đại Mỗ: Số 1, Tổ dân phố Ngọc Trục, Phường Đại Mỗ

THCS Phương Canh: 392 Phương Canh, Phường Phương Canh

THCS Phú Đô: Đường Lê Quang Đạo

THCS Nam Từ Liêm: Khu đô thị mới Xuân Phương – Phường Xuân Phương

THCS Mỹ Đình 1: Tổ dân phố số 3, phường Mỹ Đình 1

THCS Mỹ Đình 2: Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2

THCS Mễ Trì: Phường Mễ Trì

THCS Lý Nam Đế: Tổ dân phố 4 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ

THCS Trần Quốc Tuấn: Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2

Ở cấp THPT có thể kể đến như:

Trường THPT Xuân Phương: Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Trường THPT Marie Curie: Phố Trần Văn Lai, KĐT Mỹ Đình – Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1

Trường THPT Đại Mỗ: Ngõ 8 đường Quang Tiến – Đại Mỗ

Trường THPT Mỹ Đình: Đường Mỹ Đình – phường Mỹ Đình 1

Trường THPT M.V.Lômônôxốp: Phố Trần Văn Cẩn – KĐT Mỹ Đình 2

Trường THPT Trần Thánh Tông: Đường Trung Văn, Phường Trung Văn

Trường THPT Trung Văn: Đường Tố Hữu, Trung Văn.

THPT Trần Quốc Tuấn: Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2.

Và một số trường Đại học nằm trên địa bàn quận như:

Đại học Hòa Bình

Trường Đại học Việt – Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Công nghệ Đông Á

Học viện Dân tộc

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao



3. Một số địa điểm vui chơi tại quận Nam Từ Liêm

Với tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh trong những năm gần đây, quận Nam Từ Liêm ngày càng khẳng định vị thế là khu vực lõi về hành chính, dịch vụ, thương mại của Hà Nội trong tương lai. Về du lịch, quận luôn hướng tới hình ảnh du lịch năng động, hiện đại nhằm thu hút khách du lịch mỗi khi về thăm thủ đô.

Bảo tàng Hà Nội

Với những người có niềm đam mê với đồ cổ hay những nơi như bảo tàng thì chắc chắn không thể bỏ qua một điểm đến hấp dẫn tại Nam Từ Liêm, đó chính là Bảo tàng Hà Nội. Có thể nói, Bảo tàng Hà Nội là nơi trưng bày quá khứ và hiện tại của thủ đô với hàng ngàn hiện vật liên quan.

Bảo tàng Hà Nội

Đây là bảo tàng lớn nhất và hiện đại nhất trong cả nước. Với thiết kế độc đáo, ấn tượng, bảo tàng có các mô hình thu nhỏ của Hà Nội ở nhiều thời đại như: khu vực tiến Thăng Long, Phùng Nguyễn, bản đồ Cổ Loa, Văn Hóa Đông Sơn,… Ngoài ra một số lượng cổ vật lớn được sưu tầm từ các nơi trên cả nước cũng đang được trưng bày trong bảo tàng này. Đây không chỉ là nơi lưu giữ những hình ảnh về Hà Nội mà còn là nơi để người dân hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam.

Làng cổ Tây Mỗ

Là một điểm đến không thể bỏ qua tại Hà Nội, nhà cổ Tây Mỗ có kiến trúc 3 đến 5 gian kề nhau. Ở trước là một khoảng sân to rộng được lót gạch và có khuôn viên hai bên men theo lối nhỏ từ cổng vào nhà. Những ngôi nhà cổ ở đây đã có tuổi đời gắn liền với sự phát triển của Hà Nội.

Làng Tây Mỗ – Nam Từ Liêm

Đây không chỉ là điểm đến cuối tuần hoàn hảo cho những người muốn tạm rời khỏi trung tâm thành phố ồn ào xô bồ mà còn là nơi dành cho những trái tim khao khát được đắm mình vào không gian sinh hoạt của cha ông ta thời kỳ trước. Tìm hiểu về văn hóa ngày xưa cũng như được sống trong một vùng quê yên bình.

Làng Hoa Tây Tựu

Nằm cách trung tâm thủ đô khoảng 15km, trong địa phận quận Từ Liêm. Ghé thăm làng hoa Tây Tựu, bạn sẽ được chiêm ngưỡng xứ sở muôn hoa với hàng chục loại hoa nhiều màu sắc và kích thước đa dạng, phong phú. Đây cũng là một địa điểm dành cho những người yêu hoa đến và thưởng thức thức khung cảnh nên thơ, lãng mạn.

Làng hoa Tây Tựu được nhận danh hiệu làng nghề truyền thống

Chùa Chèm

Về du lịch tâm linh ở Nam Từ Liêm không thể không kể đến đến chùa Chèm. Dù được xây dựng khá là lâu nhưng chùa Chèm hiện nay là một ngôi chùa còn khá nguyên vẹn theo bố cục và cấu trúc của thời xưa. Các công trình kiến trúc trong chùa được bố trí hài hòa trong khuôn viên khép kín, nằm dưới những tán cây cổ thụ. Đây sẽ là một điểm đến lý tưởng để tìm về chốn thanh tịnh ngày lễ, Tết.

Chùa Chèm cổ kính

Làng cốm Mễ Trì

Nếu ghé Nam Từ Liêm, bạn chắc chắn không thể bỏ qua nơi tạo ra hương vị gây thương nhớ tại Hà Nội vào những chiều thu, đó là làng Cốm Mễ Trì. Nghề làm Cốm ở Mễ Trì hiện nay đã có chiều dài hơn một thế kỷ, không chỉ nổi tiếng trong làng mà Cốm Mễ trì còn được đưa vào di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đưa hương thơm của Cốm nổi tiếng khắp mọi miền Tổ Quốc.

Cốm xanh rờn tại làng cốm Mễ Trì, hương vị mỗi độ thu về

Những khu vui chơi, ăn uống tại Nam từ liêm

Là địa điểm nội thành nên Nam Từ Liêm thường phát triển các loại hình dịch vụ về vui chơi giải trí. Dưới đây là một số địa điểm bạn có thể ghé qua khi đến quận Nam Từ Liêm.

Rạp chiếu phim Beta Cineplex Mễ Trì

Một địa điểm thú vị dành cho các cặp đôi đó là khu rạp chiếu phim Beta cineplex tọa lạc tại Mễ Trì. Đây chắc chắn sẽ là một địa điểm hẹn hò lý tưởng nếu bạn muốn hâm nóng cho tình yêu của mình.

Trung tâm thương mại The Garden Shopping Center

Nằm tại khu vực Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trung tâm thương mại The Garden Shopping Center có tổng diện tích là 27000m2. Cùng với kiến trúc Pháp sang trọng, về thăm nơi đây, bạn không chỉ được bước vào một thế giới mua sắm mà còn được thưởng thức ẩm thực và các hoạt động giải trí thú vị. Đây cũng là địa điểm lý tưởng của các bạn trẻ và các hộ gia đình muốn dành ngày cuối tuần bên nhau.

Trung tâm thương mại The Garden Mễ Trì

Vincom Mega Mall Smart City

Nằm trong khu đô thị Vinhomes Smart City tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, kế bên vườn Nhật lớn nhất Việt Nam, Vincom Mega Mall Smart City vừa được ra mắt vào ngày 28/04/2022. Trung tâm thương mại có quy mô lên tới 68.000m2 với sự góp mặt của các thương hiệu lớn trong nước và thế giới. Các gian hàng cũng rất đa dạng từ mua sắm, ăn uống, trò chơi giải trí đến check-in,… Đây chắc chắn sẽ là một điểm đến lý tưởng để xả stress sau một tuần làm việc căng thẳng.

Vincom Mega Mall Smart City

Ẩm thực quận Nam Từ Liêm



Seoul Garden

Thành lập năm 1983, đến nay chuỗi thương hiệu buffet lẩu nướng này vẫn không ngừng phát triển và trở thành điểm đến “ruột” của rất nhiều khách hàng. Với thực đơn lên tới hơn 200 món ăn được chế biến bởi đầu bếp người Hàn, bạn có thể thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc với nhiều món hấp dẫn ngay trong lòng Hà Nội.

Địa chỉ: TTTM The Garden, Tầng G, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Quán Buk Buk

Lại thêm một quán ăn Hàn Quốc nổi tiếng nữa tại Hà Nội. Lấy cảm hứng từ tiếng trống Buk- một loại nhạc cụ truyền thống tại Hàn Quốc, nhà hàng đã ra đời nhằm quảng bá văn hóa hàn cũng như như đem đến cho khách hàng những thực đơn chất lượng nhất, trong đó có thể kể đến những món như lẩu, nướng, buffet tại đây.

Đồ ăn chủ yếu là thịt và hải sản. Rất phù hợp với những buổi họp mặt hoặc đơn giản chỉ là muốn ngồi trong một không gian mang đậm màu sắc Hàn Quốc

Địa chỉ: Buk Buk, Tầng 1, tòa nhà CT2A B đường Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhà hàng Fenghuang

Nếu bạn là một người có niềm đam mê với các món ăn Trung Quốc thì không thể bỏ qua nhà hàng Fenghuang. Là nhà hàng nổi tiếng với Dimsum và lẩu Trung Hoa, có cả buffet cho các bạn thoải mái lựa chọn.

Với một không gian đậm chất Trung Hoa, đây không chỉ là nơi thích hợp cho các bạn trẻ mà còn dành cho những người muốn trải nghiệm văn hóa Trung Quốc ngay tại Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Sun Square, 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhà hàng Adobi Buffet

Là một nhà hàng nổi tiếng với nguồn hải sản tươi đến từ những vùng biển nổi tiếng tại Việt Nam. Bạn sẽ được cảm nhận hương vị biển ngay tại Hà Nội. Đây là điểm đến thường xuyên và lý tưởng của nhiều nhân viên văn phòng và các hộ gia đình sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Golden Field số 24 nguyễn cơ thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lẩu nấm Hoàng Gia

Đây là một quán ăn dành cho những tín đồ mê lẩu. Nhà hàng lẩu nấm Hoàng Gia là nơi bạn có thể thưởng thức những món lẩu thơm ngon đậm đà được ninh tới 12 tiếng đồng hồ cùng với thảo dược thiên nhiên. Và đặc biệt bạn sẽ được thưởng thức một bữa tiệc nấm đúng nghĩa cùng các loại nấm quen thuộc như nấm hương tươi, nấm Thủy Tiên, nấm kim châm nấm đùi gà cùng các loại thịt ăn kèm cực đã mắt.

Địa chỉ: T5 – KĐT SÔNG ĐÀ Sudico, Phố Trần Văn Lai, Mỹ Đình (30 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Nhà số 03, liền kề TT01, Khu đô thị MON CITY, Mỹ Đình 2 (Ngõ 6 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

4. Tiềm năng BĐS tại quận Nam Từ Liêm

Với định hướng phát triển thành một đô thị hiện đại, với nhiều dự án đầu tư khủng cùng với việc nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng, quận Nam Từ Liêm hiện tại đang là điểm đến hứa hẹn với rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Những tuyến đường trọng yếu dần được mở rộng. Cùng với việc triển khai xây dựng thêm đường bộ trên cao để tạo sự liên kết khu vực phía Nam với trung tâm và các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh. Bên cạnh đó còn là nơi sở hữu nhiều công trình kiến trúc quan trọng. Nam Từ Liêm là một vị trí lý tưởng đối với những ai muốn tìm một nơi an cư, lạc nghiệp và ưu thích cuộc sống tiện nghi.

Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà

Với hệ thống trường học đa dạng các cấp, cùng với không gian xanh thoáng. Các trung tâm thương mại, siêu thị đầy đủ tiện nghi. Hơn nữa hạ tầng đô thị và giao thông tại Nam Từ Liêm cũng được hoàn thiện, vậy nên những dự án bất động sản tại đây luôn là một chủ đề hot với các nhà đầu tư muốn tìm kiếm một mảnh đất sinh lời, và cũng là sự lựa chọn lý tưởng của rất nhiều khách hàng đầu tư.

Hiện tại, giá đất tại khu vực quận Nam Từ Liêm có sự chênh lệch và biến động nhẹ giữa các vùng. Với khu vực nhà mặt phố, giá trung bình có thể dao động trong khoảng 174 triệu/m2, giá căn hộ rơi vào khoảng 35,9 triệu/m2. Với các ngôi nhà trong hẻm hoặc ngõ, giá trung bình là 105 triệu/m2 và giá đất hiện nay vào khoảng 65,7 triệu/m2. Trong đó, giá đất cao nhất nằm tại khu vực Trần Bình, phường Mỹ Đình 2 với con số lên tới 294 triệu/m2.

Với định hướng phát triển trở thành khu vực trung tâm “lõi” và sôi động tại Hà Nội, quận Nam Từ Liêm dù là một quận non trẻ nhưng vẫn đang cố gắng hoàn thiện để trở thành một điểm sáng với các nhà đầu tư bất động sản.

Tòa nhà Keangnam Landmark 72

Một số dự án bất động sản nổi bật tại quận Nam Từ Liêm



Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì

Khu đô thị Mỹ Đình I

Khu đô thị Mỹ Đình II

Khu đô thị Cầu Diễn

Khu đô thị Đại Mỗ

Khu đô thị Tây Mỗ

Khu đô thị Phùng Khoang

Khu đô thị Trung Văn

Khu đô thị Mễ Trì Thượng

Khu đô thị Mễ Trì Hạ

Khu đô thị Xuân Phương Vigracera

Khu đô thị Xuân Phương Residence

Khu đô thị Foresa Xuân Phương Tasco

Khu đô thị Vinhomes Gardenia

Khu đô thị FLC Premier Park Đại Mỗ

Khu đô thị Louis City Đại Mỗ

Khu đô thị Five Star Mỹ Đình

Khu đô thị Vinhomes Green Bay Mễ Trì

Khu đô thị FLC Garden City

Khu đô thị Dream Town Tây Mỗ

Vinhome Smart City

Vinhome West Point

Vinhome Skylake

Vinhomes Green Bay

Chung Cư Roman Plaza

Chung cư Hateco Apollo Xuân Phương

Dự án The Emerald

Chung cư Mỹ Đình Plaza 2

Chung cư Florence

Phương Canh NHS

The Matrix One

Imperia Smart City- Dự án Ecolife Capitol

Trên đây là những thông tin giới thiệu tổng quan về quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cùng những đánh giá, nhận định về tiềm năng phát triển của bất động sản khu vực này. Cùng theo dõi các bài viết tiếp theo trên Batdongsan.com.vn để tìm hiểu chi tiết về địa điểm bạn đang quan tâm nhé!

